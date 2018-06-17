DHA YURT BÜLTENİ-13

1)BAKAN GÜL: PARA CEZASINI HAPİS CEZASINA ÇEVİRECEK DÜZENLEMEMİZ VAR

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Hayvanları şefkatle kollamak hepimizin görevi. Suistimalleri önleyecek, para cezasını hapis cezasına çevirecek düzenlememiz var. Bunun bir an evvel kanunlaşması için gerekli çalışmayı yapacağız" dedi.

Adalet Bakanı Gül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Gül, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bacaklarıyla kuyruğu kopuk halde bulunan ve İstanbul'da tedaviye alındığı veteriner kliniğinde ölen yavru köpekle ilgili konuştu. Olayla ilgili titiz soruşturma yapıldığını belirten Gül, kanundaki suistimalleri önleyecek gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Kanundaki para cezasını hapis cezasına çevirecek düzenlemelerin kanunlaşması için gerekli çalışmayı yapacaklarını vurgulayan Bakan Gül, "Sapanca ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ve Valiliğimiz titiz bir şekilde soruşturmayı sürdürdü ve tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. İlgili operatör sürücüsüne, mahkeme, tutuklama kararı verdi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklanmıştır. Bu konu asla kabul edilemez bir olay. Hayvanları insan olan herkes koruyup, o sevgiyle şefkatle büyütmek, kollamak hepimizin görevi. Bu konuda kanundaki suistimalleri daha da önleyecek tüm tedbirleri de aldık. En yakın zamanda çıkan kanunlarla suistimalleri önleyecek, para cezasını hapis cezasına çevirecek düzenlememiz vardır. Bunun bir an evvel kanunlaşması için gerekli çalışmayı yapacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Abdulhamit Gül'ün açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 164 MB

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2)KÜTAHYA'DAKİ KAZADA ÖLEN AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

KÜTAHYA'nın Altıntaş ilçesi yakınlarında dün meydana gelen trafik kazasında ölen aynı aileden 4 kişi, gözyaşları içinde yan yana kazılan mezarlara defnedildi. Kaza, dün Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 50'nci kilometresindeki Altıntaş ilçesi Özsu Çiftliği önünde meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapmak isteyen Osman Mercan yönetimindeki 35 BKZ 43 plakalı otomobile, Ahmet Uygar yönetimindeki 43 SN 666 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tarlaya savrulan 35 BKZ 43 plakalı otomobildeki Ahmet Mercan (55), eşi Ümmü (49), gelini Canan (25) ve torunu Ümmühan Mercan (6) olay yerinde öldü. Yaralanan otomobil sürücüsü Osman Mercan (27) ve Nehir Mercan (5) ile 43 SN 666 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet Uygar (43) ve eşi Hacer Uygar (43), ambulanslarla Kütahya ve Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ölenlerin cenazeleri, bugün morgdan alınarak Altıntaş ilçesine bağlı Beşkarış köyüne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Ahmet, Ümmü, Canan ve Ümmühan Mercan'ın cenazeleri, gözyaşları içerisinde köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Toprağa verilen 4 kişinin mezarları başında bulunan bir grup yakınının görüntüsü,

-Ölen Canan Mercan ve 6 yaşındaki kızı Ümühan Mercan'ın, yaralı olan eşi Osman Canan ile birlikte yılbaşı günü çekilmiş fotoğrafı bulunuyor.

Oğuzhan KILIÇ/ALTINTAŞ (Kütahya), ()-

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(YENİDEN)

3)KEMER'DE TURİSTLERİN TAŞINDIĞI MİDİBÜS DEVRİLDİ: 6 YARALI

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, turistlerin taşındığı midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Kazada, 4'ü turist 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, D- 400 yolunun Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan Kumluca yönüne giden İbrahim Çakır (49) yönetimindeki 14 GF 574 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkıp, devrildi. Almanya, Hollanda ve Portekiz uyruklu turistlerle birlikte 12 kişinin bulunduğu, yan yatan midibüsü görenler, sağlık ve kurtarma ekiplerine haber verdi. Kazada midibüs sürücüsü İbrahim Çakır ve Uwe Rutz (59), Veronica Rutz (60), Frank Hölzel (71), Gudraun Hölzel (69) adlı turistler ile kimliği öğrenilemeyen tur firması rehberi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçedeki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Tekirova Jandarma ve Bölge Trafik ekipleri, kazanın olduğu alanda güvenlik tedbiri aldı.

Görüntü Dökümü:

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- Kaza yerinden genel detay

- Trafik polisi yazısı detay

- Midibüsten detay

- Ambulansın ayrılması

- Jandarmanın araçları yavaşlatması

- Jandarmanın Midibüs içerisinde inceleme yapması

- Jandarma yazısı detay

- Midibüsten detay

119 MB /// 01.04ö (HD)

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

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4)3 KİŞİNİN YARALANDIĞI POMPALI TÜFEKLİ KAVGA KAMERADA

ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde kız alıp-verme meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen pompalı tüfekli kavgada 3 kişi yaralandı. Pompalı tüfeklerle sokakta ateş açan şüpheliler ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğleden sonra ilçenin Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Büyükkaplan ve Yıldız aileleri aile arasında kız alıp- verme meselesi yüzünden çıkan tartışma pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Sokakta pompalı tüfeklerle bir süre karşılıklı çatışan aileler mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Cep telefonuyla görüntülenen tüfekli saldırganların ateş açması sonucu Zine Büyükkaplan, Basri Büyükkaplan ve Yıldız ailesinden adı öğrenilmeyen 1 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Birecik ve Nizip'teki hastanelere kaldırılırken olay yerine giden polis ekipleri, çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yerinde önlem alan polis

- Olay yerinde inceleme yapan ekipler

- Pompalı tüfekle birbirlerine ateş açan taraflar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA - )

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 196 MB

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5)DOKTORU DARP EDEN ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

SAMSUN'da geçen Cuma akşamı bir mekanda kavgaya karışan 8 kişilik grup olay sonrasında özel bir hastaneye gitti. Grupta bulunan 3 kişi bu defa da kendilerine müdahale etmek isteyen doktor ile güvenlik görevlisine saldırdı. Gözaltına alınan 3 şüpheli daha sonra serbest kaldı.

Samsun’da geçen Cuma akşamı Atakum ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı sahil yolu üzerindeki bir mekanda çıkan kavga sonrası yaralanan ve alkollü oldukları iddia edilen 8 kişi tedavi olmak için Atakum ilçesindeki özel bir hastaneye gitti. Hastanede olay çıkartan gruta bulunan üç kişi kendilerine müdahale etmek isteyen doktor A.F.N. ile güvenlik görevlisi T.Y.'ye saldırdı. A.F.N. yüzüne isabet eden tekme darbesiyle yere düştü. Ardından şahıslar yere düşen doktoru darp etmeye devam etti. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olayda doktor ve güvenlik görevlisi saldırganlardan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli dün çıkarıldıkları Samsun Adliyesi’nde savcılığa ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü-HD

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-Olay anını gösteren güvenlik kamerası görüntüsü

-Saldırganların özel araba ile hastaneye gelişi

-Hastanenin içerisine girişi ve doktora saldırmaları

-Sağlık çalışanların olayı ayırmaya çalışması

-Güvenlik görevlisine saldırmaları

-Saldırganların hastaneden gidişleri

(SÜRE: 03.57 DK) (BOYUT: 443 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

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6)AYDER YAYLASI'NDA ÖDÜLLÜ BOĞA GÜREŞLERİ DÜZENLENDİ

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde bu yıl 24'üncü Ayder Kültür Sanat Doğa Festivali kapsamında ödüllü boğa güreşleri düzenlendi. Güreşleri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen Ayder Kültür Sanat ve Doğa Festivali kapsamında ödüllü boğa güreşleri düzenlendi. Galer Düzü mevkiinde gerçekleştirilen güreşlerde, Rize ve ilçelerinden getirilen 44 boğa ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde güreşti. Güreşleri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, Rize Valisi Erdoğan Bektaş ile çok sayıda vatandaş izledi.

Önceki yıllara göre boğalar bu yıl kıyasıya güreşmedi. Vatandaşlar ve sahipleri boğaları güreşmesi için teşvik etmeye çalıştı. Arenada güreşen 'Duman' ve 'Mercan' isimli boğaların güreşi izleyenleri heyecanlandırdı. Güreşi, 'Mercan' adlı boğa kazandı. Boğası yenilen Tahsin Alinoğlu, ilk turda iyi güreşen boğasının elendiğini belirterek "İlk turu geçtik. İyide güreşti. Boynuz dibinde yara aldığı için daha fazla güreşmesini istemedim" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, boğa güreşlerinin bölgenin önemli kültürel geleneği olduğunu söyledi. Bakan Bak, "Boğalar yaylalara çıkmadan önce yaylada kimin lider olacağına kendi aralarında güreşerek kara verirmiş. Burada lider boğa belirlenirmiş. Boğalar yaylalarda birbirleri ile dövüşmezlermiş. Kendi içlerinde lider seçiyorlarmış. Boğa güreşlerinin böyle bir geleneği var. Bu gelenek bugün de yaşatılıyor. Boğalar güreştirilmiyor, barıştırılıyor" dedi.

Geçen yıl desteklediği 'Kara Bela' isimli boğanın kazandığını anlatan Bakan Bak, "Geçen yıl 'Kara bela' adlı boğayı izlemiştim. Onu destekledim, birinci olmuştu. Bu yılki desteklediğim 'Duman' adlı boğa elendi. Olabilir, daha yetenekli boğalar varmış." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise boğa güreşi geleneğinin yıllara dayandığını belirterek "Arenada lider boğa seçimi oluyor. Hayvanlar yaylaya çıkmadan liderlerini seçiyor. Herkes ona tabi oluyor. Kendi aralarında koruma halkası oluşturuyorlar. Çok güzel bir gelenek" ifadelerini kullandı.

Boğa güreşleri sonunda dereceye giren boğaların sahiplerine para ödülleri verildi.

Görüntü Dökümü

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Güreş alanı detayları

İzleyenlerden detay

Bakanlardan detay

Güreşen boğalar

Vatandaş röp.

Bakan Bak ve Hayati Yazıcı ile röp.

Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-

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7)POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü B.Ç. yaklaşık yarım saat süren kavolamaca sonunda yakalandı.

İddiya göre Osmancık ilçe girişinde uygulama yapan polis ekipleri, 19 HK 052 plakalı otomobili Kargı ilçesinin Hacıhamza köyünde kurşunlama olayına karıştığı iddiasıyla şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsünün kaçması üzerine kovalamaca başladı. Koyunbaba mahallesi mevkiinde yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonrası sürücü aracı terk edip yaya olarak kaçmaya çalıştı. Ancak polis tarafından yakalanan şüpheli B.Ç. gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaçan şüphelinin aranması

-Yakalanıp araçla ilçe emniyet müdürlüğüne götürülmesi

-Detaylar

(SÜRE:1.47 Dk) (BOYUT:306 MB)

Haber-Kamera:Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum),

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8)ADANA'DA BAŞI KESİLMİŞ KEDİ BULUNDU

ADANA'da ormanlık alanda başı kesilerek öldürülen kedi yavrusu bulundu.

Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı içindeki ormanlık alanda bir poşette başı kesilmiş siyah kediyi fark eden vatandaşlar görüntüsünü sosyal medyada paylaştı. Siyah yavru kedinin öldürüldükten sonra poşete konularak ormanlık alana atılmış olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Ormanlık alandan görüntü

- Kafası kesilmiş kediden görüntü

SÜRE:01'01" BOYUT: 62 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()