DHA YURT BÜLTENİ 13

ŞANLIURFA'DA 2 YAŞINDAKİ SURİYELİ KIZ TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

ŞANLIURFA'da, Suriyeli 2 yaşında bir kız çocuğunun hafriyat alanında toprağa gömülü cesedi bulundu. Polis, küçük kızı bölgeye gömdüğü öne sürülen annesini gözaltına aldı.

Polis ekipleri yapılan bir ihbar üzerine Yenice Mahallesi hafriyat alanı yakınlarındaki molozların arasında toprakta küçük kız cesedi buldu. 2 yaşında olan ve yaklaşık 20 gün önce elbisesi ile gömüldüğü saptanan küçük kızın cesedi, incelemelerin ardından topraktan çıkarıldı. Hayvanlar tarafından vücuduna zarar verilen ve başı gövdesinden ayrılmış olan ceset, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri ise küçük kızı toprağa gömdüğü öne sürülen ismi açıklanmayan annesini gözaltına alarak, emniyette sorgulamaya başladı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri ve polis ekipleri

- Cenaze aracının gelmesi

- Polisin harfiyat alanında kazı yapması

- 2 yaşındaki Suriyeli kız çocuğun cesedini çıkarılması

- Olay yerinde inceleme yapılması

- Kızın cesedini cenaze aracına konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA ()

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MERSİN'DE EKMEKLER ASKIYA ÇIKTI

MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nce hayata geçirilen 'Askıda Ekmek' projesi başladı.

Belediye yöneticilerinin hergün satın alacağı 540 ekmek, kent genelinde bulunan Mer-Ek büfelerindeki askılarda ihtiyaç sahipleri tarafından ücretsiz alınabilecek.

Muğdat Cami karşısındaki Mer-Ek büfesinde projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Devran Kutlugün, "Burhanettin Kocamaz'ın talimatıyla 'Ekmeğimizi paylaşıyoruz' sloganıyla bir proje başlatıyoruz. Sosyal sorumluluk kampanyalarına her daim destek veriyoruz. Bugün itibariyle, Başkanımız Burhanettin Kocamaz, 54 ekmek satış noktasında her noktaya 10 adet olmak üzere toplam 540 ekmekle katkı vermektedir. Yarın genel sekreter olarak ben 540 ekmeği askıya çıkarıyorum. Daha sonra başkan vekilimiz, meclis üyelerimiz ve daire başkanlarımız hergün bu kampanyaya destek verecek ve 'Askıda Ekmek' projesini devam ettireceğiz. Allah kimseyi bir lokma ekmeğe muhtaç etmesin. Günlük 40 bin ekmeği piyasa değerinin çok daha altında, 250 gramı 75 kuruşa servis ediyoruz, Buna ekstra bir destekle Mersin halkına hizmetlere devam edeceğiz" dedi.

Açıklamanın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın satın aldığı ekmekler, Genel Sekreter Kutlugün ve beraberindeki diğer belediye yöneticileri tarafından ihtiyaç sahipleri tarafından alınması amacıyla askıya çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mer-Ek ekmek büfesinin genel görüntüsü

-Projeye ilişkin afişin görüntüsü

-Ekmek alan vatandaşın genel ve detay görüntüsü

-Askıdaki ekmeklerin detay görüntüleri

-Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Devran Kutlugün'ün konuşması

-Kutlugün ve beraberindekilerin ekmeklerle genel görüntüsü

-Kutlugün'ün ekmeği büfe dışına asması

-Bir vatandaşın askıdaki ekmeği alması

-Satın aldığı ekmeği askıya çıkaran bir vatandaşın görüntüsü

(BOYUT: 241 MB) (SÜRE: 02.01 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

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Otomobilin arkasına köpek bağlayıp sürüklediği gerekçesiyle gözaltında (2)

TEKRAR SAHİPLENDİRİLECEK

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, sahibi tarafından otomobilin arkasına bağlanan iple sürüklenen köpek, Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'nde tedaviye alındı. Köpeğin hayati tehlikesi bulunmazken, 15 gün boyunca tedavi edilmesinin ardından uygun birisi bulunursa tekrar sahiplendirilecek. Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi Sorumlusu ve Veterineri Emre Kangal, tedavisini yaptığı köpeğin 5-6 yaşlarında erkek ve Kangal cinsi olduğunu söyledi. Veteriner Kangal, "Köpekte sürüklenmeye bağlı çeşitli büyüklükte yaralar oluşmuş. İyileşmesi yaklaşık 15 gün sürecektir. Bu yaralar iyileştikçe yerine yeni deri oluşacaktır. Tedavisi boyunca barınakta kalacak. Sonrasında uygun birisi bulunursa sahiplendirilecek. Köpek dirençli olduğu için hayatta kalmayı başarmış" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Köpekten görüntü

- Veteriner Emre Kangal'dan açıklama

Haber- Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), ()

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Turgutlu sağanak yağmura teslim (2)

HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede yol yapım çalışmalarının sürdüğü ancak çalışmaların bitirilemediği Cumhuriyet Caddesi'nde, sağanak yağmurun etkisiyle yer yer çukurlar oluştu. Yıldırım Mahallesi Alankuyu Sokak ile Cumhuriyet Caddesi'nin kesiştiği kavşağa gelen işçi taşıyan işçi servisi ayrıca aynı noktanın ilerisinde bir kamyonet, çukura saplandı. Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahsur kalan araçları iş makineleri yardımıyla halat bağlayarak kurtardı. Ekipler daha sonra yağmurdan çöken bölgeleri, kumla dolgu yaparak kapattı.

Bölgede sakinleri, "Allah'tan gelen yağmura birşey dediğimiz yok. Ama nerdeyse 2 aydır kazık olan yollardaki çalışmalar neden bitirilemiyor. Bu yollar bitmezse bu manzaralarla sık sık karşılaşacağız. Yetkililerin işlerini hızlandırmalarını ve yollarımızın bir an önce sağlıklı bir şekilde trafiğe açılmasını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Çukuru saplanan araçları kurtarma çalışmaları

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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