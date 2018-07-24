DHA YURT BÜLTENİ 13

HAMİLE KADINI TAŞIYAN AMBULANS OTOMOBİL VE MİNİBÜSE ÇARPTI: 3 YARALI

YOZGAT’ta, hamile kadını hastaneye götüren ambulans, önce kavşakta bekleyen otomobile ardından minibüse çarptı. Minibüste bulunan 3 kişi yaralanırken, hamile kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Esentepe mevkii Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Çekerek ilçesinden Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine hamile kadını götüren ambulans, kavşakta bekleyen Adem Yücesoy’un yönetimindeki, BL 694 CO plakalı otomobile çarptı. Ambulans, daha sonra Cemal Durak yönetimindeki 38 YD 212 plakalı minibüse çarparak durabildi. Kazada, minibüste bulunan, Burcu Durak, Fatma Nur Durak ve Alev Durak yaralandı. Yaralılar ve ambulansta bulunan hamile kadın ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulansta bulunan hamile kadın kazayı yara almadan atlattı.

Öte yandan, ambulansın otomobile ve minibüse çapma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Güvenlik kamerası kaza anı

-Kaza sonrası olay yerinden detay görüntüler

-Ambulansın çarptığı otomobil ve minibüsün sürücülerinin konuşmaları

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT ()

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EŞEĞE SOPA İLE İŞKENCE YAPAN ÇOBAN JANDARMA TARAFINDAN YAKALANDI

KARS'ın Arpaçay ilçesinde hayvan otlatırken iki eşeğin başına bez geçirip elindeki kalın sopa ile defalarca vuran V.Ç. jandanma tarafından yakalandı. Bin 250 lira idari para cezası uygulanan çoban serbest bırakıldı.

Arpaçay yaylasında büyükbaş hayvan otlatan çoban V.Ç, yüklerini taşıyan iki eşeğin başına ceketini sarıp elindeki kalın sopa ile boyun kısmına tüm gücüyle vurmaya başladı. Eşek aldığı her darbede yere düşerken kahkaharla gülüp, her kalkışında bir kez daha vurdu. Onun işkence anının cep telefonu ile görüntüleyen arkadaşı videoyu sosyal medyada paylaştı. Bir anda büyük tepki çeken görüntüler üzerine Kars Jandarma Komutanlığı harekete geçti ve Arpaçay ilçesine bağlı 54 yaylada işkenceci çobanı aramaya başladı. Jandarma kısa sürede V.Ç'yi yakaladı ve gözaltına aldı.

Karakoldaki ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakılan V.Ç'ye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kars Şube Müdürlüğü ekipleri taraından, "Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek" suçundan hayvan başına 625 lira olmak üzere toplam bin 250 lira idari para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Eşeğin kafasına ceketini bağlayarak sopa ile vurması (cep telefonu görüntüsü)

-Eşeğin yere düşmesi (cep telefonu görüntüsü)

-Eşeğin kafasındaki ceketi çıkarması (cep telefonu görüntüsü)

HABER-KAMERA: KARS/ARPAÇAY()

SÜRE: 48 SN BOYUT: 90 MB

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TAVUK ÇALMAK İSTEYEN KİŞİYİ SANDALYEYLE KOVALADI

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, bahçesindeki tavukları çalmaya kalkan hırsızı fark eden ev sahibi, balkondan sandalye atarak kovaladı. Hırsızlık girişimi güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.

Olay, geçen 11 Temmuz'da saat 02.00 sıralarında Ata Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Evinin bahçesinde beslediği tavukların kümesinden sesler geldiğini duyan B.Ç. balkona çıktı. O sırada kümesten tavuk çalmaya çalışan hırsız, ev sahibini fark edince kaçmaya başladı. B.Ç., hırsız kaçarken arkasından sandalye fırlatarak kovaladı. Daha sonra ise polise bahçesine hırsız girdiği ihbarında bulundu. Olay yerine gelen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık zanlısının aynı mahallede yaşayan Ş.İ. olduğunu tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan Ş.İ, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ

Bu arada, ev sahibinin Ş.İ.'yi kovalaması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, zanlının evin bahçe kapısından içeri girerek kümese yöneldiği, bu sırada durumu fark eden ev sahibinin 2. kattan sandalye fırlattığı görülüyor. Sandalyeden son anda kurtulan Ş.İ.'nin olay yerinden koşarak kaçması da görüntülerde yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüsü

- Ev sahibinin sandalye atarak hırsızı kovalaması

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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LİMANDAN KAÇAN ANGUS, KENTİ BİRBİRİNE KATTI

HATAY'da, İskenderun Limanı'na gelen gemiden indirilirken kaçan angus, kent merkezini birbirine kattı. Çarptığı bir çocuğu yaralayan, bazı araçlara da hasar veren angus, uyuşturucu iğne vurularak yakalandı.

İskenderun Limanı'nda gemiden indirilişi sırasında kaçan angus, ilçe merkezine girdi. Araç trafiğinin yoğun olduğu caddelerden kaçan angus, bazı araçlara zarar verirken, çarptığı bir çocuğu da hafif yaraladı. İhbar üzerine İskenderun Belediyesi ekipleri, angusun peşine düştü. Görevliler, ara sokakta sıkıştırdıkları angusa tüfekle defalarca uyuşturucu iğne attı. Önce sendeleyen, daha sonra yeniden kaçmaya başlayan angus tekrar ana caddeye çıktı. Kentin en işlek caddelerinden Şehit Pamir Caddesi'nde insanların ve araçların arasında koşmaya başlayan angus, bir otomobile de çarpıp, büyük çaplı zarar verdikten sonra bir kez daha uyuşturucu iğneyle vurulup yakalandı. Angus, görevliler tarafından iş makinesiyle bulunduğu yerden alınarak tekrar limana götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Angusun inşaat alanında görüntüsü

- Etrafındaki kalabalık

- Belediye görevlisinin angusu etkisiz hale getirmeye çalışması

- Angusun kent içinde genel görüntüleri

- Angusu yakalama çalışmasından görüntüsü

- Angusun duran araca çarpması

- Angusun etkisiz hale getirilmesi

- Çevredeki vatandaşlar

- Kepçe ile olay yerinden götürülmesi

SÜRE: 07'00" BOYUT: 309 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),()

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ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA KORUNAN KOYA BALIK ÇİFTLİĞİ PROJESİ

MERSİN'in Anamur ilçesinde, 3 uluslararası çevre sözleşmesi ve 3 çevre kanunu ile korunan Melleç Koyu'na balık çiftlikleri kurulmak istendiği belirtildi.

Anamur merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Melleç Koyu yakınlarına balık çiftlikleri kurulmasına ilişkin düzenlenmek istenen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı, protestolar nedeniyle yapılamadı. Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çevre dernekleri üyelerinden oluşan grup, 'Denizimizi kirletmeyin. Balık çiftliklerine hayır' yazılı dövizler açarak, balık çiftliği projesine tepki gösterdi. Belediye Başkanı Mehmet Türe, Melleç Koyu'nun bakanlıkça turizm bölgesi ilan edildiğini anımsatarak, "Amacımız bağcıcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Duble yolların yapıldığı, tünellerin açıldığı bir zamanda, bölgemiz tam da turizmden payını alacakken ortaya çıkan balık çiftliklerine karşıyız" dedi.

BÖLGE KORUMA ALTINDA

Öte yandan, bölgedeki tabela, projenin seyrini değiştirecek bir gelişmeyi gün yüzüne çıkardı. Melleç Koyu'nun, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Akdeniz foklarının yaşam alanı olması nedeniyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca koruma altına alındığı ortaya çıktı. Bunun yanında Melleç Koyu'nun; Barselona, Bern ile Citnes sözleşmeleri ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 4915 sayılı Kara Avcılığı ve 2872 sayılı Çevre Kanunları ile de korunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Genel görüntüler

- Balık çiftliklerine karşı pankart

- Vatandaşın 'Hayır' ve düdüklü protestosu

- Başkan Türe'nin konuşması

- Röportajlar

- Jandarma, TOMA ve genel görüntüler

- Ak Parti İlçe Başkanı ile röportaj

- Koruma tabelasının görüntüsü

- Koy ve deniz görüntüleri

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), ()

(BOYUT: 280 MB) (SÜRE: 05.00 DK)

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MEZARLIĞA MODERN KOMPLEKS

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce başladığı Asri Mezarlık Kompleksi'ni tamamladı. 2 bin metrekare alanda kurulan modern kompleks vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Denizli merkez ve ilçelerde bulunan binin üzerinde mezarlıkta hizmet veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Asri Mezarlık Kompleksi'ni tamamladı. Vatandaşların en acılı günlerinde de yanlarında olan Büyükşehir Belediyesi, 2 bin metrekarelik saha içerisine kurduğu kompleks ile vatandaşlara daha modern şartlarda hizmet vermeye başladı. İdari bina, depo, bekleme salonları, toplantı odası, kayıt bölümü, acil müdahale odası, arşiv, gasilhane, morg ünitelerinin hizmet verdiği komplekste bina ve çevresi de görüntü sistemleri ile donatıldı. Denizli'nin en ücra köşesine kadar defin hizmetlerini ücretsiz olarak sunan Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Alo 188' cenaze hizmetleri de komplekste hizmet veriyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, sadece kent merkezinde değil 19 ilçe 622 mahallede ücretsiz mezarlık hizmetleri verdiklerini, vatandaşların bu manevi atmosferlerde olumsuzluk yaşamaması için olağanüstü gayret sarf ettiklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mezarlıktan detay

- Yapılan binadan ve tesislerden detay görüntüler

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()