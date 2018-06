DHA YURT BÜLTENİ-13

Bakan Eroğlu: Küresel bir güç olacağız (EK)

1)CHP ATATÜRK'ÜN PARTİSİ OLMAKTAN TAMAMEN ÇIKTI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ak Parti İl Başkanlığının düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı. Bakan Eroğlu, 24 Haziran seçimlerinde diğer partilerin yapacağı bir şey olmadığını belirterek, "Özellikle bize karşı bir şer ittifakı kuruldu. Temel Karamollaoğlu, gerçekten bunlar neye hizmet ediyor belli değil. Özellikle vatandaşımıza, samimi olan, rahmetli Necmettin Erbakan ile birlikte o parti için yıllarca Milli Selamet, Refah Partisi dönemlerinde, Saadet Partisi dönemlerinde çalışan kardeşlerime buradan seslenmek istiyorum; rahmetli benim de hocamdı çok iyi tanırım. Ben de kendisini çok severdim. Hatta beni üniversitede hocayken çağırır özellikle sloganları bile kendisi seçerdi. Şimdi rahmetli hocam ayağa kalksa gelse bunları sopayla kovalar" dedi.

'RAHMETLİ ERBAKAN'IN KEMİKLERİ SIZLAR'

SP'ye oy verenlere seslenen Bakan Eroğlu, şöyle dedi:

"Bakın sizi nereye sürüklemek istiyor; bu büyük bir mesuliyettir. Siz kalkıp da bunları özellikle kaldı ki; Temel Karamollaoğlu'na o CHP'liler var ya 'Katil Temel' diye tweet atıyordu. Sen onlara nasıl oy verirsin, onlarla nasıl birlik, beraberlik içinde olursun? Dolayısıyla ben buradaki bütün bizi dinleyen o özellikle o partiye gönül vermiş kardeşlerime söylüyorum. Vakit Türkiye vakti, vakit Afyonkarahisar vakti. Başka vakit yok. Bırakın onları. Başınızdaki adamlar nereye giderse gitsin ama siz doğrudan özellikle Cumhur İttifakı'na gümbür gümbür oy verin kardeşlerim. Geçenlerde çok iyi bildiğim beraberce ta milli nizamdan birlikte çalıştığımız bir arkadaşım tereddüt ediyor. 'Sen buna mı şey yapacaksın rahmetli Erbakan'ın kemikleri sızlar' deyince hemen uyandı. 'Hiç akıl etmiyor musun' diye sordum. Kur-an'ı Kerim'de de çoğu yerde geçer. Hiç akıl etmiyor musunuz? Ben o kardeşlerime buradan sesleniyorum lütfen akıllarınızı, mantıklarınızı kullanın, bırakın onlar nasıl giderlerse gitsinler. Onların peşinden gitsinler. Ama siz Cumhur İttifakı'na oy verin."

'CHP İŞGAL EDİLDİ'

CHP'nin bir grup tarafından işgal edilmiş bir parti olduğunu da savunan Bakan Eroğlu, şunları söyledi: "CHP'li kardeşlerimin çoğu aslında bizimle aynı düşünür. Anadolu'da böyledir. Fark yoktur. Babadan görmüştür. Dedesinden görmüştür. Atatürk'ün partisi diye oraya sığınır. Sevgili CHP'li kardeşlerim bakın size söylüyorum artık CHP Atatürk'ün partisi olmaktan tamamen çıktı. O tamamen bir grubun partisi, işgal edilmiş bir partidir. Lütfen siz de aklınızı kullanın, lütfen. Onların zihniyeti ne diyor biliyor musun? Ezandan rahatsız oluyor bakın CHP'liler o yöneticilere diyorum ben. Bizim insanımız camiye gider, ezanı dinler CHP'liler, ama sevgili CHP'li kardeşlerim Afyonkarahisar'dakiler işte sizin oy verdiğiniz kişiler ezandan rahatsız olan bakın tweetlerine bakın facebooklarına bakın ya nerdeyse ezanı susturacak. Buradan bu kardeşlerime şunu söylüyorum sakın ha aklınızı kullanın, geleceğiniz yer AK Parti'dir. Cumhur İttifakı'dır. Vereceğiniz Cumhurbaşkanı sizin Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Özellikle CHP'ye gönül vermiş kardeşlerim lütfen bu partinin Atatürk'ün partisi olmadığını, işgal edildiğini hatırlayın, düşünün bakın onun tepesindekiler ben alttakilere bir şey demiyorum. Ama üstteki yöneticiler tamamen ezana düşman, şehitlerime düşman kişilerdir. Daha geçenlerde bir il başkanı diyor ki 'Ben bu şehitler ölmez sözünden çok rahatsız oluyorum.' Ne demek yani Kur-an'ı Kerimde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor; siz Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin bilakis onlar diridir ama siz sezemezsiniz. Sen sezemiyorsan nereye gidersen git onlar için cehennemde yer var. Yaşasın cehennem onlar için. Bizim için şehitler ölmez."

'ONLARIN İPİYLE KUYUYA İNİLMEZ'

İYİ Parti'yi 'İP' şeklinde kısaltan ve İYİ Parti'nin ipiyle kuyuya inilemeyeceğini kaydeden Bakan Eroğlu, "Aslında İP'in üst yöneticisi FETÖ tarafından organize edilmiştir. FETÖ'nün bir planı vardı. Önce MHP'yi ele geçirmek istedi. Olmayınca onları ayırdı 'İP' diye bir parti kurdu. İYİ Parti falan değil, İP partisi. Onların ipiyle kuyuya inilmez. İple kuyuya inilmez, ip kopar çünkü onun sonucunda FETÖ var. Bunu herkes böyle bile. Lütfen siz de bırakın. Cumhur İttifakı varken, şer ittifakına oy vermeyin" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu ve milletvekili adayları bayram müjdelerini açıkladı.

2)BÜYÜKATAMAN: SİPARİŞ ANKETLERLE MHP'NİN BARAJ ALTINDA KALDIĞINA YÖNELİK ALGI OPERASYONU YAPILIYOR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'da yaptığı konuşmada, sipariş anketlerle MHP'nin baraj altında kaldığına yönelik algı operasyonu yapıldığını söyledi.MHP Bursa teşkilatının Reşat Oyal Kültürparkı'nda düzenlediği bayramlaşma törenine katılan Büyükataman, partililerle bayramlaştıktan sonra yaptığı konuşmada, Türkiye'de her seçim dönemi öncesi olduğu gibi yine aşina olunan tiyatro oyunlarının icra edilmeye başlandığını söyledi. Büyükataman, "1999 seçimlerinden bugüne her seçim arifesinde birtakım sipariş anketler yapılıyor. Küresel çetelerin finansörlüğünü üstlendiği birtakım odaklar MHP ile alakalı algı operasyonu yapıyorlar. Bu anketlerde her defasında MHP'nin baraj problemi yaşadığı algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Zihin bulandırmak istediler. Vatandaşlarımızın akılları sıra zihinlerini çelmek istediler. Bunlara inat her seçimde olduğu gibi bugün de Allah'ın izniyle Türk milliyetçileri, kendilerine çizilmek istenen, küresel çeteler eliyle kurgulanmak istenen bu siyaset terzilerinin düzmece senaryolarını ellerinin tersiyle itecekler ve bu seçimlerde sandıkları patlatarak yeni bir destan yazacaklar" dedi.

3)POLİS ARABASI, POLİS ÇİFTİN GELİN ARABASI OLDU

ÇANKIRI İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Mustafa Öztürk ve Ezgi Çalıkuşu Öztürk'nun düğününde İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis aracı gelin arabası yapıldı. Polis çifti, düğün salonuna polis kalkanı altında girdi.

?Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğünde görevli Ezgi Çalıkuşu Öztürk ile evlenen Güvenlik Şubesinde görevli Mustafa Öztürk, düğün öncesi gerekli izinleri aldıktan sonra polis aracını gelin arabası olarak süsletti. Çift daha sonra şehir merkezinde tur attı. Polis aracını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Düğünün yapılacağı otele gelen çift salona, meslektaşlarının tuttuğu polis kalkanlarının altında girdi. Polis memuru gelin Ezgi Çalıkuşu Öztürk, eşi Mustafa Çalıkuşu ile polis okulunda tanıştıklarını ve evlenmeye karar verdiklerini söyledi. Öztürk, polis aracının gelin arabası yapılmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, polislik mesleğini düğünlerinde de yaşattıklarını belirtti. Polis memuru olan damat Mustafa Öztürk de mesleklerini çok sevdikleri için gelin arabasını polis arabasından yaptıklarını ifade etti. Gelin arabası için gerekli izinleri de aldıklarını vurgulayan Özürk, "Gelin arabasını polis arabası yapma fikrini gerçekleştirebildiğimiz için çok mutluyum. Emniyet Müdürümüz Sadettin Aksoy, şube müdürlerimiz ve meslektaşlarıma bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadıkları için de teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz" dedi

Kent merkezinde bir otelde yapılan düğüne İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, şube müdürleri, teşkilat mensupları, Çalıkuşu ve Öztürk aileleri ile yakınları katıldı.

4)ŞAMPUAN VE KREM KUTULARI İÇİNDE UYUŞTURUCU SEVKİYATINA 2 GÖZALTI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, yolcu otobüsünde şampuan ve krem kutuları içinde toplam 80 gram kokain ile polis tarafından yakalanan 2 yolcu, adliyeye sevk edildi.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, İstanbul'dan bayramda ilçede piyasaya sürülmek üzere yolcu otobüsüyle uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, dün (Cuma) saat 18.30 sıralarında, Bodrum Otogarı'nda önlem aldı.

İstanbul'dan gelen yolcu otobüsünde arama yapan polis, yolculardan S.B. ve K.Ö.'nün çantalarında krem ve şampuan kutuları içinde toplam 80 gram kokain ele geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından iki şüpheli, adliyeye sevk edildi.

