DHA YURT BÜLTENİ 13

Başbakan Yıldırım: Siz yıkım ekibi misiniz?

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Muharrem İnce'yi eleştirerek, "Eskiden bir Kılıçdaroğlu çıkar konuşurdu. Şimdi iki oldular. Ayrı tellerden çalıyorlar ama söyledikleri türkü aynı. Şunu yaptırmayacağız bunu yaptırmayacağız, onu satacağız, bunu yıkacağız. Yahu kardeşim siz yıkım ekibi misiniz? Enkazcı mısınız?" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Karabük Kent Meydanı'nda halka seslendi. Başbakan Yıldırım, "AK Parti'den önce cumhurbaşkanları kapalı kapılar arkasında adı sanı belli olmayan bir cumhurbaşkanı adayını alıp mecliste dayatma ile zorlama ile cumhurbaşkanı seçtiriyorlardı. Cumhurbaşkanı ne demek? Cumhurun, milletin başkanı demek. Milletin başkanını milletten kaçırarak seçtiriyorlardı. Bunun adı vesayettir. AK Parti geldi aynı şeyi AK Parti'ye yaptılar. Cumhurbaşkanını Türkiye'nin en büyük partisine 363 milletvekili ile seçtirmek istemediler, engeller koydular, 367 icadını çıkardılar. 'Madem vekiller seçmeyecekse cumhurbaşkanını milletin kendisi seçer' dedik. Referandum yaptık. O günden sonra Türkiye'nin ilk seçilmiş cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Şimdi ortada böbürlenip dolanan başkan adayları yatıp kalksın AK Parti'ye ve millete dua etsinler. Yoksa onların cumhurbaşkanı adayı bile olması mümkün değildi. Bu adayların hepsi bir konuda anlaşmışlar. 'Şu Tayip Erdoğan'ı bir alaşağı edelim de memlekete ne olursa olsun. AK Partiyi indirelim de ne olursa olsun." dedi.

Konuşmasında diğer adayları eleştiren Binali Yıldırım şöyle konuştu:

"Bunların bu milletin hayır duasını alacak bir eserleri var mı? Bozuk saat bile günde 2 kere doğruyu gösterir. Bunlarda o bile yok. Abartmayla çarpıtmayla yalanla dolanla bu işler olmaz. Önce eserinizi görelim kardeş. Karabük'e bugüne kadar ne hayrınız oldu. Bir hayrınız olduğunu söyleyin. Söyleyemezsiniz. Çünkü bu memlekette iziniz yok. Dikili bir ağacınız bile yok. Bundan sonra olur mu? Hiç ümidimiz yok. Yaparsa AK Parti yapar. Tek bildikleri laf salatası. Laf üstüne laf koymak, çamur atmak, bol keseden atmak. Eskiden bir Kılıçdaroğlu çıkar konuşurdu. Şimdi iki oldular. Ayrı tellerden çalıyorlar ama söyledikleri türkü aynı. Şunu yaptırmayacağız bunu yaptırmayacağız, onu satacağız, bunu yıkacağız. Yahu kardeşim siz yıkım ekibi misiniz? Enkazcı mısınız? Bunların ağzından güzel bir cümle çıktı mı? Ülkeyi daha da ileri götürecek ne projeniz var? Ama böyle bir dertleri yok. Tek dertleri Erdoğan ve AK Parti kaybetsin. Bu iktidar milletin iktidarı. Emaneti millet verdi alan da millet olur. Esip gürleme ile bu milletin 16 yıldır AK Parti'ye olan muhabbetini kesebileceğinizi mi sandınız."

Türkiye'nin dünyada 1 numara olduğunu ifade eden Yıldırım, "Son 16 senede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde büyük bir başarı öyküsü gerçekleştirdik. Dünya krizi sonrasında yapılan 10 büyük proje var. Bir bakın bu projelere 6 tanesini Türkiye yapmış. Türkiye 1 numara. Türkiye'ye birincilik yakışır. Ülkeyi bir baştan bir başa bölünmüş yollarla böldük. Hız tren hayalini gerçeğe dönüştürdük. Şehir hastaneleri ile sağlıkta dönüşüm yaptık. Havayolunu halkın yolu yaptık.ö diye konuştu.

Binali Yıldırım ikindi ezanının okunması nedeniyle konuşmasına ara verdi. Ezanın bitmesinin ardından Yıldırım şöyle devam etti:

"Daha az bürokrasi daha çok iş ile Türkiye'nin yıldızı parlamaya devam edecek. İstikrar kalıcı hale gelecek. Eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada atılımlar hız kesmeden devam edecek. Türkiye için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Bütün zorlukları birbirimizle kenetlenerek aşacağız. Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız. Gençlerimizin dağa çıkmasını engelledik. Daha güvenli olan ülkemizi doğusu batısıyla birbiriyle kucaklaşmasının gururunu yaşıyoruz. Biz millet için üretmeye kazandırmaya talibiz. Yıkım ekibi gibi yıkmayı yok etmeyi iptal etmeyi söyleyenlerden olmadık. Olmayacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

-Başbakanın konuşması

-Detaylar

Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================

Bakan Tüfenkci: Türkiye'nin istikbalini ve istiklalini her şeyin üstünde tutuyoruz (2)

MUHARREM İNCE'YE 'TÜTÜN' CEVABI

Bakan Tüfenkci, Malatya'nın Bulutlu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Tüfenkci, Muharrem İnce'nin Malatya mitinginde AK Parti'nin Adıyaman ve Malatya tütününü yok ettiğine dair eleştirilerine de cevap verdi. Bakan Tüfenkci, şöyle dedi: "Biz ne Adıyaman'ın ne Malatya'nın ne Doğanşehir'in ne de Kurucuova'nın tütününü mahvetmedik. Biz tütünün tüccarın elinde oyuncak olmasını bitirdik. Kooperatifleşmeyi getirdik. Tütünün kooperatifler eliyle bayiler vasıtasıyla satılmasının önünü açtık. Gayri resmi olan işi yasal hale getirdik. Mağduriyetleri önlemiş olduk ve aksaklıkları önlemek adına da bu düzenlemeyi bir yıl erteleyerek hayata geçiriyoruz. Biz tütünü yok etmiyoruz. Biz bilakis çiftçimizin tüccarların elinde oyuncak olmasını bitiriyoruz. Kendi ürettiğini kendisinin satmasını sağlıyoruz. Kooperatifleşmeyi getiriyoruz. Kooperatifler eliyle tütün kıyımlarını yasal hale getiriyoruz. Kooperatiflerin vereceği bayiliklerle de bu tütün ticaretini yasal yapmalarının önünü açıyoruz. Kalkıp Türkiye’yi tanımayan birini mi iş başına getireceğiz yoksa 16 yılda adım adım Türkiye’yi dolaşan bir dünya liderini mi iş başına getireceğiz. Bunun kararını vereceksiniz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Bakan Tüfenkci'nin karşılanması

- Bakan Tüfenkci'nin konuşması

(KJ: Haber-Kamera:Taha AYHAN-MALATYA-

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 250 MB

============================

Bozdağ ve Bakan Arslan Yozgat Havalimanı’nın temelini attı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katıldığı törenle, Yozgat Havalimanı’nın temeli atıldı.

Temel atma töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ray döşeme çalışmaları devam eden Yüksek Hızlı Tiren (YHT) projesinin bedelinin 9 milyar 500 milyon lira olduğunu söyledi. Bozdağ, "Bugün Yozgat için tarihi bir gün. Yozgat elbette pek çok hizmet gördü, pek çok esere sahiplik yaptı, hükümetlerimiz döneminde pek çok adım Yozgat’a atıldı. Bunların içerisinde çok önemlileri var ama en önemlilerinden birisi hiç şüphesiz bugün Sayın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan beyefendi ile birlikte sizin şahitliğinizde resmi temelini attığımız Yozgat Havaalanıdır. Tünellerle Yozgat’ın dağları delindi. Şimdi de ray döşemesi yapılıyor. İnşallah 2019 yılının ikinci yarısına gelindiğinde, Yüksek Hızlı Tren hattının açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Yüksek Hızlı Trenin bedeli 9 milyar 500 milyon lira. Yozgat’ın bir kalemde yatırımdan aldığı pay. Havaalanı 250 milyon liralık bir yatırım. Üst yapısıyla birlikte 300 milyon liralık bir yatırım yapılıyor" dedi.

BAKAN ARSLAN: SON 16 YILDA DIŞ HAT YOLCU TRAFİĞİ, 233 KAT ARTIŞ GÖSTERDİ

Törende konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Türkiye'de 2003 yılında 55 milyon olan terminallerin yolcu kapasitesi 2018 yılında yaklaşık 258 milyona yükseldi" dedi.

Havacılık alanında başlatılan değişimle, son 16 yılda Türkiye'nin havacılıkta dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdiğini belirten Bakan Arslan, "‘Hava yolunu halkın yolu yapacağız' dedik. Her yıl uçak ve yolcu trafiğinde önemli artışlar gerçekleştirdik. Son 16 yılda dış hat yolcu trafiği, her yıl ortalama olarak yüzde 8,4 ve toplamda 233 kat artış gösterdi. Yolcu trafiğinde her yıl ortalama; yüzde 12 toplam uçak trafiğinde ise yüzde 9 artış oldu. Türkiye'de 2003 yılında 55 milyon olan terminallerin yolcu kapasitesi 2018 yılında yaklaşık 258 milyona yükseldi" diye konuştu.

Hava yolu taşımacılığı ve 16 yılda gelinen noktayı rakamlarla anlatan Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yine 2002 yılında yurt dışında 60 noktaya uçuş düzenlenirken 2017 yılında bu rakam 296 noktaya ulaştı. 2017'de Türkiye genelinde yaklaşık 194 milyon yolcuya hizmet verildi. Türkiye, 2017 yılı dünya yolcu trafiği sıralamasında geçen yıla göre iki basamak yükselerek 9’ncu, Avrupa yolcu sıralamasında ise bir basamak yükselerek 4’ncü sırada yer aldı. İşte sürekli yükselen ve gelişen havacılık sektörümüz bundan sonra Yozgat Havalimanı ile daha da gelişecek. Yozgat Havalimanı yaklaşık 250 milyon TL proje bedeli. Estetik ve özgün mimarisi ile Yozgat'a yakışan bir havalimanı olacak."

‘ANKARA’DA TREN YOLU YAPIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI’

Bakan Arslan, Ankara’da devam eden tren yolu yapım çalışmalarının tamamlandığını da belirterek, "Ankara’da ki, tren yolu çalışmaları nedeniyle doğudan gelen trenler, Irmak mevkiine kadar gidiyordu. İnşallah yarın itibariyle hem yolcu trenlerimiz, hem yük trenlerimiz Ankara Garı’nı kullanabildiği gibi, Ankara’dan batıya kadar kesintisiz devam edecekler. İki sene önce başlattığımız çalışmalar bitti" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tören alanından görüntü

-Bakan Arslan’ın konuşması

-Başbakan Yardımcısı Bozdağ’ın konuşması

-Butona basılarak temel atılması

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,()-

============================

MHP Samsun’da Seçmen İletişim Merkezi’ni açtı

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Samsun İl Başkanlığı, Seçmen İletişim Merkezi’nin açılışında konuşan MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, MHP ve AK Parti arasındaki cumhur ittifakının milli bekayı esas aldığını, bu ittifakın seçime yönelik bir ittifak olmadığını söyledi.

MHP Samsun İl Başkanlığı, İlkadım ilçesi Kasaplar caddesinde bulunan Seçmen İletişim Merkezi’nin açılışını yaptı. Açılışa MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta’nın yanı sıra, Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, MHP İl Başkanı Taner Tekin, milletvekili adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı. Açılış öncesi konuşan MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Usta, "MHP üzerinden bir takım güçler oyunlar oynanıyor. Biz, 15 Temmuz gecesi, daha sonrasında Yenikapı mitinginde oluşan ruh, ardından 16 Nisan referandumunda oluşan bir ruhun devamı olarak MHP ve AK Parti arasında bir cumhur ittifakı oluşmuştur. Bu mili ittifak, milli bekayı esas almaktadır. Bu ittifak seçime yönelik bir ittifak değildir. Cumhur ittifakı ülkenin birliği ve beraberliğini esas almaktadır. Çünkü Türkiye’nin riskleri devam ediyor. 15 Temmuz’da Türkiye’nin yaşadığı ihanet başka bir formatta ekonomik saldırı, finansal saldırı olarak devam edebilir. O nedenle birliğimizi ve beraberliğimizi devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Türkiye içerden ve dışarıdan kuşatma altında. Terör ile mücadele içeride ve dışarıda devam etmektedir. Bu mücadelede birlik ve beraberliğimizi sağlayamazsak yenik düşeriz. Tarihe baktığımızda Türk devletleri hep içerden yıkılmıştır. O nedenle içerdeki beraberliğimizi korumamız gerekmektedir" dedi.

PKK ile mücadelenini yurt dışında PYD ile mücadelenini devam ettiğini belirten Usta, "Suriye'de Irak'ta yani güneyimizde vekalet savaşları yer almaktadır. Biz orada sadece terör örgütleri ile değil, yerine göre Amerika ile, yerine göre İsrail ile hatta yerine göre müttefikimiz gibi görünmesine rağmen Rusya ile mücadele içerisindeyiz. Bu mücadelede birlik beraberliğimizi bozarsak bu mücadelede maalesef yenik düşeriz. O yüzden tarihe de baktığınız zaman Türk devletleri hep içeriden yıkılmıştır. Bu sefer akıllı olmak durumundayız, uyanık olmak durumundayız ve içerideki birliği, beraberliği korumamız, sağlamamız gerekmektedir. Bugün geldiğimiz noktada terörle mücadele anlamında, dış politika anlamında AK Parti hükümeti, MHP'nin politikalarına gelmiştir. Bu milliyetçiler ve ülkücüler için iftihar edilecek bir durumdur. Bizim bugün görüşlerimiz ve düşüncelerimiz iktidardadır. Bizde bu ittifakı bu anlamda yapıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından MHP İl Başkanlığı Seçmen İletişim Merkezi’nin açılışı yapıldı.

Görüntü Dökümü-HD

---------------------------

-Mehter takımından görüntü

-Milletvekili adaylarının halkı selamlaması

-MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta’nın konuşması

-Açılış



(SÜRE: 04.29 DK.) (BOYUT: 503 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()