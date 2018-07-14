DHA YURT BÜLTENİ 13

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: NATO ZİRVESİNDE GERÇEK BİR LİDER GİBİ KARŞILANDIK



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO zirvesini hatırlatarak, "Gerçek bir lider gibi karşılandık ve gerçek bir lider gibi uğurlandık. Seçim öncesi bile değişik yorumlar yapanlar şimdi takdirlerini iletmek için sıraya girmeye başladı. Esasen bu da onlar için bir ders oldu. Bu dersi de halkımız ve milletimiz verdi. Türkiye'nin seçimlerine müdahale etmemeleri gerektiğini öğrendiler" dedi.

Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu, Antalya Kültür Merkezi'ndeki toplantıya gelişinde kendisini karşılayanlarla tokalaştıktan sonra toplantının yapılacağı salona geçti. Bakan Çavuşoğlu, salona girişinde tekerlekli sandalyede kendisini karşılayan bedensel engelli Ertuğrul Uğuraşan ile yumruk tokuşturarak selamlaştı. Bakan Çavuşoğlu'na AK Parti milletvekillerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da eşlik etti.

'YAPMAMIZ GEREKEN DAHA ÇOK İŞ VAR'

Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, yeni sistemin başladığını belirterek, yeni sisteme devletin kurumlarının hazır olduğunu söyledi. Yeni kabinenin ilk toplantısını yaptığını aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Yapmamız gereken daha çok iş var. 2023 hedefleri derken boş hayaller satmadık. Bunların hepsini de gerçekleştiriyoruz. Bunların birçoğunu da 2023'ten önce gerçekleştireceğiz. 2071 vizyonumuzu şimdiden dizayn etmeye başladık ki yeni nesillerimiz bunun içini nasıl dolduracak bunun çalışmasını yapsınlar" dedi.

BAKANLIKLARIN EYLEM PLANLARI ORTAYA KONULDU

Yeni kabinede bir taraftan yapısal çalışmaların, yeni sisteme adaptasyonun ve 100 günlük, 6 aylık ve 1 yıllık eylem planlarının ortaya konulduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak önümüzdeki 3 ayda hangi ziyaretleri yapacağız, kimler bize gelecek, hangi dönem başkanlıklarımızda neler yapacağız, FETÖ ve PKK ile nasıl mücadele edeceğiz ve Türk bayrağını nasıl dalgalandıracağız aşağı yukarı netleştirdik. Bu doğrultuda da gayret edeceğiz" diye konuştu.

'ONLAR İÇİN BİR DERS OLDU'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçildikten sonra Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret ettiğini ardından da Brüksel'deki NATO zirvesine katıldığını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"NATO zirvesinde tüm dünya liderlerinin Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdiği ilgiye siz de şahit oldunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız da tabii hepsine kucaklayıcı bir anlayışla yaklaştı. Hepsine teşekkür etti. Gerçek bir lider gibi karşılandık ve gerçek bir lider gibi uğurlandık. Seçim öncesi bile değişik yorumlar yapanlar şimdi takdirlerini iletmek için sıraya girmeye başladı. Esasen bu da onlar için bir ders oldu. Bu dersi de halkımız ve milletimiz verdi. Türkiye'nin seçimlerine müdahale etmemeleri gerektiğini öğrendiler. Hangi ülkede seçime yaklaşık yüzde 90 katılım var? Hangi ülkede seçimler bu kadar dinamik, kampanyalar bu kadar özgür ve dinamik? Ve seçim sonrasında da kazanan da kaybeden de olgunluğunu gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi, 'Sadece oy verenlere değil, tüm milletimize, 81 milyona hizmet edeceğiz' dedi. Ve seçim sonuçlarını da muhalefet kabul etti. Türkiye'de seçim öncesi tartışmalar olabilir. Size ne oluyor da dışarıdan Türkiye'ye ders vermeye çalışıyorsunuz, Türkiye'yi dizayn etmeye çalışıyorsunuz, Türkiye'nin seçimleriyle ilgili karar vermeye çalışıyorsunuz? Karar verecek birisi varsa Türk milletidir. Türk milleti de 24 Haziran'da kararını verdi."

'TÜRKİYE'YE PAKETLENİP GELEN FETÖ TERÖRİSTLERİ OLDU'

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünü hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu darbe girişimini milletçe yendikten sonra şunu söylemiştik. 'Bu hainlerden hesabını soracağız.' Milletimize bu acıyı yaşatan, 251 kardeşimizin şehit olmasına neden olan, 2193 kardeşimizin ağır bir şekilde yaralanmasına sebep olan bu hainlerden hesap soracağız. Ve hesabını soruyoruz. İçeride ve dışarıda peşlerindeyiz. Şu anda dış politikamızın önceliklerinden biri de yurt dışında terörle mücadeledir. Tabii ki başta FETÖ, PKK, YPG ile mücadeledir. Ve hainlerin peşini bırakmayacağız dedik, bırakmıyoruz. Ensesinden tutup getiriyoruz. İki gün önce de biliyorsunuz hemen Türkiye'ye paketlenip gelen FETÖ teröristleri oldu. Başka ülkelerden de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Derneklerini, okullarını kapattırıyoruz. Yine güzel bir haber Venezuela'dan geldi, orada 2 tane FETÖ kurumu vardı, onları kapatmak için de yasal süreci başlattık. Nerede olursa olsun, peşlerini bırakmıyoruz."

ŞEHİTLER ANISINA YEMEK

Bakan Çavuşoğlu daha sonra Antalya Valiliği tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına verilen yemeğe katıldı. Su Hotel'deki yemeğe Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Menderes Türel, AK Parti ve MHP'nin Antalya milletvekilleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Çavuşoğlu'nuın selamlaşması

- Salondan detay

- Partililerden detay

- Bakan Çavuşoğlu konuşması

Haber: Özgür ÖZTÜRK- Kamera: Alparslan ÇINAR / ANTALYA ()

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KAZADA ÖLEN ANNE VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

ERZURUM'un Çat ilçesinde trafik kazasında hayatlarını kaybeden Özlem Özkan ile 2,5 yaşındaki oğlu Ahmet Özkan memleketleri Sakarya'nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi.

Dün, Diyarbakır'da polis memuru olan Engin Özkan, Diyarbakır Müftülüğü'nde görevli Özlem Özkan, oğulları Mustafa (10) ve Ahmet ile birlikte Erzincan'da bulunan bir yakınlarının düğününe katılmak üzere yola çıktı. Kamyonun, Özkan ailesinin bulunduğu otomobile çarpması sonucu Özlem Özkan ile Ahmet Özkan hayatlarını kaybederken, Engin Özkan ile Mustafa Özkan ise yaralandı.

Özlem Özkan ile oğlunun cenazeleri Sakarya'nın Akyazı ilçesine getirildi. Cenazelerin, Taşburun Mahallesi'ndeki baba evine getirildiği sırada yükselen feryatlar yürekleri dağladı. Dualar edilmesinin ardından cenazeler, Taşburun Camii'ne getirildi. Yakınları, tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Anne ile oğlu kılınan cenaze namazının ardından Taşburun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze namazından görüntüler

- Yakınlarının ağlamaları

Haber-Kamera: Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), ()

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JAK timleri kayıp Evrim'in evinin çevresinde arama yaptı (2)

KAYIP EVRİM'İ ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Tokat’ın Turhal ilçesinde, 5 gün önce sabah yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken, kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmalarına katılan Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Komando timleri, JAK ve AFAD ekipleri havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verdi. Küçük Evrim’i arama çalışmaları yarın sabah erken saatlerde devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Arama çalışmalarından görüntüler

-Genel Detay

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT ()

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BARTIN'DA DENİZDE ÇIKAN HORTUM KORKUTTU

BARTIN'ın İnkum tatil beldesinde denizde oluşan hortum, tatilcileri korkuttu. Vatandaşlar kumsalda şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

İnkum tatil beldesinde denizin yaklaşık 900 metre açığında hortum oluştu. Havanın bir anda kararması ve hortum nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. Günübirlik tatil için İnkum'a gelenler denizden çıkarken, şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Tatilciler, kumsaldaki eşyalarını topladı. Açıkta oluşan hortum yaklaşık 30 dakika sonra karaya ulaşmadan kayboldu. Sonrasında başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle Bartın Belediyesi anons yaparak, vatandaşların dalgalı denize girmemesi uyarısında bulundu. Ani başlayan yağmur nedeniyle İnkum'da bulunan tatilciler geri dönüş için otomobilleriyle uzun kuyruklar oluşturdu. Jandarma ekipleri de trafiği yağmur altında ıslanarak, koordine etmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Denizde oluşan hortumdan görüntü

- Sahilde bulunanların kaçışması

- Anonslar

- Oluşan trafikten görüntü

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

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Olaylı güreşin ardından Recep Kara, Kırkpınar'ı bıraktığını açıkladı (2)

HAKEMLER CEZA KURULUNA SEVK EDİLDİ

657. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde Recep Kara ile Ali Gürbüz arasındaki 3'ncü tur güreşinde son saniyede puanı kimin tartışması üzerine Video Yardımcı Hakem sistemi VAR incelemesi yapılmıştı. Ali Gürbüz'ün galip ilan edildiği müsabakanın ardından Recep Kara, Kırkpınar güreşlerini bıraktığını açıklarken, Türkiye Güreş Federasyonu müsabakaya bakan hakemlerin ceza kuruluna sevk edildiğini açıkladı. İnternet sitesinden yapılan açıklamada "Karşılaşma uzun süre durdu. Kule hakemleri görüntüleri tekrar tekrar izledi. Ardından da Ali Gürbüz galip ilan edildi. Bunun üzerine Recep Kara uzun süre çayırda itiraz etti. Ardından kule hakemlerinin yanına çıkan Recep Kara resmi itirazda da bulundu. Bunun üzerine Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın görevli hakemleri ceza kuruluna sevk etti. Bundan sonra bir komisyon kurulacak, güreş tekrar incelenecek. Bu komisyonun kararına göre hakemler ceza alabilecekler" denildi.

Haber: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY / EDİRNE ()

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ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETTE TEHLİKELİ YOLCULUK

SİVAS'ta elektrikli motosikletin sürücüsü, çocuğunu kucağına alıp, eşini de aracın arka bölümüne oturtarak, tehlikeye aldırış etmeden yolculuk yaptı.

Atatürk Caddesi üzerinde bir elektrikli motosiklet sürücüsü, trafik kurallarını hiçe sayarak kendisinin ve ailesinin hayatını tehlikeye attı. Kazaya davetiye çıkaran motosikleti kullanan kişi, eşini motosikletin arkasına bindirirken çocuğunu ise kucağına alarak yolculuk yaptı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, anne, baba ve çocuğun kasksız olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Cep telefonu görüntüsü

-Genel Detay

Haber: Hakan KALELİ - Kamera: SİVAS-

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