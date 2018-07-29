DHA YURT BÜLTENİ-13

1)OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU ŞEHİT OLAN POLİS, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ÇANKIRI'da yolda emniyet aldıkları sırada otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Harun Şahin, memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da katıldı.Çankırı- Kastamonu karayolu Kenbağ mevkiinde Satılmış A. (53) yönetimindeki 18 KZ 841 plakalı otomobil, yol emniyeti alan polis memuru Harun Şahin (20) ile Mehmet Akif Yıldırım'a (27) çarptı. Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın Çankırı ziyaretinde görev almak için Kırıkkale'den kente gelen ekipte bulunan polis memuru Harun Şahin kazada şehit olurken, Mehmet Akif Yıldırım ise yaralandı. Şehit Harun Şahin için memleketi Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki törene TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, milletvekilleri, emniyet müdürleri, şehit polisin mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Şehit polisin kız kardeşi Özlem Şahin, ağabeyinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Harun Şahin'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi. Bu arada, polislere çarpan otomobilin sürücüsü Satılmış A. ise gözaltına alındığı Çankırı'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Türk bayrağına sarılı tabut

-Şehidin resmi

-Kız kardeşinin ağlaması

-Cenaze namazı

-Detay

Haber-Kamera:Gizem KARADAĞ-Ramazan SARICI / ANKARA ,(

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2)TRAFİKTE BİSİKLET FARKINDALIĞINI ARTIRMAK İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER

BURSA'da bir grup bisikletli, trafikteki bisiklet farkındalığını artırmak için pedal bastı. Organizasyon sorumlusu Oğulcan Aydın, "Trafikte bisikletin de yeri var. Araç sürücülerinin bisikletin fartında olmalarını bekliyoruz" dedi. Bursa'da bisiklete gönül veren yaklaşık 100 kişilik bir grup, bugün bir spor giyim mağazasının öncülüğünde merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda toplandı. Grup bisikletin farkındalığını artırmak amacıyla hareket ederek trafiğe çıktı. Her yaştan bisikletçinin destek verdiği etkinlikte bisikletçilere polis ekipleri ile Medicana Bursa Hastanesi'ne ait bir ambulans da eşlik etti. Mudanya Caddesi ve İzmir Yolu güzergahında pedal çeviren bisikletçiler, Nilüfer ilçesindesi Sur Yapı Marka AVM önünde etkinliği noktaladı.

Bu etkinliği 2'nci kez düzenlediklerine dikkat çeken organizasyon sorumlusu Oğulcan Aydın, amaçlarının trafikte bisikletin farkındalığını artırmak olduğunun altını çizdi. Son 1 yıl içerisinde Bursa başta olmak üzere Türkiye genelinde birçok bisiklet kazasında bisikletçi arkadaşlarını kaybettiklerine işaret eden Aydın, "Biz trafikte bisiklet bilincini artırmak için bir araya geldik. Bu şekilde insanlarda ufak da olsa bir bilinç, farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Hepimiz bisiklet kullanıyoruz, dün arkadaşımızın başına gelen yarın bizim de başımıza gelebilir. Trafikte bisikletin de hakkı ve yeri var. Her ne kadar güvenlik önlemlerimizi alsak da bazı bilinçsiz sürücülerin kullandığı araçlar bizim için tehlike arz ediyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Bisikletliler toplu

-Sorumlu Aydın ile röp.

-Detaylar

Haber/Kamera: Gürkan DURAL/BURSA, ()

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3)DÜĞÜNDEN DÖNENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 8 YARALI

BALIKESİR’in Dursunbey ilçesinde düğünden dönenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Dursunbey ilçesi Arıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir yakınlarının düğününden dönenleri taşıyan Mehmet Soydan yönetimindeki 10 VU 402 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Minibüsün ağaçlara çarparak durduğu kazada, sürücü Mehmet Soydan (52) ile yolculardan İbrahim Kıvrak (50) olay yerinde yaşamını yitirdi, İlyas Kesgin (55), Serhat Kesgin (15), Emin Kesgin (53), Recep Kesgin (47), Emir Kesgin (16), Songül Kesgin (19), Sinan Kesgin (20) ve Muhammet İlbay (66) ise yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Dursunbey Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Soydan ve Kıvrak'ın cesetleri de aynı hastanenin morguna konuldu.

Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY (Balıkesir), ()

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4)GRİ LİSTEDEKİ PKK'LI TERÖRİST DİYARBAKIR'DA ÖLDÜRÜLDÜ



DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında 23 Temmuz'da çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristin, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinin Gri kategorisinde yer alan ve 10 ayrı suçtan aranma kaydı olan 'Aram Civan' kod adlı Osman Gülen olduğu belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Lice ilçesi Kijikbadem mevkiinde pusu, dinleme, keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden Jandarma İç Güvenlik Timi tarafından 23 Temmuz'da bir grup teröristle sağlanan silahlı çatışma neticesinde etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belirlendi. Açıklamada, öldürülen PKK'lının, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinin Gri kategorisinde bulunan ve 10 ayrı suçtan aranma kaydı olan sözde Amed Eyaleti özel güç sorumlusu 'Aram Civan' kod adlı Osman Gülen olduğu belirtildi.

DİYARBAKIR, ()

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TERASTA OYNARKEN MAGANDA KURŞUNUYLA BAŞINDAN VURULDU (EK)

5)MAGANDA YAKALANIP, TUTUKLANDI

Gaziantep’te, dedesinin evinin terasında oyun oynarken başına kurşun isabet Mehmet Keser'i yaralayan tabancayı ateşlediği öne sürülen Mahsun Y., polis tarafından aynı mahalledeki evinde gözaltına alındı. Dün gece havaya ateş açtığı saptanan Mahsun Y.'nin evinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı tahmin edilen ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahsun Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mustafa KANLI(GAÇİANTEP/)



