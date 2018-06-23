DHA YURT BÜLTENİ-13

1)BOZDAĞ: SON DELİL NET BİR ŞEKİLDE FETÖ İLE YAZIŞMALARI ORTAYA KOYUYOR

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, “FETÖ'nün darbe teşebbüsünü yaptığı ve yaptırdığı ve bunun bir numaralı faili olduğu gerçeğini artık bütün dosyadaki veriler ortaya koyuyor. Son delil de tam net bir şekilde FETÖ ile yazışmaları ortaya koyuyorö dedi.

Yozgat’ta seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, partisinin Boğazlıyan ve Çekerek ilçe teşkilatları tarafından düzenlenen açık hava mitinglerine katıldı. Çekerek ilçesinde düzenlenen miting sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandıran Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden olan Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek'e ait olduğu belirlenen yeni telefon mesajları konusuna şöyle cevap verdi:

“Bu yeni delil, şu anda açık ve net olan bu hususu ayrıca teyit etmektedir. FETÖ'nün bu darbe teşebbüsünün içerisinde olduğunu gösteren yüzlerce, binlerce delil var dosyalarda. Çünkü FETÖ'nün ordu içerisinde, emniyet içerisinde ve sivildeki teröristleri el birliğiyle bu darbe teşebbüsünün içinde yer aldılar. Vatandaşımıza, devletimize, milletimize, hukukumuza, Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, demokrasimize kastettiler. Tüm Türk milleti de bunun şahididir. Dosyalarda bunu çok net şekilde ortaya koyan yeterinden fazla delil vardır. Türkiye'nin ABD'ye gönderdiği geçici tutuklama ve FETÖ'nün Türkiye'ye iadesi talebinde bu delillerin tamamı vardır. Bu delillerin tamamı da bu darbenin FETÖ'nün talimatıyla FETÖ'nün teröristleri tarafından gerçekleştirildiğini göstermektedir. Bu yeni delil elbette ki bu konudaki delilleri teyit eder yeni bir delil. Yani Pensilvanya ile darbeye karışanlar arasındaki görüşmeleri ortaya koyuyor. Tabii bu da son derece önemlidir. ABD'den bizim beklediğimiz şey. FETÖ'nün darbe teşebbüsünü yaptığı ve yaptırdığı ve bunun bir numaralı faili olduğu gerçeğini artık bütün dosyadaki veriler ortaya koyuyor. Son delil de tam net bir şekilde FETÖ ile yazışmaları ortaya koyuyor.ö

‘HERKESİN BİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI’

ABD'nin de darbe girişimini FETÖ'nün yaptığını çok iyi bildiğini ifade eden Bozdağ, “Bu son delil bu gerçekliği, bir kez daha tekrar etmektedir esasında. Herkesin bildiğini somut bir delille bir kez daha ortaya koymaktadır. ABD, Türkiye'de bu darbeyi FETÖ'nün yaptığını çok net bir şekilde biliyor. Elindeki bilgiler ve belgeler çok net. Ama ABD maalesef bugüne kadar FETÖ'yü Türkiye'ye iade etmeme konusunda bir ısrarın içinde. FETÖ'yü himaye eden, destekleyen bir tutumun içinde. Umarız yeni çıkan bu belge sonrasında ABD tutumunu gözden geçirir. Çünkü ABD'nin kaçacağı yer yok burada. Ve bu son delilin de ABD'ye kaçacağı herhangi bir alan bırakmadığını düşünüyorumö diye konuştu.

‘İFTİRA EDİYORLAR’

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim günü Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne oturacağı yönündeki açıklamalara da değinen Bozdağ, her seçim öncesi kaybedeceğini anlayan partilerin ve adayların seçime gölge düşürmek için seçime günler kala tempoyu artırıp, bu tarz açıklamalar yaptıklarını anlattı.

Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Seçimi kaybedeceklerini görüyor, kaybetmeyi kendinin bir başarısızlığı olarak görmektense bunu YSK'ye yüklemek ve kazandığı bir şeyin kendi elinden alındığını iddia etmek daha işlerine geliyor. Bu nedenle YSK'ya iftira ediyorlar. Geçmişte de seçimi kirletmek, seçimin üzerine şaibe düşürmek, Türkiye'nin doğru yaptığı bir işi yanlış göstermek için gayretleri oldu, bunu başaramadılar. Türkiye'de seçimleri siyasi partiler kendileri beraber yapıyorlar. Birbiriyle demokratik rekabet içinde olan partilerin o yerdeki en son seçimde en fazla oyu alan 5 partisinin sandık kurulunda temsilcileri var. Ayrıca partilerin müşahitleri var, ayrıca vatandaşların da oyların sayım ve dökümünü takip etme hakları var. Vatandaş oy kullanmak için içeri girdiğinde tüm partilerin temsilcileri, vatandaşın kimliğini kontrol ediyor, imzasını beraber alıyorlar, oy pusulasını beraber veriyorlar, sandığı beraber açıyorlar, oyları beraber sayıyorlar. Sandığa beraber sahip çıkıyorlar. Böyle bir sistemde sandıkta hile olabilir mi, şaibe olabilir mi. YSK itirazları inceliyor, usulsüzlükleri inceliyor, süreci organize ediyor.ö

‘YSK ÖNÜNDE NE YAPACAK’

Seçim sürecinin içindeki asıl aktörlerin siyasi partiler olduğuna işaret ederek, yapılan açıklamalarla halkın tahrik edilmek istendiğini ifade eden Bozdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye'de seçim sonuçları üzerine gölge düşürmek isteyenlerin tamamı yalan söylüyorlar, bilinçli iftira ediyorlar ve provokasyon yapmak istiyorlar. Biz bunu görüyoruz. Sayın İnce, YSK'nın önünde ne yapacak. Sandıklar YSK'nın önünde değil, YSK sadece sonuçları ilan ediyor. Ne yapıyor bir provokasyon yapıyor, seçim sonucunun arkasından Türkiye'de halkı tahrik ediyor. Kendi aleyhine çıkacak sonuç nedeniyle şimdiden kendine bir alan açmaya çalışıyor. İnsanların bunu kabul etmesi mümkün değildir. Sayın İnce'nin yapacağı şey, 'Ben millete gittim, derdimi anlattım, projelerimi anlattım vatandaş beni değil Tayyip Erdoğan'ı seçti. Milletime ve verilen karar saygım sonsuzdur' deyip demokrat bir insan olarak kararı içine sindirmesidir doğru olan. Ama belli ki bunların başka hesapları var, evdeki hesap çarşıya uymaz. Hiçbir hesap Türkiye'nin demokratik olgunluğuna gölge düşüremez. Seçimlerimize ne Muharrem İnce ne de onun gibi düşünenler gölge düşüremeyecektir.ö

Görüntü Dökümü

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-Başbakan Yardımcısı Bozdağ’ın sorulara cevap vermesi

Harun GÖKÇEOĞLU/ÇEKEREK, (Yozgat), ()-

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2)BAKAN EROĞLU: YANINDA BİR HEKİM BULUNSA KALP KRİZİ GEÇİRMESİN

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Muharrem İnce'nin oyunun yüzde 30 ile 32 bandında olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin, "Şimdi herhalde o hüsrana uğrayacak sanırım pazar akşamı. Şaşıracak. Şok olmaması için yanında bir hekim bulunsa kalp krizi geçirmesin. İsabet olur diye düşünüyorum. Yani onun alacağı oy belli. 20- 22 bandında oy alır diye tahmin ediyorum" dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da esnaf ziyaretleri yaptı. Tuzpazarı, Yağ Hali, Bedesten ve Demirciler çarşılarındaki esnafı ziyaret ederek destek isteyen Bakan Eroğlu'na vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Esnaf ve vatandaşların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen Bakan Eroğlu, 24 Haziran seçimlerinin önemli olduğuna değindi.

'MİLLET NEYİ TAKDİR EDERSE O OLACAK'

Esnaf ziyaretleri sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, bir gazetecinin "3'üncü Havalimanı'nın isminin Atatürk olması yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımlar var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Dünyanın en büyük havaalanı. Zaten Atatürk Havaalanı'mız vardı. Pek çok yerde ismi verildi. Tabii millet neyi takdir ederse o olacak. Esasen ben Cumhurbaşkanımıza 'Dünyanın en büyük barajına isminizi verelim' dedik. Kendisi kabul etmedi. İsim konusu Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri. Millet de büyük ölçüde Recep Tayyip Erdoğan Havaalanı olmasını istiyor. Artık hayırlısı."

'KALP KRİZİ GEÇİRMESİN'

"CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin canlı yayında alacağı oyun 30 ile 32 bandında olduğunu açıkladı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz" sorusuna da Bakan Eroğlu, şöyle yanıt verdi:

"Şimdi herhalde o hüsrana uğrayacak sanırım pazar akşamı. Şaşıracak. Şok olmaması için yanında bir hekim bulunsa kalp krizi geçirmesin. İsabet olur diye düşünüyorum. Yani onun alacağı oy belli. 20- 22 bandında oy alır diye tahmin ediyorum. CHP'lilerin ona oy vereceğine inanmıyorum. Çünkü şöyle; Sayın Kılıçdaroğlu onu ekarte etmek için yani bertaraf etmek için bu kelimeyi kullandı. 'Onu gönderelim nasıl olsa kazanamayacak' diye. Hiç olmazsa saf dışı etmek için düşündü ve planı oydu. 'Gel Muharrem' demesinin altında yani şuur altında bu yatıyor. Halbuki 'Gel Muharrem seni oy birliğiyle cumhurbaşkanı gibi bir makama aday gösteriyoruz' dese tamam anlarız. Ama şuur altında yok. 'Ben bunu bertaraf ederim' diye düşünüyordu. Dolayısıyla CHP'lilerde genelde oy vermeyelim ki Muharrem İnce'nin oyu CHP'nin oyunun üzerine çıkmasın ve daha aşağı da kalsın diye bir gayret var. Onun için zaten bir de şu var; ben inanıyorum ki Afyonkarahisar'da, İç Anadolu'da, Ege'deki çok samimi CHP'liler var. Ben tabanını çok seviyorum. Ama onlar Atatürk'ün partisi diye geçmişte CHP'ye oy veriyorlar. Ama onlar da anladılar. Artık CHP Atatürk'ün partisi olmaktan çıktı. Bir grup tarafından işgal edildi. Dolayısıyla bunun farkındalar. Bu yüzden onlar da gümbür gümbür çoğuna da rastladım. Eski CHP'li arkadaşım. 'Ben artık meseleyi anladım' diyor. 'CHP'ye oy vermeyeceğim. Benim yerim Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti'nin yanı' diyor. Böyle bir kayış var."

'BÖYLE BİR ŞEY YOK'

Bir gazetecinin "Son günlerde insanların Cumhur İttifakı'na oy vereceğini ve milletvekili oyunu ise başka bir partiye vereceği yönündeki iddiayı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Bakan Eroğlu, "Yok öyle bir şey olamaz. Güçlü cumhurbaşkanı ve güçlü meclis olması lazım. Cumhurbaşkanının arkasında güçlü bir meclis olmazsa olmaz. Dolayısıyla bu şeye benzer; özellikle cumhurbaşkanı seçilir, mecliste çoğunluk olmazsa sıkıntı olur. Millet de bunun farkında. Onu milleti kandırmak için söylüyordur. Şöyle diyorlar; Cumhurbaşkanımız yüzde yüz seçilecek. Ona oy verin. Ama bizde muhalefete verin diyorlar. Bu yanlıştır. Milletimizden şunu talep ediyoruz. Yarın gümbür gümbür Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ak Parti'ye besmeleyle oyunu kullansınlar."

Görüntü Dökümü

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-Bakan Eroğlu esnaf ziyareti yaparken

-Bakan Eroğlu yürürken

-Bakan Eroğlu esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederken

-Bakan Eroğlu vatandaşlarla fotoğraf çektirirken

-Bakan Eroğlu röp

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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3)İYİ PARTİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYI ÖZYER, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ANKARA'da, partisinin milletvekili aday tanıtım toplantısına giderken trafik kazası geçiren ve tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden İYİ Parti Samsun 2'nci sıra milletvekili adayı İbrahim Özyer, bugün İYİ Parti Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in de katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Ankara'da 30 Mayıs Çarşamba günü İYİ Parti'nin gerçekleştirdiği milletvekili aday tanıtım toplantısına Samsun'dan giden ve içinde Samsun İYİ Parti İl Başkanı Ömer Süslü, milletvekili adayları İbrahim Özyer, Önder Fatih Şenol ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep Güleroğlu ve İbrahim Özyer'in oğlu Alper Özyer'in bulunduğu 55 AAB 44 plakalı minibüs, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan ve tedavisi Ankara'da devam eden 2'nci sıra milletvekili adayı İbrahim Özyer, geçen Perşembe akşamı yaşamını yitirdi.

İbrahim Özyer'in cenazesi dün Samsun'a getirildi. Bugün, İlkadım ilçesi Yeni Doğan Mahallesi'ndeki evinden alınan Özyer'in cenazesi son kez İYİ Parti İl Başkanlığı binası önüne getirildi. Partililerden helallik alınıp dua edildi. Buradaki törene İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener de katılarak taziyeleri kabul etti. Ardından İbrahim Özyer'in cenazesi, partililer tarafından törenin düzenleneceği Büyük Cami'ye omuzlarda taşındı. Akşener cami avlusunda İbrahim Özyer'in eşi Nursel Özyer ile oğulları Alper ve Ali Özyer'e başsağlığı dileğinde bulundu.İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile yan yana taziyeleri kabul eden Akşener, "İbrahim Özyer benim kardeşimdi. Milletvekili adıyımızdı Samsun'da. Elim bir trafik kazasında kaybettik. İçim yanıyor. Allah mekanını cennet etsin inşallah. Gördüğünüz gibi ben ailedenim. Arkadaşlarımla birlikte herkes taziyeleri kabul ediyoruz. İçim yanıyor" dedi.Büyük Cami'deki törene Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, AK Parti ve CHP teşkilatları ile siyasiler, belediye başkanları, milletvekili adayları ve çok sayıda kişi katıldı.Öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından İbrahim Özyer'in cenazesi Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İL BAŞKANININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Aynı kazada ağır yaralanan İYİ Parti Samsun İl Başkanı Ömer Süslü'nün tedavisinin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ettiği belirtildi.

AKŞENER, İL BAŞKANINI HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Samsun Büyük Cami'de düzenlenen cenaze töreninin ardından İYİ Parti Samsun 2’nci sıra milletvekili adayı İbrahim Özyer’in cenazesi Kıranköy Mezarlığı'na götürüldü. İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, defin işlemi sırasında da burada bekleyip dua etti. Mezarlıktaki törenin ardından Akşener, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören İl Başkanı Ömer Süslü’yü de yoğun bakım servisinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından Akşener, hastaneden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'in il binasına gelişi

-Patililerin başsağlığı dilemesi

-Akşener'in cami avlusunda taziyeleri kabul etmesi

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun taşınması

-Helallik alınması

-Defin işlemi sırasında Akşener'in dua etmesi

-Akşener'in hastane ziyareti

-Detaylar

-Akşener ile röportaj

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

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4)AKÇAKALE'DE SURİYELİLERİN KAVGASINA 2 TUTUKLAMA

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde kız alıp verme meselesi nedeniyle husumetli Suriyeli 2 aile arasında çıkan, 2 kişinin kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan Suriyeli 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kız alıp verme nedeniyle aralarında husumet bulunan Suriyeli 2 aile, Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde kavga etti. Kavgada tüfeklerle açılan ateşlerle Suriyeli 2 kişi yaralandı. Olayın ardından mobese kamera kayıtlarını inceleyen polis, kaçan şüphelilerin Suriyeli V.A. ile H.S. olduğunu belirledi. Emniyette ifadeleri alınıp adliyeye sevk edilen Suriyeli 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Mobese kamerası görüntüleri

Haber: Hadi KURT-Kamera: ŞANLIURFA -)

GÖRÜNTÜ BOYUTU 92 MB

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5)YAĞMUR SUYUNDA KALAN 10 YAVRU KÖPEĞE SAHİP ÇIKTI

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde üniversite öğrencisi Sinem Erkayıran, yağmurlu havada suda kalan 10 yavru köpeği kurtarıp sahiplendi.Karaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde eğitim gören Sinem Erkayıran, Cengiz Topel Mahallesi'nde yağışlı havada boş araziden gelen sesler üzerine yağmur suyunda kalan yavru köpekleri görünce yardımlarına koştu. Bir kaç günlük olan 10 yavru köpeği ailesiyle birlikte kurtarıp evine getirdi. Suda boğulmaktan son anda kurtulan ve sırılsıklam ıslanan köpekleri kurulayan ve süt veren Erkayıran, onları sahiplenip yuva yaptı.

KADERİNE TERK EDEMEZDİK

Anne köpeğin yaptığı yuvada yağmur suları nedeniyle boğulmak üzereyken sahip çıktıklarını anlatan Erkayıran, "Yavrulara bir yuva yaptık. Günlük sütlerini veriyoruz. Annesinin gelmesini çok bekledik ama annesi gelmedi. Annesiz yavruları kaderlerine terk edemezdik. Biz sahiplendik, başka sahiplenmek isteyen aileler olursa da verebiliriz" dedi.

Baba Mesut Erkayıran da evlerinin bahçesine bir yuva yaparak köpek yavrularını korumaya aldıklarını belirtti.

Görüntü Dökümü

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- Yavru köpeklerin süt içmesi

- Sinem Erkayıran'ın köpekleri sevmesi

- Genel ve detay görüntüler

- Ailenin köpeklerle görüntüsü

(Boyut: 256 Mb - Süre: 2dk17sn)

(Haber - Kamera: Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ (Osmaniye), ()