DHA YURT BÜLTENİ-13

SİVAS'ta dün gece saatlerinde düğün konvoyu yapan araçlardan biri, gelin ve damadın etrafında drift yaptı. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.Olay, gece saatlerinde Bahtiyarbostan Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Kentte düğün konvoyu yaparak tur atan gençler, caddeyi trafiğe kapattı. Daha sonra gelin ve damat yol ortasına geçti. Bir otomobil ise gelin ve damadın etrafında drift yaptı. Aracın, gelin ve damadın etrafındaki tehlikeli dönüşü cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntü Dökümü

-Konvoydan görüntü

-Drift görüntü

Haber: Hakan KALELİ

Kamera: SİVAS-

(61 MB)

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4 - Kahta'da kaza: 3 yaralı

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde polisleri taşıyan hafif ticari araç ile uzman çavuşun kullandığı otomobilin çarpışması soncu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Girne Mahallesi'nde meydana geldi. Taha Uluçay yönetimindeki 70 FE 330 plakalı otomobil ile Osman Aydın'ın kullandığı 02 KE 337 plakalı hafif ticari Öğretmenevi kavşağında çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Kadir Selbi yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan otomobil

-Kazaya karışan hafif ticari araç

-Kaza yerinde inceleme yapan trafik polisleri

-İtfaiye görevlilerinin çalışması

-Ters dönen otomobil

-Kaza yapan iki araç

-Yoldan görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-)

- GÖRÜNTÜ BOYUTU: 71 MB

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5 - Mersin Limanı'nda, 7,5 ton eroin üretiminde kullanılacak asetik anhidrit ele geçirildi

MERSİN'de polis ve gümrük muhafaza ekipleri tarafından gerekleştirilen operasyonda, İtalya'dan Mersin Limanı'na gelen Türk bayraklı Ro-Ro gemisindeki TIR'da, 7,5 ton eroin üretiminde kullanılacak 14 ton 880 kilogram asetik anhidrit maddesi ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İtalya'dan Mersin Limanı'na gelen Türk bayraklı Ro-Ro gemisine operasyon yaptı. Gemide, Hollanda'dan polyester ve reçine yapımında kullanılan monomer adlı kimyasal madde yüklendiği bildirilen TIR, x-ray taramasından geçirildi. Taramada, TIR'da şüpheli yoğunluk belirlendi. Gemiden indirilen ve riskli değerlendirilen kimyasal madde taşıyan TIR'ı, ekipler incelemeye aldı.

420 MİLYON LİRALIK EROİN ÜRETECEKLERDİ

Gümrük Muhafaza ve Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde, TIR'ın dorsesindeki plastik bidonların içinde, beyan edilen madde yerine, 7,5 ton eroin üretiminde kullanılacak 14 ton 880 kilogram asetik anhidrit maddesi olduğu anlaşıldı. Ele geçirilen asetik anhidrit ile üretilecek eroinin değerinin ise 420 milyon TL olduğu bildirildi.

TIR'a el konulurken, sürücü Y.Ç., gözaltına alındı. Sorgusunun ardından mahkemeye çıkartılan Y.Ç., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik güçlerine ait teknenin genel görüntüsü

- Teknenin rıhtımdan ayrılarak operasyon alanına seyretmesi

- Seyir halindeki tekneden görüntü

- Yakalanan maddenin taşındığı geminin görüntüsü

- Geminin içindeki TIR'ın görüntüsü ve kapakların açılması

- TIR içindeki varillerin görüntüsü

- Maddenin görüntüsü ve numune alınması

- Maddenin ölçümlerinin yapılması

- Varilerden genel görüntüler taşınması

- Delil olarak belirlenen varillerin numaralandırılması

- Maddenin ölçüm ve tetkiklerinin yapılması

- Y.Ç. isimli zanlının adliyeye çıkarılması

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

BOYUT: 202.31 MB SÜRE: 02.40 DK

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6 - Kuşadası açıklarında 61 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden bindikleri lastik botla Yunan adalarına gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 61 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik helikopteri tarafandan dün (pazar) saat 04.55'te, Kuşadası açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak göçmenin bulunduğu tespit edildi. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botundaki görevliler tarafından, lastik bot durduruldu. İçinde bulunan 29'u Suriye, 13'ü Filistin, 8'i Irak, 6'sı Afganistan, 3'ü Hindistan, 1'i Mısır, 1'i Eritre uyruklu olmak üzere toplam 61 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı. Lastik bot da yedeklenerek kıyıya getirdildi. 11'i kadın, 28'i çocuk olan toplam 61 kişi, kimlik tespitlerinin ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kaçakların Sahil Güvenlik helikopterinden çekilen görüntüleri

Haber-Kamera: KUŞADASI (Aydın), ()

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7- Sprey boyalı vandallar tarihi yapılara zarar verdi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'ndeki tarihi yapıların üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyayla yazı yazıldı. Side Müzesi Müdürü Güner Kozdere, yazıların bulunduğu eserlerin fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak tepki gösterdi.

Türkiye'de kitlesel turizmin ilk başladığı bölge olan ve her yıl milyonlarca yerli ve yabancı tatilcinin ziyaret ettiği Manavgat'ın Side bölgesinde bulunan tarihi yapılara yazılan yazılar tepki çekti. Side Müzesi ekipleri sorumluluk bölgelerindeki Side Antik Kenti'nde temizlik çalışmasına devam ediyor. Çalışma kapsamında, İŞKUR Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 52 personelle başlayan çalışmalarda Selge Antik Kenti'yle birlikte Side'de Apollon, Athena tapınakları, Liman bazilikası, büyük hamam ile liman hamamı, ticari ve devlet agorası, deniz surları, Bizans hastanesi, konsullu ve peristilli ev, sütunlu caddeler, kara surlarının bir bölümü, anıtsal çeşme ve çevresinde bitki ve ot temizliği tamamlandı. Doğu kapısıyla birlikte diğer bölgelerde temizlik çalışması devam ediyor.

Side Müzesi Müdürü Güner Kozdere, bitki temizliğinin her yıl yapıldığını ve yapılmak zorunda olduğunu belirterek, "Çevreye zarar vermeden bitkilerin çıkmasını engelleyecek bir yöntem daha geliştirilmedi. Biz her yıl düzenli aralıklarla özellikle tarihi yapılarda çıkan bitkileri temizliyoruz" dedi.

'BÖYLE BİR ÇİRKİNLİĞİ GÖRMEK İÇİN GELMİYORLAR'

En büyük sorunun bitkiler değil, antik yapılara yazı yazan, tarihin değerini bilmeyen vandallar olduğuna dikkati çeken Güner Kozdere, "Kim cebinde sprey boya ile dolaşır ki? Bu vandalların yazdıkları tinerle falan çıkmıyor. Özel bir cihaz var. Fındık kabuğu tozuyla, yazıları tarihi yapılara hiç zarar vermeden siliyoruz. Antik yapıların olduğu yerlerde elektrik yok. Bu cihaz, özel bir jeneratörle çalışıyor. Manavgat'ta o jeneratörden sadece bir tane var. Her gün için kiralama bedeli ödüyoruz. Birkaç kendini bilmezin yazdığı yazılar nedeniyle, hem zaman hem de para kaybediyoruz. Ayrıca bölgemize her yıl milyonlarca turist geliyor. Böyle bir çirkinliği görmek için gelmiyorlar. Birkaç kişinin Side'nin adını lekelemeye hakkı yok" dedi. Müdür Kozdere, bu tür olayların yaşanmaması için çocuklara ilkokuldan hatta anasınıfından itibaren tarih ve sanat tarihi eğitimi verilmesi gerektiğini söyledi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Güner Kozdere, sosyal medyadaki hesabından da tarihi yapılar üzerine yazılan yazıları ve silinme çalışmalarının fotoğraflarını paylaştı. Kozdere, fotoğrafları "Rukiye, sen bu Mustafa'yı sil bence", "Adını dağlara yaz, bu saate kadar bizi meşgul etme", "Salim bir daha yazma sileriz", "Bizans hastanesi vandallar yazar Side Müzesi siler" mesajlarıyla, yapılara yazı yazanlara tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Antik kentten görüntüler

- Yazıları silme çalışmalarına ilişkin fotoğraflar

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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8 - Sıcaktan bunalan soluğu sahilde aldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sıcaktan bunalan tatilciler soluğu plajlarda aldı.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının gölgede 32 derece, nem oranının ise yüzde 60 olarak ölçüldüğü ilçede sıcaktan bunalan yerli halk ve tatilciler soluğu plajlarda aldı. Hissedilen sıcaklık nemin de etkisiyle artarken, serinlemek için ilçenin ünlü Damlataş ve Kleopatra plajlarını dolduranlar, kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktı. Bazı tatilciler ise şezlonglara uzanarak güneşlendi.

Meteoroloji yetkilileri hafta boyunca nem ve sıcaklık oranlarının artacağını belirterek, tatilcileri öğle saatlerinde direkt güneşe maruz kalmamaları konusunda uyardı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Plajdan detay ve genel görüntüler

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()