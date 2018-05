DHA YURT BÜLTENİ-13

Çavuşoğlu: Turizm Bakanlığı devam edecek- Yeniden

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kapatılacağına dair tartışmaları gördüklerini belirterek, "Bu dezenformasyonun doğru olmadığını sizlere vurgulamak isterim. Turizm Bakanlığı, birlikte de olsa devam edecek, ayrı da olsa devam edecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın üst düzey yöneticileri, Antalya'da turizm sektörü temsilcileriyle Belek'te bir otelde buluştu. Kamu taşınmazları üzerindeki turizm yatırımlarının tahsis sürelerinin yeniden 49 yıla tamamlanmasıyla ilgili toplantıya, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de katıldı. Toplantının turizm sektörünün geleceği bakımından önemli, kritik bir toplantı olduğunu belirten Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Toplantı öncesinde arkadaşlarımızla bazı değerlendirmelerde bulundum. Maliye, Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan yöneticiler var. Turizm sektörü sadece Antalyamız için değil, ülkemiz ve mili gelirimiz için çok önemli. Bu sektörün gelişmesi, kalkınması için 16 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çok önemli gelişmeler sağladık, altyapı yatırımları yaptık ve sorunların çözümü için gayret gösterdik. Bazı yasal sorunlar, imar, inşaat ve özellikle tahsis sürelerinin uzatılması konusunda Turizm ve Maliye bakanlıklarımız güzel çalışmalar yaptı ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından önemli bir adım atıldı. Bu konuda siyasi bir adımın atılması önemli. Ama bir sorunu çözerken her iki tarafı da mutu eden bir çözüm olsun istiyoruz. Bu toplantının amacı da tarafları dinlemek, hangi adımları atarız, yasa değişikliği mi olur, önemli olan bu toplantıdan somut sonuçlar çıkmasıdır" diye konuştu. Kriz dönemlerinde devlet imkanlarının turizm sektörü için seferber edildiğinden bahseden Mevlüt Çavuşoğlu, “2023 cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde, 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir hedefimiz var. Bu hedefe adım adım yürüyoruz. 2016 ve 17'deki sıkıntıları da aşmaya başladık. Fakat kişi başı geliri artırmak için hem turizmi 12 aya yaymak, hem de çeşitlendirmemiz gerekiyor. 49 yıla tahsislerin yeniden uzatılmasıyla bu konularda da önemli yatırımlar yapılacaktır. Bu sene 38 milyon turisti yakalamamız söz konusu ve dolayısıyla 50 milyona doğru emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah 50 milyar dolar geliri de elde ederiz" dedi.

BAKANLIĞIN KAPATILMASI TARTIŞMASI

Son günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kapatılacağına dair tartışmaları da gördüklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Bu tartışmalar özellikle sosyal medya üzerinde, bu dezenformasyonun doğru olmadığını sizlere vurgulamak isterim. Sadece yeni yapılanmada iki şey düşünüyoruz. Bir Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı birlikte mi olmalı, ayrı mı olmalı. Turizm sektöründe de farklı görüşler var, bazı arkadaşlarımız birlikte olursa daha iyi olur, bazı arkadaşlarımız ayrılsa daha iyi olur, 'Biz turizmiz, kültür yönüyle bizi bağlamaz' diyenler var. Tersini de savunanlar var. Kendi içimizde de Ankara'da devletin içinde bürokrat, uzman arkadaşlar bu konuda farklı görüşler söyleyebiliyor. Bunlar doğaldır. Ama bizim bir gayemiz var. Turizm Bakanlığı birlikte de olsa devam edecek, ayrı da olsa devam edecek. Bir gayemiz var, Turizm Bakanlığını daha dinamik hale nasıl getirebiliriz, bürokratik engellerden nasıl kurtarabiliriz, bu yapılanmayı nasıl pratik hale getirebiliriz. Turizm sektörünün Ankara'da işlerinin hızlı görülmesi için sistemi nasıl güçlendirebiliriz, nasıl yenileyebiliriz. Bunun gayreti içindeyiz. Bu konuda da özellikle Bakanımız Numan bey, müsteşarımız başta olmak üzere üst düzey bürokratlarımızın ciddi gayretleri var. Bunları nereden biliyorsunuz, bir Antalyalıyım, turizmin içindeyim, iki turizm bakanımızın fahri olarak ikinci yardımcısıyım Dışişleri Bakanı olarak, yardımcı olmaya çalışıyoruz."

'RUSYA'YLA VİZEYİ DE AŞAMA AŞAMA KALDIRACAĞIZ'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Antalya Ticaret Borsası'nı (ATB) ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu ilk ziyareti, ATSO Başkanı Davut Çetin ve yönetimine gerçekleştirdi. Davut Çetin, Bakan Çavuşoğlu'na, ATSO'nun seçim bildirgesini takdim etti ve Antalya 4.0 projesine destek istedi.

ANTALYA PROJELERİ

Bakan Çavuşoğlu, ATSO'nun her alanda Antalya'yla alakalı duyarlılığından bahsederek, bir vakıf üniversitesi kurulması yönünde çalışmalar olduğundan bahsetti. Antalya'da 10 üniversite hedefine ulaşmak için ATSO'nun da duyarlılık göstereceğine inandığını belirten Çavuşoğlu, “Eğitime de çok önem veriyor. İnşallah Antalyamıza birlikte güzel bir üniversite kazandıralım. Dünyanın her yerinden öğrencilerin gelebileceği bir üniversiteyi kazandıralım" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesinde en çok Antalya'nın adının geçtiğini kaydeden Çavuşoğlu, Antalya ile ilgili mega projeler olduğundan bahsetti. Bu projelerden örnekler de veren Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Üçüncü havaalanını Batı Antalya'ya inşa edeceğiz, çalışmalar bitti, proje aşamasında ve ihale sürecine geçeceğiz. Yine Finike'den Kaş Kalkan'a kadar viyadüklerle tünellerle otobanımız olacak. Ayrıca Burdur-Antalya-Alanya otobanı, Denizli-Burdur-Antalya otobanı. Çünkü Antalya'yı havadan tüm dünyayla bağlayalım ama karayollarıyla ve demiryollarıyla da tüm Türkiye'ye bağlamamız gerekiyor. Eskişehir-Burdur'dan gelen hızlı tren projesi, Kayseri'den Kapadokya, Konya hızlı tren projesi ve sahil boyunca da Gazipaşa ve Antalya havalimanlarını birleştirecek raylı sistem. Örneğin bir teknoloji vadisi, Silikon vadisine benzer. Antalya'ya yeni bir teknoloji şehri, öyle birkaç yüz binlik değil 5 milyonluk bir şehir kurma projemiz var. Şehir hastanesinin de haziranda ihalesini yapacağız. 1000 yataklı ve yer sorunu çözüldüğünde de 1500 yatağa çıkaracağız. Sağlıkta, ticarette, fuarcılıkta çok ciddi projelerimiz var."

RUSYA'YLA VİZE TOPLANTILARI BAŞLAYACAK

Tarım sektörünün milli gelir içindeki ağırlığı ve ihracatı artırmaya yönelik çalışmalarından da bahseden Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile yaşanan uçak düşürme olayından sonra aşama aşama tarım ürünlerinin önündeki engellerin hepsinin kaldırıldığını kaydetti. En son domatesle ilgili şirket kısıtlamasının da kaldırıldığını aktaran Çavuşoğlu, “Artık hiçbir engel yok diyebiliriz. Bir tek engel var, vize. Vizeyi de aşama aşama kaldıracağız. Bu konuda Rusya'yla mutabakatımız var. Önce servis pasaportu, resmi görevlilerimiz derken ben inanıyorum ki birkaç sene içerisinde pasaportsuz seyahatin toplantılarına başlayacağız. Bunu nasıl yapabiliriz, Ukrayna'da, Gürcistan'da nasıl yaptıksak Rusya'yla da yaparız" dedi.

'KUR DALGALANMALARI EKONOMİK SALDIRI'

24 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin en önemli seçimi olacağına da dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, "Biz bugüne kadar yaptıklarımızı sağlam bir temel olarak görüyoruz ve yeni sistemle istikrar ve güven içinde Türkiye'nin sıçrama yapacağını düşünüyoruz, planlıyoruz ve hedefler koyduk. Bu kur dalgalanmaları vs bu tür oyunlar bizi durduramaz. Biz bunun bir ekonomik saldırı olduğunu, yani bir komplo teorisi falan değil, görüyoruz, biliyoruz, nereden kaynaklandığını da biliyoruz. Bu esasen darbe girişiminin başarısız olmasından sonra adım adım planlanan, çalışılan, işin içerisinde bazı finans kuruluşları ve ülkeler, servisler var. Bunların nereden kaynaklandığı ve neler yaptıklarını da çok iyi biliyoruz, takip ediyoruz. Tabi biz de tedbirlerimizi alırız. Zaten 24 Haziran'dan sonra bu tür çabaların boşa gittiğini de hep birlikte göreceğiz. Ama bu bir seçimdir. Demokrasidir, halkımızın tercihlerini istediği şekilde sandığa yansıtması önemli" diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, ATSO'nun ardından ATB'yi ziyaret etti. ATB Başkanı Ali Çandır, seçimde başarılar dileyerek, "Tarım sektörü olarak taleplerimizi sürekli dile getiriyoruz. Diğer partilerde olduğu gibi Ak Parti'nin de seçim bildirgesinde tarıma önemli bir yer ayrıldığı için teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki sağlıklı bir şekilde biten seçimler sonrasında tarımsal üretimimiz hak ettiği yere gelir" dedi.

Andırın'da samanlıkta yangın

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydana gelen yangında bin 200 saman balyası yandı.

Olay, Bulgurkaya Mahallesi Karadut Sokağı'ndaki Mehmet Sarı'ya ait saman balyası dolu depoda meydana geldi. Depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede depoyu sararken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin 9 saatlik bir çalışması sonunda kontrol altına alınarak söndürülebildi. Yangında bin 200 balya saman yanarak kullanılamaz hale gelirken, Mehmet Sarı zararının 10 bin lira olduğunu söyledi.

Trafo alev alev yandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde patlayarak alev alan trafo korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Çayırova Menderes Caddesi'nde bulunan trafo bir anda dumanlar çıktıktan sonra patlama meydana gelerek alev aldı. Trafo yanarken, caddede elektrikler kesildi. Şans eseri çevrede bulunan olmaması nedeniyle yaralanan olmadı. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan onlarca dükkanın bulunduğu caddede esnaf ziyareti yapmak için gittikleri sırada trafonun alev alma anını saniye saniye görüntüledi. Panik yaşandığını söyleyen Tarhan, "Esnaf ziyareti yapmak için caddeye gidiyorduk. Önümüzdeki trafoyu alevler kapladı. Vatandaşlar daha önce de zaman zaman kıvılcımlar çıkan ve tehlike yaratan trafonun kaldırılması için belediyeye ve yetkililere durumu bildirmelerine rağmen bir sonuca ulaşamamışlar. Şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Fakat biran önce çözüm bulunması gerekiyor." dedi.

Bileziğini çalan hırsıza seslendi: Vicdanın varsa, geri getir

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Nezaket Eteş(39), muayene için gittiği devlet hastanesinde çalındığı öne sürülen 6 bin liralık altın bileziği için hırsıza seslenerek geri getirmesini istedi.

Malkara ilçesinde oturan 3 çocuk annesi Nezaket Eteş, önceki hafta muayene olmak için Malkara Devlet Hastanesi'ne gitti. Kolundaki altın bileziği sedye üzerine bıraktığını ve çalındığını öne süren Eteş, polise şikayette bulunurken, bileziğini çalan kişinin pişman olup kendisine teslim etmesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini söyledi. Çalınan bileziğin kendisinin ve çocuklarının geleceği olduğunu söyleyen Nezaket Eteş, "Yetkililerce bileziğimin bulunmasını istiyorum. Maddi sıkıntılar yaşıyorum. Tek istediğim kaybolan bileziğimin bulunması. Bileziğimi alan kişiye buradan sesleniyorum. Ben kimseyi asla suçlamıyorum. Bileziğimi alan kişi elini vicdanına koysun bileziğimi geri iade etsin. Benim 3 tane çocuğum var. Çocuklarımın birini bu yıl diğerini de bir dahaki yıl üniversiteye göndereceğim. Bu bilezik benim geleceğimin garantisiydi. Bileziğimin değeri yaklaşık 6 bin lira. Benim ve çocuklarımın geleceği için bu bileziğin bulunması gerekiyor. Ben hastaneyi suçlamıyorum. Bileziğimi alan kişiye sesleniyorum tekrar söylüyorum o bilezik benim geleceğimdi" şeklinde konuştu. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

