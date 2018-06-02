DHA YURT BÜLTENİ - 13

Erdoğan: Benim milletvekilli arkadaşlarıma hırsız diyen bu İnce'ye dava açın' (2)

İNCE'YE, KORGENERAL METİN TEMEL TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sarf ettiği sözlere tepki gösterdi. Korgeneral Temel'in Malatya'da katıldığı iftar programının Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlendiğine dikkat çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

''Bugün yeni bir herza daha yumurtladı. Ne yaptı? Zeytin Dalı Harekatımızın kahraman komutanı İsmail Metin Temel Paşamıza saldırmış. Sebebi ne biliyor musunuz? İkinci Ordu Komutanımız, biliyorsunuz İkinci Ordu Malatya'da, bende Malatya'ya gittiğimde, Malatya'da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası, orada o akşam bir iftar verdi. Malatya'da şahsımın bulunduğu bu iftar sofrasına İkinci Ordu Komutanımızın katılmasından beyfende rahatsız olmuş. Nasıl olur da oraya katılırmış? Hattini öyle aşıyor ki? Metin Temel Paşamızın apoletlerini söküp, emekli edeceğini söylecek kadar muvazeneyi kaybediyor. Her şeyden önce Malatya'daki iftar, parti iftarı değil. Esnaf ve Sanatkarlarımızın düzenlediği bir iftar. Tüm şehir protokolünün olduğu gibi elbette İkinci Orda Komutanımız da oradaydı. Üstelik bizim, Metin Temel Paşamızla, terörle mücadeleden Zeytin Dalı Harekatı'ndan gelen çok yakın bir hukukumuz var. Muharrem İnce, Metin Temel Paşamızın apoletlerini sökecek fırsatı hiçbir zaman vermez ama seni o sandığa gömer ki, çok hevesli olduğun CHP genel başkanlığı yarışına katılacak yüzün dahi kalmaz. Bunların asıl derdi Afrin. Bunun genel başkanı Zeytin Dalı Harekatı başladığında 'aman ha Afrin'e girmeyin' diye yeri göğü inletiyordu. Sonuçta kahraman askerlerimiz, Metin Temel Paşa ile birlikte Özgür Suriye Ordusu'ndaki kardeşlerimiz, teröristlerden 4 bin 500 imha edip Afrin'e girdi mi? Girdi. Bu kahraman askerlerimizin başında da Metin Temel Paşamız var mıy dı? Hah bütün mesele bu. Kendi akıllarınca onun imtikanı alıyorlar. Ülkenin ve milletin hayrına ağızlarından tek bir söz söyleyemenler baktılar ki, bize diş geçiremiyorlar. Şimdi terörle mücadele kahramanlarımıza saldırıyorlar. Niye böyle yapıyorlar biliyor musunuz? Çünkü işte şunu da biz yaptık. Milletimize gösterebilecek eserleri yok. Eserleri olmadığı gibi; böyle bir vizyonları, böyle bir hevesleri, böyle bir niyetleri de yok. Mesala, sorumluluğumuz onun için çok fazla. Biz 24 Haziran'da sandıkları patlatırcasına Ak Parti'yi çıkarmaya var mıyız. Peki Erdoğan kardeşinizi çıkarmaya var mıyız? Ondan sonra 'İnce İnce' biz bunlara yolu gösteririz. ''

Görüntü Dökümü

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- Erdoğan'ın konuşması

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA ()

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KOZAN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



KUZEY Irak'ta askeri üs bölgesinde yol yapım çalışması sırasında PKK'lı teröristlerin iş makinesine düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Tayfur Uluçay'ın (26) acı haberi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesindeki ailesine ulaştı.

Şehit Uzman Çavuş Tayfur Uluçay'ın şehit olduğu haberini Kozan ilçesi Yukarıkeçili Mahallesi'ndeki ailesine yetkililer verdi. Acı haberi alan baba Kemal (58) ile anne Sultan Uluçay (47) gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan komşuları ve yakınları, Türk bayrakları asılan şehit evine akın etti. Bekar olan Uzman Çavuş Tayfur Uluçay'ın yarın Yukarıkeçili Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

Haber: Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), ()

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AKŞENER'DEN KAMYON TEPKİSİ

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingte, konuşmasının ardından platforma çağırdığı partisinin milletvekili adaylarına destek istedi. Miting sonrası bir grup partili ile birlikte Osmaniye'ye gitmek için hareket eden Akşener'in aracının da bulunduğu konvoy, güzergah üzerinde güvenlik amacıyla kamyonla kapatılan yolda bekledi. Partililerin yolun açılmasını istemesinin ardından aracından inen Akşener, görevlilere tepki gösterdi ve kısa tartışmanın ardından kamyonun hareket ettirilmesi ile konvoy Osmaniye'ye doğru hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Akşener'in makam aracından inmesi

- Kamyonun yanına gitmesi

- Açıklaması

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ, Mücahit YOLCU, Eyyüp BURUN / Gaziantep

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Başbakan Yıldırım: Bizim istikametimizi; Pensilvanya, Kandil değil, millet belirler (2)

'24 HAZİRAN'DA KİMİN AMPULÜ SÖNECEK BU MİLLET SİZE GÖSTERECEK'

Başbakan Binali Yıldırım, Düzce Anıt Park Meydanı'nda halka seslendi. Yıldırım, Türkiye'nin kendi topunu, gemisini ve helikopterini yapar hale geldiğini ifade ederek, "Türkiye kendi topunu, gemisini, helikopterini yapar hale geldi. İşte bugünlerde petrol aramaları için Fatih gemisi de vira bismillah diyerek Akdeniz'e açıldı. Bugün Türkiye'de her ailenin hekimi var. Çocuklarımız okullarda akıllı tahtalarla, tabletlerle çağdaş eğitimin, bilişimin gerektirdiği imkanlardan faydalanıyor. Türkiye'nin şehirlerini birbirine bölünmüş yollarla bağladık. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Hayatları birleştirdik. Türkiye'nin doğusunu batısıyla, kuzeyini güneyiyle birleştirdik" dedi.

Türkiye’nin 5 kıtada 200'e yakın ülkeye otomotiv sektöründe ihracat yaptığını söyleyen Yıldırım, "Türkiye 5 kıtada 200'e yakın ülkeye otomotiv sanayisinde ihracat yapıyor. Bunların dünyadan haberi yok. Otomotiv sektöründe 60 bin aile iş aş imkanına sahip. 12 yıldır Türkiye ekonomi ihracatında Türkiye birincisi oldu. Bir şeyi konuşmadan önce inceden inceye düşün. İnce'yi ele Erdoğan'ı seç. İnce'yi eler bu millet, Erdoğan’ı seçer. Ben bu işe karşıyım diyor. Her şeye karşı olan, Kanal İstanbul'a, otomobil üretmeye karşı olan, yapılan bunca hizmetlere karşı olana bu ülke teslim edilir mi? Bir diğeri çıkıyor FETÖ aklının projelerini millete anlatıyor, '24 Haziran'da ampul sönecek' diyor. 24 Haziran'da kimin ampulü sönecek, kimin ışığı yanacak millet size gösterecek. Yak ışıkları bir kez daha Türkiye aydınlansın. Milletimiz bütün bunlar görüyor. İbretle takip ediyor" diye konuştu.

'GÜÇLÜ CUMHURBAŞKANI İÇİN GÜÇLÜ MECLİS'E İHTİYAÇ VAR'

Yıldırım, güçlü Cumhurbaşkanı için güçlü Meclis'e ihtiyaç olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"24 Haziran’da yeni bir döneme başlıyoruz. Meclis yasa çıkaracak, hükümet ülkeyi yönetecek. Bazıları kafa karıştırıyorlar. 'Tayyip Erdoğan'ı seçelim de gerisi mühim değil' Bu doğru değil. Güçlü Cumhurbaşkanı için güçlü Meclis'e, güçlü AK Parti'ye ihtiyaç var. Yeni sistemde iki başlılık ortadan kalkacak. Yönetimde sade sisteme geçeceğiz. Cumhurbaşkanı ve bakanları milletten aldığı yetkiyle başarılı hizmetler yapacak. Ekonomik krizler, siyasi çıkmazlar, gerginlikler tamamen ortadan kalkacak. Belini kırdığımız terör bir daha nefes alamayacak. İşimiz, terörün Türkiye ve komşularının topraklarından tamamen yok olana kadar bu operasyonlarımızı sürdürmek. Bugünlerde finans operasyonlarıyla Türkiye'ye ayar vermeye çalışıyorlar. Türkiye'yi hedef alanlar, siyaset mühendisliği yapanlar kaybetmeye mahkumdur. 24 Haziran çiftçimizin, memurumuzun, emeklimizin, öğrencimizin, sanayicimizin, 81 milyon vatan evladının yüzünün güleceği gündür. 24 Haziran'da Türkiye şahlanacak."

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Akşener: Türkiye 24 Haziran'dan sonra çok daha iyi olacak



İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 7 aylık sürede tüm illeri karış karış dolaştığını belirterek, "Türkiye Allah'ın izniyle 24 Haziran'dan sonra çok daha iyi olacak" dedi.

Meral Akşener, öğleden sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Platforma çıkan ve kadınların kendisine hediye ettiği tülbentleri alan Akşener, güvenlik amacıyla miting alanı çevresindeki yolların ulaşıma kapatılmasını eleştirdi. İnsanların alana gelmek için birçok engeli aştığını belirten Akşener, uygulamadan dolayı Gaziantep Valisi'ni eleştirerek, "Buraya gelmek için birçok engeli aştınız. Yahu bir kilometre öteden aramaların başladığı sokaklarda geçit imkanının bulunmadığı Gaziantep'e gerek yok. Bu devran döner belediye başkanına söyleyecek sözüm yok partilidir ama ben Gaziantep'in misafiriyim ayıptır ayıp. Sayın Vali'yi buradan uyarmak isterim; bir valinin görevi iktidar partisinin il başkanı olmak değildir. Valiler, emniyet müdürleri onların hepsi devletin memurları olmalıdır" diye konuştu.

Allah'ın adaletine, milletin ferasetine güvenerek yola çıkıp İYİ Parti'yi kurduklarını anlatan Akşener, şöyle dedi:

"Allah'ıma şükürler olsun ki hiç pişmanlık duymadık. Bugün Cumhurbaşkanı adayı olarak İYİ Parti genel başkanı olarak karşınızdayım. Çünkü siz istediniz biz bu yola çıktık, 24 Haziran'da hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimi var iki defa oy kullanacaksınız. Bu acil, bu süper acil, süper baskın seçimi iktidar ve Sayın Erdoğan istedi. Cumhur ittifakını kurdular 'eyvallah, Allah kerim' dedik çıktık yola, 7 aylık siyasi partiyiz, 81 ilde örgütümüz var ve şimdi o şehirde ikamet eden insanlardan oluşan bir milletvekili listemiz var. Bunun anlamı üzerinde durmak lazım. İktidar mensupları muhalefeti bir dönemde Fırat'ın doğusuna gidemiyor diye suçlarken, Fırat'ın doğusu bizim dedik her şehir ilçeye ikişer kere gitti bu kardeşiniz. Kadınlar gittiğimiz yerlerde bana tülbent ve yazmalar hediye ediyor. Bu tülbentler sandıklardan çıkmışsa ve ‘Meral Akşener al bunları manasına göre davran’ denilmişse Türkiye iyiye gidiyor demektir. Türkiye Allah'ın izniyle 24 Haziran'dan sonra çok daha iyi olacaktır."

'İNŞAATLA BÜYÜYEN TÜRKİYE'Yİ ORTAYA KOYDU'

Gaziantep'in tarım ve ticaret şehri olduğunu ancak gençlerin iş bulamadığını bunun nedeninin de yanlış ekonomi politikaları olduğunu savunan Akşener, "Ekonomide Sayın Erdoğan tercih yaptı ve borç aldı bina yaptı ve inşaatla büyüyen Türkiye'yi ortaya koydu. Ne oldu bugün durum ne? 450 milyar dolar borcu olan ülkeyiz. Aldılar borçları ödenmeyecekmiş gibi düşünüldü. 70 milyar dolara devletin tüm sahip olduğu kurumlar satıldı. Köprüler yapıldı, şehir hastaneleri, tüp geçitler yapıldı ama yandaş müteahhitlere yaptırıldı. Böyle bir ekonomik anlayış olamaz. 16 yılda 2 trilyon dolarlık cebimizden vergi toplandı. Bu paraların nereye gittiği meçhul. Bizim yapacağımız ilk iş ekonomide güveni sağlamak, ekonomideki çarpık düzeni ortadan kaldırıp iş arayanın iş bulduğu üreten ekonomiyle Türkiye'yi yeniden tanzim etmektir" diye onuştu.

İYİ Parti'nin herkese iyi geldiğini daha önce resmi törenlerde hasta olanların kuruluşlarının ardından törenlere katılmaya başladığını savunan Akşener, taşeron işçiler, genç işsizler, emniyet mensupları, öğretmenler ve sağlık çalışanları ile çiftçilere yönelik açıklamalarının ardından iktidarın da bunlara dönük sorunları çözdüğünü iddia etti. Gençlere iş bulacaklarını anlatan ve 7 aydır gittiği şehirlerde gençlere cebinde kaç para olduğunu sorduğunu hatırlatan Akşener, "Sayın Erdoğan buna çok kızdı. Meydanlarda; 'biri çıkmış milletin cebindeki parasını soruyor sana ne' diyor. Bu nasıl densizliktir. Bir siyasetçinin görevi gencinin, kadınının cebinde ne kadar para olduğunu bilmektir. Çünkü o cebe parayı koymak senin görevin. Ama kendi cebini doldurursan böyle olur, onun için elalemin cebindeki paradan sana ne dersin. Bu anlayışı değiştireceğiz. Söz veriyorum oğlum, gelinim, yeğenlerimin adını parayla ilgili duymayacaksınız" dedi.

Dış politikada da uygulanan yanlışlar nedeniyle 4 milyon Suriyelinin Türkiye'ye geldiğini belirten Akşener, komşularla ilişkileri geliştireceklerini ve gelecek yıl Ramazan ayında 81 ilden temsilcilerle Suriye'de iftar açacaklarını ifade etti. Kadın ve çocuklara yönelik şiddet ve istismar ile mücadeleyi de sözlerine ekledi.

AKŞENER'DEN KAMYON TEPKİSİ

Akşener, konuşmasının ardından platforma çağırdığı partisinin milletvekili adaylarına destek istedi. Mitingin ardından bir grup partili ile birlikte Osmaniye'ye gitmek için hareket eden Akşener'in aracının da bulunduğu konvoy, güzergah üzerinde güvenlik amacıyla kamyonla kapatılan yolda bekledi. Partililerin yolun açılmasını istemesinin ardından aracından inen Akşener, görevlilere tepki gösterdi ve kısa tartışmanın ardından kamyonun hareket ettirilmesi ile konvoy Osmaniye'ye doğru hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mitinge katılanlar

- Meral Akşener'in gelişi

- Akşenir'in konuşması

- Kapanan yol

- Kamyon ve tepki gösterenler

- Meral Akşener'in tepkisi

- Yolun açılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ, Mücahit YOLCU, Eyyüp BURUN- GAZİANTEP ()

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Bakan Özhaseki, " Ülkemizin sınırlarını PKK'lı köpeklerden temizliyoruz "

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ABD'nin PKK konusunda Türkiye'nin niyetini anladığını belirterek " PKK'nın sesi adeta kesildi. ABD' de niyetimizi ve kararlılığını anladı ve Münbiç'i boşaltıyorlar. Ülkemizin sınırlarını PKK'lı köpeklerden temizliyoruz" dedi. Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili olarakta, "Bilirsiniz, tesbihin başında bir imame olur, imameyi koparırsanız tesbih dağılır. O nedenle işleri güçleri Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığından indirmek" diye konuştu.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan İncesu Sosyal Yaşam Merkezi açılışına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel, Sami Dedeoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol ve ilçe sakinleri katıldı.

Mehmet Özhaseki İncesu Sosyal Yaşam Merkezinin açılışında konuşmasına " Tarlada izimiz, harmanda gözümüz var" diyerek başladı. AK Partinin hizmetlerinin geçmişteki hükümetlerle kıyaslanmayacak kadar fazla olduğunu söyleyen Özhaseki, " Siyaset hizmet için yapılır. Biz bu ülkeye 2002'Den bu yana elimizden geldiği, gücümüz yettiğince hizmet ediyoruz. Sadece hizmet etmekle kalmadık. Vesayet rejimini kaldırdık. Cenabı Hak bu millete Recep Tayyip Erdoğan gibi yiğit bir adam gönderdi. Bu vesayetçileri toprağa göndü. İnanç hürriyetine inanmayanlar ülke insanına hayatı zindan etmişlerdir. Şimdi seçim döneminde CHP'liler mevlid okutuyor. Kuran ve dua okuyor. İnşallah samimilerdir. Seçimden sonra da devam etsinler. Hidayetleri daim olsun. Allah'tan bunu dileyim." şeklinde konuştu.

PKK'nın çeşitli isimlerle dış güçlerle birlikte hareket ederek 23 ili Türkiye'den koparak öz yönetim ardından da devlet kurmaya kalkıştığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ana muhalefet partisinin PKK destekçisi HDP' ye kolkanat gerdiğini belirterek şöyle konuştu:

" Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da PKK uzantısı partilerin belediyeleri hizmet yerine devletin milletin paralarını toplayıp kandile göndermenin peşindeydi. Devletimizin hükümetimizin kararlı mücadelesiyle yurt içi ve sınış harekatlarla PKK'nın sesi kesildi. ABD'de bizim niyetimizi ve kararlılığımız anladı. Şimdi Münbiç'i boşaltacaklar. Ülkemizi sınırlarımızı bu PKK'lı köpeklerden temizliyoruz. FETÖ'cüler de 15 Temmuz'da düşman oldukları, islami bir teşkilat olmadıkları PKK gibi dışa bağlı oldukları, acımadan vatandaşlarımızı, meclisimizi bombaladıklarını herkes gördü ve anladı. Bu ne Allahsızlık, kitapsızlıktır. ABD ile yüz göz olduk. Bunların hepsini oynatan ABD. Türkiye'nin başına çorap örenleri dertleri Gezi, Cumhuriyet mitingleri, 15 Temmuz gibi olaylarla bizi, ülkemizi yıkmaktı. Ama önce millet, sonra yiğit lider Recep Tayyip Erdoğan buna mani oldu. Bizi, kanımızı, inancımızı sevmiyorlar. Onlarla biz ayrı dünyayız. Dışarıdakileri anlayamıyoruz ama içimizdeki CHP'lilere anlayamıyoruz. CHP'liler aklımızla alay ediyorlar. Bilirsiniz, tesbihin başında bir imame olur, imameyi koparırsanız tesbih dağılır. O nedenle işleri güçleri Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığından indirmek. Cumhurbaşkanı ile külliye ile uğraşıyorlar. Sanki Cumhurbaşkanı o külliyeyi alıp götürecek veya çocuklarına bırakacak. Bu devletin bir itibarı, bir şerefi ve bir onuru var. Cumhurbaşkanımız da devletimizi temsil ediyor. Ne yapalım yani! Cumhurbaşkanımızı tarifeli uçağa mı bindirelim"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Mehmet Özhaseki'nin konuşması

- İncesu Kadın ve Gençlik Merkezinin açılması

- Diğer detaylar

Haber: Oktay ENSARİ - Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, )

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Bakan Zeybekci'den kredi derecelendirme kuruluşlarına tepki

DENİZLİ'ye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin mevcut kredi notu ile 25 bankasını negatif izleme sürecine almasını eleştirdi. Zeybekci, "Tüm bu değerlendirmeleri sağlıklı bulmuyoruz, spekülatif ve manipülatif buluyoruz. Onun için bizim artık bu dönemde yani seçim dönemine girdiğimiz bu dönemde değerlendirmelerin bir kıymeti harbiyesi yoktur" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, seçim bölgesi Denizli'de, AK Parti İl Başkanlığı'nda ilçe belediye başkanları ile toplantı yaptı. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Zeybekci, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin mevcut kredi notu ile 25 bankasını negatif izleme sürecine almasını eleştirdi.

Türkiye ile ilgili seçim öncesi yapılan bu tür açıklamaları sağlıklı bulmadıklarını, spekülatif ve manipülatif bulduklarını belirten Zeybekci, "Biz buna geçtiğimiz dönemlerden de alışkınız. 15 Temmuz'dan hemen sonra, Türkiye'nin kredi notunun düşürüldüğünü ben çok iyi hatırlıyorum. 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce, 1 Kasım seçimlerinde de. Bu, Türkiye'nin gelecek ile ilgili beklentileri hakkında felaket tellallığı veya algı operasyonundan başka hiçbir şey değildir. Türkiye değerlendirilecekse, Türkiye'nin değerlendirilmesi gerekiyorsa eğer bu hususta Türkiye'nin 2017 yılındaki performanslarına hep beraber bakalım. Büyüme performansı 7.4. Avrupa Birliği'nde 2, OECD'de 1. İhracat artışımıza son 20 ayına bakarsak kesintisiz bir şekilde artışımız devam ediyor, üstelik 2 haneli artışımız devam ediyor. İşsizlik rakamlarına bakacak olursak, yaklaşık olarak 2 puanlık bir iyileşme var. 1 milyon 360 bin vatandaşımıza istihdam sağlamışız. Sanayi üretim endeksine baktığımızda yine orada da elde ettiğimiz sonuçlar cesaret vericidir. Artı 2018 ile ilgili beklentiler, bizim vermiş olduğumuz yatırım teşvik belgeleri. Teşvik sistemine göre vermiş olduğumuz belgeler. Artı bütün bunları gerçekleştirirken Türkiye'nin bütçe açığı yüzde 1.5 seviyesinde. 2018 hedeflerine baktığımızda da gerek ihracatta, büyümede, bütçe açığındaki hedeflerimiz ve 2017 yılındaki cari açığın sürdürebilirliliği ile ilgili bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman objektif yaklaşılmalı" dedi.

"MANÜPİLASYON VE SPEKÜLATİF AMAÇLI"

Seçim öncesi yapılan açıklamaların, Türkiye'ye uygulanan bir operasyon, bir manipülasyon ve spekülatif amaçlı olduğunu söyleyen Bakan Zeybekci, "Türkiye, dinamik güçlü yönetim sistemine geçiş döneminde. Türkiye ile ilgili ekonomik anlamda yorum yapan herkesin negatif yönde yorum yapmada gayret göstermesini kötü niyetli olarak algılarız. Buna, şu anda Türkiye'ye uygulanan bir operasyon, bir manipülasyon ve spekülatif amaçlı birilerinin Türkiye üzerinden rant sağlaması ile ilgili bu oyuna alet olmak olarak görüyoruz. Mevcut ile ilgili yapılan tüm bu değerlendirmeleri sağlıklı bulmuyoruz. Seçim dönemine girilen bu dönemde değerlendirmelerin bir kıymeti harbiyesi yoktur. Türkiye'nin değerlendirilmesi gerekiyorsa, şu andaki seçim atmosferi ile ilgili bir bölümde, Türkiye'nin bir manipüle edilen parasal sistemdeki daha doğrusu TL'nin değeri ile ilgili bir ortamda değil, Türkiye'nin yakın geçmişi yani 1 yıllık, 6 aylık, 3 aylık ki, 2018 çeyrek büyümesi de 14 Haziran'da açıklanacak. Bunlarla ilgili beklentiler, Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki yatırım vaatleri ve yatırım ile ilgili planları ve vermiş olduğu teşvikler ve Türkiye'nin turizm gelirleri, ihracat verileri, bunları değerlendirerek Türkiye'nin değerlendirilmesi gerekirken, mevcut ile ilgili yapılan tüm bu değerlendirmeleri sağlıklı bulmuyoruz, spekülatif ve manipülatif buluyoruz" dedi.

MAKSATLI AÇIKLAMASI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in 25 Türk bankasını negatif izleme sürecine almasını da eleştiren Zeybekci, "Türkiye'de bankacılık sistemine dair bir sorun yok. Fitch'in ve Moodys'in Türkiye ile ilgili açıklamaları bu dönemde tamamen manipüle etme ve spekülatif amaçlı. Türkiye'ye yaklaşımları, birilerine destek vermek amacı ile açıklama olarak görüyorum ben. Biz Türkiye'deki bankaların sermaye yeterliliklerini gayet iyi biliyoruz. Bu süreçteki Türk bankacılık sistemindeki öz sermaye oranlarını da biliyoruz. Onun için bu konularla ilgili herhangi bir endişemiz yoktur, herhangi bir sıkıntımızda yoktur. Biz sağlıklı bulmuyoruz onların bu değerlendirmelerini. Aceleci ve maksatlı bir değerlendirme olarak görüyoruz" dedi.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bakan Zeybekci'den detay

- Bakan Zeybekci'nin açıklamaları

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

