DHA YURT BÜLTENİ - 13

Seyir halindeki kamyonet alev aldı

Samsun'da, seyir halindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İtfaiye ekibinin söndürdüğü yangın sonucu kamyonet hurdaya döndü.

Olay, akşam saatlerinde, Canik ilçesinde bulunan eski stat kavşağında meydana geldi. Fikri F. yönetimindeki 55 BBN 50 plakalı kamyonet, yolda, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yanan kamyonetten atlayarak, kurtulan sürücü Fikri F., itfaiyeye ve polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak, kesişen yolları trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri ise araçtaki yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu kamyonet hurdaya döndü.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Kamyonetin yanışı

-İtfaiyenin gelişi

(Süre: 02.02 dk) - (Boyut: 26.4 mb)

Haber:Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

======================================

Sorgun'da dolu yağışı kenti beyaza bürüdü

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yağmur yağışının ardından etkili olan dolu yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü. İlçedeki sebze bahçeleri sular altında kaldı.

Sorgun'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur yağışının ardından yaklaşık 15 dakika dolu yağdı. Fındık büyüklüğünde aralıksız yağan dolu meyve ağaçlarına ve sebze bahçelerine zarar verdi. Çatı olukları dolu yağışı nedeniyle tıkanırken, sular altında kalan sebze bahçelerinde su birikintileri oluştu. Yol kenarında biriken dolu, çocukların eğlencesi haline geldi. Bazı çocuklar topladıkları fındık büyüklüğündeki dolularla kar topu yaparak eğlendi.



Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Yağan dolu yağışından görüntü

-Dolu yağışı nedeniyle tıkanan çatı olukları

-Çocukların fındık büyüklüğündeki dolu ile kar topu yapmaları

-Sular altında kalan bahçeler

-Detay

Haber-Kamera:Halit YILMAZ/SORGUN, (Yozgat),()

=========================================

Uyuşturucu şüphelileri adliyeden serbest kaldı



Samsun'da, 8 kişiye uyuşturucu sattıkları belirlenen ve düzenlenen operasyonda uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi, mahkemece serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda Erdal T. ve Hüseyin Ç.'yi takibe aldı. 8 ayrı kişiye esrar satıldığını tespit eden ekipler, Erdal T.'nin Yaşardoğu Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 85,33 gram esrar, 1 esrarlı sigara, 200 ecstasy hap ve 1310 TL ele geçirildi. Erdal T. ile Hüseyin Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Ç., adli kontrol ile serbest kaldı. Erdal T. ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Haber:Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

=========================================

2018 kişi bedenleriyle 'Stop Child Abuse' yazdı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2018 kişi siyah giyerek sokakta ve savaşta çocuklar ölmesin, işkence görmesin diye 'Stop Child Abuse' yazısını bedenleri ile Atatürk Anıt alanına yazdılar.

İskenderun Kaymakamlığı, İskenderun Belediyesi, İskenderun Teknik Üniversitesi ve İskenderun Gençlik Merkezi koordinesinde siyah tişört giyinmiş, genç yaşlı 2018 kişi ellerinde dövizlerle Atatürk Anıt alanına geldiler. Bedenleri ile stop Child Abuse yazısını yazan İskenderunlular saygı duruşu ve istiklal Marşını hep bir ağızdan okudular. Düzenlenen etkinlik ile sokakta yatan çocuklara, dünyada ki savaşlar yüzünden ölen çocuklara, açlıktan soğuktan ölen çocuklar, şiddet gören, istismara uğrayan çocukların yaşadıklarına dur diyebilmek için bir araya gelen İskenderunlular sanatçı Atilla Yılmaz’ın konseri ile seslerini duyurmaya çalıştılar.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Siyah tişörtlü ve çocukların ellerinde dövizlerle Anıt alanına gelenler

- Anıt alanında toplanan ve müzik eşliğinde oynayanlar

- Stop Child Abuse yazısını bedenleri ile yazmaları

- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunması

SÜRE:4,42 SN BOYUT:214 mb

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()