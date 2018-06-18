DHA YURT BÜLTENİ-13

1)ÇAVUŞOĞLU: ASKERLERİMİZ AŞAMA AŞAMA MENBİÇ İÇİNE DE GİRECEK (1)

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şimdi Fırat Kalkanı bölgesiyle Menbiç bölgesi arasına askerlerimiz girmeye, devriye gezmeye başladılar ve Menbiç içine de girecekler aşama aşama. Bu süreçte ayrıca YPG'liler Menbiç'ten çıkartılacak" dedi.

ANTALYA/

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2))KILIÇDAROĞLU'NDAN TWEET ATAN HAKİME TEPKİ: ONURUN VARSA GÖREVİ BIRAKIRSIN

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter’den açıklama yapan Danıştay Üyesi Aysel Demirel'e tepkisini sürdürerek, "Bu hakim kardeşime yine sesleniyorum. Senin onurun varsa, o görevi bugün derhal öğleden sonra bırakırsın. Onurun varsa onurun" dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Kırıkkale'ye geldi. Partisinin İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve partililer ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, salona girişinde alkışlarla karşılandı. Kılıçdaroğlu, daha sonra gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'KIRIKKALE'DE 20 BİN KİŞİ ÇALILIYORDU ŞİMDİ BİN 800'

Konuşmasında ilk olarak Kırıkkale'nin öneminde değinen Kılıçdaroğlu, kentin nüfusunun 350 binden 250 bine düştüğünü belirterek, "Kırıkkale'yi bu hale getiren partiye oy verdiniz arkadaşlar. Hani Türkiye şöyle büyüdü, böyle büyüdü. Kırıkkale niye nasibini almıyor. Sizin ne günahınız var. Bu seçim sıradan bir siyasi parti seçimi değil. Önümüzde iki seçenek var. Ya demokrasiden yana oy kullanacağız ya da dikta yönetimi için oy kullanacağız. Demokrasi istiyorsanız millet ittifakı orada. Tercih milletin tercihi. Kırıkkale artık emekli kenti. Yüzde 80'i emekliden oluşuyor" dedi.

'ANADOLUYU ŞAHA KALDIRMAMIZ LAZIM'

Anadolu'nun içinin boşaltıldığını ileri süren Kılıçdaroğlu, "Anadoluyu şaha kaldırmamız lazım. Fabrika kurmamız lazım. Gençler işsiz. Anadolu'dan kalkıyorlar, en yakın Ankara, İstanbul, İzmir'e gidip hayata tutunmaya çalışıyorlar. Bizim 'Merkez Türkiye' projesinin temelinde bu yatıyor. Kim yerini, yurdunu bırakıp gitmek ister. Anadolu'nun şaha kalkması için yeni bir hamle başlatılması lazım. Ben bazen sitem ediyorum, haklıyım. Doğruları söylüyorum, çünkü bu milleti seviyorum. Benim hiç bir bireysel derdim yok. Ama ben bu ülkede yaşıyorum. Hiç bir çocuğun yatağa aç girmesini istemiyorum. Her evde huzur olmasını istiyorum. Ama bunlar yoksa benim de sitem etmeye hakkım var. Kırıkkale'de fabrikalarda 20 bin kişi çalışıyordu, şimdi bin 800 kişi çalışıyor. Bunu hepimizin düşünmesi lazım" diye konuştu.

'BU BİLEN 10 KİŞİDEN BİRİ BENİM'

Bir önceki seçimde emekliler için 'emekliler huzurlu iki bayram geçirmesi lazım' dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıyameti kopardılar, 'nereden bulacaksın' dediler. Ben 27 yılımı maliyede geçirdim. Bu benim uzmanlık alanım. Vergi nasıl toplanır, para nasıl harcanır bunu Türkiye'de 10 kişi biliyorsa biri benim. Ama sağ olsunlar emekliler iktidara oy verdi. Fakat ben şimdi bugünlerde bir şey dillendiriyorum. Bugün bir milyon 644 bin kişi bin 500 lira altında maaş alıyor. 300, 600 lira alan var. Sözüm söz, Kılıçdaroğlu sözü. Millet ittifakı parlamentoda çoğunluğu aldığında, Sayın Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olduğunda emekli maaşı en düşük bin 500 lira olacak. Şimdi uyanma zamanı, değişim dönüşüm zamanı. CHP'li Belediyelerde asgari ücret bin 500 lira oldu. Yine sözüm söz, asgari ücret 2 bin 200 lira olacak."

'HİÇ BİR AYRIM OLMAYACAKTIR'

Salonda şehit ve gazi yakınlarının bulunduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Şehitler hepimizin şehididir. Şehit üzerinden siyaset yapılmaz. Ama şehitler yakınları ve gaziler arasında ayrım yapılırsa, bu ayrılığı yapanlar açık ve net söylüyorum vatan hainleridir. Şehitler ve gaziler arasında ayrım yapılmaz. Her şehidimizin başımızın üstünde yeri vardır. Her gazimizin başımızın üstünde yeri vardır. Ama şehitleri ayırmak, birisine az para birisine fazla para vermek, birisine başka imkanlar sağlayıp diğerlerine o imkanları sağlamamak gibi bir ayrımcılık bizim geleneğimizde, inancımızda yoktur" dedi.

'ADALET İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM'

Türkiye'de herkesin adalete ihtiyacı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Adaletin olmadığı devlet ayakta duramaz. Bir kişinin suçlu olup olmadığını kim belirler. Bir kişinin suçlu olup olmadığına sadece ve sadece hakim karar verir. Avukat, savcı karar veremez. Ancak ama ancak dünyanın bütün demokrasilerinde hakim karar verir. Ama siyasetçi bir kişiyi baştan suçlu ilan ederse orada adalet yoktur. Bunun şunun için ifade ediyorum. 33 ere 7 kez ömür boyu müebbet hapis cezası verildi. Er, komutan değil, general değil. Komutanın emri tartışılır mı? Askerlikte tartışılmaz. Komutan emir verir, siz o emre uyarsınız. Komutan talimat vermiş, 'dışarı çıkın' er dışarı çıkmış. Siz 33 ere ömür boyu 7 kez müebbet hapis cezası veriyorsunuz. Ya cezayı vereceksen komutana vereceksin. Bir milyondan fazla mağdur aile var. Bütün mağdur ailelere sesleniyorum. Adalet için ne gerekiyorsa yapacağım."

'ONURUN VARSA GÖREVİ BIRAKIRSIN’

Konuşmasında, 'Danıştay da bir bayan hakim. Siyasi tweet atıyor' diyen Kılıçdaroğlu, "Kimin için Muharrem İnce'yi eleştirmek için atıyor. Sen hakimsin ya. Senin siyasetle ne ilgin var. Kendisine çağrı yaptım. Onuru, erdemi, insansan, adalete inanıyorsan hakimlikten derhal istifa et. Hala istifa etmiyor. Kırıkkale'den sesleniyorum. Sen istifa etmediğin sürece sana 'onursuz bir hakim Danıştay'da görev yapıyor' diyeceğim. Hakimin siyasi kimliği mi olur Allah aşkına. Hakim hakimdir ya. Yarın diyelim ki Sayın Muharrem İnce'nin bir davası o mahkemeye düştü. Hakimin görüşü belli. Gözü kapalı mahkumiyetine karar verecek. Bu hakim kardeşime yine sesleniyorum. Senin onurun varsa, o görevi bugün derhal öğleden sonra bırakırsın. Onurun varsa onurun."

Görüntü Dökümü

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-Kılıçdaroğlu nun açıklaması

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3)ADANA'DA SAĞANAK; EV VE ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI

ADANA'da sağanak nedeniyle caddelerdeki çok sayıda araç sular altında kaldı, bir binanın istinat duvarı çökerken, bodrum katlardaki evleri de su bastı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Adana'da haziran yağmuru vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sağanak nedeniyle çok sayıda mahallede su taşkınları yaşanırken merkez ilçelerde bulunan Öğretmenler Bulvarı, Fazlı Metin Bulvarı, Aliya İzzet Begoviç Bulvarı, Hilmi Kürklü Bulvarı, Dr, Sadık Ahmet Bulvarı'nda araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Trafiğin felç olduğu caddelerde bazı araçlar sular altında kaldı. Çukurova ilçesindeki Belediyeevleri Mahallesi'nde bir binanın istinat duvarı yıkıldı. Bodrum kattaki çok sayıda evi de sular bastı. Kentteki sağanak aralıklarla devam etti.

Görüntü Dökümü

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- Cadde ve yollardaki su

- Araçların ilerlemeye çalışması

- Bozulan araç ve refüjden akan su

- Detay görüntüler ve fotoğraflar

SÜRE: 01'30" BOYUT:92 MB

Haber:Nuri PİR-Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

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4)RİZE’DE ŞELALE TAŞTI, YOL KAPANDI

RİZE’de şiddetli yağmur etkili olmaya başladı. Çayeli ilçesinde Ağaran Şelalesi'nin debisi, şiddetli yağışın ardından arttı. Şelaleden gelen suyun boşaldığı dere taşarak yolu ulaşıma kapattı. Rize’de öğlen saatlerinde başlayan şiddetli yağış Çayeli ve Güneysu ilçelerinde etkili oluyor. Çayeli ilçesi Köprübaşı Köyü’nde, yaklaşık 70 metre yüksekten dökülen Ağaran Şelalesi'nin debisi, şiddetli yağışın ardından arttı. Şelaleden gelen suyun boşaldığı dere taşarak yolu ulaşıma kapattı. Güneysu ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Başköy köyünde menfezler tıkandı, yağmur suları yola taştı. İlçe Özel İdare ekipleri tıkanan menfezlere müdahale etti.

VALİLİKTEN UYARI

Rize Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; metre kareye 21-50 kilogram yağış beklendiği belirtilerek gece geç saatlere kadar devam etmesi beklenen yağışlarla birlikte oluşabilecek sel ve heyelanlara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Görüntü Dökümü

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Yağmur detayı

Şelale görüntüleri

Haber-Kamera: RİZE-

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SELE KAPILAN RÜZGAR, 100 KİŞİLİK EKİP VE AMFİBİK ARAÇLA ARANIYOR (EK)

5)'YÜREĞİM YANIYOR'

Manisa'nın Selendi ilçesinde, sel sularına kapılarak kaybolan ve bugün cesedine ulaşılan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir'in babası Süleyman Özdemir, acısının büyük olduğunu belirterek, "Çocuğumun bulunması için özverili şekilde çalışan herkesten Allah razı olsun. İki çocuğumdan birini kaybettim. Yüreğim yanıyor" dedi.

Küçük Rüzgar'ın cesedini bulan Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibinde görevli Mürşit Gündoğdu ise, "3 gün boyunca arama, kurtarma çalışması yaptık. Selendi Kaymakamlığı, Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Jandarma, AFAD başka olmak üzere tüm ekipler, hummalı şekilde çalıştı. Bayramdan sonra aileye müjde yaşatmak isterdik ancak maalesef bugün saat 12.15'te çocuğun cansız bedenine ulaştık. Cesedi, düştüğü yere yaklaşık 15 kilometre mesafede bulundu. Cesedin buraya kadar gelmesi bizleri şaşırttı. Bizim için üzüntü verici bir durum" diye konuştu. Küçük Rüzgar'ın işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen cenazesinin, bugün ikindide Selendi Merkez Çarşı Camii'nde kılınacak namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Baba Süleyman Özdemir ile röp.

-Küçük Rüzgar'ın cesedini bulan Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibinde görevli Mürşit Gündoğdu ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: İlker KILIÇASLAN - Hasan YİĞEN - Uğur ÇAKMAK / SELENDİ (Manisa), ()

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Takla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı (2)

6)ÖLÜ SAYISI İKİYE YÜKSELDİ

Konya'nın kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin, takla atıp, şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada anne Tülay Mazlum'un (61) ardından, oğlu Kaan Mazlum da (18) kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kaan Mazlum'un, otomobil sürücüsü yaralı Volkan Mazlum'un ikizi olduğu öğrenildi. Sürücü Volkan Mazlum, babası Yaşar (57) ve ağabeyi Gürkan Mazlum'un (21) tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

KONYA/

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7)AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Karabük-Safranbolu çevre yolu Kireç Kuyusu mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine giden Erdal Özcan yönetimindeki 78 SU 416 plakalı otomobil, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Takla atarak karşı şeride geçen otomobil ters bir şekilde durdu. Haber verilmesiyle gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erdal Özcan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan otomobil

-Aydınlatma direğini kaldırma çalışmaları

Süre:(02.11) Boyutu:(243 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU,(Karabük),()