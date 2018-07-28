DHA YURT BÜLTENİ 13

Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit (3)

VALİ VEKİLİNDEN AÇIKLAMA

Iğdır'da terör saldırısı ile ilgili Vali Vekili Kemal Duru açıklama yaptı. Nurettin Karadeniz'in cenazesini karşılamak için hastaneye gelen Vali Vekili Duru, "Korhan yaylasındaki su problemini çözmek için haraket eden İl Özel idaresi ekibine bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen mayına basılması sonucu ve akabinde uzun namlulu silahlarla ateş edilmesi sonucu operatörümüz Nurettin Karadeniz şehit olmuştur. Karadan ve havadan operasyon sürüyor. Iğdır’ın ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cenazenin hastaneye getirilişi

Vali Vekilinin açıklaması

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR, ()

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye önündeki engelleri daha hızla aşacak (2)

'TÜRKİYE ŞAHLANIŞ DÖNEMİNE GİRECEK'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Merkezi salonunda, Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri ve hemşerileriyle bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Oktay, Türkiye’nin, yıl sonuna kadar, ikinci şahlanış dönemine gireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bugün yeni sistemde cumhurbaşkanımızın başkanlığında, politika kurullarıyla, ofisleriyle ve yeni kabinesiyle, bakanlarla, yeni bir sistem ve bizde o sistemin içerisinde cumhurbaşkanımızın teveccühü ile yer almış bulunuyoruz. Bu makamlarda, bugün biz, yarın başkaları olacak. Bu bir bayrak yarışı. Böyle bir süreçte milletimize verilen sözü yerine getirme zamanı. Yani 2’nci kalkınma hamlesi, 2’nci şahlanış dönemi diye tabir etiğimiz, 2’nci şahlanış kolay olmayacak. Türkiye’yi ikiye katlamak o kadar kolay olmayacak. Uluslararası arenada bize karşı yürütülen olayların, hepiniz farkındasınız. Son bir haftada yaşananları söyle bir düşünseniz, ne demek istediğimi çok net anlarsınız. Ama buna rağmen bugün Güney Afrika’da Türkiye’yi iftiharla temsil eden bir liderimiz. Ne pahasına olursa olsun biz bu Türkiye’yi ikiye katlayacağız. Kişi başı milli gelirde, 20 bin dolarların üzerine Türkiye’yi getireceğiz. Milli savunma sanayimizdeki yerlilik ve millilik oranını ne pahasına olursa olsun artıracağız. İHA’larımız, SİHA’larımız füzelerimiz, HÜRKUŞ’umuz, Atak Helikopterlerimiz artarak millileşmeye ve yerlileşmeye devam edecek. F-35’ler gelmiş gelmemiş onların bileceği iş biz kendi işimize bakacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bizim arzumuz, şu yeni dönemde, şu anda yine cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlattığımız milletimize verdiğimiz sözler var. Meydanlarda vermiş olduğumuz sözler var. ‘İlk 100 günde bunların ne kadarını yerine getireceğiz, hemen hazırlıklarınızı yapıyorsunuz.’ Dediğinde şu anda biz bu hazırlıkların sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah cumhurbaşkanımız da kendileri bizzat açıklamış olacak. Burada da göreceksiniz Türkiye 2’nci şahlanış dönemine bu yılın sonuna kadar bunu hissederek giriyor olacak. Her alanda. Tarımda, sanayide, ekonomik alanda, bütün oyunlara rağmen askeri alanda, milli savunma sanayi alanında, sulamada ticarette tüm alanlarda bu kalkınma döneminde 2’nci şahlanış, 2’nci kalkınma dönemine bizzat şahit olacaksınız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın konuşması

-Salondan görüntü

Haber: Yozgat ()

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BURSA’DA KERESTE FABRİKASI ALEV ALEV YANDI

BURSA’nın Mudanya ilçesinde kurulu kereste fabrikasının depo kısmı, çıkan yangında kül oldu.

Yangın, bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Yörükali Mahallesi’nde, palet üretimi yapılan kereste fabrikasında meydana geldi. İsmet Sivritepe’ye ait, zeytinliklerin arasındaki fabrikanın depo kısmından yükselen alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Bursa Büyükşehir İtfaiye Müdürlüğü'nden 10 itfaiye aracı ve Mudanya Belediyesi'nin su tankerleri ile yangına müdahale edildi. Yanan deponun karşısında çiftçilerin arazi sulamada kullandığı su deposundan da su takviyesi yapılarak alevler söndürülmeye çalışıldı. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alınırken, alevlerin çevredeki zeytinliklere ve ormana sıçraması önlendi.

Yangında, depo büyük oranda yanarak kül oldu. Depoda bulunan paletler ve makineler de kül oldu. Olay yerine gelen Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, itfaiyenin söndürme çalışmalarını izledi. Sözer, yangının çok üzücü olduğunu; ancak can kaybının olmaması ve itfaiyenin müdahalesiyle zeytinlik ve ormanlık alana sıçramadan söndürülmesinin sevindirici olduğunu belirtti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangından görüntüler

-İtfaiyenin söndürme çalışmaları

-Kaymakam açıklama

-Alevlere müdahale eden itfaiyecilere içmeleri için su taşıyanlar

-Detaylar

Haber/Kamera: Tarık ARSLAN - Mudanya/BURSA ()

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KAFKASÖR YAYLASI'NDA MOTOSİKLET FESTİVALİ



ARTVİN’in Kafkasör Yaylası'nda, Artvin Motosiklet Spor Kulübü tarafından 7'nci Motosiklet Festivali düzenlendi.

Kafkasör Yaylası'nda, İzmir, Ankara, İstanbul, Antalya, Çanakkale, Siirt, Elazığ, Samsun, Trabzon ve Rize illerinden gelen 250 dolayında motor tutkunu çadırlarda kamp kurdu. Motosiklet tutkunlarının kortej geçişiyle başlayan festival, Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelini ziyaretle sürdü. Buradan Kafkasör Yaylası'na çıkan motosiklet tutkunları çeşitli etkinlikler düzenledi.

Artvin Motosiklet Kulübü Basın Sözcüsü Ufuk Çelik, festivale katılımın üst seviyede olduğunu belirterek, "Festivalimize ülkemizin 7 bölgesinden 250 dolayında motosiklet tutkunu katıldı. Elazığ’dan, Siirt’ten, İstanbul’dan, Ankara’dan, Trabzon’dan, Antalya’dan hemen hemen Türkiye’nin pek çok ilinden katılım oldu. Amacımız dostluk, arkadaşlık ve kamp ortamında motor tutkunlarını bir araya getirmek. Bunun yanı sıra trafikte motosikletin motorlu araçlar arasında kabul görmemesi nedeniyle bu konuya dikkat çekmek istiyoruz. Motosikletinde trafikte var olduğunu anlatmaya çalışıyoruz” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kortej geçişi detayları

Atatürk heykeli detayları

Motor tutkunları ile röp.

Kamp detayları

Detaylar

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN-

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