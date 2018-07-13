DHA YURT BÜLTENİ - 13

1 - Balıkesir'de, 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

ANKARA Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Turgut Solak, memleketi Balıkesir'de mezarı başında anıldı.

Balıkesir Valiliği tarafından hazırlanan program kapsamında, Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Altıeylül Belediye Başkanı AK Partili Hasan Avcı, Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek ve İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek Altıeylül'e bağlı Ovabayındır Mahallesi'nde bulunan şehit Turgut Solak'ın kabrini ziyaret etti. Şehit Solak'ın eşi Aynur, oğlu Alper, annesi Şeküre, babası Hayati ve yakınları kabir başında protokol üyelerini karşıladı. Anma programı kapsamında Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu, dua edildi. Şehidin mezarına karanfiller bırakıldı.

'DİMDİK DURUŞUMUZLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyete kadar yaşaması için birçok kahramanın gözünü kırpmadan canını seve seve feda ettiğini vurgulayan Yazıcı, şehitten geriye kalan ailesinin kendilerine emanet olduğunu söyledi.

Vali Ersin Yazıcı, "Keşke bu canlar yanmasaydı, keşke o hainler bizim askerimize, özel harekatımıza, sivil insanlarımıza hiçbir gerekçesi olmadan ateş etmeseydi. Türk milleti büyük bir millet, şehitlerimizin çocukları, bizim çocuklarımız, bu büyük devlet geride kalanlara büyüklüğünü göstererek, bu ülkenin bir çakıl taşını hiç kimseye vermeyeceğimizi ve Cumhuriyetimizden, demokrasimizden asla vazgeçmeyeceğimizi dimdik duruşumuzla göstererek yolumuza devam edeceğiz. Bunu her yerde her durumda platformlarda söylüyoruz ve söylemeye devam ediyoruz. Ruhu şad olsun. Allah başta çocukları olmak üzere, eşini, annesini ve babasını, Turgut Solak kardeşimizi cennete buluştursun diyorum" diye konuştu.

Program, Vali Yazıcı’nın şehit Solak’ın oğlu Alper’i makam arabası ile evine bırakmasıyla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Şehit polis Turgut Solak'ın mezarından görüntüler.

- Anma töreni ve Kur’an okunması.

- Vali Ersin Yazıcı'nın açıklaması.

- Solak’ın oğlu Alper Solak’ın makam aracına binmesi.

KJ: Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, ()

Görüntü: HD, Süresi: 2 dakika 4 saniye, Boyutu: 380 MB

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2 - Beyşehir Jarmarma Komutanı, FETÖ'den gözaltında

KONYA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele 'mahrem imamlık' yaptığı tespit edilen şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Urlu, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Urlu, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü dökümü:

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- Komutanın katıldığı bir programdan detay görüntüsü

:Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA )

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3 - Yaralı yavru leylek tedaviye alındı

*- AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde yaralı halde bulunan yavru leylek tedaviye alındı.

Düzağaç Beldesi'nde vatandaşlar tarafından sol kanadı yaralı yavru leylek bulundu. Vatandaşlar korumaya aldıkları leylek için Doğa Koruma Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü'nden yardım istedi. İhbar üzerine gelen ekipler yaralı yavru leyleği teslim alarak tedavisi için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine götürdü. Sol kanadının kırık olduğu tespit edilen yavru leylek tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.

Yavru leyleğin uçmayı yeni öğrendiği ve uçmaya çalışırken tellere takılarak yaralandığı belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yavru leylekten cep telefonu görüntüsü

GÖRÜNTÜ DURUMU:Link geçiliyor

(KJ,HABER-KAMERA:Ahmet DAĞLI/SİNANPAŞA(Afyonkarahisar),()

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4 - Bebek arabası çalınma anı kamerada

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanda meydana gelen bebek arabası hırsızlığı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Dün (perşembe) saat 14.30 sıralarında Hacıkaplanlar Mahallesi'nde bir apartmandan bebek arabası çalındı. Bebek arabasının yerinde olmadığını gören Koray Bozkuş, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde, çalındığını anlayıp, polise başvurdu. Polis, görüntülerden eşkalini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntelerden apartmana giren bir erkek şüphelinin tek tek katları kontrol ettikten sonra 6'ıncı kata çıkıp, buradaki bebek arasabını asansöre koyup, götürerek çaldığı belirlendi. Görüntülerden, şüphelinin önce asansörden kendisinin indiği, çevrede kimse olmadığından emin olduktan sonra bebek arabasını da alarak uzaklaştığı da ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bebek arabasının çalınma anı güevinlik kamerası görüntüsü

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, )

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5- Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

GAZİANTEP'te, polis tarafından 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ruhsatsız tabanca, 20 bin lira ve uyuşturucu ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Vatan, Barak ve Beybahçe mahallelerinde belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aranan adreslerde; ruhsatsız tabanca, 20 bin lira ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu, silah ve paraya el koyan polis ekipleri, isimleri açıklanmayan 7 kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Evlerde yapılan aramalar

- Bulunan uyuşturucular

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI-Kamera: GAZİANTEP-)

169 MB

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6 - Kule vince çıkan işçiler paralarını alma sözünü alınca aşağı indi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),() - ADAPAZARI'nda madde bağımlılığı tedavi merkezi inşaatında çalışan 4 taşeron firma işçisi, paralarını alamadıkları iddiasıyla 30 metre yüksekliğindeki kule vince çıktı. İşçiler telefonla görüşme yaptıkları firma yetkililerinden paralarını alma sözünü alınca aşağı indi.

Adapazarı Korucuk Mahallesi'ndeki madde bağımlılığı tedavi merkezi inşaatında çalışan taşeron firma işçileri, maaşlarının bir bölümünü alamadıklarını iddia ederek kule vincin üzerine çıktı. Şantiyedeki yaklaşık 30 metre yükseklikteki vincin üzerinde bekleyen 4 demir işçisi, paralarının yalnızca asgari olan kısmını aldıklarını, geri kalanını firmanın vermediğini belirterek, paralarını alana kadar aşağı inmeyeceklerini söyledi. İnşaat alanına gelen itfaiye ekipleri hava yastığı açarak önlem alırken, 112 Acil ve polis ekipleri de hazır bekledi. Polis, 'Biriniz gelsin, görüşsün' diyerek ikna ettiği 1 işçiyi karakola götürdü. Vinçte bulunan işçiler ise telefonla görüştüğü firma yetkilileriyle anlaşarak paralarını alma sözü alınca yaklaşık 4 saat sonra aşağı indi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vince çıkan işçilerden görüntü

İnşaat alanından görüntü

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