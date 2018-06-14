DHA YURT BÜLTENİ-13

1 - Erdoğan: Bir müjde vereceğim, bizim Akıncı uçağımız geliyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da düzenlenen mitingde bir müjde vereceğini söyleyerek, "Şimdi bizim Akıncı uçağımız geliyor. Bu hiç kimse de yok. Amerika bize vermedi, İsrail’in verdikleri arıza yaptı. Şimdi kendimiz seri üretiyoruz" dedi. Erdoğan, seçim sonrası cumhurbaşkanlığı adaylığı şartları arasına sadece hükümlü olmayı değil, tutukluluğu koyacaklarını da bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova'da düzenlenen mitngde konuştu. Sözlerine "Bugün arife, yarın bayram. Şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum, inşallah 24 Haziran’da da demokrasi bayramını kutlayacağız" diye başlayan Erdoğan, "Girdiğimiz ilk seçimde hamdolsun iktidar olduk. Her seçimde milletimizin artan teveccühü ile yola devam ettik. Ülkemizin yönetim sistemini 16 Nisan’da milletimizin onayıyla hayata geçirdik. Türkiyeyi 2023 hedeflerine ulaştırmak, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için sizden destek istiyoruz. Bizim milletimizden başka kimseye diyet borcumuz yoktur. Bunun için de ne söylersek milletimize söylüyoruz, ne yaparsak milletimiz için yapıyoruz. Bugüne kadar beşer planında kimsenin önünde eğilmedik, biz sadece Allahın huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz, başka asla. Önümüzdeki dönemde de aynı şekilde ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

"YALOVA, KALE İÇERDEN FETHEDİLİR"

Erdoğan, alandaki kalabalığa "Yalova, cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi destekliyor muyuz?" diye sordu, "Evet" yanıtını aldıktan sonra "Vakit birlik vakti. Vakit Yalova, vakit Türkiye vakti. İrade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? Yalova'yı üniversite ile kim buluşturdu. Bay Öğretmen mi buluşturdu, bu kardeşiniz mi buluşturdu? Bay Muharrem diyor ki, ben fizik öğretmeniyim, olabilir. Saygı duyarım. Ama biz bu üniversitede nice öğretmenler yetiştiriyoruz. Bizim de burada öyle bir adayımız var ki genç dinamik cesur siyaset bilimcisi doktoralı böyle bir adayla biz Yalova'da yola çıktık. Diyoruz ya, parlamentoyu gençleştiriyoruz. Ahmet kardeşinizle beraber misiniz, sandıkları patlatıyor musunuz? Hanım kardeşlerime de soruyorum, kapı kapı dolaşıyor muyuz? Kale içeriden fethedilir unutmayın" dedi.

Konuşmasında, iktidarda oldukları 16 yılda Yalova'ya yapılan hizmetleri hatırlatan Erdoğan, "Yalova'ya spor salonu, gençlik merkezi yaptık. Biz yaptık biz. Sağlıkta 14 adet tesis yaptık. İlave olarak 400 yataklı bir devlet hastanesi yapmak için de çalışmalarımız devam ediyor. Yıl bitmeden de inşallah temelini atıyoruz. Yaşlılarımıza, engellilerimize 330 trilyon lira yatırım yaptık. Bay Kemal ne diyor, engellileri kendi haline bıraktınız. El insaf ya. Genel Başkan yalan söyler, cumhurbaşkanı adayı yalan söyler. Yalanı bırakın ya. Benim milletim 24 Haziran'da kime oy vereceğini iyi biliyor. Yalova'yı yeni TOKİ projeleri ile destekleyeceğiz. 2002'ye kadar 25 kilometre yol yapıldı. Biz 16 senede 55 kilometre ilave ettik" diye konuştu.

"NE ÇİLELER ÇEKTİNİZ"

İzmir-İstanbul Otoyolu projesinin aynı zamanda bir Yalova projesi olduğuna dikkat Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmit Körfezi'ni geçen Osmangazi Köprüsü ile Altınova-Gebze yolunu trafiğe açtık. Ne çileler çektiniz değil mi? Arabalı gelmedi, geldi binemedim. Osman Gazi'yi yaptık, hemen Yalova'ya. Bay Kemal de oradan geçiyor. Ama istemiyor. İstemiyorsan arabalı ile geçersin. 4'üncü köprüyü de ben yaparım diyor. Nereye yapacaksın? Adres veremiyor. Çalışmamış dersine. Bu aşk ister aşk. Rahmetli Neşet baba ne derdi, 'Aşk ile koşan yorulmaz' derdi. Biz aşığız, aşık. Biz bu dağları bu aşkla deldik. Yüzlerce tüneli öyle açtık, o aşk olmasa bunlar yapılır mı? Yapılmaz. Artvin’de sadece 40’ı aşkın tünel var niye? Arkadaş, iş yapacaksın iş. Söz verdik mi yaparız. Dün Ovit Tüneli'ni açtık. Dünyanın en uzun 2. tüneli. Burası kışın kapalıydı. Ama hallettik. Biz söz verdik mi yaparız. Ne aldatan, ne aldanan olduk. Bunlar gibi yok şu kadar para vereceğim, yok bu kadar para vereceğim. Ya doğru konuş" ifadelerini kullandı. Erdoğan, şunları söyledi:

"BAY MUHARREM YALOVA İÇİN NE YAPTI?"

"Yalova'nın bir CHP'li milletvekili var. Kendisi şu anda cumhurbaşkanı adayı. Bu kişi 4 dönemdir milletvekili. Bu kişinin Yalova'ya hizmetini gördünüz mü? Yalova'da tuğla üstüne tuğla koymuşluğu var mı? Kim yaptı, biz yaptık; yaparsa yine AK Parti yapar. Edirne'de ziyarette bulunuyor. Kimi ediyor? PKK'nın arkasında olduğu partinin adayını. Benim yerli, milli Yalovalı kardeşim bunu asla desteklemez. Bırakın çıksın diyor. Bay Muharrem, malum partinin desteği ile miting yaptı. Ama biz parti bayrağı ile, bayrağımızla onbinlerle yapıyoruz. Bu kişi 6-8 Ekim'de dökülün sokaklara diyerek 53 kardeşimizin ölümüne neden olan kişi değil mi? Sen bunu nasıl ziyaret edersin ya? Sen nasıl bir insansın ya? Aynı tarihte 15 yaşındaki Yasin Börü'yü şehit ettiler. Üstünden araba ile geçtiler. Şimdi içeride bulunan kişinin başını çektiği kişiler, bunu aday gösterdiler. Seçimi atlatalım, aday olma şartına tutukluluğu da ekleyeceğiz. Burası ne ya, yol geçen hanımı? Yalovalıların bunla ne işi olur ya. Diyarbakır'da bunu karşılayanların tamamı Edirne'deki adamın taraftarı."

"BEN BAŞKOMUTANIM, ANAYASA SÖYLÜYOR"

Afrin’de 4 bin 600 civarında teröristin etkisiz hale getirdiğini anlatan Erdoğan, "FETÖ’cüler de kaçıp gidiyor: O ise kafayı takmış İsmail Metin Temel Paşa’ya. Ben iftarda konuşma yapıyorum, Temel Paşa da yanındakilerle alkışlıyor. Bak Bay Muharrem, ben sıradan bir aday değilim. Ben Anayasa'ya göre Başkomutan sıfatını taşıyorum. Bunu ben değil, Anayasa söylüyor. Bu ünvanı da bana milletim verdi. Milletimin verdiği bu ünvanla beraber bu yolda yürüyorum ve inşallah 24 Haziran’da milletim bu ünvanımı tazelerse, yürü derse, milletimle beraber yürüyeceğim. O Gabar’da, Cudi’de, Tendürek’te o vatan düşmanlarıyla savaşırken sen kalkıp ona bu şekilde yaklaşımda bulunamazsın. Yalova 24 Haziran'da gereken dersi vermelidir. Doğulu ve Güneydoğulu kardeşlerime özellikle söylüyorum, bu oyunu bozarsanız siz bozacaksınız. Sizlerden özel gayret istiyorum. Siyaset dün söylediğini bugün inkar etme, dün ak dediğine bugün kara deme sanatı değil. Siyaset omurga ister, dirayet ister. Son 16 yılda milletimize ne söylediysek yaptık" diye konuştu.

"AKINCI UÇAĞIMIZ GELİYOR"

Erdoğan, "Şimdi de Akıncı uçağımız geliyor" diyerek bir de müjde verdiği konuşmasında "İHA’lar nasıl çalışıyor, SİHA’lar nasıl çalışıyor. Bir de müjde vereyim. Şimdi bizim Akıncı uçağımız geliyor. Bu hiçkimse de yok. Amerika bize vermedi, İsrail’in verdikleri arıza yaptı. Şimdi kendimiz seri üretiyoruz. Tendürek’te İHA’lar işareti veriyor. SİHA’lar vuruyor. Akıncı uçağımız çıktığı zaman inşallah durum daha farklı olacak" ifadelerini kullandı. ERdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"TÜRKİYE DÜNYA DEVLETİ OLACAK"

"Otomobil yapacağız diyorum, 20 sene geriden geliyor diyor. 5 babayiğiti buldum. Bu ülkede şu anda otomobilimizi inşallah üretiyoruz. Çalışma başladı, CEO’sunu atadık. 2019 prototipi bitecek. 2021'de seri üretime başlayacağız. Bay Muharrem'in söylediği gibi değil, son teknolojiye göre yapılıyor. Sürücüsüz otomobil konseptine göre geliştiriliyor. Kanal İstanbul diyorum, sadece kanal olmanın çok ötesinde. Bu projenin stratejisine ne Bay Muharrem'in ne de Bay Kemal'in kafası basmaz. Kanal İstanbul ile derdimiz boğazı kazalardan korumak. Kanal İstanbul ile de yeni iki butik şehir kuruyoruz. Boğazdaki gemi kazasını gördünüz. O bir tanker de olabilirdi. Biz bu işi çözeceğiz. Geçenlerde Elon Musk ziyaretime geldi. Bizimle görüştü, niye seninle görüşmedi? Beraber bir şey yapabilir miyiz, bunun için geldi. Şu anda hızla sağolsun 5 tane babayiğit çalışıyor. Biz Türkiye'yi dünya devleti yapacağız. Biz inşa ve ihya edeceğiz diyoruz. Bunlar yıkacağız diyor. Bunların kafasındaki fotoğraf 1940 fotoğrafı. Bu ülkede ne zaman kargaşa, kaos çıksa karşı taraftan hep yatırımları durdurun deniliyor. Ben ne diyorum, millet bahçeleri. Kafalarına takmışlar millet bahçelerine. Hyde Park varsa Yalova'da da millet bahçeleri olsa olmaz mı? Yalova yeşil ama ben istiyorum ki yemyeşil olsun. Atatürk Havalimanı'nı inşallah millet bahçesi yapıyoruz. ABD'nin Central Park'ından da 4 kat büyük olacak. Bunun dışında da 5 tane yapılacak. Yeni futbol sahaları yapıp, eskiyi buna dönüştüreceğiz. Millet kıraathaneleri açacağız. Ben kek diyorum, Bay Muharrem keklik anlıyor. Biz ne yapalım şimdi. Kızımızın biri ‘Ben evimde ders çalışamıyorum ama burada çalışıyorum’ dedi. Yalova'ya da yakışır mı? En kısa zamanda yapacağız. Bunlar zaten birbirlerine girmişler. Kendisi genel başkanına bir şeyler söylüyor. Şimdi sen ne yapacaksın? Bu hırsın sebebi nedir, biz anlayamıyoruz."

"SEÇİLEMEZSEN BIRAKACAK MISIN?"

Muharrem İnce'ye "24 Haziran'da birinci çıkamazsan siyasi hayatını bitirecek misin?" diye seslenen Erdoğan, "ABD'den telefon etmişler. Arkadaşlara dedim ki, incelesinler. Rapor için Bay Muharrem başka, Bay Kemal başka konuşuyor. Bakın onu da izleteyim size. Birisi vergici, birisi de fizik öğretmeni. Ehlini gönder, gönderdin. 3 sayfalık raporu aldın. Şimdi yatıyor kalkıyorlar Brunson, Brunson. Kim bu Brunson? Bunların papazı. İstediler bizden, kusura bakmayın yargıda dedik. Sizler de FETÖ'yu verin. FETÖ yargıda mı, serbest" dedii. Erdoğan, sözlerini "Bu yalancılara 24 Haziran'da derslerini veriyor muyuz? Sizden kalan 9-10 günde kapı kapı dolaşın, bunlar dersini vermenizi istiyorum" diye tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Konuşma ve detaylar

Süheyla GÖZDERELİLER-Mehmet İNAN- Enver Fatih TIKIR- Hasan BOZBEY/YALOVA ()-

/////////////// GÖRÜNTÜLER "YALOVA- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YALOVA'DA KONUŞTU" BAŞLIĞI İLE GEÇİLDİ

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2 - Suruç’ta AK Parti'lilere saldırı: 6 yaralı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması yapan AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilerle, esnaf ziyaretinde bulundukları sırada bir grupla tartıştı. Tartışma, kavgaya dönüşürken, milletvekilinin kardeşi Mehmet Ali Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulunan AK Parti 26'ncı Dönem Milletvekili ve 27'nci Dönem Milletvekili Adayı İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekiler ile karşı karşıya geldikleri bir grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Milletvekili Yıldız ve beraberindekilere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırıldı. Milletvekili Yıldız'ın yara almadığı saldırıda, kardeşi Mehmet Ali Yıldız’ın da aralarında olduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Gerginliğe yol açan saldırının ardından polis, ilçe genelinde güvenlik önlemlerini artırdı ve saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil servise getirilen yaralılar

- Ambulanstan indirilen yaralılar

- Acil serviste toplanan kalabalık

- Polis önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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3 - Bakan Zeybekci'nin yaşlılarla türkü keyfi

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, seçim bölgesi Denizli'de Ramazan Bayramı nedeniyle şehitlikleri ziyaret edip, yetiştirme yurdu ve huzurevine konuk oldu. Yurtta çocuklara bayram harçlığı veren bakan Zeybekci, huzurevi sakinleriyle birlikte türkü söyledi.

Ramazan Bayramı'nda memleketi Denizli'ye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, 11'inci Komando Tugayı ve Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, ilçe kaymakamları ve belediye başkanlarıyla birlikte, ilk olarak Asri Mezarlıktaki şehitliği ziyaret etti. Bakan Zeybekci, eşi Ayşen Zeybekci ile birlikte şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Şehit yakınlarıyla da bayramlaştı. Şehitlik ziyaretinin ardından Zeybekci ve beraberindekiler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Yetiştirme Yurdu'nu ziyaret etti. Burada çocuklara bayram harçlıklarını dağıtan Zeybekci daha sonra huzurevine geçti.

Yaşlıların bayramını kutlayan Bakan Zeybekci, devletin imkanları genişledikçe, yaşlılarını daha iyi ve huzurlu yaşatma imkanı olduğunu belirterek, "Şu anda sağladığımız imkanlar bundan 5 yıl önceye, 10 yıl önceye, hele hele 15 yıl önceye göre kıyas kabul etmeyecek ölçüde. Daha iyi olması için de gayret gösteriyoruz. Buradaki görevliler sizin gözlerinizin içine bakıyorlar. Bu iş maaşla yapılacak iş değildir. Bu iş sevgiyle, aşkla yapılacak bir iştir. Onun için biz arkadaşlarımızın sevgisinden, aşkından ve size olan muhabbetinden eminiz" dedi.

Bakan Zeybekci daha sonra, türkü söyleyen yaşlılara eşlik etti. Protokol üyeleri ve askerlerle birlikte, 'Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bakan Zeybekci'den şehitlikte görüntü

- Şehitlikten detay görüntüler

- Huzurevinin ziyaret edilmesi

- Bakan Zeybekci'nin konuşması

- Bakan Zeybekci'nin yaşlılarla türkü söylemesi

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()



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4 - OTOMOBİLLE CİP ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde otomobille cipin karşılıklı çarpıştığı kazada 3 kişi öldü.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Nikfer Mahallesi yolunda meydana geldi. Nikfer Mahallesi'nden Tavas yönüne giden Mustafa Uraz (75) yönetimindeki 09 BS 58 plakalı ciple, karşı yönden gelen Hüseyin Tepedüzü'nun (68) kullandığı 48 V 5363 plakalı otomobil karşılıklı çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, her iki sürücü ile otomobil sürücüsünün eşi Havane Tepedüzü'nün (66) kaza yerinde öldüğü belirlendi. Araçta sıkışarak ölen 3 kişinin cesedi, yapılan kaza yeri incelemesi sonrası Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Otomobil ve cipten görüntü

- Cesetlerin çıkarılmasından görüntü

- Jandarma ve itfaiye ekiplerinden görüntü

Haber : Ramazan ÇETİN- Kamera: Hüseyin BAYBARS / TAVAS (Denizli), ()

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5 - BODRUM'DA SAHİLLER DOLDU

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine bayram tatili için gelenler sahilleri doldurdu. Şehir merkezindeki Kumbahçe plajında denizde ve karada adım atacak yer kalmadı.

Ramazan Bayramı nedeniyle Denizli, Aydın, Manisa ve İzmir gibi yakın illerden öğle saatlerinde çıkarak akşam Bodrum'a tatile gelenler, şehir merkezindeki plajları doldurdu. Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığını ise 21 derece ölçüldüğü Bodrum'da kalacakları otel ve evlere yerleştikten hemen sonra sahile koşan tatilciler, bol bol denize girdi ve güneşlendi. Kumbahçe sahilinde ne denizde ne de karada adım atacak yer kalmadı.

Manisa'dan ailesi ve köpeği ile birlikte gelen ve bir şirkette asistan yardımcılığı yapan Melike Çelik, "Tatile girer girmez hemen yola çıkıp Bodrum'a geldik. Akşamdan yol hazırlığımızı yapmıştık. Tabii ki köpeğimiz Koçi'yi de evde yalnız bırakamazdık. Oda bizimle birlikte tatile geldi. Erken geldik ama sahiller oldukça kalabalık, zor yer bulduk" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kumbahçe sahilinden görüntü

- Güneşlenenler ve denize girenler

- Köpeği ile güneşlenen tatilci

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()