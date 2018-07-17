DHA YURT BÜLTENİ 13

Seydikemer'de anızdan başlayan yangın ormana sıçradı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Söndürme çalışmaları sürüyor.

Seydikemer ilçesi Yakabağ Mahallesi Köyiçi Mevkii'nde bugün saat 16.40'da başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Genişleyen yangına yayılan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter ve 2 uçak havadan, ayrıca çok sayıda yer ekibi ise karadan müdahale ediliyor. Yerleşim yerine yangının ulaşmaması için orman işçileri de yoğun bir çaba sarf ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Orman yangınından görüntü

- Yangına helikopter müdahalesi

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Sedat ÜNAL / SEYDİKEMER (Muğla), ()

==============================================

CEMAAT NAMAZ KILARKEN, TUVALETTEKİ MUSLUKLARI ÇALDILAR



AFYONKARAHİSAR'da cemaatin öğle namazını kıldığı sırada camiye gelen kimliği belirsiz 3 kişi, tuvaletlerdeki 6 musluğu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Fatih Mahallesi'ndeki Ertuğrul Gazi Camii cemaati öğle namazını kıldıktan sonra tuvaletlerden su sesi geldiğini fark etti. Tuvaleti kontrol eden Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Celal Özdoğan, 6 musluğun çalındığını ve suların boşa aktığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü hırsızlık ekipleri tutanak tutarak güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, 14-15 yaşlarında olduğu değerlendirilen 3 kişinin motosikletle caminin yanına geldiği ve birinin gözcülük yaparken diğer 2'sinin tuvalete girerek muslukları çaldığı belirlendi. Şadırvan bölümüne de giren şüphelilerin buradaki muslukları sökemediği anlaşıldı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 3 şüphelinin yaya halde camiye geldiği, 1'inin kapıda beklerken, diğerlerinin tuvaletin olduğu bölüme girdiği görüldü. Birkaç dakika sonra şadırvana da giren 2 şüpheli, daha sonra ellerinde poşetle dışarı çıkıp, diğer şüpheliyle birlikte uzaklaşıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Satılmış AKKAŞ- Kamera: AFYONKARAHİSAR, ()

==================================================

Engelli derneğinin işlettiği ruhsatsız kafe mühürlendi

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde, Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği tarafında işletilen sahil bandındaki kafe, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle belediye tarafından mühürlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, derneğin gelir kapısı olan sahildeki 'Çadır Kafe'yi mühürleyerek işletmeye kapattı. Kafenin önünde toplanan dernek üyeleri, kapatma işlemini protesto etti. Engelli dernek üyeleri, 'Kafemizi kapatmayın' sloganları ve alkışlarla duruma tepki gösterdi.

Basın açıklaması yapan Dernek Başkanı Hüseyin Uçar, kafenin derneğin en büyük gelir kapısı olduğunu, buradan elde edilen gelirle engellilere yardımlar yapıldığını söyledi. Uçar, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz 7 ay süresince belediye ile yaptığımız görüşmelerde verilen sözler yerine getirilmedi. Söz verilmesine rağmen ruhsat talebimiz yerine getirilmedi. Kafemiz kapatılarak mühürlenmiştir. Çalıştığı süre boyunca onlarca engelli kardeşimize iş imkanı sağlayan, dernek faaliyetlerine maddi kaynak yaratan, engelli kardeşlerimize bir aile ortamı oluşturan bu kafemiz, herkes tarafından güven duyulan bir mekan oldu. Derneğimize üye olsun olmasın tüm Bandırmalılar'dan yardım istiyoruz. Belediyenin sesimize kulak vermesini istiyoruz."

Uçar, kafenin kapatılmasıyla derneğin üyelerine imkan sağlayamaz duruma geleceğini söyleyerek şöyle devam etti:

"Dernek olarak bu her yıl ortalama 20-30 engellimize sandalye yardımı yapıyor, her Ramazan ayında 50 ile 100 arası engelli aileye gıda yardımı yapıyorduk. Ayrıca, ihtiyaç sahibi engelli ailelerine hastane, yol ve konaklama masrafları gibi birçok maddi destek de sağladık. Kafemizin kapatılmasıyla en büyük gelir kaynağımız kesilmiş oldu. Bunun sonucunda biz de derneğimizi kapatmayı düşünüyoruz."

Zabıta Müdürlüğü yetkilisi ise tüm uyarılara rağmen ruhsatlandırılması yapılmayan kafenin mevzuata uygun şekilde mühürlendiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

Çadır kafe tabelası

Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği Başkanı Hüseyin Uçar’ın basın açıklaması

Engelli ailelerin gözyaşlarına boğulası

Engellilerin kapatmaya tepki göstermesi

Zabıtanın kefeyi mühürlemesi

Haber-Kamera: Tufan DALGIÇ / BANDIRMA (Balıkesir), ()

=================================================

Eşyaları yakarken kendini yaktı

İZMİT'te, 87 yaşındaki Ömriye Yaman evinin bahçesinde hurda eşyaları yakmaya çalışırken, alevler üzerine sıçradı. Kolları ve bacakları yanan yaşlı kadın tedavi altına alındı.

Olay öğleden sonra, İzmit 28 Haziran Şirinlik Sokak'ta meydana geldi. Ömriye Yaman evden çıkan hurda eşyaları bahçede yakarken, alevler üzerine sıçradı. Yaşlı kadının yandığını gören ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekibi yaşlı kadına ilk müdahalede bulunurken, itfaiye ekipleri ise bahçede yanmakta olan hurda eşyaları söndürdü. Ömriye Yaman'ın kolları ve bacaklarında 2. dereceden yanıklar bulunduğu öğrenildi. Ömriye Yaman kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Yaralının ambulansa bindirilmesi

-Yaralı yakınlarının ağlaması

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

============================================

Sokak kedisinin görmeyen gözü ameliyatla alındı

AFYONKARAHİSAR'da vatandaşlar tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hayvan Hastanesi'ne getirilen sokak kedisinin göremez durumdaki sağ gözü ameliyatla alındı.

Afyonkarahisar'da 3 sokak kedisi vatandaşlar tarafından 'Hayvan Hastanesi' olarak bilinen AKÜ Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne getirildi. Burada kontrolleri yapılan kedilerden birinin sağ gözünün görmediği belirlendi. İncelemenin ardından kedinin gözü yaklaşık yarım saat süren operasyonla alındı.

AKÜ Veterinerlik Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Demirkan, AKÜ Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin gerek çiftlik hayvanlarına, gerekse yaban hayvanlarının tedavilerine katkı sunduğunu belirterek, bunun yanında sokak hayvanlarının da tedavilerini yaptığını söyledi.

'GÖZLERİNDE HASAR TESPİTİ YAPILDI'

Demirkan, özellikle yaz aylarında sokaklarda yaşayan kedilerde göz travmalarına bağlı rahatsızlıkların vatandaşlar ve belediye ekipleri tarafından hastaneye getirildiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Hastaneye getirilen 3 sokak kedisinin gözlerinde hasar tespiti yapıldı. Ekip tarafından yapılan incelemede gözün uzaklaştırılması (alınması) kararı verildi. Ameliyat doktora öğrencisi Fatma Görücü ve yüksek lisans öğrencimiz Yusuf Koç tarafından yapıldı. Ameliyattan sonra kediler Afyonkarahisar Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na teslim edilecek ve sahiplendirilmeyi bekleyecek."

AMELİYAT 30 DAKİKA SÜRDÜ

Ameliyatı gerçekleştiren veteriner hekim Fatma Görücü de kedilerin göz kürelerinde bozukluklar olduğunu belirterek, görme imkanlarının kalmadığını aktardı. Anestezi altında gerçekleştirdikleri ameliyatın yaklaşık 30 dakika sürdüğünü kaydeden Görücü, ameliyatların stajyer öğrenciler için de deneyim olduğunu aktardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

-Kedi ameliyat edilirken detay

-Ameliyathaneden detay

-Ameliyatı izleyen öğrencilerden

-Kediden detay

-Demirkan konuşurken

-Görücü konuşurken

Haber- Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

==============================================