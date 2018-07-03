DHA YURT BÜLTENİ-13

OSMANİYE TİCARET ODASI'NDA SİLAHLI SALDIRI; BAŞKAN YARALANDI, YARDIMCISI ÖLDÜ (4)

1)VALİLİK: 3 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Osmaniye Valiliği'nden Valili Ömer Faruk Coşkun adına yapılan yazılı açıklamada, olayın tüm yönleri ile araştırıldığını ifade edildi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası içinde gerçekleşen saldırının ardından şüpheli yakalanmıştır. Şüphelinin yanı sıra olayla bağlantısı olabileceği şüphesiyle gözaltına alınanlar da var. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Olay her yönüyle soruşturulmaktadır."

İbrahim EMÜL-OSMANİYE/

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UFUK'U ARAMA ÇALIŞMALARI DAĞDAN KÖYE KAYDIRILDI (2)

2)VALİLİK: ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hatay Valiliği, duyma ve konuşmada hafif engeli bulunan minik Ufuk’u arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Temmuz'da saat 15.03'te 112 acil çağrı merkezine Hassa İlçesi Arpalıuşağı Mahallesi'nde 6 yaşlarında, duyma ve konuşmada hafif engeli bulunan bir erkek çocuğun kaybolduğu ihbarı alınmıştır. İhbar üzerine saat 15.18’de bölgeye intikal eden Jandarma birimleri tarafından 2012 doğumlu Ufuk Tatar’ın kaybolduğu belirtilen Arpalıuşağı Mahallesi bölgesinde arama faaliyetlerine başlanılmıştır. Yoğun bir şekilde yürütülen arama faaliyetlerinde 3 Temmuz 2018 Salı günü saat 13.00 itibari ile 10 kişiden oluşan 2 Jandarma Asayiş timi, 7 kişiden oluşan 1 Jandarma iç güvenlik timi, 18 kişiden oluşan 2 genel kolluk timi olmak üzere Hassa ilçemizden toplam 35 kişi drone eşliğinde, Hassa dışından ise 30 kişiden oluşan 2 Jandarma Özel Harekat timi, yine 30 kişiden oluşan 2 komando timi, 11 kişiden oluşan 1 Jandarma Arama Kurtarma timi, Sky Ranger olarak bilinen özel arazi arama insansız hava aracı ile birlikte 2 kişilik AFAD birimi, 7 UMKE görevlisi, 23 gönüllü sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 3 özel eğitimli iz takip köpek unsuru olmak üzere 142 görevli personel ve vatandaşların desteği ile arama çalışmaları sürdürülmektedir."

ANONSLAR YAPILIYOR

Öte yandan Hassa ilçe merkezindeki belediyeye ait duyuruların yapıldığı hoparlörlerden minik Ufuk'un görülmesi halinde Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi vermesi gerektiği duyuruldu. Minik Ufuk'u arama çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.

Hüseyin BOZOK/HATAY, ()

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3)EKMEKTEN 'DİŞ PROTEZİ' ÇIKTI İDDİASI

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, kepçe operatörü Ahmet Töngül'ün bir fırından aldığı ekmeğin içinden damak protezi çıktığı iddia edildi. Tongül, ekmekten çıktığını ileri sürüdüğü damak protezini sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlayıp, "Ne yiyip, içtiğimize dikkat edelim" dedi. Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde yaşayan kepçe operatörlüğü yapan Ahmet Töngül, geçen 29 Haziran'da Seydikemer ilçesi, Yayla Karaçulha Mahallesi'nde yaşayan anne ve babasının yanına ziyarete gitti. Töngül, ziyarete giderken Seydikemer'deki bir fırından ekmek de aldı. Geceyi anne ve babasının evinde geçiren Töngül, iddiaya göre, sabah kahvaltısında babasından getirdiği ekmeğin içinden protez damak çıktığını öğrendi. Şok olan Töngül, hemen ekmeği ve içinden çıkan damak protezini dışarı çıkartıp, cep telefonuyla Facebook hesabından canlı yayın yaptı. Töngül yayında, "Sanırım fırıncı takma dişini bunun içerisine düşürmüş. Ne yediğimize, ne içtiğimize dikkat edelim. Biz, Seydikemer'den Yayla İncealiler'e kadar birçok yerden ekmek alıyoruz. Ben bu ekmeği anneme getirdim, gördüğünüz gibi içinden diş çıktı. Kesinlikle başka yerden alıp koymadım" paylaşımında bulundu. Tüm ısrarlara rağmen fırının ismini vermeyen Ahmet Töngül'ün paylaşımının altına esprili yorumlar yapılarak, "Millet para verip alıyor. Sen beleş buldun", "Tak ağzına" dendi. Töngül'ün "Ağzıma iyi gelmedi" diyerek, yorumlardan birine cevap verdiği görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Ahmet Tongül'ün sosyal medyadaki paylaşımından görüntü

( Haber: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), ()

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4)FECİ KAZADA İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

MERSİN'de yolun karşısına geçmek isterken otomobil altında kalan Evrim (9) ve ile kardeşi Ekin Ç (8) hayatını kaybederken yanlarındaki kuzenleri de ağır yaralandı. Merkez Toroslar ilçesi Darısekisi Mahallesi Gözne yolu 20'nci kilometresinde aracını yol kenarına park eden Emine Y. (30), kuzenleri Evrim Ç. ve Ekin Ç. ile birlikte yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada R.T. yönetimindeki 33 AET 61 plakalı otomobil yol ortasındaki Emine Y., Evrim ve Ekin Ç.'ye çarptı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan Evrim ve Ekin Ç. kardeşler olay yerinde feci şekilde can verirken, ağır yaralanan kuzenleri ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedilirken sürücü R.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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***Güvenlik Kamerası***

- Aracın park edilmesi

- Çocukların arabadan inmesi

- Çocukların karşıya geçmeye çalışması

- Kaza anı

BOYUT: 44,3 MB SÜRE: 00.24 DK

Haber: Adnan AÇIKGÖZ-Kamera: MERSİN, ()

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5)ÇORUM’DA AK PARTİLİLERDEN, İYİ PARTİLİ MİLLETVEKİLLİNE SUÇ DUYURUSU

AK PARTİ Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’un Çorumlularla ile ilgili Twitter hesabından yaptığı hakaret içerikli paylaşıma sert tepki gösterdi. Çorum Adliyesine giden Karadağ, yaklaşık 100 kişiyle birlikte Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, İl Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya ve parti yöneticileri yaklaşık 100 kişi ile adliyeye gelen AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş hakkında sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla Çorumlulara hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Yokuş'un, sosyal medya hesabından Çorum'daki yüzde 64,5 oy oranını paylaşarak "Çorumlulara alkış; Nüfusu 528 Bin. İlde 11 İcra dairesi var. Bu dairelerde tam tamına 399 binicra dosyası bulunuyor. Sizin anlıyacağınız ekonomi tıkırında gidiyor.! R.T.Erdoğan'a rekor düzeyde oy çıkıyor tam yüzde 64.5. Deveye diken meselesi yazık bu ülkeye...!" paylaşımına tepki göstererk AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Konya Milletvekili Yokuş'un henüz milletvekilliği yeminini etmeden vatandaşlara hakaret ettiğini belirterek, "Daha milletvekilli seçilip, yenimini etmeden Türk milletine, Çorumlu hemşerilerimize hakaretle başlayan bu milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Esasında milletvekilleri Türk milletine, Türkiye Cumhuriyetine hizmet için milletten oy isterse oy alırlar. Onların yapması gereken TBMM’de bu milleti yönetecek yasaları çıkarmak bu millete olumlu anlamda ne katkı sunabilirizi milletin temsilcisi olarak TBBMM’ye talepleri taşmaktır. Ama yemin dahi etmeden tamamen şova dönük Çorumlu hemşerilerimizi üzen ve onlara hakaretle milletvekilliğine başlayan Yokuş, elbette bir dahaki seçimlerde Konya halkından da gerekli dersleri alacaktır, diye düşünüyoruz" dedi

Görüntü Dökümü:

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-AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ açıklama

-Partililer

- Detaylar

(SÜRE: 3. Dk) (BOYUT 160 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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6)BURDUR MİLLETVEKİLLERİ MAZBATALARINI ALDI

BURDUR'da 24 Haziran seçimleri sonucu milletvekili seçilen Ak Partili Bayram Özçelik ve Yasin Uğur ile CHP'li Mehmet Göker mazbatalarını aldı. Adliye sarayına ilk olarak CHP Milletvekili Mehmet Göker geldi. Göker eşi Mine Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve İl Başkanı İzzet Akbulut'la birlikte geldiği Adalet Sarayı'nda İl Seçim Kurulu Başkanı Gülcan Alp'ten mazbatasını aldı. Göker, "Zor bir seçimdi. Aynı gemideyiz. 'Batarsak birlikte batarız' diye defalarca söyledik. Bu şartlar altında gemiyi yüzdürmek için tekrar devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi üzerine düşeni yapacaktır. Bu mazbatayı tüm örgütüme armağan ediyorum" dedi.

Bayram Özçelik ve Yasin Uğur da kalabalık bir partili grubuyla geldiği adliyede İl Seçim Kurulu Başkanı Gülcan Alp'ten mazbatalarını aldı. Bayram Özçelik, 24 Haziran'da demokrasinin en neşeli gününün yaşandığını söyledi. Özçelik, "Çok büyük bir katılım oldu. Demokrasimiz adına Türk halkının bu katılımı önemliydi. Huzur ve güven içerisinde bir seçim gerçekleştirdik. Mazbatalar milletimizin bize verdiği bir vekalettir. İnşallah bu vekalet süresi içerisinde alnımızın akıyla, yüz akımızla milletimize faydalı olmaya çalışacağız. Gece gündüz çalışacağız. Bu mazbata bize aynı zamanda büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. İnşallah ülkemizi ve milletimizi çok iyi noktalara götürecek, çok iyi bir şekilde temsil edecek güzel çalışmaları hep beraber yapacağımıza yürekten inanıyoruz. Milletimize şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Yasin Uğur da şöyle dedi:

"Yüksek katılımlı bir seçim geçirdik. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 27'nci dönem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk milletvekilleriyiz. Heyecanlıyız, istekliyiz, arzuluyuz. Milletimiz bize bu sorumluluğu verdi. Bu sorumluluğun bilinci içerisinde çalışacağız. İnşallah rabbim hayırlı bir şekilde, mahcup etmeden hizmet etmeyi bizlere nasip etsin."

Görüntü Dökümü:

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- Adliye dış görünüş

- Mehmet Göker'in mazbatasını alması

- Tebrik edenler

- Yasin Uğur'un mazbatasını alması

- Bayram Özçelik'in mazbatasını alması

- Partililer

- Bayram Özçelik'in açıklamaları

- Yasin uğur'un açıklamaları

-Partililer

-243 mb /// 04.00"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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7)MARKET ÇALIŞANI, PARA İSTEYEN KİŞİYİ SALÇA KAVANOZUYLA KAÇIRTTI

ANTALYA'da, markette çalışan Sündüs Açıkgöz, istediği parayı vermediği için kendisine saldıran kişinin başına salça kavanozuyla vurdu. Saldırgan, marketten kaçtı.

Olay, pazar günü saat 10.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Zerdalilik Mahallesi Balıkçıoğlu Caddesi'ndeki markette meydana geldi. Markete gelen kişi, iş yeri çalışanı Sündüs Açıkgöz'den para istedi. Açıkgöz, iş yeri sahiplerinden habersiz kimseye para veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine marketten ayrılan şüpheli, bir süre sonra tekrar gelerek, ürün etiketlerini kontrol eden Açıkgöz'e saldırdı. Sündüs Açıkgöz, mücadele sırasında eline geçirdiği salça kavanozuyla saldırganın başına vurdu. Sersemleyen saldırgan, bir şey alamadan marketten kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Bu sırada iş yerine gelen market sahibi, saldırganın, markete sürekli alışverişe gelen müşterisinin yakını M.B.I. olduğunu söyledi. Bunun üzerine ekipler, M.B.I.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Boğuşma sırasında yüzünden hafif yaralanan ve hastanede ayakta tedavi edilen Sündüs Açıkgöz, hareketlerinden şüphelendiği M.B.I.'ya istediği parayı vermediğini, ikinci gelişinde ise arkasından yaklaşıp, kendisine saldırdığını söyledi. Açıkgöz, "Bu sırada elime geçirdiğim kavanozu kafasına vurarak, kendimi korumaya çalıştım" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Sündüz Acıkgöz'ün market içinde görüntüsü

Güvenlik kamera görüntüsü

RÖP: Sündüz Açıkgöz

Sündüz Açıkgöz müşterilerle ilgilenirken

Market içindeki güvenlik kameralarının görüntüsü

418 MB -- 03.47 /// HD

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()



