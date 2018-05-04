DHA YURT BÜLTENİ-13

Bursa'da pompalı dehşeti; 1 ölü, 2 yaralı/EK

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da aralarında husumet bulunan Roman aileler arasında meydana gelen ve Çimen Çaymaklar'ın (53) öldüğü, 2 çocuğun da yaralandığı olaydan sonra otomobille kaçarken polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Şimşek Sokak'ta oturan ve aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile evine giren Murtaza Esetekin aldığı pompalı tüfekle çevreye ateş etti. Çimen Çaymaklar ile Faruk Y. (10) ile Çimen Ç. (5) yaralandı. Çimen Çaymaklar kaldırıldığı hastanede öldü. Olayın ardından bir otomobile binerek kaçan Murtaza Esetekin ile oğlu K.E. ve aynı araçta bulunan F.G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphelisi Murtaza Esetekin, polis aracına bindirilirken gazetecilerin sorusu üzerine "Pişman değilim, oğlum yaptı" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüpheliler adliyeye çıkartılırken,

- Polis aracına binerken "Pişman değilim oğlum yaptı" diyen şüpheli

-Genel ve detay



Haber:Gürkan DURAL/BURSA,()

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Başbakan Yardımcısı Işık, Arapça Münazara Şampiyonu öğrencileri tebrik etti

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 4. Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonası'nda dünya birincisi olan İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini tebrik etti.

İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 7-11 Nisan tarihleri arasında Doha'da düzenlenen 4. Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonası'nda dünya birincisi oldu. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık bugün okulu ziyaret ederek öğrencileri, öğretmenleri ve okul idarecilerini tebrik etti. Başbakan Yardımcısı Işık'ı okul önünde karşılayan öğrenciler 'Zulmü alkışlayamam' adlı şiiri okudu. Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Işık, "Kızlarımızın elde ettiği başarıdan dolayı hem kızlarımızı hem öğretmenlerimizi ve okul idaremizi tebrik ediyorum. İmam hatip lisesinde okuyan öğrencilerin Arapçayı öğrenmesi dinin doğru anlaşılması, dinin kaynaklarından bizzat öğrenilmesi ve bugün dini tahrip etmeye çalışan aşırı uçlara ve insanları yönlendirmeye çalışan insanlar açısından da önemli. Bu açıdan imam hatip liselerimizin çok ama çok önemi var. Sadece Arapçanın öğrenilmesi değil, Arap ülkelerinin girdiği yarışmada çok iyi performans gösterip bu başarıyı elde etmeleri hepimizin göğsünü kabarttı" dedi. Kendisinin de bir imam hatip lisesi mezunu olduğunu belirten Işık, şöyle konuştu:"Ben de imam hatip lisesi mezunu olan arkadaşınız olarak ayrıca iftihar ettim. Tebrik ediyorum ve onları yetiştiren başta Arapça hocaları olmak üzere hepsini tebrik ediyorum. Emek veren, gayret gösteren okul müdürümüz başta olmak üzere tüm arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah bu okul sadece Arapçada dünya birincisi olmakla adını duyurmayacak her alanda Türkiye'nin en iyi öğrencilerini yetiştiren bir kurum olarak adından söz ettirecek. İmam hatiplerden beklentimiz sadece dini ilimlere odaklanmaları değil, dini temeli sağlam olan ama hayatın her alanına atılan öz güveni yüksek, milli ve manevi değerlerine sahip gençler yetiştirmek"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Başbakan Yardımcısına öğrencilerin şiir okuması

-Başbakan Yardımcısının konuşması

HABER:Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), ()

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Bursa'da kötü kokunun nedeni, kanalizasyona bırakılan kimyasal madde çıktı



Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde dün akşam hissedilmeye başlayan ve gün içersinde vatandaşları giderek rahatsız eden kötü kokunun, şehir kanalizasyonuna dökülen kimyasal maddeden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Bursa'da dün akşam saatlerinden itibaren özellikle kentin doğu yakası Yıldırım ilçesinde geniş alana yayılan kötü koku vatandaların tepkisine neden oldu. Hava sıcak olmasına rağmen, bazı aileler koku yüzünden pencerelerini açamazken, kötü koku sabah saatlerinde daha da yayıldı. Yapılan şikayetler üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, BUSKİ görevlileri, AFAD, UMKE ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri, kokunun nedenini araştırdı. Görevliler, ölçüm aletleri ile yaptıkları incelemede, Yıldırım ilçesi Veysel Karani Mahallesi 6'ncı Ege Sokak'ta depo olarak kullanılan yerin kokunu kaynağı olduğunu belirledi. Depoya baskın yapan ekipler, tanker ve variller içersinde kimyasal maddeler buldu. Bu maddelerin kanalizasyona döküldüğünü tespit eden ekipler soruşturma başlattı.Yetkililer, depoyu kiralayan kişi ile deponun olduğu arazinin sahibi hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekipler araştırma yaparken

-Depodan görüntü

-Genel ve detay

Haber:Halil ÖZÇOBAN/BURSA ()

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Sulama kanalına düşen Suriyeli öldü

Şanlıurfa'da, Suriye uyruklu Ahmet Hatura (17) ayağının kayması sonucu düştüğü sulama kanalında boğuldu.

Olay, öğle saatl erinde Suruç'un Yalınca Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkesindeki iç karışıklıktan kaçarak ailesiyle Suruç'a yerleşen Ahmet Hatura, evinin yakınında yürürken ayağı kayınca DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan Hatura, ihbar üzerine gelen sualtı polisleri tarafından kanalda arandı. Polisler kısa aramanın ardından Ahmet Hatura'nın cansız bedenine ulaştı. Hatura'nın cesedi otopsi için morga gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Jandarma ve su altı polislerin gelmesi

- DSİ'ye ait sulama kanalında boğulan Suriyeli

- Su altı polisleri kanaldan Ahmet Hatura'yı çıkarması

- Cenaze aracının gelmesi

- Cenazeyi cenaze aracına konulması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 15 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,()

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Kamyonun stepnesinden 45 kilo esrar çıktı

Kocaeli'de, polisin takibe alarak durdurduğu kamyonda yapılan aramada yedek lastiğin içerisine gizlenen 45 kilo esrar ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a gitmekte olan bir kamyonu takibe alarak durdurdu. Polis, narkotik köpeği 'Millow' ile arama yaptı. Narkotik köpeğin yedek lastiğin yanında tepki vermesi üzerine aracın yedek lastiği söküldü. Lastiğin jantının sökülmesi ile paketler halinde 45 kilo esrar ele geçirildi. Kamyon sürücüsü M.A. gözaltına alındı. M.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisin narkotik köpeği ile arama yapması

-Lastiğin sökülmesi

-Paketlerin çıkarılması

-Paketin açılması

-Genel ve detay

Haber:Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), ()

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Kilis'te mezun olan öğrencilere tören

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda mezuniyet sevinci yaşandı.

7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda 181 öğrenci törenle mezuniyet diplomalarını aldı. Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda İlk ve acil yardım, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, yaşlı bakımı, çocuk gelişimi, fizyoterapi, optisyenlik bölümlerinden toplam da 181 öğrenci mezun oldu. Öğrencilerin ailelerinin de katıldığı mezuniyet töreninde kepler havada uçtu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Törenin yapıldığı salon

- Öğrencilere diplomalarının verilmesi

- Öğrencilerin keplerini havaya fırlatması

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 258 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,()



