DHA YURT BÜLTENİ- 13

Erdoğan: Selahattin Demirtaş'a mı takacaksın apoletleri

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin, Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesini eleştirerek, "Sen apolet mi sökeceksin, Gidip ziyaret ettiğin Selahattin Demirtaş'a mı takacaksın apoletleri? Teröristten cumhurbaşkanı adayı olmaz. Benim Kürt kardeşlerim bu oyunu bozacak. Onu ziyaret edenler özgürlük adına bunu yapmıyor. Benim halkım böyle bir teröristi gidip türbe ziyareti gibi ziyaret eden kişiye gidip 24 Haziran'da gereken dersi verecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adapazarı Demokrasi Meydanı'nda halka seslendi. Havanın sıcak olması nedeniyle bazı vatandaşlar şemsiyeyle güneşten korunmaya çalıştı. Sağlık ekipleri sıcaktan etkilenenlere müdahalede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında sıcaktan etkilenenleri görünce su ile yüzlerinin yıkanmasını istedi. Türkiye'nin ekonomide gelişme sağladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi ekonomide hep birlikte satın alma paritesine göre 18'incilikten 13'üncülüğe yükselttik. 23,5 milyar dolar IMF borcumuz vardı. 2018 de ne oldu? Sıfır, kim yaptı bunu? biz yaptık. Ekonomi diyorlar ya. Ey bay Kemal, ey Muharrem siz bu işlerden anlamazsınız. Çırak bile olamadınız çırak. Türkiye geçtiğimiz 10 yılda 8 milyon ilave istihdam Avrupa ülkeleri kadar yeni iş imkanı sağladı. Ekonomi diyorlar ya 24 Haziran'dan sonra bunlarla hesaplaşacağız. Yine yapsınlar manipülasyonları. Bunlara çok ciddi manifestoyu 24 Hazirandan sonra biz çekeceğiz. Türkiye ekonomisi gelişmiş ülkelerden dahi çok iyi seviyededir. Bütçe açığında, kamu borç stokunda Avrupa Birliği standartları yarı düzeyindeyiz. 2002'de 36 milyar dolar ihracatımız vardı. Şimdi 162 milyar dolar oldu. 36 milyar dolar nere 162 milyar dolar nere. Bay Muharrem anladın mı? Bay Kemal anladın mı? Siz buraları takip etmiyorsunuz ki, hayal dahi edemezsiniz zaten. Biz çalışıyoruz ve üretiyoruz." dedi.

'AL BİRİNİ VUR ÖBÜRÜNE'

Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti eleştirerek, "Bay Kemal burayı iyi dinle, sizin otomobile motobile kafanız basmaz. 2002 de 91 bin otomobil satılırken şimdi 193 bine çıktı. Otomobiller giriyorsa bir refah seviyesi var. Çamaşır makinesi satışı 824 binden 250 milyona yükseldi. Bunlar neyi gösteriyor bay Kemal, Muharrem efendi bunlar neyi gösteriyor. Anlamıyor bunlar ya. İşte bula bula birbirlerini buldular. Al birini vur öbürünü. Bütün bu başarılarda ülkemizdeki 80 vilayetiyle birlikte Sakaryamızın büyük katkısı var.

Sizlere soruyorum 24 Haziran da güçlü meclis için Cumhurbaşkanlığımda şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Sakarya vakit birlik vakti diyor muyuz. Vakit Sakarya vakti diyor muyuz. Vakit Türkiye vakti diyor muyuz. İnşallah sizlerin desteğiyle irade, cesaretle Türkiye şahlanacak. Ama sandıkları ihmal etmeyeceğiz. Kardeşlerim Türkiye büyüdükçe bundan tüm şehirlerimiz hakkına düşeni aldı. Sakarya'ya son 6 ayda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Bay Kemal de, bay Muharrem de duysun. 21 katrilyon liralık yatırım yaptık Sakarya'ya. Ama onlara sorsak çiftçiye bir şey vermedik. Sakarya'ya yeni ve çok modern bir stat yaptık. 28 bin seyirci kapasiteli stadyumumuz şehrimize yakışan bir eser oldu. Beğendiniz mi? Güzel mi? Sağlıkta 17'si hastane olmak üzere 45 adet sağlık tesisini Sakarya'ya kazandırdık. 400 yataklı Adapazarı bölge hastanesi yaptık. Eski stadın yerini millet bahçesi yapıyoruz." diye konuştu.

'BUNLARIN HAYATINDA YAPMAK YOK'

Erdoğan yatırımlardan bahsederek, şöyle konuştu:

"Biri çıkmış ben yatırım matırım anlamam bunları durduracağım diyor. Öbürü Kanal İstanbul'u anlamam diyor. Peki kardeşim Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü mü yıkacaksın? Bu yatırımları durduracak mısın? Bunların hayatında yapmak yok, bunların hayatında yıkmak var. Bunların dedeleri de böyleydi. Bu CHP zihniyeti budur. Yap-işlet-devret modeliyle otoyolun tamamı 2020 yılında açılacak. Karasu'ya BMC yatırımlarını buraya taşıyor. Otobüs üretiminden zırhı araçlara kadar onlar burada üretilecek. İstihdam da sağlayacak. Ben size müjde veriyorum. Ama onlar anlamıyor ki. Onlar sadece gelsin Erdoğan'a çaksın. Siz vurdukça biz güçleniriz."

'TERÖRİSTTEN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAZ'

Muharrem İnce'nin, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesine değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yeni sistemde tüm sorumluğu Cumhurbaşkanlığı üstleniyor. Bazıları bu değişimi yanlış anlamış. Bazıları kral olacaklarını sanıyorlar. Ali kıran baş kesen. Kemal Kılıçdaroğlu 'Gel bakayım Muharrem' diyerek cumhurbaşkanı yaptığı kişinin Afrin operasyonunda Metin Temel paşa açıklamasını duydunuz. 'Apoletlerini sökeceğim' diyor. Sen kimsin? Sana o apoletleri söktürmezler. Sen apolet mi sökeceksin. Gidip ziyaret ettiğin Selahattin Demirtaş'a mı takacaksın apoletleri? Diyarbakır'da ölümüne neden olan kişi bu ülkede cumhurbaşkanı adayı. Bu Muharrem efendi gidip onu ziyaret ediyor. Bir diğeri ziyaret etmek lazım diyor. Teröristten cumhurbaşkanı adayı olmaz. Benim Kürt kardeşlerim bu oyunu bozacak. Onu ziyaret edenler özgürlük adına bunu yapmıyor. Benim halkım böyle bir teröristi gidip türbe ziyareti gibi ziyaret eden kişiye gidip 24 Haziranda gereken dersi verecektir. Biri daha çıkmış cumhurbaşkanı adayı cezaevinde nasıldır diyor. Her şeyden önce 15 Temmuzda kendi milletine silah çeken o alçaklar üniforma giymiş birer FETÖ teröristiydi. Metin Temel Paşamız ise o teröristlerde Afrin'de göğüs göğse mücadele eden bir paşaydı. Ben anayasaya göre başkomutanım ey Muharrem kendini ne zannediyorsun, sen daha çırak bile değilsin. Temel Paşa da orada protokolde yerini almış iftarı beraber yapmışız. Konuşmamda da alkışlaması gereken yerde alkışlamış. Niye rahatsız oluyorsun. 15 Temmuz darbeyi gerçekleştiren hain darbeyi yargı cezalandırmıştır. Bu kişinin ayakları adayken yerden kesilmiş. Kamu görevlilerin işten atmaktan tehdit ediyor. Korumaları selfi yapan genci sahneden atıyor. Mecburen alınan güvenlik önlemleri yüzünden tek bir kişinin bire incinmesine razı gösteremeyiz."

'BEN UNUTMADIM DERSİNİ VERİRİM'

Erdoğan, prompter arızası iddiasıyla ilgili olarak ise şöyle konuştu:

"Ben prompteri unutmuşum. Ben unutmadım dersini veririm bay Kemal. Kanaat önderleriyle yaptığım toplantıda akşam namazı için hoca çıktı. Korumalar önünü kestiler. Sandalyesine göndermediler. Bu beni rahatsız etti. Hoca efendinin önünü kestiklerini koruma müdürüne söyledim. Bunların her işi öyle yalap şalap. İftirayı siyaset yapmak sanıyorlar. Şimdiden zıvanadan çıkanların ülkenin başına geçseler neler yapacaklarını tahmin edemiyorum. Ordumuzu Afrin'e göndermek istemiyordu bay Kemal. CHP adayının ilk işi cezaevinde bölücü örgütün kuklasını ziyaret etmek olmuş. Afrin Harekatı komutanını hedef almalarının asıl sebebi bu."

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Ergün AYAZ-Aziz GÜVENER-Azim ÇELİK/ADAPAZARI(Sakarya), ()

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Sağlık Bakanı Demircan Amasya’da

AMASYA'da bulunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Bu seçimde dikkat etmemiz gereken bir husus var. O da şu, bu sistemin yeni kurgulanacağı bir seçim bu, sistemin kurumları, kuralları bu meclis tarafından yerine getirilecek. Ve kurumlar, kurallar oluştururken, Cumhurbaşkanı ile uyum içerisinde çalışacak güçlü bir meclise ihtiyaç var. Eğer Cumhurbaşkanı ile uyum içinde çalışmayan bir meclisle karşı karşıya kalırsak, bu sistemin daha başta oluşturulması ve kurgulanması sürecinde istenmeyen neticeler doğurur" dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, seçim çalışmaları kapsamında bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek için Amasya’ya geldi. Öğle namazını Gümüşlü Camii'nde kılan Bakan Demircan, sonrasında esnaf ziyareti yaptı. Bakan Demircan, vatandaşlardan Cumhur ittifakına destek istedi. Amasya Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Demircan, burada yaptığı konuşmada, "24 Haziran Genel Seçimleri aslında bir yıl önce verilmiş bir kararın uygulanması olarak yapılacak olan bir seçim, bir yıl önce millet olarak ne kararı aldık. Meclisten geçirdiğimiz anayasa değişikliği 16 Nisan 2017’de milletimiz tarafından oylandı. Ve milletimiz tarafından kabul edildi. Ve anayasamızı değiştirdik. Ne yaptık. Parlamenter sistemde demokrasinin diğer şekli olan cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemine geçmiş olduk." diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi 24 Haziran’da ise bu bir yıl önce almış olduğumuz kararın uygulamasını yapacağız. Bu önemli bir karar çünkü Türkiye parlamenter sistemde arzuladığı kalkınma seviyesini yakalamakta zorlandı ve arzuladığı seviyeyi yakalayamadı. Neden, Çünkü parlamenter sistem 1950’de başladığımız bir uygulamadır. 1960’dan bugüne kadar sürekli darbeler, vesayet baskıları ve hükümet krizleri, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan sıkıntılar ve krizler ve neticede Türkiye zaman kaybetti. Gelişmesinde arzulanan seviyeyi yakalamakta geri kaldı. Niye her darbe, her istikrarın bozulması ülkeyi 5-10 yıl geriye götürür. Bunun faturası olarak da Türkiye güçlü olmak zorunda olduğu bir bölgede yaşayan bir ülke olarak istediği düzeyde kalkınmayı başaramadık."

Bakan Demircan, yeni sistemle birlikte Türkiye'nin daha hızlı kalkınma imkanı yakalayacağını belirterek "Milletimizin de verdiği kabul oylarıyla şimdi burada bu seçimi yapacağız. Bu seçimde dikkat etmemiz gereken bir husus var. Oda şu, bu sistemin yeni kurgulanacağı bir seçim bu, sistemin kurumları, kuralları bu meclis tarafından yerine getirilecek. Ve kurumlar, kurallar oluştururken, Cumhurbaşkanı ile uyum içerisinde çalışacak güçlü bir meclise ihtiyaç var. Eğer Cumhurbaşkanı ile uyum içinde çalışmayan bir meclisle karşı karşıya kalırsak, bu sistemin daha başta oluşturulması ve kurgulanması sürecinde istenmeyen neticeler doğurur. Bunun önüne geçmek için milletimiz bu seçimde şu kararı alacak. Bunu bekliyoruz, milletimizden güçlü başkan, güçlü meclis ve neticesinde güçlü Türkiye" diye konuştu. Bir basın mensubunun 'Ramazanda liderlere siyasilere ramazan ve oruç tavsiyeleriniz var mıdır?' sorusu üzerine Bakan Demircan, "Liderlere ve siyasilere ramazanla ilgili tavsiyemiz ne olur ki, orucun kuralları belli orucun uzun günlerde nasıl beslenerek tutulacağı belli, bizim yine Sağlık Bakanı olarak bol su içmelerini özellikle iftardan, sahura kadar suyu ihmal etmemelerini öneririz" diye konuştu.

Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'a ziyaretleri anısına bir tablo hediye etti.

Görüntü Dökümü:

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-Sağlık bakanı cami çıkışı detay

-Sağlık Bakanı esnaf ziyaretleri detay

-Bakan Demircan Belediye ziyaret detay

-Açıklama

-Diğer detaylar

(SÜRE: 9:11-BOYUT 1.021 GB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,()-

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Bekir Bozdağ: Muharrem İnce, senin rakibin Bekir Bozdağ mı, Erdoğan mı?

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin kendisi hakkındaki iddialarına ilişkin "Yatıyor kalkıyor, Bekir Bozdağ. Onunla kalkıyor, onunla devam ediyor. Ben bazen diyorum ki, Muharrem İnce; senin rakibin kim? Bekir Bozdağ mı? Recep Tayyip Erdoğan mı? Sen Türkiye’nin cumhurbaşkanlığına mı adaysın, yoksa, başbakan yardımcılığı hükümet sözcülüğüne mi adaysın?" dedi.

Yozgat’ta seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, partisinin seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bozdağ, Cumhurbaşkanı adaylarının seçim beyannameleri ve konuşmalarını eleştirerek şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığına aday olanlar, doğru olanı çarpıtmamalı. Doğru neyse onu söylemelidir. Ama bakıyorsunuz onu da söylemiyorlar. Milleti aldatmaya, kandırmaya, çarpıtmaya devam ediyorlar. Sosyal medya üzerinden iftiralarla kirletmeye davam ediyorlar. Ama bu arada beni de çok seviyor. Allah var. Yatıyor kalkıyor, Bekir Bozdağ. Onunla kalkıyor, onunla devam ediyor. Ben bazen diyorum ki, Muharrem İnce; senin rakibin kim? Bekir Bozdağ mı? Recep Tayyip Erdoğan mı? Sen Türkiye’nin cumhurbaşkanlığına mı adaysın, yoksa, başbakan yardımcılığı hükümet sözcülüğüne mi adaysın? Neye aday olduğunu karıştırmış durumda. Eğer başbakan yardımcılığı hükümet sözcülüğüne adaysan, bilki parlamenter sistemin bakanlar kurulu, son toplantısını dün yaptı. Başbakan yardımcılığı, hükümet sözcülüğü diye bir görev de kalmadı. Olmayan bir göreve talip oluyorsun. Adam rotasını şaşırmış, öyle devam ediyorö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bozdağ’ın konuşması

-Kurdela kesimi

Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT ()

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Sigara içerken masadaki barut alev aldı

KONYA'da bir kişi sigara içtiği sırada masa üzerinde bulunan barut alev aldı. Panikle yerinden fırlayan kişi kendisini güçlükle dışarı attı.

Olay, 26 Mayıs tarihinde merkez Karatay ilçesindeki bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde oturan bir kişi, içtiği sigarayı masanın üzerine bıraktı. Bu sırada bir gün öncesinden masanIn üzerinde bulunan barut birden alev aldı. Oturduğu koltuktan fırlayan kişi kendisini dışarı attı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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- Kişinin sigara içmesi, barutun alev alması

Haber: Tolga YANIK / KONYA ()

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Başbakan Yıldırım: Benim de geçmişim Kürt

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, seçim çalışmaları için geldiği Hakkari'de yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Yıldırım, "Bizim Kürt kardeşlerimizle ilgili bir derdimiz yok. Bir sıkıntımız yok. Bin yıldır bu topraklarda beraber yaşıyoruz. Benim de geçmişim Kürt. Kürtlüğünüzle gurur duyun. Kürt olduğunuzu gururla söyleyin. Bunun için size kimse bir şey yapamaz" dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi'ne uçakla gelen Başbakan Binali Yıldırım, buradan helikopterlerle Hakkari'ye geçti. İlk olarak Valilğe geçen ve burada yaklaşık yarım saat kalarak Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'la görüşen Başbakan Yıldırım, daha sonra da Valilik binası önünde bulunan Bulvar Caddesi üzerinde halka hitap etti. Başbakan Yıldırım, konuşmasına birlik ve beraberlik mesajları vererek başladı. Yıldırım, "Teröre karşı hep mesafeli durdunuz. Korkmayın üzerine gidin. Devletiniz bütün imkânları ile arkanızda. Baskılara asla boyun eğmeyeceğiz" dedi. Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirten Yıldırım, Türkiye topraklarının hiçbir karışında alçak terör örgütü mensubunun kalmayacağını vurguladı. Terörün kökünü kazayacaklarını belirten, Başbakan Yıldırım, "Bu alçaklara bu topraklarda yer yok. Şiddetin, terörün olduğu yerde üretim, kalkınma, huzur olur mu? Bunu en iyi siz biliyor, en büyük bedeli siz ödüyorsunuz. Bizim Kürt kardeşlerimiz ile ilgili bir derdimiz, sıkıntımız yok. Onlar bizim kardeşlerimizdir. Bin yıldır bu topraklarda birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.

'KÜRTLÜĞÜNÜZLE GURUR DUYUN'

Hakkari'ye her şeyi açık açık konuşmaya geldiğini de belirten Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Anamızı, babamızı biz seçmedik. Kürt de olabiliriz, Arap da olabiliriz, Türk de olabiliriz, Türkmen de olabiliriz. Ama biz insanız. Rabbimiz bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir, yolumuz birdir bizim. Kavga edecek neyimiz var? Ama paylaşacak çok şeyimiz var. Biz Selahattin Eyyübi'nin torunlarıyız. Ahmed-i Hani'nin torunlarıyız. Kuzey Irak'ta akrabalarınız var,. Kürt kardeşleriniz var. Suriye'nin kuzeyinde Kürler var, Araplar var, Türkmenler var. Değişik etnik gruplardan insanlar var. Bizim Kürt kardeşlerimizle ilgili bir derdimiz yok. Onlarla ilgili bir sıkıntımız yok. Onlar bizim kardeşimizdir. Bin yıldır biz bu topraklarda beraber yaşıyoruz. Benim de geçmişim Kürt. Kürtlüğünüzle gurur duyun. Kürt olduğunuzu gururla söyleyin. Bunun için size kimse bir şey yapamaz. Ak Parti göreve geldiğinde Kürtçe bile konuşulmuyordu. İnkarla bir yere varılmaz. İnkar politikasını kaldıran, asimilasyonu rafa kaldıran, 'Birlikte Türkiye'yiz' diyen bir Ak Parti, Recep Tayyip Erdoğan var. Bu memleketin evlatlarını katil yapanlara, kalem tutması gereken ellere silah tutuşturanlara hesap sorma zamanı gelmiştir. Zaman, terörü Hakkari'nin, Türkiye'nin gündeminden çıkarma zamanıdır."

ZAMAN ZAMAN DAĞLARDAN TERÖR GİRİŞİ OLUYOR

Türkiye toprakları içerisinde artık terörün boy gösteremediğini söyleyen Yıldırım, "Ancak sınırlarımız ötesinden Kandil, Sincar, Irak, Suriye'de yaşanan iç savaş ve yönetim boşluğundan dolayı hala zaman zaman dağlardan vadilerden terör girişi oluyor. Aldığımız tedbirler ile onun da üstesinden geleceğiz. İstiyoruz ki, kafanızda terörle ilgili en ufak bir şüphe kalmasın. Artık Kürt kardeşlerimizin çocuklarını kandıramayacaklar. Devlet ile millet arasına girip insanımıza zarar veremeyecek, bizi bölemeyecekler. Ne yaparlarsa yapsınlar biz biriz" dedi.

'KÜRTLERE BİR DEVLET KURALIM' DİYORLAR

Başbakan Yıldırım, ülkeyi hiç kimsenin bölemeyeceğini, bir olduklarını, beraber olduklarını belirtti. Yıldırım, "Bayrağımız bir, devletimiz bir, milletimiz bir, vatanımız birdir bizim. Sanki Kürtleri çok seviyorlarmış gibi Amerikası, Avrupası hep bir olmuşlar 'Kürtlere bir devlet kuralım' diyorlar. Kürtlerin devleti var kardeşim Anadolu toprakları. Siz başka kapıya gidin. Hiç kimse etnik kökeni, dini, inancı nedeniyle haksızlığa uğramasın istiyoruz. PKK denen alçak örgütün, Kürtler diye bir sorunu yok. Kürt kardeşlerimizin PKK diye bir sorun var. İşin adını doğru koyalım. Bu belayı hep birlikte def etmeye yemin ettik inşallah birlikte başaracağız" diye konuştu.

TERÖRE KARŞI HEP MESAFELİ DURDUNUZ KORKMAYIN ÜZERİNE GİDİN

Diğer cumhurbaşkanı adaylarını eleştiren Yıldırım, "Diğer cumhurbaşkanı adayları 'Bizim seçim kazanma diye bir umudumuz yok da ne yapalım? Tayyip Erdoğan kaybetsin de ne olursa olsun.' Hedef bu. 'Bunu başarırsak Türkiye'nin hedeflerinin gerçekleşmesinin önüne geçeriz. Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasetten çekilmesi lazım.' Dış güçlerin oyununu bozuyor. Bu topraklardaki her türlü kumpası işlemez hale getiriyor. 'Ülke zayıflasın emellerimize ulaşalım' deniyor. Oyun bu kadar açık. Teröre karşı hep mesafeli durdunuz. Korkmayın üzerine gidin. Devletiniz bütün imkânları ile arkanızda. Baskılara asla boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

YÜKSEKOVA HAVAALANI 99 KEZ BASILDI

Başbakan Yıldırım, Yüksekova'ya yapılan Selahattin Eyyubi Havaalanı'na da değinerek, "O havaalanını yaparken neler çektim biliyor musunuz? 99 kere şantiyeyi bastılar. Makineleri yakıp mühendisleri kaçırdılar. Havaalanının yapılmaması için ellerinden geleni yaptılar. Selahattin Demirtaş o zaman Hakkari milletvekiliydi. Tek bir kelime söylemedi. İtiraz yapamadı. Ama havaalanı yapılınca ilk o kullandı" dedi.

'DERECİK, ŞEMDİNLİ KAPISI'NI DA AÇACAĞIZ'

Bir müjde vereceğini kaydeden ve fabrikaların kurulacağı günlerin de yakın olduğunu anlatan Başbakan Yıldırım, "Fabrika günleri de yakın inşallah. Bu bölgedeki illerin geleceği, sınır ticaretinde. Şimdi Üzümlü, Esendere Kapısı açık. Buna ek olarak Derecik, Şemdinli Kapısı'nı da açacağız. İran'a Şemdinli Alan Kapısı'nı da açacağız. Komşu ile ticaret başlayacak. Burada terörün yerini ticaret alacak. Şimdiye kadara terör yüzünden olmadı. Önce terörü bitireceğiz sonra diğer işleri yapacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Feyat ERDEMİR- Behçet DALMAZ- Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()

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2 PKK'lı terörist minibüste el bombalarıyla yakalandı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, jandarma tarafından yapılan yol kontrollerinde bir yolcu minibüsünde 2 PKK'lı terörist el bombalarıyla yakalandı. Teröristlerin sorgularının ardından örgüte yardım ve yataklık yaptıkları suçlamasıyla 5 kişi daha gözaltına alındı.

Hakkari Valiliği, Çukurca'da el bombalarıyla yaklanan 2 PKK'lı teröristle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 05.06.2018 günü İlimiz Çukurca İlçesi Köprülü Yol Kontrol Noktası'nda durdurulan bir yolcu minibüsü içerisinde yapılan kontrolde 2 bölücü terör örgütü mensubu çantalarında bulunan 4 el bombası ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır.Yakalanan bölücü terör örgütü mensuplarının ifadeleri doğrultusunda Çukurca ilçe merkezinde belirlenen bir adrese yapılan operasyon neticesinde 5 şahıs bölücü terör örgütüne yardım ettikleri şüphesi ile gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,()

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