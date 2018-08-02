DHA YURT BÜLTENİ-13

HAYVANSEVER KALENLER, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

EDİRNE Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (EYKO) Başkanı Nurhan Kalenler (49), evinde kızı tarafından ölü bulundu. Kalender'in ölümü hayvanseverler arasında büyük üzüntü yaratırken, derneğin başkan yardımcısı Yağmur Islattı, Kalender'in sadece çiftliği andıran evinde 100'den fazla hayvan baktığını ve kalp krizi nedeniyle öldüğünden şüphe edildiğini belirterek, "Edirne'deki bütün hayvanlar öksüz kaldı" dedi.

Edirne'nin hayvan hakları savunucularının başında gelen EYKO Başkanı Nurhan Kalenler, Babademirtaş Mahallesi'ndeki evinde ölü olarak bulundu. Gamze İşbilen, cep telefonundan aradığı annesi Nurhan Kalender'e ulaşamayınca merak ederek Babademirtaş Mahallesi Kuşçudoğan Camii sokak üzerindeki hayvan çiftliğini andıran evine geldi. Salonda yerde hareketsiz görmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yapılan incelemede Nurhan Kalender'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen Kalender'in cesedi otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

'ARKASINDA YÜZLERCE YETİM HAYVAN BIRAKTI'

Kalender'in ölümü üzerine Gamze İşbilen ve komşuları gözyaşlarına boğulurken, dernek üyelerinin yanı sıra hayvan severler arasında büyük üzüntüye yol açtı. Bir çok hayvansever, Kalender'in evine gelerek kızına baş sağlığı diledi. EYKO Başkan Yardımcısı Yağmur Islattı, Kalender'in hayatını hayvanlara adadığını ifade ederek, "Kızı aramış telefonla cevap alamayınca evine gelmiş. Yerde yatarken bulmuş ve sağlık ekiplerine haber vermiş. Şuan ölüm sebebini bizde bilmiyoruz büyük ihtimalle kalp krizi diyorlar. Bizim bildiğimiz kadarıyla bir rahatsızlığı yoktu. Bütün derdi sıkıntısı hayvanlardı. Böyle bir derneğin içinde olan bir insanın stressiz bir hayat geçirmesi beklenemez. Ne yazık ki kaybettik. Barınak, sokak hayvanları, evinde bile yüzün üzerinde hayvanı var. Bütün Edirne ve ilçelerine elinin erdiği her yere yardım etmeye çalışan bir insandı. Arkasında yüzlerce yetim hayvan bıraktı. Gidene mi üzülelim, geri de bıraktıklarına mi üzülelim bizde çok şaşkınız. Edirne'deki bütün hayvanlar öksüz kaldı. Ne yaparsak yapalım, hiç birimiz Nurhan ablanın yerini dolduramayız" dedi.

EVİNDE 100'DEN FAZLA HAYVAN BAKIYORDU

Hayatını kaybeden Kalender, çiftliği andıran evi ve bahçesinde 100'den fazla kedi ve köpeğe bakıyordu. Yardıma ihtiyacı olan hayvanları tedavi de ettiren Kalender'in ölümü büyük üzüntü yarattı. Bahçesinde duran hayvanlara da komşuları sahip çıktı.

500 KAYIP KÖPEĞİN PEŞİNE DÜŞMÜŞTÜ

Edirne'de hayvan hakları savunucularının başında gelen Nurhan Kalender, sınırda yasa dışı yollardan geçirilmeye çalışılan kedi ve köpekleri ihale süreçlerinde evinde bakarken, kentin eski çöplüğünde ihtiyaçları belediye tarafından karşılanan yaklaşık 500 köpeğin ortadan kaybolmasına yönelik hukuki mücadele veriyordu.

Görüntü Dökümü:

-Kalender'in evi

-Haberi alıp gelenler

-Ağlayan komşuları

-Evin içindeki kedi ve köpekler

-Komşularıyla röp.

-Yağmur Islattı ile röp.

-Kalender'in arşiv görüntüleri

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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KARABÜK’TE 2 KATLI EV YANARAK KULLANILMAZ HALE GELDİ

KARABÜK’ün Ovacık İlçesi’nde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Karşı Mahallesi’nde Mehmet Şahin’e ait 2 katlı ahşap evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle ve evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını görenler itfaiyeyi aradı. Gelen ekipler rüzgarında etkisiyle büyüyen yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına vatandaşlarda destek verdi. Mahalle’de yol çalışması yapan bir müteahhite ait kepçe ile bina içe doğru çökertildi. Dumandan etkilenen Sinan Göktaş, Osman Şahin, Yüksel Şahin ve İsmail Karagözoğlu olay yerinde hazır bekletilen ambulansa götürülerek tedavileri yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ

Ev alev alev yanarken

-Kepçenin müdahalesi

-Söndürme çalışmaları

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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MOTSİKLETLE YAKLAŞARAK TEKMELEDİ VE YERE DÜŞÜRDÜ, GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

BATMAN merkezde Turgut Özal Bulvarı'nda yolda yürüyen Devrim Akçakaya, arkadan gelen motosikletli kişi tarafından tekmelenerek yere düşürüldü. Baygınlık geçiren Akçayaya'ya çevdene vatandaşlar yardım ederken, polis söz konusu motosikletli magandayı arıyor.

Turgut Özal Bulvarı'nda yürüyen Devrim Akçakaya adlı kadın, o sırada hızla gelen ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen bir motosikletli kişi tarafından tekmelenerek yere düşürüldü. Motosikletli kişi hızla olay yerinden kaçarken, yere düşüp baygınlık geçiren Akçakayaya'ya çevreden vatandaşlar yardım etti. Olay, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt edilirken, Devrim Akçakaya polise başvurarak motosikletli saldırgan hakkında şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine Batman polisi, kentin her noktasında motosikletli kişiyi bulmak için çalışmalar başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Akçakaya'nın yürümesi

-Motorsikletin Akçakaya'yı takip etmesi

-Motorsikletilinin Akçakaya'ya tekme atması

-Akçakaya'nın yere düşmesi

-Çevredekilerin Akçakaya'ya müdahale etmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()

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MANDALAR, ORMAN KÖYLÜLERİN YENİ GELİR KAPISI OLDU

KAHRAMANMARAŞ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Andırın ilçesinde dağıtılan 43 manda, orman köylülerin yeni gelir kapısı oldu.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, Andırın Orman İşletme Müdürü İdris Tetik ile birlikte Andırın'ın Altınyayla Mahallesi'nde orman köylülerine dağıtılan mandaları yerinde gördü. Orköy kapsamında Altınyayla Mahallesi'nde 43 mandanın dağıtıldığını belirten Alpaslan Altındaş, "Orman Köylümüzün kalkınması kapsamında yaptığımız çalışmalar kapsamında dağıtımını yaptığımız mandalar, hem neslinin tükenmesini önlemek, hem de orman köylüsüne gelir kapısı sağlamak" diye konuştu.

'GELİR KAPIMIZ OLDU'

Altınyayla Mahallesi Muhtarı Cuma Gürbüz de mahallede mandanın nesli tükendiğini ancak Orköy sayesinde yeniden canlandığını ifade ederek Alpaslan Altındaş'a teşekkür etti.

Manda sahipleri ise projeden memnun olduklarını belirterek, "Mandanın nesli mahallemizde tükenmişti ancak yeniden canlandıracağız. Bizler için büyük bir gelir kapısı oldu ayrıca neslinin de devamı için bu tür kredileri yeniden istiyoruz. İlk önce temkinli yaklaşmıştık ancak bu endişemiz sona erdi. Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

21 HEKTARLIK BAL ORMANI

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, Andırın'ın Geben Mahallesi'nde de bal ormanı oluşturdu. 21 hektar alanda 6 çeşit akasya, badem, alıç, kestane, at kestanesi ve ıhlamurdan oluşan 14 bin 100 fidanla oluşturulan bin arı kovanının konulabileceği bal ormanını da gezen Alpaslan Altındaş, ormana bırakılan ilk kovanların sahibiyle de sohbet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Altındaş'ın bal ormanını gezmesi

- Sudaki mandalar

- Altındaş ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ ()

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DEZAVANTAJLI HASTA YAKINLARINA 5 YILDIZLI KONAKLAMA HİZMETİ

ŞANLIURFA Eyyübiye Belediyesi, şehir dışından gelen ve yatarak tedavi gören hastaların yakınlarının konaklamaları için 5 yıldızlı konforda 'Eyyübiye Belediyesi Hasta Yakınları Misafirhanesi'ni hayata geçirdi.

Şanlıurfa'nın sosyo ekonomik yönünde dezavantajlı ilçesi konumunda olan Eyyübiye'de 4 katlı, 50 odalı 6 milyon liraya 5 yıldızlı konforda 'Eyyübiye Belediyesi Hasta Yakınları Misafirhanesi projesini hayatta geçti. Önümüzdeki günlerde resmi açılışının yapılması beklenilen misafirhanedeki son çalışmaları Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Sağlam ile birlikte yerinde inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, ilçe sınırları içeresinde yer alan 920 yataklı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizmete girmesiyle birlikte bu misafirhaneyi yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Eyyübiye ilçemiz sosyo ekonomik yönünde dezavantajlı bir ilçemizdir. Böyle bir ilçede sosyal anlamda yapılması gereken hizmetler vardır. Biz de özellikle günlük 15 bin hastanın giriş-çıkış yaptığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemen yanı başında şehir dışından gelen hasta refakatçilerin kalabilmeleri için bir merkez inşa ettik. Yaklaşık 100 yataklı, günlük 500 kişinin konaklayabileceği bir yer yaptık. Kırsaldan ve taşra ilçelerimizden gelen hasta yakınları artık kalabilecekleri 5 yıldız konforlu otel ayarında bir misafirhane onlara kazandırdık. Buraya gelebilecek vatandaşlarımız olabilecek en düşük rakamlarla konaklayacaklar. Burada bir gelir beklentimiz yoktur. Yine bu misafirhanemizin girişinde oluşturduğumuz mekanlardan elde edilecek gelirler buranın giderlerine harcanacaktır."

'HASTA TABURCU OLANA KADAR YAKINLARI HASTANEDE BEKLİYORLAR'

Şanlıurfa'nın aile ve aşiret kültüründe hastanede yatan bir yakınının taburcu olana kadar onu hastane bahçesinde beklediğini belirten Başkan Ekinci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim kültürümüzde var olan bir şey var. Burada aile fertlerinden birinin hasta olması durumunda gerek aile bireyleri, gerekse yakınları, hasta taburcu olana kadar hastane ve çevresinde vakit geçiriyor. İmkanı olanlar belki yakınlarının yanına gidebiliyorlar, ama birçoğu aylarca hastane bahçesinde perişan bir vaziyette yatık kalıyor. Bu duruma gönlümüz razı olmadığı için böyle bir projeyi hayata geçirdik. Yaklaşık 6 milyonluk bir bedelle bu projeyi ilçemize kazandırdık. Burada sadece konaklama değil, kafesi olacak, eczanesi, çamaşırhanesi olacak yine süit odalarımız olacak. Yine bu misafirhanemizin bitişiğinde bir hayırseverin bir camisi var. Yine cumhurbaşkanımızın seçim beyannamesinde, millet kıraathanesinin yanında yine hastanelerin hemen yanında hasta refakatçilerinin bir misafirhanelerin yapılmasını istemişti. Biz de Eyyübiye Belediyesi olarak böyle bir hizmeti yerine getirmiş bulunmaktayız."

'Eyyübiye Belediyesi Hasta Yakınları Misafirhanesi'ni kullanmak isteyenlerin sadece hastaneden alacakları refakatçi kartlarıyla konaklayacaklarının altını çizen Başkan Ekinci, "İmkanlarımız ölçüsünde hasta yakınlarına en iyi hizmeti sunmak istiyoruz. Burada konaklayan hasta yakınından aldığınız cüzi bir miktarla banyo, çamaşır yıkama ve kurutma gibi imkanlar da bulunuyor. Hasta yakınlarının rahat ve huzurlu olması, hastalarımızın motivasyonunu artırıyor. Bu hizmetimiz sayesinde ayrıca hastanede geceleri servis ve koridorlarda istenmeyen görüntülerin de oluşmasının önüne geçmiş oluyoruz. Hasta yakınlarının daha rahat, güvenli ve huzurlu bir ortamda kalmalarını da sağlamış oluyoruz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Eyyübiye Belediyesi hasta misafirhanesi binası

- Misafirhaneye gelen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci

- Odaları gezen başkan Ekinci

- Misafirhane hakkında açıklamada bulunan başkan Mehmet Ekinci

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 726 MB

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AFRİKA-KAYSERİ ARASI AŞK KÖPRÜSÜ

Afrika’dan Türkiye’ye gelen futbolcu tercümanı Abdoulaye Mballo ile Kayserili üniversite öğrencisi Ayşegül Kalkan’ın aşkı, evlilik yolunda ilk adımını attı. Çift, nişanlandı

Erciyes Üniversitesi’nde Gazetecilik bölümü öğrencisi olan 25 yaşındaki Ayşegül Kalkan ile Kayseri’de futbolculara tercümanlık yapan 26 yaşındaki Afrikalı siyahi Abdoulaye Mballo kaybolan bir kimlik sayesinde tanıştı. Abdoulaye’nin Afrika’dan gelen akrabaları ve Ayşegül’ün Kayserili akrabaları, nişan töreninde Ankara havaları oynayarak gönüllerince eğlendi. Genç aşık Kalkan, nasıl tanıştıklarını ise, “Ben kimliğimi kaybettim. Kimliğimi nişanlımın bir arkadaşı bulmuş, arkadaşı Erciyes Üniversitesi’nin Afrikalılar whatsapp gurubunda paylaşmış. Nişanlımda beni sosyal medya üzerinden bulacağını düşünmüş. Bana mesaj attı, arkadaşı da kimliğimi getirdi. Ben ona teşekkür etmek için çalıştığı yere gittim. Sonra arkadaş olduk ve ardından sevgili olduk, bir buçuk yıl sonrada nişanlandık” şeklinde aktardı.

Çok mutlu olduklarını belirten Kalkan, “Farklılıkları renk olarak görüyoruz. Rengarenk bir hayatımız var diyoruz. Aileler önce şaşırdı, sonra kabullendi. Onun ailesi bana ‘pupunye’ der, Afrika’da ‘minnoş’ anlamına geliyormuş. Seneye inşallah düğünümüz olacak çok mutluyuz.” dedi. Tanıştıktan bir buçuk yıl sonra nişanlarını yapan çift, seneye dünya evine girmeye hazırlanıyor.

Görüntü Dökümü:

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- Nişan töreninden genel görüntü

- Afrikalı damat adayı ile nişanlısının pasta ikramı

- Afrikalıların oyun havası ile göbek atması

- Diğer genel- detay görüntüler

(CEP TELEFONU İLE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜ)

Haber: Şeyda AŞATIR -Kamera: KAYSERİ()

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DİDİM'DE HANDE YENER RÜZGARI

AYDIN'ın Didim ilçesindeki bir beach clupta sahne alan pop müzik şarkıcısı Hande Yener, hayranlarını coşturdu. 1.5 sahnede kalan Yener, konserinde "Beni Sev" isimli yeni parçasını da hayranları için söyledi.

Eski ve yeni albümünden şarkılar seslendiren Hande Yener'e oğlu DJ Çağın Kulaçoğlu eşlik etti. Mini şortu ile sahneye çıkan Hande Yener, seslendirdiği şarkıları ve bitmek bilmeyen enerjisi, dansları ile hayranlarını coşturdu. Bulundukları yerden şarkılara eşlik eden hayranlarına jest yapan ünlü şarkıcı, "Beni Sev" isimli parçasını da ilk kez burada seslendirdi. 1.5 saat sahnede kalan Yener, konserin sonunda uzun süre alkış aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Konserden görüntü

-Hande Yener'in sahne performansından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, )