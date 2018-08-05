DHA YURT BÜLTENİ 13

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Neşet Ertaş'ı anma programında konuştu (AKTÜEL)



KALIN: KÜLTÜR ELÇİLERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 2'nci Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için geldiği Kırşehir'de, Neşet Ertaş Kültür Merkezi'ne girişte açıklama yaptı. Kalın, "Abdallığı, tüm boyutlarıyla değerlendirmek gerek. Artık bu, Kırşehir'de tüm boyutlarıyla geleneksel hale getirilecek. Türk müziği, geleneksel hale getirilmelidir. Karacaoğlan'dan Pir Sultan'a, Muharrem Ertaş'tan Neşet Ertaş'a kadar bütün kültür elçilerimize sahip çıkmalıyız" dedi.

Kırşehir'de düzenlenen 2'nci Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali'nde panel bölümüne geçildi. Panele katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Neşet Ertaş Kültür Merkezi'ne girişte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Anadolu geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılmasını önemine vurgu yapan Kalın, "Abdallığı tüm boyutlarıyla değerlendirmek gerekli. Artık bu, Kırşehir'de tüm boyutlarıyla geleneksel hale getirilecek. Anadolu geleneğini gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Türk müziği de geleneksel hale getirilmelidir. Karacaoğlan'dan Pir Sultan'a, Muharrem Ertaş'dan Neşet Ertaş'a kadar bütün kültür elçilerimize sahip çıkmalıyız. Bizim müzik potansiyelimiz çok geniş. Yaşatılması çok önemli. Gönül telimizi titreten sanatçılarımızı gelecek kuşaklara aktarmalıyız" diye konuştu.

'YAPMAMIZ GEREKEN, ONU KEŞFETMEK'

Festivalin panel bölümünün moderatörlüğünü Duygu Canbaş yaptı. Panelde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak ile müzisyenler Okan Murat Öztürk, Bayram Bilge Tokel ve Kubilay Dökmetaş katıldı. Kalın, panelde yaptığı konuşmada ise şunları söyledi:

"Neşet Ertaş'ın geleneği, imbikten süzülerek, gelmiş bir hulasayı içeriyor. Önce söz vardır sonra müzik. Sözleri de çok önemlidir. Onun için Balkanlar'a, Avrupa'ya taşınmıştır. Mozart, Beethoven, Chopin gibi büyük müzisyenler vardır; ama aynı evrensel müzik kalitesi Karacaoğlan'da, Aşık Veysel'de, Neşet Ertaş'ta var. Büyük ustayı bu büyük fotoğrafa yerleştirmememiz gerekir. Sazının, sözünün, sesinin yanı sıra sözüyle bizi sarıp, sarmalayan bir müzisyenden söz ediyoruz. Aslında Neşet Ertaş, bir hikaye anlatıcısı. Her zorlukta duyguları gönül diliyle dile getirdiği insanlığın büyük hikayesini de dile getiriyor. 'Dostluk', 'arkadaşlık', 'doğruluk', 'dürüstlük', 'birbirine bağlılık' diyor. Doğal tevazusu ile bizi de kendine bağlıyor. Arkasında taşıdığı büyük tevazuyu gönül dünyasından bizlere taşıyor. Neşet Ertaş'ı ortaya çıkaran o maya, hala yaşamaya devam ediyor. Bizim yapmamız gereken, onu keşfetmektir."

REKTÖR PARLAK: SAZIYLA SÖZÜYLE TOPLUMU AYDINLATTI'

Ankara Güzel Sanatlar Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Parlak ise Neşet Ertaş'ın "Ben ağlatmak için değil, anlamak için dünyaya geldim" dediğini belirterek, "İnsanlar, 'halk müziği' adı altında 4 dalda hizmet verdi. Bunlar ozanlar, aşıklar, ağıt yakanlar ve destancılar. Bunlar, her dönem toplumda yaşanan olaylara karşı duyarlılık gösterdiler. Neşet Ertaş da bunlardan biriydi. Sazıyla sözüyle toplumu aydınlattı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Panelden detaylar

Kalın'ın konuşması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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TIR 2 motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)

CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kullandıkları motosikletlere kavşakta bir TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitiren Kerem Paşalı (21) ve Çağrı Bingöl (19) için bugün ikindide Merkez Pazar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Ak Parti Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek, MHP Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Sayar Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, ölen iki gencin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazeler cami avlusuna getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Camide aynı anda başka bir cenazenin daha olması nedeniyle cemaat cami avlusu dışına taştı. Tek kılınan namazın ardından, 2 genç için hellallik alındı. Daha sondra iki gencin bir süre omuzlarda taşınan tabutları cenaze aracına konulup, götürüldükleri ilçe mezarlığında yanyana toprağa verildi.

Öte yandan polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen TIR şoförü Mehmet İsin, tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenaze namazının kılınmasından görüntü

-Cenaze törenine katılanlardan görüntü

-Tabutların omuzlarda taşınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Ev yangınında yaşlı kadın hayatını kaybetti

İZMİT(Kocaeli),()-İZMİT'TE bir evde klimadan çıktığı iddia edilen yangında evde tek başına olan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay İzmit Cedit Mahallesi İncir Sokakta meydana geldi. 3 katlı bir apartmanın ikinci katından dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, tamamen yanmakta olan daireyi güçlükle söndürebildi. İtfaiye'nin daireyi söndürmesinin ardından 79 yaşındaki Kadriye Dirlik'in alevlerin arasında kalarak hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yaşlı kadının evde ailesiyle birlikte yaşadığı ancak yangın sırasında evde tek başına olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- olay yerinden görüntüler

- itfaiyenin çalışması

- detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Şanlıurfa’da boru patladı, evleri su bastı

ŞANLIURFA'da mahalle ortasında geçen içme suyu ana borusu büyük bir gürültüyle patladı. Metrelerce yükseklikte suyun fışkırdığı sokaktaki bazı evleri su bastı.

Selçuklu Mahallesi 2014 sokakta geçen içme suyu ana borusu öğleden sonra bilinmeyen nedenle patladı. Gürültüyle patlayan borudan metrelerce yüksekliğe tazyikli su akması üzerine çevredeki bazı evlerde baskın yaşandı. evler sular altında kaldı. Ana su borusunun patlaması üzerine tonlarca suyun boşa aktığı sokakta, vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlik yaptı. ŞUSKİ ekipleri, yaşanan arızayı için mahallenin suyunu keserek, onarım çalışmalarına başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Patlayan ana su borusu

- Patlayan borudan metrelerce fışkıran su

- Evin içine akan su

- Yetkililere tepki gösteren mahalle sakinleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-()

108 MB

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Temizlik işçisi, cami tuvaletinde ölü bulundu

SİVAS'ta temizlik işçisi Basri Bayram (59), caminin tuvaletlerinde ölü bulundu.

Olay, saat 15.30 sıralarında 4 Eylül Mahallesinde bulunan Yayla Camisinde meydana geldi. Sivas Belediyesinde mevsimlik temizlik işçisi olarak çalışan 3 çocuk babası Basri Bayram iddiaya göre banyo ihtiyacını gidermek için her zaman gittiği caminin tuvaletlerine girdi. Bir süre sonra camiye gelen vatandaşlar tuvaletlere girdiklerinde Bayram'ı yerde yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Bayram'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Basri Bayram’ın eşi Döne Bayram ile bir süre önce boşandığı ve yalnız yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-Ekiplerin incelemesi

-Yakınlarının üzüntüsü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

