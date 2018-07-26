DHA YURT BÜLTENİ 13

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN RAHİP BRUNSON'A ZİYARET

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, dün tahliye edilip hakkında adli kontrolle ev hapsi kararı verilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'u evinde ziyaret etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve hakkında 35 yıl hapis cezası istenen, ancak 'sağlık sorunları' dikkate alınarak dün adli kontrolle ev hapsine alınan rahip Andrew Craig Brunson'u evinde ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Kosnett, "Sayın Brunson'u ziyaret etmek için geldim. Hem eşi hem de kendisi tahliye edildiği için müteşekkirler. Brunson özgür olana ve adalet yerini bulana kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kosnett, ziyaretin ardından, sokaktan ayrıldı.

Bu ziyaretten bir süre sonra, adli kontrolle ev hapsine alınan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'u arkadaşları ziyaret etti. Polis, içerisinde yemekler bulunan poşetleri tek tek inceledi. 10 kişilik grup, polis kontrolünden sonra Brunson'ın evine girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kosnett’in evden çıkışından görüntü

- Kosnett’in açıklamalarından görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN- Mücahit BEKTAŞ

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KUZENLER, ASKERE GİDECEKLERİ GÜN KAZADA ÖLDÜ

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, bugün askere gidecekleri öğrenilen kuzenler Ferhat Öztunç (20) ve Halil Caymaz (20), otobüs bileti aldıktan sonra dönerken bulundukları otomobillerinin şarampole devrilmesi sonucu öldü. Kazada, kuzenlerin 2 arkadaşı da yaralandı.

Şanlıurfa-Suruç karayolunun 25'inci kilometresindeki Suruç Çadır Kent yakınlarında dün akşam saatlerinde, Ferhat Öztunç yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Ferhat Öztunç olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilde bulunan kuzeni Halil Caymaz ile arkadaşları Mehmet Aydın ve Mahmut Parıldar yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Halil Caymaz da doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan kuzenler Ferhat Öztunç ve Halil Caymaz'ın bugün vatani görevlerini yapacakları Hakkari ve Kayseri'ye gidecekleri öğrenildi. İki kuzenin, kendileri gibi askere gidecek arkadaşları Mehmet Aydın ve Mahmut Parıldar ile otogara gidip bilet aldıkları ve kenti gezdikten sonra Suruç'a döndükleri belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil servisten görüntü

- Morgdan çıkan cenaze aracı

- Adli tıp kurumu ölen Ferhat Öztunç fotosu

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA )

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ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI BAYRAKTAR'DAN SÜT KONSEYİ'NE ÇAĞRI: "2 LİRA YAPIN"

DENİZLİ'ye gelen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sütün litre fiyatının 2 liraya çıkarılması gerektiğini söyleyip, yarın (cuma) toplanacak Süt Konseyi'ne çağrıda bulundu. Bayraktar, "Buradan Süt Konseyi'ne sesleniyorum. Muhakkak suretle süt fiyatlarına zam yapsınlar, süt işleyen sanayicimize de sesleniyorum. Bu kaynağı kurutmayalım, bu kaynak onlara lazım" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Denizli'de Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Oda Başkanı Hamdi Gemici ile İl Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdür Vekili Yılmaz Erkaya ile bir süre görüşen Bayraktar, daha sonra sorunları ve çözüm önerilerini dinlemek için ilçe ziraat odaları başkanlarıyla toplantı yaptı. Basın mensuplarına süt fiyatlarıyla ilgili açıklama yapan Bayraktar, sütün litre fiyatının 2 liraya çıkarılmasını gerektiğini, üreticinin maliyetlerinin arttığını söyledi.

Denizli'ye oda başkanlarıyla görüşmek için geldiğini belirten Bayraktar, "Oda başkanlarıyla tarım ve hayvancılığı masaya yatıracağız. Görüşleri alacağız, çözüm yollarını bulmaya çalışacağız. İlgili bakanlara sorunları taşıyacağız. Kur artışı ve enflasyon çiftçinin maliyetini artırdı. Türkiye'nin her yerinden 'Maliyetler arttı, desteklerin artması gerek' diye talepler var. Başta mazot olmak üzere gübre ve yemde ciddi manada maliyet sorunu yaşıyoruz. Özellikle Süt Konseyi cuma günü toplanacak, yeni bir fiyat belirleyecek. Şu andaki süt fiyatları Türkiye ortalamasında. 1 lira 36 kuruş civarında. Bazı yerlerde 1.5 lira. Ama biz şunu iddia ediyoruz; sütte sürdürülebilir üretim noktasında olabilmemiz açısından, hayvanları kesime göndermememiz açısından, muhakkak paritenin 1.5 olması gerek. Yani 1 kilo süte 1.5 kilogram yem alabilmeliyiz. 1 civarında, bunu yukarıya almamız lazım. Yemde ya ciddi manada destek sağlanacak, maliyet aşağıya çekilecek ya da süt fiyatlarını yukarıya çekmek durumdayız. Buradan Süt Konseyi'ne sesleniyorum; yarın toplantı yapacaklar. Muhakkak suretle süt fiyatlarına zam yapsınlar. Sanayicimize de sesleniyorum kaynağı kurutmayalım, bu kaynak onlara lazım. Sütümüzü alıyorlar, işliyorlar, ürün haline getiriyorlar. Katma değer katıyorlar. Hiçbir itirazım yok ama onlar ürünlerine zam koyarken, bizim fiyatlar aylarca sabit gidiyor. Benim fiyatlarım sabit gidiyor o zaman yem fiyatlarını da sabitleyelim. Onları sabitleyemiyoruz, problem orada. Dolayısıyla muhakkak suretle süt fiyatlarına zam bekliyoruz. Asıl olması gereken süt fiyatı 2 lira civarıdır. 2 lirayı yakaladığımızda süt hayvancılığının şahlandığını görürüz. Hem gübrede, hem mazotta ve yemde desteklerin artmasını bekliyoruz. 2018 bütçesine bunu koydurabilirsek, 2019 da ödenmiş olacak. Zaten mazotta ilave destek verilecek. Özellikle gübre zamlarını takip ediyoruz, destek bekliyoruz. 4.5 milyon üyemiz var. 20-25 milyon aileye hitap ediyoruz" dedi.

Bayraktar, açıklamasının ardından oda başkanlarıyla toplantıya devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şemsi Bayraktar'dan detay

- Bayraktar'ın meyvelere ve pamuğu incelemesi

- Bayraktar'ın açıklaması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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FABRİKA ÇALIŞANLARINDAN 'İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ' KLİBİ

BURSA'da faaliyet gösteren fabrikada çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği prensiplerini rap şarkısıyla anlatarak klip çekti.

Bursa Çimento Fabrikası çalışanlarının, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası için hazırladığı klip ilgi çekti. Fabrikada uygulanan iş güvenliği prensiplerinin yansıtıldığı şarkının sözleri ve seslendirmesi çalışanlar tarafından yapıldı. Temel iş güvenliği konularının işlendiği rap formatındaki şarkı ve klip ile iş sağlığı ve güvenliği konusuna dikkat çekildi. Klipte de rol alan fabrika genel müdürü Osman Nemli, iş güvenliğinin önemine dikkat çekerek, "Memnuniyetle görüyorum ki bütün arkadaşlarımız iş güvenliğini içselleştirmişler. Bu filmin güzelliği; sözlerin, seslendirmenin ve canlandırmanın bizzat kendimiz tarafından yapılması. Hepinize teşekkür ediyor, kazasız günler diliyorum" dedi.

Görüntü dökümü:

-Klip

Süre: 2.58 Boyut: 220 MB

Haber: BURSA, ()

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'KANLI AY TUTULMASININ DİĞERLERİNDEN FARKI YOK'

AFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Yüksek Enerji ve Plazma Fizik Bölümü'nden Dr. öğretim üyesi Mehmet Özkan, kanlı ay tutulmasının diğer ay tutulmalarından hiçbir farkı olmadığını söyledi.

Bu yılın en büyük gökyüzü olayı olarak kabul edilen ve 21. yüzyılın en uzun ay tutulması olan 'Kanlı ay' 27 Temmuz'da gerçekleşecek. Toplam 1 saat 43 dakika sürecek tutulma Türkiye'de 22.00'den sonra görülebilecek. AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Yüksek Enerji ve Plazma Fizik Bölümü'nden Dr. öğretim üyesi Mehmet Özkan, kanlı ay tutulmasının diğer ay tutulmalarından hiçbir farkı olmadığını söyledi. Özkan, "Ay tutulması fiziksel olarak bir gölge olayıdır. Nedir? Bizim dünyamız güneş etrafında döner. Dolayısıyla ay da dünyanın etrafında uydu şeklinde döndüğü için zaman zaman ay ile dünya arasında dünyamız kaldığı durumlarda dünyanın gölgesi ayın üzerine düşüyor. Böyle durumlarda ay tutulması meydana geliyor. Ay üzerinde dünyanın gölgesini görüyoruz" dedi.

'BAŞKA GEZEGENLER DE GÖRÜLEBİLECEK'

Kanlı ay tutulmasının herhangi bir etkisinin olmayacağını da kaydeden Özkan, şöyle dedi:

"Biz sadece bunu bir gölge olayı olarak gözlemleyeceğiz. Bazı hurafeler var. Bu hurafeler inanılacak şeyler değil. Bunlar tesadüfen gelişmiş, yıllarca ay tutulması esnasında veya sonra gerçekleşen olayları ay tutulmasına bağlayarak bu güne kadar getirilmiş olaylardı ve buna inanmak doğru değildir. Ay tutulması esnasında bu ayın sonunda tesadüfen Mars teleskop ile iyi bir gözlem yapılabilecek. Aynı zamanda Jüpiter'i görebileceğiz. Aynı zamanda Uranüs'ü görebileceğiz. Bu ay tutulması Türkiye'nin her tarafından gözlenebilir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bulut ve ağaçlardan detay

- Mehmet Özkan'dan detay

- Özkan, gazeteciyle sohbet ederken detay

- Özkan ile röp

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()