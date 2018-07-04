DHA YURT BÜLTENİ-13

VAN'ın Gevaş ilçesinde bulunan Akdamar Adası'na Büyükşehir Belediyesi tarafından içme suyu hattı çekiliyor. Su hattı projesini yürüten firma ile Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) arasında Akdamar Adası'nda imza töreni düzenlendi.

Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ile Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş ve yüklenici firma yetkilileri katıldı.

Üzerinde Ermenilere ait tarihi Surp Haç Kilisesi de bulunan, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turistin büyük ilgi gösterdiği Akdamar Adası'na Van Büyükşehir Belediyesi, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından içme suyu hattı çekiliyor.

5 milyon maliyetli proje için 4 kilometresi Van Gölü'nün altından olmak üzere yaklaşık 33 kilometre boru hattı döşenecek.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, hem Valilik hem de Belediye olarak turizmin altyapısına büyük önem verdiklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl Akdamar Adası'nı 120 bin kişi ziyaret etti. Bu yıl, geçen yıldan fazla bir ziyaretçi oldu. Tahminlerimiz yıl sonuna kadar 150 bin ziyaretçinin olması yönündedir. Adanın en önemli ihtiyacı olan tatlı su ihtiyacını karşılamak üzere projemizi hazırladık, ihalesini yaptık. Bugün de yüklenici firmayla sözleşmemizi imzaladık. Projenin maliyeti yaklaşık 5 milyon lira. Bu projeyle 4 bin metresi Van Gölü'nün altında olmak üzere yaklaşık 33 bin metre boru hattı döşeyerek Akdamar Adası'na su getireceğiz. Projenin tamamlanmasıyla güzide turizm merkezi Akdamar Adası sadece bahar aylarında değil, yıl boyunca yeşilliğini koruyacak. Bu yıl içerisinde projeyi tamamlamayı düşünüyoruz" dedi.

Akdamar Adası'nda bulunan Surp Haç Kilisesi'nde tekrar ayin yapılacağını da söyleyen Zorluoğlu, "Akdamar Adası'ndaki ayin en son 3 yıl önce yapıldı. Ayinin bu yıl tekrar yapılması için ilgili Ermeni cemaatiyle görüştük. Bunun için bakanlığımızla da görüşme halindeyiz. Hedefimiz 3 yıl aradan sonra bu ayini gerçekleştirmek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve yüklenici firma yetkileri arasında sözleşme imzaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Akdamar Adasından detaylar

- Van Valisi Murat Zorluoğlu ve protokol üyelerinin adaya gelmesi

- Detaylar

- Van Valisi Murat Zorluoğlu'nun konuşması

- VASKİ Müdürü Ali Tekataş ile yüklenici firma yetkilisi arasında imza töreni

- Detaylar

- Adadan ayrılış

- Detaylar

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3 - Sokak ortasında bıçaklı kavga güvenlik kamerasında



SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde sokak ortasındaki kavgada bir kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan Temel K. (63), tutuklandı. Bıçaklama olayı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi Sungurlu Caddesi’nde meydana gelen olayda N.G.(43) ile eniştesi Temel K. arasında alacak konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Temel K., N.G.’yi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan N.G. olay yerine gelen ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli ise Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Kayınbiraderini bıçakla ağır yaralayan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan bıçaklama olayı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüsü

Haber Sait KUZUÇARŞAMBA(Samsun),()

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4 - HDP'li vekiller mazbatalarını aldı

DİYARBAKIR'da, 24 Haziran seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP)den Diyarbakır milletvekili seçilen Milletvekilleri mazbatalarını alamaya gelirken polisler tarafından karşılandı.

24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır HDP milletvekilleri seçilen Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, Saliha Aydemir, İmam Taşçıer, Hişyar Özsoy, Semra Güzel, Garo Paylan, Dersim Dağ ve Musa Farisoğulları, mazbatalarını almak üzere Kayapınar ilçesinde bulunan Diyarbakır Adliyesi ek hizmet binasına polislerin karşılamasıyla geçti.

Adliye binasında mazbatalarını alan HDP milletvekilleri adına konuşan Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, bir çok imkansızlıklara rağmen 24 Haziran seçimlerinde büyük bir başarı elde ettiklerini ifade ederek, "Baskın seçimlerinde olağanüstü koşullarında, partimizin bütün çalışma alanlarında, bir çok imkansızlığa rağmen halkımızın güçlü desteğiyle, kararlı, geleceğe ilişkin iradenin sahibi olduğunun beyanı olan seçim sürecinde bir kez daha sandıkları patlarak çıktık. Amed'de nitelikli bir çoğunlukla yüzde 65'in üzerinde bir oy oranıyla, normalde 10 milletvekili çıkarmamız gerekirken 9 milletvekili çıkararak esasında AKP rejimine, tek adam diktatörlüğüne bu halkın nasıl hayır dediğini bir kez daha gösterdik. Önümüzde zorlu bir sürecin bilincinde olarak çalışmalarımıza başlıyoruz. Bugün mazbatalarımızı aldık. Gerek parti olarak, gerek il yönetimi olarak, gerekse de seçilmişler olarak önümüzdeki dönemde demokrasi, özgürlükler, barış ve hukuk rejiminin tesisi açısından, olağanüstü halden iyilik haline dönüşmesi halinde elimizden gelen çabayı her birlikte harcayacağız. Mücadeleyi hep birlikte vereceğiz. Halkımızla birlikte bu süreci güçlü bir şekilde karşılayacağız"diye konuştu.

Öte yandan, sağlık sorunlarından ötürü mazbata almaya gelemelen HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un yerine HDP İl Eş Başkanı Filiz Buluttekin mazbatasını aldı.

Görüntü Dökümü:

-HDP'li vekillerin gelişi

-HDP'lilerin polis tarafından karşılanması

-Adliye binasında çıkışları

-Mızraklı'nın açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, () -

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5 - 3 kişiyi öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, ormanda kesim yapan işçi arkadaşlarının üzerine tüfekle ateş ederek 3'ünü öldüren, 3 kişiyi de yaralayan Olcay B. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Önceki akşam, Gümüşova Yeşilyayla Köyü'nde ormanlık alanda meydana gelen olayda, iddiaya göre ormanda kesim yapan işçiler arasında ağaçlardan arta kalan odunların paylaşılması konusunda tartışma çıktı. Olcay B.'nin tüfekle ateş açması sonucu Erdal Küt, Bayram Ali Çolak ve Hakan Çalışkan olay yerinde yaşamlarını yitirirken, 3 kişi ise yaralandı. Olayın ardından kaçan Olcay B. dün Sakarya'nın Hendek ilçesinde yakalandı. Olcay B. bugün öğle saatlerinde jandarmadaki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Düzce Adliyesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Jandarma aracının adliyenin önüne gelmesi

Jandarmanın güvenlik önlemleri

Zanlının adliyeye götürülmesi

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6 - Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı

SİVAS'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolunun 25'inci kilometresindeki Düzova köyü yakınlarında meydana geldi. Gaziantep'ten Trabzon'a giden Nilüfer Pala (41) idaresindeki 27 BAR 68 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki bariyerlere çarptı. Kazanın duyulması üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Nilüfer Pala ile Rukin Pala (10) Numune Hastanesine, İsmail (50), Serhat (17) ve Ekin Fırat Pala (21) ise Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-Otomobilin görüntüsü

-Çekici ile kaldırılması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

(134 mb)

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7 - Bahçede bulunan yavru kerkenez kuşu korumaya alındı

SİVAS'ta cadde üzerindeki bir bahçede bulunan yavru kerkenez kuşu korumaya alındı.

Sivas'ta sabah saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait öğrenci yurduna giden Kadir Dalcı (52) yol üzerindeki bahçede daha önce görmediği bir kuşa rastladı. Kuşu gömlek yardımı ile yakalayan Dalcı, işyerine götürdüğü hayvana su ve yiyecek verdi. İlk önce şahine benzettiği kuşun kerkenez olduğunu öğrenen Dalcı, "Televizyonlar da bu kuşlardan bıraktıklarını gördüm. Bu zamanlardaki hayvanlarımıza yapılan işkenceler malumunuz, herkes görüyor. Ama işte bu tür haberler, ya da bu tür şeyler görmeyi özlüyoruz. Birazcık su verdik. Tabi ki yiyeceğinin ne olduğunu bilmiyoruz. Kuşu yetkililere teslim edeceğiz" dedi. Kerkenez kuşu daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

30-35 cm boyunda gündüz avlanan yırtıcı bir kuş türü olan kerkenez, Türkiye'de yüksek yerlerde oldukça yaygın görülüyor. Kuş, fare ve köstebek avlayarak beslenen 14 farklı türü olan kerkenez kuşu 70 yıldan fazla yaşamasıyla biliniyor.

Görüntü Dökümü:

-Kuşun görüntüsü

-Bulan kişinin konuşması

-Detay

Haber-Kamera: Hakan KALELİ/SİVAS, ()

(313 mb)

