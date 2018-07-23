DHA YURT BÜLTENİ 13

1 - Antibiyotik sonrası yaşamını yitiren sürücü toprağa verildi (2)



NARLIDERE BELEDİYE BAŞKANI ABDUL BATUR: YEĞENİM ALDIĞI ANTİBİYOTİK SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Yeğeni Murat Aras'ı (29) toprağa veren Narlıdere Belediye Başkanı CHP'li Abdul Batur, yaşadığı o zor süreci anlattı. Aras'ın soğuk algınlığı sonucu doktor reçetesi ile aldığı ilacın ardından fenalaştığını belirten Batur, "Murat aldığı bu antibiyotik ile ilgili problemler yaşadı. Pazartesi günü soğuk algınlığı nedeni ile doktor reçetesi ile bu ilacı kullanmaya başladı. 12 saatte bir 3 tane kullandı ve daha sonra bu sendromu ortaya çıktı. Biz de hemen Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne (DEÜ) kaldırdık. Bunun çok önemli bir alerjik hastalık olduğu bilgisi verildi. Yıllardır bu ilacı hepimiz kullanıyoruz. Yeğenim de kullandı ama bu kez iyileştirmedi, yok etti" diye konuştu. Bu durumun kendilerini çok üzdüğünü ifade eden Başkan Batur, "Bundan sonraki süreçte bunun araştırılması gerekiyor. Özellikle ilacın yan etkilerine baktığınızda başta bir yanma, deride dökülme etkileri var. Herkes prospektüsünü okumuyor. O anda yeğenim de hastalığının geçmesi için uğraşıyor. İçtikten sonra yanık ünitesine aktarıldı ama kurtaramadık. Bugün o acıyı yaşıyoruz. Bundan sonra bu ilacın etkisinin başkasının başına gelmemesi için uğraşacağız. Bu konuda aile karar verecek ama bu ilacın yan etkisinden oluşan bir şey ise bununla ilgili bir dava süreci olacak" diye konuştu.

'ŞUANA KADAR 6 VAKA GÖRÜLDÜ'

DEÜ'de kendilerine verilen bilgiye göre bu tür vakaların sayısının Murat Aras ile 6'ya ulaştığını kaydeden Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Canımızı yitirdik başkaları da canını yitirmesin diye mücadele edeceğiz. Ailesi bu konuda karar verecek. Ne gerekiyorsa yapılacak. Bu hastalığın tedavisi ile ilgili bir ilaç kullanma noktasında tedavi yok. Sadece destek veriliyor. Ateşi düşürülmeye çalışıyor. Bu hepimizin başına gelebilir. Sağlık Bakanlığı doktor reçetesi yazılmadan antibiyotik vermiyor. Bu da önemli bir karar."

DEÜ ve Ege Üniversitesi'ndeki doktorların bu süreçte elinden geleni yaptığını belirten Başkan Batur, "DEÜ'ye şimdiye kadar bu tür vaka ile giden hasta sayısının 6 olduğunu bildirdiler. Demek ki sık rastlanan bir olay değil. Ama sık rastlanmıyor diye bununla ilgili tedbir almamak yanlış olur. Bence herkes tedbir almalı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Narlıdere Belediye Başkanı Abdul Batur'un açıklaması

-Batur'dan görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, ()

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2 - Toroslar'ın zirvesinde Yörük şenliği

MERSİN'de Toroslar Belediyesi'nin bu yıl 2'ncisini organize ettiği 'Yörük Şenliği' yoğun bir katılım ve geniş bir etkinlik yelpazesiyle yapıldı.

Yörük kültürünün coşkuyla yaşatıldığı ve iki gün devam eden şenlik; konargöçerlerin yaz mevsimini geçirdiği Toroslar'da 2336 rakımlı Dümbelek Boğazı Kır Alanı Akkuyu Mevkiinde düzenlendi.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın ev sahipliğindeki şenliğe, MHP Milletvekili Baki Şimşek, MHP İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, Ülkü Ocakları İl Başkanı Gökhan Demir, MHP Toroslar İlçe Başkanı Hüsnü Doğan, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şenliğin ilk günü; sinsin ateşi eşliğinde geleneksel oyunlarla başladı. Kıl çadırların kurulduğu kırda Yörükler ve etkinliğe katılan vatandaşlarla birlikte bir gece konaklayan Belediye Başkanı Tuna, 7'den 77'ye tüm misafirleriyle yakından ilgilendi. Başkan Tuna, Yörük obasında çobanların kullandığı kepenek adı verilen kıyafeti omuzlarına alarak, koyun otlattı Sohbetlerin edildiği, ateşlerin yakılarak halay çekildiği kır etkinliğinde misafirlere; Yörüklerin yemek kültüründen sıkma, börek, yayık ayranı, kavurma ve dövme pilavı ikram edildi

Şenliğin 2'nci günü ise Caner, Konyalı Şerife ve Mersinli İsmail'in sahne aldığı konser ile coşkuya dönüştü.

Burada konuşan Başkan Tuna, bu yıl 2'ncisini gerçekleştirdikleri şenlikle amaçlarının Yörüklerin atalarından kendilerine miras kalan kültürel değerlerini gelecek kuşaklara taşımak olduğunu söyledi.

Yörüklerin önemli bir kültürün parçası olduğunu ifade eden Tuna, "Kalabalıkları millet yapan değerler vardır. Bu değerler; dil, bayrak, vatan toprağı, manevi değerleridir. Bu değerleri yok sayarsanız sadece bir kalabalığı ifade edersiniz ve sadece maddenin ve materyallin peşinde koşan bir toplumu oluşturuşunuz. Bir takım emperyalist güçler, var olan değerlerimizi yozlaştırmak için üstün gayret içerisindeler. Özellikle Yörükler bu milletin asli unsurlardır. Cumuhriyetimizin kurcusu Mustafa Kemal Atatürk, Yörükleri çok manalı bir ifadeyle özetlemiş; 'Arkadaşlar gidip, Toros dağlarına bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiç bir güç ve kuvvet asla bizi yenemez. Ulu Önderimiz bu veciz sözüyle Yörük milletini ne kadar özellikli ve önemli bir yerde olduğunu ifade etmiş. Biz de belediye şenliğimiz ile Yörüklerimizin özellikle var olan kültürel değerlerini gelecek kuşaklara taşımaya çalışıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şenliğin afişi

- Ateş çevresinde çekilen halay

- Belediye Başkanı Hamit Tuna koyunları gezdirirken

- Tuna, şenliğe katılan bisikletçilerle

- Tuna, at sırtında gezerken

- Şenliğe katılanlar halay geçerken

- Oturanlar

- Kaval çalanlar

- Başkan Tuna'nın yörüklerle bir arada görüntüsü

- Şenliğe katılanlar otururken

- Başkan Tuna'nın kilim dokuyan kadınlarla birlikte görüntüsü

- Başkan Tuna konuşurken

- Konserden genel ve detay

- Kilim dokuyan kadınlar

- Keçi sağan kadın

- Motorcuların gösterisi

(BOYUT:370 mb) (SÜRE:04,59 DK)

Haber-Kamera: TOROSLAR(Mersin), ()



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3 - Buldan: Leyla Güven haksız bir şekilde cezaevinde

Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ, () - HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bir grup milletvekili ile birlikte Hakkari’de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası açıklama yapan Buldan, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in haksız bir şekilde cezaevinde tutulduğunu söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, beraberinde partisinin milletvekilleri Muazzez Orhan, Murat Sarısaç, Tayip Temel, Ebru Gülay, Sait Dede ve çok sayıda parti yöneticisi ile birlikte Hakkari'de esnafı ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Buldan, tutuklu HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in haksız bir şekilde cezaevinde tutulduğunu ileri sürerek, şöyle konuştu:

"Hakkari halkının seçmiş olduğu, halkın iradesi olan ve şu anda keyfi olarak cezaevinde tutulan Leyla Güven'in bir an önce serbest kalmasını, hem Hakkari halkıyla hem de yasama faaliyetlerini yürütmek üzere parlamentoda olmasını bir kez daha temenni ediyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- HDP eş genel başkanı Pervin Buldan konuşması

- Buldan ve beraberindeki milletvekillerin esnafı ziyaret etmesi

- Genel Detay

172 MB - 1 DAKİKA 32 SANİYE

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4 - Evde yakalanan yılan doğaya salındı

MALATYA'nın Darende İlçesi'nde, bir evin dolabına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sandıkkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Şevki Haznedaroğlu'na ait evin içindeki dolaba giren yılanı fark etmesiyle itfaiyeyi aradı. Eve gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalayarak poşete koydu. Yılan, ekipler tarafından ilçe merkezinden uzak bir bölgeye götürülerek yeniden doğaya salındı. Yetkililer havaların ısınmasıyla yılanların kent merkezlerinde görülebileceği uyarısında bulundu. Mahallelilerde yılanı yakalayan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiyenin uğraşması

- Yılanı yakalaması

- Yılanın doğaya salınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-()

38 MB



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5 - Sürücü eğitmeni ile halk otobüsü şoförünün kavgası kamerada

BURSA'da yol verme meselesi yüzünden tartışan sürücü kursu eğitmeni ile özel halk otobüsü sürücüsünün kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Seher Şanlı yönetimindeki halk otobüsü, iddiaya göre önce köprüye girmek için sürücü adayının kullandığı otomobilin önüne geçti. Araçta bulunan sürücü adayı eğitmeni Gönül Mercan, buna tepki gösterdi. İlerideki durakta duran otobüsün şoförü Şanlı'nın yanına giden Mercan, tepkisini dile getirdi. İkili arasında tartışma çıktı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olayda Mercan ve Şanlı, yaka paça birbirine girdi. Otobüsten inerek tartışmaya devam eden Mercan ve Şanlı'yı, çevredekiler ayırdı. Merca ve Şanlı, doktor raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu.

Gönül Mercan, "Köprülü kavşağa yaklaştığımızda arkamızdan gelip birden önümüze kırdı. Konuşmak için takip ettim, durakta otobüse bindim. Özür beklerken beni darp ederek otobüsten attı" dedi.

Görüntü dökümü:

-Sürücü kursu aracı kamerasına yansıyan görüntü

-Cep telefonu kamerasına yansıyan kavga anı

Süre: 1.01 Boyut: 114 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()

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