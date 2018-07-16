DHA YURT BÜLTENİ 13

KÜRTÜN'DE, 2 PKK'LI TERÖRİSTİ ÖLDÜREN ASKERLERE COŞKULU KARŞILAMA

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde dün, terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu elebaşı 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan'ın etkisiz hale getirildiği operasyona katılan askeri birlikler, ilçeye döndü. Askerler, vatandaşlar tarafından alkışlar eşliğinde karşılandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sırasında, dün, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir grup teröristle temas sağlandı. Jandarma ve Polis Özel Harekât birlikleri; İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi Kırmızı Kategori'de aranan ve başına 4 milyon lira ödül konulan 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan'ı etkisiz hale getirdi. PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu'nun elebaşı Mehmet Yakışır'ın, geçen yıl erzak çalan PKK'lıların yerini gösterirken teröristlerin kurşunlarının hedefi olan Eren Bülbül (15) ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit olduğu saldırının emrini verdiği öğrenildi.

PKK'lı teröristler Mehmet Yakışır ve Levent Dayan’ın etkisiz hale getirilmesi, Kürtün'de sevinçle karşılandı. PKK'lı teröristlerin öldürülmesiyle birlikte, örgütün sözde Karadeniz Açılım Grubu büyük darbe alırken, Kürtün'de, operasyonlara katılan askeri birlikleri karşılamak için tören düzenlendi. Törene Kürtün Kaymakamı Çeçen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Karabukut, Kürtün Belediye Başkanı Adil Kanat, Öz Kürtün Belde Belediye Başkanı Aynur Zorlukaya ve çok sayıda kişi katıldı.

ASKERLERİ ALINLARINDAN ÖPTÜLER

İlçe sakinleri operasyondan dönen güvenlik güçlerini Kürtün merkezi girişinde alkışlar eşliğinde coşkuyla karşıladı. Ellerinde Türk bayrakları da taşıyan yaklaşık 300 kişi, "En büyük asker bizim asker", "Kahrolsun PKK" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak operasyondan dönen askeri birliklerle ilçe merkezine kadar yürüdü. Törende vatandaşlarca daha önce adak edilmesi üzerine kesilen büyükbaş kurbanın kanı, askerlerin alnına sürüldü. Kalabalık, PKK'lı teröristleri vuran 2 askere de el dokumasıyla üretilen yöresel kilim ve Türk bayrağı hediye etti.

Kürtün Kaymakamı Ekrem Çeçen de kendisi selamlayan İlçe Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Orhan Polat'ı ve diğer askeri alınlarından öperek kutladı. Kaymamak Çeçen, Üsteğmen Polat'a, üzerinde ay yıldız işlemesi yer alan tablo verdi. Askerler karşılama töreninde komando marşını da seslendirdi.

ŞEHİT KARDEŞİ TEŞEKKÜR ETTİ

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyü sınırları içerisindeki Yaşmaklı Barajı'nda, 2016 yılında gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan elektrik ustası Adil Bülbül'ün (41) kardeşi Ali Bülbül de katıldığı karşılama töreninde komutana çiçek vererek, "Kardeşimin kanı da yerde kalmadı. Size teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Orhan Polat, terör saldırısında şehit olan Adil Bülbül'ün kendi adını taşıyan 2 yaşındaki oğlunu da kucağına alarak öptü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Askerlerin operasyondan dönüşü

- Askerlerin alnına kurban kanı sürülmesi

-Tekmil verme

-Askerin alınlarından öpülmesi

-Slogan atma, hediye töreni ve yürüyüş

-Detaylar

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO-Uğur AYDIN/KÜRTÜN (Gümüşhane), ()

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Piknikte kayboldu; havadan, karadan aranıyor(2)

23 SAAT SONRA BULUNDU

Çerkezköy'de ailesi ile birlikte gittiği piknikte dün akşam saatlerinde kaybolan Rıza Akpınar, yaklaşık 23 saat sonra bulundu. Akpınar, kaybolduğu bölgeye yaklaşık 20 kilometre kilometre mesafede bulunan İstanbul'un Silivri ilçesine ait Gümüşyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'nda bulunduğu belirtildi. Jandarmanın haber vermesi üzerine büyük sevinç yaşayan ailesi Akpınar'ı almak için karakola gitti.

Haber: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA Tekirdağ / Çerkezköy ()

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NURDAĞI'NDA ROKETE AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN ENKAZ BULUNDU

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesindeki ormanlıkta, üzerinde yazılar olan roket parçasına ait olduğu değerlendirilen enkaz bulundu.

Nurdağı'nın Hamidiye Mahallesi'ne 1 kilometre uzaklıktaki Çiçekli Burun mevkisindeki ormanlıkta, roket parçasına ait olduğu düşünülen enkazı görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, ne zaman düştüğü bilinmeyen, üzerinde yazılar olan roket parçasına ait olduğu tahmin edilen enkazda inceleme başlattı. Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, ihbar üzerine bölgeye giden ekiplerin çalışma başlattığını ve enkazla ilgili teknik ekiplerin incelemesi sonucu bilgi sahibi olabileceklerini söyledi.

VALİLİK: UYDU YA DA ROKETİN MOTOR KISMI

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki ormanlıkta, üzerinde yazılar olan roket parçasına ait olduğu değerlendirilen enkaz ile ilgili olarak Gaziantep Valiliği yazılı açıklama yaptı. Valilik açıklamasında bulunan enkazın bir uydu veya rokete ait motor kısmı olabileceği belirtilerek şöyle denildi:

“Nurdağı ilçemiz Hamidiye Mahallesi'nde vatandaşlarımızın ihbarıyla Çiçekli Pınar Tepe civarındaki dağlık ve ormanlık arazide bazı metal parçalar bulunmuştur. İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekiplerimizce olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak yapılan ilk tespitlere göre bulunan parçaların; bir uydu veya füzenin orta motor kısmına ait olduğu, yaklaşık 3-4 ay önce düştüğü ve çevresinde herhangi bir kimyasal, biyolojik veya nükleer etkiye rastlanılmadığı değerlendirilmiştir. Söz konusu parçalar üzerinde ileri teknik incelemeler devam etmektedir.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Genel görünüm

- Roket parçası denilen enkaz

- Muhtar Süleyman Aslan açıklaması

- Mahalle sakinin açıklaması

- Korucuların çevrede dolaşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kadir ÇELİK - Kamera: Ramazan TUNCER-GAZİANTEP ()

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3 GÜNDÜR KUYUDA MAHSUR KALAN KEDİYİ AFAD EKİPLERİ KURTARDI

KONYA'da 3 gündür boş su kuyusunda mahsur kalan kedi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 gün önce 18 metre derinliğindeki kuyuya düştüğü öğrenilen kedinin sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Kedi, AFAD ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonrası kurtarıldı. Tedavi altına alınan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kedi, Konya Büyükşehir Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- AFAD ekiplerinin kuyuya inmesi

- Kedinin kuyudan çıkartılması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA ()

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ERDEK'TE 10 HEKTAR ZEYTİNLİK YANDI

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde çıkan yangında 10 hektar zeytinlik yandı.

Bugün saat 15.00 sıralarında, Erdek'e bağlı Narlı köyü Rize Burnu mevkiindeki zeytinlikte yangın çıktı. Nedeni belirlenemeyen yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 2 itfaiye aracı ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 4 arazöz ile alevlere müdahale edildi. Ekipler, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle yangını söndürmekte güçlük çekince helikpoter desteği istendi. Bölgeye sevk edilen 2 helikopter, söndürme çalışmalarına katıldı. Ekiplerin karadan ve havadan yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. 10 hektar zeytinliğin yandığı bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Söndürme çalışmaları

Detaylara

Haber-Kamera: Tuncay ERTAN / ERDEK (Balıkesir), ()

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