DHA YURT BÜLTENİ -13

RİZE'DE SEL VE HEYELAN, TATİLCİLER YOLDA KALDI

RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve heyelana neden oldu. Meydana gelen sel ve heyelanda ünlü turizm merkezi Ayder Yayla yolu da ulaşıma kapandı. Yolda tatilciler, tur otobüsleri ve özel araçlarında mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen iş makineleri de yol açma çalışmasına başladı.

Bu arada Fırtına Deresi- Çat Vadisi yolu da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yağışlar nedeniyle bölgedeki derede su seviyesinin yükseldiği de gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bölgede selden görüntüler

Fırtına deresi görüntüleri

HABER: Muhammet KAÇAR KAMERA: Uğur AYDIN-Ayetekin KALENDER/RİZE ()

=================================

ŞEHİDİN EŞİ KONUŞTU: VATAN SAĞOLSUN

Eşi Nurcan ve oğlu Bedirhan Mustafa'yı şehit veren Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, eşi ve çocuğunun kendisine sürpriz yapmak üzere yanına geldiklerini, çıktıktan bir süre sonra ise patlama olduğunu belirterek, "Vatan sağolsun. İki canımı iki parçamı vatan için feda ettim. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Kanlarını yerde bırakmayacağız. Türkiye Cumhuriyetini bölemeyecek, güçleri yetmeyecek. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Görüntü Dökmü

-Eşinin açıklamaları

(Görüntü -Şehit Nurcan'ın annesi: Onlar katlettikçe biz doğarız 3- başlığı ile sisteme geçildi)

Haber-Kamera: SİVAS,

==================

ŞEHİDİN EŞİ KONUŞTU: VATAN SAĞOLSUN (2)

"İKİ CANIMIZI SEVE SEVE VERDİK"

Şehit Nurcan Karakaya'nın eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, "Vatan sağolsun. Söyleyecek fazla birşeyimiz yok. Vatan için iki canımızı seve seve verdik. Devlet büyüklerimizin, Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın, Milli Savunma Bakanımızın eşimin ve çocuğumun kanını yerde bırakmayacağına inanıyorum. İnşallah bırakmazlar. Bu teşkilatta görev yapıyorum. Seve seve yapmaya da hazırım. Bundan sonra eşim ve çocuklarım için çatışacağım" dedi.

"SÜRPRİZ BİR ZİYARET OLMUŞTU"

Saldırıyı yapanların yakalanmasını istediğini söyleyen Karakaya, "İnşallah yapan yakalanmıştır. Eşim beni ziyarete geldi. Sürpriz bir ziyaret olmuştu. 2 saat kadar görüştük. Daha sonra aşağıya indirdim, 15 dakika sonra patlama oldu. Ben aşağıya inene kadar 45-50 dakika oldu. İndiğimiz yer baya yüksekti. İndiğimde eşim yerde yatıyordu. Çocuğum orada yoktu." dedi.

Görüntü Dökümü:

-Eşinin açıklaması

Haber-Kamera: SİVAS, ()

=====================================

ÇANKIRI'DA BİR KİŞİ YÜZMEK İÇİN GİRDİĞİ BARAJ GÖLÜNDE BOĞULDU

ÇANKIRI'nın Korgun ilçesine bağlı Merzi köyünde serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulan Şahin Kaçmaz (49) hayatını kaybetti.

Olay, Çankırı’nın Korgun ilçesi Merzi Köyü Barajında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir arkadaşı ile baraj çevresinde dinlenmeye giden Şahin Kaçmaz (49) serinlemek için baraj gölüne girdi. Kaçmaz bir süre sonra gözden kayboldu. Kaçmaz’ın arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları sonuç vermeyince Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polis ekipleri arama çalışması başlattı. Dalgıç polisler tarafından yapılan yaklaşık 3 saatlik aramanın ardından Kaçmaz’ın cansız bedenine ulaşıldı. Kaçmaz’ın cesedi savcının inceleme yapmasının ardından Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Boyut: 173 MB, Uzunluk 1,33'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Göletteki aramadan görüntü

-Detaylar

Ramazan SARICI/KORGUN (ÇANKIRI), ()

===========================

POLİSİN TAKİBİNE TAKILAN DOLANDIRICILAR YAKALANDI

ZONGULDAK'ta kendilerini polis olarak tanıtıp telefon açtıkları kişileri, "Banka hesaplarınız FETÖ terör örgütü üyeleri tarafından ele geçirildi" diyerek dolandıran C.K.(30) ve İ.P.(25)., polis tarafından yakalandı.

Telefon dolandırıcıları, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşayan S.K.(75) adlı kadını arayarak, 'Kimlik bilgileriniz ve banka hesaplarınız FETÖ'nün eline geçmiş. İstediğimiz parayı verirseniz sizi kurtarabiliriz.' diyerek para istedi. S.K., dolandırıcılara 100 bin lira değerinde maddi ve ziynet eşyaları verdi. Parayı alan dolandırıcılar, bir kafede kahvaltı yaptıktan sonra başka bir kişi dolandırmak için adresine gitti. İl dışından geldikleri öğrenilen dolandırıcılar, S.K.'nın ihbarı üzerine fiziki takibe alındı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından her adımı izlenen dolandırıcılar, ikinci işlerinde başarılı olamadı. Dolandırıcılar, gittikleri kafede müşteri kılığında olan polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan C.K. ve İ.P.'nin çantasından dolandırıcılıkla elde ettikleri para ve ziynet eşyaları bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

..............................

-Polis aracının adliyeye gelmesi

-Şüphelilerin adliyeye sokulması

-Adliyeden detay

Süre: (1.16) Boyut: (142 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, ()