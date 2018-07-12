DHA YURT BÜLTENİ-13

1)İTALYA, KAHRAMANMARAŞ'TAKİ SAVUNMA SİSTEMİNİN KULLANIM SÜRESİNİ UZATTI

İTALYA, Kahramanmaraş'ta konuşlu olan hava savunma sisteminin kullanım süresini 1 yıl daha uzattı. Suriye'den gelebilecek olası tehditlere karşı Türkiye'nin talebi üzerine NATO bünyesindeki ülkeler tarafından Türkiye'ye kurulan hava savunma sistemlerinden biri Almanya tarafından Kahramanmaraş'a konuşlandırılmış, bir süre sonra Almanya'nın füze sistemlerini gerçi çekmesiyle Gazi Kışlası'na 6 Haziran 2016'da İtalya'dan getirilen hava savunma sistemleri yerleştirilmişti. 360 derece radar sistemi sayesinde bin kilometre uzaklıktan yapılan füze saldırılarına karşı harekete geçme özelliği bulunan sistemin kullanım süresinin İtalya tarafından 1 yıl daha uzatıldığı belirtildi. Hava savunma sistemi, Ocak ayında Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı ile birlikte Suriye'den gelebilecek olası tehditlere karşı aktif hale getirilmişti.

Görüntü Dökümü

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- Kışlada konuşlu hava savunma sistemi

- Sistemden detaylar

(Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 52 MB

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ALANYA'DA OTELDE 72 KİŞİ ZEHİRLENDİ (ek)

2)BESİN ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

Alanya'da tatil yaptıkları otelde zehirlenme şüphesiyle Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 23'ü çocuk 72 tatilci dün akşam taburcu edilirken, bazıları bugün de ishal ve bulantı nedeniyle yeniden hastaneye getirildi. Zehirlenme belirtilerinin çocuklarda daha yoğun olduğu, yetişkinlerde ise mide bulantısı ve kusma şeklinde şikayetler görüldüğü kaydedildi. Besin zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulan konuyla ilgili inceleme sürüyor.

Engin ANAK-ALANYA/

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3)CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ablasıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü Mehmet K.'yi (41), kurusıkıdan bozma tabancayla vurarak öldüren M.Ö. (16), tutuklandı.

Olayın meydana geldiği petrol istasyonundaki güvenlik kameraları cinayet anını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde aracına yakıt alan Mehmet K.'nın yanına yaklaşan M.Ö., belinden çıkardığı kurusıkıda n bozma tabancayla peş peşe ateş ettiği görülüyor.

Görüntü dökümü:

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-Cinayet anı güvenlik kamerası

-M.Ö.'nün Mehmet K.,'ya petrol istasyonunda peş peşe ateş etmesi

Haber-Kamera:Konya,())

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4)ŞEHİDİN BABAEVİNE GİREN HIRSIZ, BERATINI VE FOTOĞRAFLARINI ÇALDI

HATAY'ın İskenderun ilçesinde şehit Jandarma Uzman Çavuş Hakan Tan'ın babaevine giren hırsız, şehidin beratı, fotoğrafları ve bir miktar para çalıp kaçtı. Elazığ'ın Arıcak İlçesi'nde göreve giderken kullandığı zırhlı aracın direksiyonunda geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Tan'ın Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'ndeki babaevine hırsız girdi. Tan'a ait şehitlik beratı, fotoğrafları ile bir miktar parayı alan hırsızlar, kaçtı. Sabaha karşı namaza uyandığında eve hırsızlığı fark eden Tan, polise ihbarda bulundu.

DİŞİMİ YAPTIRACAKTIM

Şehit babası Cuma Tan gece yattığını ve gece yarısı uyandığında da her şeyin normal olduğunu belirterek, "Sabaha karşı namaza kalktığımda telefonumu bulamadım. Çevreye baktım eşyalar karıştırılmış. Dişlerimi yaptırmak için ayırdığım parayı da almışlar. İyice etrafa baktım, şehit oğlumun fotoğraf ve belgelerini de alarak gitmişler. Şehit oğlumun fotoğraf ve belgelerini getirip evin bahçesine geri atsın. Çaldığı para da kendisine kefen parası olsun" diyerek tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin isminin verildiği cadde ve tabela

- Şehit babasının evin önünde görüntüsü

- Evin bahçesinde şehit babası ile röp.

SÜRE:1,41 sn BOYUT:76 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

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5)ŞOFÖRÜNÜN DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ TIR, DEVRİLDİ

SİVAS'ın Kangal ilçesinde şoförünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği TIR, devrildi. TIR şoförü hastaneye kaldırılırken, kaza anı saniye saniye görüntülendi.

Kaza, dün Kangal ilçesi Alacahan Köyü girişinde meydana geldi. Niğde'den yola çıkan Yusuf Karataş yönetimindeki 50 BC 667 plakalı TIR, bir süre yolda zigzak çizip ilerledikten sonra devrildi. Kazada, TIR şoförü Yusuf Karataş yaralandı. Yusuf Karataş, önce Kangal Devlet Hastanesi'ne, ardından da Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği belirlenen TIR şoförü Karataş'ın kazayı hatırlamadığını söylediği ifade edildi.

TIR'ın zigzaglar çizerek ilerleyip, bir süre sonra devrildiği kaza, aynı yöne giden bir başka araçta seyahat edenler tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza öncesi TIR'dan görüntü

-TIR'ın devrilmesi

-Kaza sonrası görüntü

Haber: Hakan KALELİ-Kamera: SİVAS/

(106 MB)

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6)ANIZ YANGINI ELEKTRİKSİZ VE TELEFONSUZ BIRAKTI

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, anız yangınları ile birlikte hasar gören elektrik, telefon direkleri ve telleri nedeniyle 11 mahalle elektriksiz ve telefonsuz kaldı.

Nurdağı ilçesine bağlı Sakcagözü ile Şatırhöyük mahalleleri arasında dün akşam saatlerinde meydana gelen anız yangını nedeniyle birçok mahallede elektrik ve telefon kesintisi yaşandı. Hasadı yapılmış tarlada bilinmeyen nedenle çıkan anız yangınında yaklaşık 170 dönüm alan yandı. Anız yangınıyla birlikte tarla içerisinde bulunan elektirk ve telefon direkleride alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu söndürülen anız yangınında jandarma ile birlikte elektrik ve telefon dağıtım şirketi ekiplerinin yaptığı hasar tespit çalışmasında birçok mahalleye elektirk akımı sağlayan direkler ile telefon direklerinde hasar meydana geldi. Yanarak yere devrilen elektiik ve telefon direkleri ile kablolar nedeniyle 11 mahalle elektriksiz ve telefonsuz kalırken, hasarlı direklerin onarılması için çalışma devam ediyor. Yetkililer elektirk direkleri ile telefon direklerinin yanarak zarar görmesi sonucu anız yangınları ile ilgili hukuki süreç başlatırken jandarma anız yangınıyla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Yangın alanı

- Yanan direk ve yerde kablolar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 5,72 MB



