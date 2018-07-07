DHA YURT BÜLTENİ - 13

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur



ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesinde, maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçinin mahsur kalması üzerine, kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay saat 18.00 sıralarında, ilçeye bağlı Subatan Mahallesi'ndeki meydana geldi. Maden ocağında çalışma sırasında meydana gelen göçükte, 2 işçinin mahsur kalması üzerine Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri, AFAD, polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Göçükte kalan işçileri kurtarmak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kaçak kömür ocağında mahsur kalan maden işçileri Erkan Cankurt(45) ve Hasan Yıldız'ın(30) kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ocak önünde maden işçilerinin yakınları endişeli bekleyişini sürdürüyor. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, mahsur kalan 2 işçiyi kurtarmak için TTK tahlisiye ekipleri ocağa girdiğini söyledi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN /ZONGULDAK,()

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Mecliste 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (4)

KILIÇDAROĞLU YEMİN ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mecliste yemin ederken, İYİ Parti İzmir Milletvekili Musavat Dervişoğlu yemin ettikten sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini sıktı. Ayrıca, CHP'nin tutuklu milletvekili Enes Berberoğlu'nun ismi okununca CHP'liler ayağa kalkıp alkışladı. Oğlu milletvekili seçilen Bülent Arınç da törenleri bir süre takip etti.

FOTOĞRAFLI

Haber: Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA;8)

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Çorlu'da kadına şiddet ve çocuk istismarı protesto edildi

TÜRKİYE Kadın Dernekleri Federasyonu Trakya temsilciliği, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenledikleri yürüyüşle kadına şiddet ve çocuk istismarını protesto etti.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Trakya temsilciliği, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde protesto eylemi düzenledi. Çorlu şehitliği önündeki eyleme ellerinde pankartlarla kadınlar ve çocuklar katıldı. Yaklaşık 200 kişilik kalabalık ellerinde taşıdıkları dövizler ve pankartlarla sloganlar atarak Atatürk Meydanı’na kadar yürüdü.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Trakya temsilciliği adına konuşan Feray Karagöz, küçük bedenlerin istismara, kadınların ise şiddete uğrayarak yaşam haklarının elinden alındığını söyledi. Karagöz, "Hukukun verdiği cezasızlık örnekleri ve ne yazık ki kişileri bu eylemleri yapmaktan çekinir kılmıyor. Türkiye’de kadın ve çocuk alanında çalışan sivil toplum örgütleri ve psikologlar olduğu halde bu kurumların fikirlerinin önemsenmediği bir yaklaşımda görüşüp konuşup bu işi halledebilecek bir etkiyi ortaya koymak varken bu işi siyaset üstü bir kulvara taşıyıp ülkenin geleceği olarak düşünmek varken hala aynı noktada olduğumuzu görmek ne yazık ki çok üzücüö dedi. Türkiye'de çocuklara yönelik istismar vakalarının son 10 yılda yüzde 700 artış gösterdiğini kaydeden Karagöz sadece bu oranın bile sorunun boyutlarının ne kadar vahim olduğunu koyduğunu ifade etti.

Protesto eylemine bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin kadın kolları ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da katılarak destek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yürüyen kadınlardan görüntü

-Çocukların slogan atması

-Açıklama yapılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN / ÇORLU(Tekirdağ),()

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Ceylanpınar'da istismar ile hayvanlara şiddet protestosu

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, sivil toplum kuruluşu örgütleri, çocuklara yönelik cinsel istismar ile hayvanlara şiddet uygulanmasına tepki gösterdi.

İlçe merkezinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu örgütlerinin üyeleri, çocuklara yönelik cinsel istismar ile hayvanlara yapılan şiddeti protesto etti. 'Şiddete dur, çocuk bedenime dokunma' sloganları attı. Grup adına Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Ceylanpınar Temsilcisi Ayhan Demir, basın açıklaması yaptı. Demir, "Ülkemizde küçük çocuklara, kadına ve sokak hayvanlarına yönelik üst seviyelere tırmanan tecavüz, öldürme ve taciz olaylarının önüne geçilmesi için acilen yasal düzenlemeler yapılarak gerekli önlemler alınmalıdır. Bizler ülke gündeminde tecavüz ve vahşet haberleri olmasını istemiyoruz. Şiddete 'hayır' diyoruz, 'çocuk bedenime dokunma' diyoruz, 'çocuk susar, sen susma' diyoruz" dedi.

Kalabalık açıklamanın ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kalabalığın toplanması

- Çeşitli afiş ve pankartlar

- Genel detay görüntüler

- Basın açıklaması

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-)

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