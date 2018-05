DHA YURT BÜLTENİ-13

1)BAŞKENT’TE 12 DAKİKALIK SAĞANAK FELAKETE NEDEN OLDU

ANKARA Mamak'ta yaklaşık 12 dakika süren sağanak yağış felakete neden oldu. Sel suları onlarca aracı önüne katıp sürükledi, sele kapılan 3 kişi yaralandı, 20’yi aşkın işyeri ve 150’nin üzerinde araç hasar gördü. Sel felaketi, Mamak Boğaziçi Mahallesi, Neşet Ertaş Caddesinde, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Yaklaşık 12 dakika süren sağanak yağış sonrası dere yatağı olan caddeyi birden sel bastı. Sel suları o anda hareket halinde bulunan onlarca aracı sürüklemeye başladı. Araçta bulunanlar inerek son anda kurtulmayı başardı. Sele kapılan 3 kişi bir süre sürüklendikten sonra çevredekiler tarafından kurtarıldı. Hafif yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Sel suları park halindeki araçları da sürükleyerek birbirlerine yapıştırdı. Onlarca iş yeri sular altında kalırken, caddede bulunan bazı elektrik direkleri de devrildi.

BELEDİYE EKİPLERİ KISA SÜREDE OLAY YERİNE GELDİ

Felaketin ardından, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ile diğer yetkililer olay yerine geldi. Belediye ve itfaiyeye ait iş makineleri de bölgeye gelerek caddede temizlik çalışmalarına başladı. İş yeri sahipleri itfaiye ekipleri yetersiz kaldığı için su tahliye işlemlerini kendi imkanları ile yaptı. 150’ün üzerinde araç ve iş yerinin zarar gördüğü felaket sonrası belediye yetkililerinin temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor

BAŞBAKAN VALİYİ ARAYIP BİLGİ ALDI

Ankara Valisi Ercan Topaca da olay yerine gelerek, felaket sonrası bilanço hakkında bilgi aldı. Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım da Vali Topaca ve Mamak Belediye Başkanı Akgül’ü arayarak felaket hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.

VALİ TOPACA OLAY YERİNDE

Olay yerinde incelemelerde bulunan Ankara Valisi Topaca, sel felaketinde ilk tespitlere göre 3 kişinin yaralanarak hastaneye intikal ettirildiğini, 150 aracın ve 20 dükkanın zarar gördüğünü ifade etti. Topaca, şu bilgileri verdi:

“Her zaman olan bir durum değil, bu bir afet, olağanüstü bir durum. Altyapı ve üstyapı da eksikler var mı konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mamak Belediyesi çalışmalarını yapacaklar. Sonrasında eksiklikleri tamamlayacağız. Şuan hastaneye intikal eden 3 yaralı bulunuyor, durumlarını takip ediyoruz. İlerleyen saatlerde daha net bilgiler vereceğiz. Meteoroloji tahminlerini henüz almadım. Aldıktan sonra vatandaşlarımıza gerekli uyarıları yapacağız. Komşu mahallede herhangi bir sorun yok, ama burada bir afet var. Meteoroloji tahminleri de bazen noktasal olarak tutmuyor.ö

TOPACA: HASARLI ARAÇLARI YERİNDEN KIBIDARTMAYIN

Vali Topaca, aracı hasar gören vatandaşlara bizim devlet olarak yapacağımız yardımlar açısından ve kasko ve sigorta şirketlerinin araçlardaki hasarı yerinde tespit etme zorunluluğu bulunduğuna dikkat çekerek, “Araçları hasar gören vatandaşlarımız herhangi bir müdahalede bulunmasınlar, hasar tespitleri yerinde yapılsınö uyarısında bulundu. Topaca, olay yerinde itfaiye, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, AFAD ve defterdarlık ekiplerinin hasar tespiti çalışmalarına başladığını sözlerine ekledi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELİDEYE BAŞKANI TUNA: 500 YILDA BİR OLABİLECEK BİR AFET"

Ankara'nın Mamak ilçesinde etkili olan sel felaketinin ardından olay yerinde incelemelerde bulanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Bu bir afet 500 yılda bir olabilecek bir afet. Bu Ankara'nın tarihinde görülmemiş bu bölgede. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Yaralıların hayati tehlikesi yok. Maddi hasar büyük. Meteoroloji tahmininin ötesinde bir yağış oldu. Ankara'da yağış oldu bu bölgede afet oldu. Bunun önlemi olamaz. Böyle bir afet çok kısa bir sürede böyle bir afet ile karşılaşınca ne yapabilir siniz? Bunun önlemi olacak gibi bir şey değil. Önlemler filan söz konusu değil. Bu bir afet oldu nadir yaşanabilecek bir afet" dedi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde etkili olan sele ilişkin, CNN Türk canlı yayınına bağlanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, açıklamalarda bulundu.

"METEOROLOJİ TAHMİNİNİN ÖTESİNDE BİR YAĞIŞ OLDU"

Mustafa Tuna, meteoroloji tahmininin ötesinde bir yağış olduğunu belirterek, "Meteoroloji tahmininin ötesinde bir yağış oldu. Ankara'da yağış oldu bu bölgede afet oldu" dedi.

"BUNUN ÖNLEMİ OLAMAZ. BÖYLE BİR AFET ÇOK KISA BİR SÜREDE BÖYLE BİR AFET İLE KARŞILAŞINCA NE YAPABİLİR SİNİZ?"

‘Akşam yağış olursa bir önlem alındı mı?’ sorusuna Tuna, "Bunun önlemi olamaz. Böyle bir afet çok kısa bir sürede böyle bir afet ile karşılaşınca ne yapabilir siniz? Bunun önlemi olacak gibi bir şey değil. Önlemler filan söz konusu değil. Bu bir afet oldu nadir yaşanabilecek bir afet" dedi.

"MAMAK BELEDİYE BAŞKANI AKGÜL: CAN KAYBIMIZ YOK HAMD OLSUN. 6 YARALIMIZ VAR"

Mamak Belediye Başkanı Mesut AkgüL’de açıklamasında, "Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun. Ciddi bir afet yaşandı. Ankara'nın diğer yerlerinde olmayan bir yağış oldu çok kısa sürede. Araçların ve dükkânların hasarları var. Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte buradayız. Tüm ekiplerimiz bir taraftan molozları kaldırırken bir taraftan hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Can kaybımız yok hamd olsun. 6 yaralımız var onlar da şu anda hastanede. Çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

"BUNUN ALT YAPI İLE İLGİSİNİN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

"Mamak'ın nasıl bir alt yapısı var Meteoroloji bir uyarı yapmış mıydı?" sorusuna Mesut Akgül, "Buranın alt yapı ile ilgili çok geniş çaplı alt yapı mazgalları yapılmıştı. Ama bu afet dediğim gibi. 80'li yıllarda olmuştu. Ondan sonraki çalışmalar yapılmıştı ama çok kısa sürede bu kadar olması bunun alt yapı ile ilgisinin olduğunu düşünmüyorum. Onun tespitine bakılacaktır. Eksik yerler varsa onlar tamamlanır ama alt yapı ile ilgili bir hadise değil" diye yanıt verdi.

"100'ÜN ÜZERİNDE ARACIN ZARAR GÖRDÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ"

‘Ne kadar hasar var?’ sorununa Mesut Akgül, "Şu anda bir şey söylemimiz doğru değil ama 100'ün üzerinde aracın zarar gördüğünü görüyoruz. Dükkânlarda zararlar var. Can kaybının olmaması sevindirici" dedi.

2)AKŞENER: 24 HAZİRAN'DA CUMHURBAŞKANI SEÇİLECEĞİME İNANIYORUM

İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ya verilen imzanın 130 bini geçtiğini belirterek, "Allah'ın izni, milletimin desteğiyle 24 Haziran akşamı Cumhurbaşkanı seçileceğimizden de kendime inandığım kadar inanıyorum. Onun için korku dağları sardı" dedi.Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Yağmur nedeniyle kendisinin de içinde olduğu uçağın Kahramanmaraş yerine Gaziantep'e inmesi üzerine miting alanına 1.5 saat geç gelen Akşener'i, Müftülük Meydanı'nda eli kınalı kadınlar yazma hediye ederek karşıladı.

"ONLAR TEHDİT ETTİKÇE İMZALAR ARTIYOR"

Platforma elindeki yazmalarla çıkıp alanı dolduranları elindeki yazmalara selamlayan Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığının startını Kahramanmaraş'ta verdiklerini söyledi. İyi Parti'yi seçime sokmamak için 24 Haziran tarihinin seçildiğini ancak bunda da başarılı olunamadığını öne süren Akşener, CHP'nin kendisinin seçime girebilmesi için 15 milletvekili gönderdiğini ancak milletin imzasıyla aday olma yolunu tercih ettiğini belirtti. Akşener, "Ben sözümün eri insanım, dün başka, bugün başka konuşmam. Çünkü bir söz vermiştim, milletim onaylarsa adayım, milletim istemezse de evime dönerim. Ve milletimizin imzasıyla, tercihiyle Cumhurbaşkanlığına aday olacağımı ilan ettim. Ve milletim Allah razı olsun an itibariyle 130 bini geçmiş durumdayız. Yani 130 bin imzayı Kahramanmaraş'ın kahramanları ve bu milletin kadınları, gençler bu kardeşinizi Cumhurbaşkanı adayı gösterdiler. Allah'ın izni, milletimin desteğiyle 24 Haziran akşamı Cumhurbaşkanı seçileceğimizden de kendime inandığım kadar inanıyorum. Onun için korku dağları sardı. Onun için korkuyorlar ve akla hayale gelmedik iftiralar atılmaya devam ediyor. Bu milleti tanımadıkları için, bu milleti tehdit edenlerin ne hale geldiklerini bilmedikler için, bu milletin değerlerinden uzak yaşadıkları için onlar tehdit ettikçe imzalar artıyor" diye konuştu.

ERDOĞAN'A SESLENDİ

Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Akşener, şöyle dedi:

"Bu seçimleri sen istedin. Bu seçimlere ittifak organizasyonunu sen yaptın. Sen ittifak konusunda uzmansın. Önce PKK ile ittifak yaptın 'Çözüm ittifakı' dedin adına, olmadı sonra bir baktık FETÖ ile çukur ittifakı yapmışın. Devleti yargıyı, her şeyi paylaşmışsın, sonra ABD ve Rusya ile ne olduğu belirsiz ittifaklar yaptın. Onlar için 'Heyt' dedin ama heytlerin arkasından Elbistan Şeker Fabrikası satıldı. Bu arkadaş ittifaklara alışık. Şimdi kurdukları ittifakın adı cumhur ittifakıymış. Cumhur ittifakının yerli ve milli olduğu iddia ediliyor biz de gayri milli. Hadi oradan be. Pensilvanya'yı yol edinenler hadi oradan be."

"DP, İYİ PARTİ'DEN SEÇİME GİRECEK"

Kendilerinin de içinde olduğu ve 'Millet ittifakı' adını verdikleri ittifakın detaylarını da anlatan Akşener, şöyle devam etti:

"Biz de, Saadet Partisi, Demokrat Parti bizim listemizden, CHP ile bir 'Millet ittifakı' kurduk. Milletvekilliği seçimlerinde herkes kendi oyunu alacak, ama bunların kurduğu tuzağı ortadan kaldırmak için listede bir tane dikdörtgen olacak ve başında millet ittifakı yazacak, siyasi partilerin bütün amblemleri orada olacak ve İyi Partili İyi Parti'ye, CHP'li CHP'ye, SP'li de SP'ye mührünü vuracak. Bundan çok bozuldular, çok üzüldüler. İttifak onlara serbest, geri kalanlara yasak."

"İMZACILARA 'FETÖ'CÜ' DİYENİN ALNINI KARIŞLARIM"

Özelleştirilen şeker fabrikalarını alan firmalara da seslenen Akşener, 24 Haziran'da fabrikaları alıp millete vereceğini söyledi. Konuşması sırasında bir vatandaşın 'Dolar FETÖ'cü, benzin FETÖ'cü, imzacılar FETÖ'cü' demesi üzerine Akşener, "Doların yükselmesi FETÖ'nün işi, benzinin artması FETÖ'nün işi, zamların gelmesi FETÖ'nün işi. Ulan ne FETÖ'ymüş be. İmzalara FETÖ'cü dedirtmem. Vallahi, billahi gökyüzünü indiririm tepelerine. İmzacılara 'FETÖ'cü' diyenin alnını karışlarım" dedi.

3)BİR HAFTADA 14 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), geçen hafta terör örgütlerine yönelik yurt içi ve dışında yürütülen operasyonlarda, 2'si lider kadroda olmak üzere 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı mücadele edildiği, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde güvenliğin sağlanıp terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşünün desteklendiği, Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes sürecinin devamının sağlanması amacıyla gözlem noktalarının tesis edildiği ve Afrin'in teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na başarıyla devam edildiği belirtildi.

TSK'dan yapılan haftalık bilgilendirmede 28 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Hakkari, Diyarbakır, Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"İcra edilen operasyonlarda; ikisi lider kadroda olmak üzere yurt içinde 2 ve yurt dışında 12 olmak üzere toplam 14 terörist etkisiz hale getirilmiş, 19 adet piyade tüfeği, 2 adet AT-4 tanksavar füzesi, 1 adet Doçka uçaksavar, 1 adet Law silahı olmak üzere toplam 23 adet silah ele geçirilmiş, 22 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş, teröristler tarafından kullanılan 7 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir. Operasyonlarda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır."

Etkili hudut güvenliği kapsamında yapılan denetimlerde, sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 7 bin 967 kişinin yakalandığına yer verilen bilgilendirmede, terör örgütünün finans kaynaklarına da darbe vurulduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde; 0.23 kg uyuşturucu, 24.550 paket kaçak sigara, 390 küçükbaş hayvan ve 14 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır."

FIRAT KALKANI HAREKÂTI

TSK'nın bilgilendirmesinde Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde normalleşme çalışmalarına katkı sağlandığı belirtilerek, "Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmelerini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekâtı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG terörist unsurlarının, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır."

İDLİB BÖLGESİ

Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması amacıyla Suriye'nin İdlib bölgesinde TSK birliklerinin Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yaptığı ve şu ana kadar 9 gözlem noktasının inşa edildiği bölgede yeni gözlem noktalarının faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedilerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir" denildi.

4 BİN 403 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK'nın Suriye'nin Afrin kentinin terör örgütlerinden arındırılması için 20 Ocak günü Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlattığı vurgulanan bilgilendirmede, harekât kapsamında sivillere ve çevreye zarar verilmediği vurgulandı. TSK'nın harekâtın başından itibaren dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisleri hedef almadığı vurgulanan açıklamada, Hava Kuvvetleri'nin ve kara ateş destek vasıtalarının envanterinde de bulunmadığına dikkat çektiği yasaklanmış mühimmat kullanmadığı belirtildi.

TSK birliklerince Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlayarak Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalıştığına vurgu yapılan bilgilendirmede, harekâtın başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 4 bin 403 olduğu belirtildi.

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 askerin şehit olduğu 223 askerin yaralandığı kaydedilen açıklamada, 18 Mart günü kontrol altına alınan Afrin'de şu ana kadar 208 mayın ve 1134 el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiği kaydedildi.

Zeytin Dalı Harekâtı'nın başarıyla devam ettiği vurgulanan açıklamada, TSK'nın mücadelesini son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdüreceğine dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu özgüven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır."

GAZİNTEP/

=====================================================

4)BAKAN ZEYBEKCİ: S&P'NİN NEDENSE BİRAZ ACELESİ VAR

DENİZLİ'ye ziyaret ve temel atma töreni için gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Valiliği ziyaret etti. Bakan Zeybekci, kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu düşürmesini eleştirdi. Bakan Zeybekci, Türkiye'nin tüm derecelendirme kuruluşlarının tahmininin üzerinde büyüme rakamları yakaladığını söyledi.

Denizli'ye gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Denizli Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenleyen iki bakan, Denizli'deki yatırımlar hakkında bilgi verdi. Bakan Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Denizli'deki yatırımları hakkında geniş bilgi verdi. Bakan Zeybekci ise basın mensuplarının sorusu üzerine, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un Türkiye'nin kredi notunu düşürmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Zeybekci, Türkiye'nin tüm derecelendirme kuruluşlarının tahmininin üzerinde büyüme rakamları yakaladığını belirterek, şunları söyledi:

"2018 yılı ilk çeyreğiyle ilgili büyüme rakamları yine tahminleri aşacak. Yine belki ikinci, üçüncü defa revizelere neden olacak. 'Yüzde 7 artı', yani yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeyle 2018 yılı ilk çeyrek gerçekleşecek ve ihracat da her ay rekor kırarak 170 milyar doların üzerine çıkacak. Bu Standard&Poor's'un nedense biraz acelesi var. 2015 yılı seçimlerinde çok iyi hatırlıyorum. Aylar sonra yapacağı değerlendirme ve açıklamayı seçim öncesi yapmak gibi bir acelesi vardı. Siyasetin yeni bir döneme hazırlandığı, özel sektör yatırımlarının bu kadar yoğunlaştığı, ihracatın büyük bir coşkuyla gerçekleştiği bu dönemde Standard&Poor's gibi yaklaşımları bekliyoruz. Bunlara karşı uyanık olmamız lazım. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra pazartesi günü sabahın köründe Türkiye'nin notunu düşürmekle ilgili adım atanlar da bunlardır. Türkiye her şeye, bütün bu negatifliklere, her türlü kasta rağmen göreceksiniz barış ve huzur içinde, özel sektör kamu işbirliğiyle, dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemleriyle her alanda ve sektörde birlikte olacak."

SURİYELİ BİR ÇOCUK BAKANLARI KOLTUKLARINA OTURARAK DİNLEDİ

İki bakan daha sonra Delikliçınar Meydanı'nda düzenlenen DSİ'nin temel atma törenine geçti. Bakanlar Eroğlu ve Zeybekci, Denizli'de DSİ tarafından 374 milyon liraya yapılacak 14 tesisin toplu temel atma ve 3 tesisin açılış törenine katıldı. Orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ile ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımını gerçekleştirdi. Tören alanında bakanların ve protokolün oturduğu alana gelen Suriyeli bir çocuk, konuşma için yerinden kalkıp kürsüye giden Bakan Eroğlu'nun koltuğuna oturdu. Rahatlığıyla dikkat çeken çocukla Bakan Zeybekci ve AK Parti Milletvekili Sema Ramazanoğlu, bir süre sohbet etti. Çocuk, Bakan Eroğlu gelince oturduğu yerden kalktı bu kez de konuşma yapan Bakan Zeybekci'nin koltuğunda oturdu.

"DÜNYADA ŞU ANDA 10 TANE DEV PROJENİN 6'SI TÜRKİYE'DE YAPILIYOR"

Törende konuşan Bakan Eroğlu, temeli atılacak ve açılışı yapılacak tesislerle 28 milyon 130 bin metreküp içme suyunun iletiminin sağlanacağını, günlük 100 bin metreküp içme suyunun arıtılacağını, 88 bin 420 dekar zirai alanın suya kavuşacağını, 1 ilçe, 7 mahalle ve bin 970 dekar arazinin taşkın zararlarından korunacağını söyledi. Bakanlık ve hükümet olarak yatırımlar yaptıklarını ifade eden Eroğlu, şöyle dedi:

"Temel atıyoruz, açılışlar gerçekleştiriyoruz. İşte eski Türkiye ile yeni Türkiye'nin farkı bu. Türkiye büyüyor ve gelişiyor. Muhteşem bir dönüşüm yaşanıyor. 24 Haziran seçimleri yaklaşıyor. Aslında bu milletin bir seçimi. Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozacak bir milat ve güzel bir gün. Tüm dünyada ekonomik kriz varken, neticede bakıyorsunuz dünyada yüzde 7.4'le bütün OECD ülkelerini, bütün gelişmiş ülkeleri geçerek büyümeyi gerçekleştiren bir hükümet var. Büyük yatırımlar yapan hükümet var. Dünyada şu anda 10 tane dev projenin 6'sı Türkiye'de yapılıyor. Türkiye böyle bir ülke. Bunun önünü kesmek için gerçekten çok plan ve hileler yapılıyor. Bu hain ülkelerin, PKK, PYD, DEAŞ gibi terör örgütlerinin hesabını bozacak olan gün 24 Haziran'dır."

Eroğlu ve Zeybekci, törenin ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan'ı ziyaret etti ve esnafla bir araya geldi.

