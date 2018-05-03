DHA YURT BÜLTENİ - 13

Diyarbakır'da patlama söylentisi üzerine mahalle didik didik arandı



Diyarbakır'da bir mahallede patlama olduğu söylentisi üzerine polis harekete geçti. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı özel ekiplerin de katılımıyla arama yapılan mahallede, herhangi bir patlama izine rastlanmadı.

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesi, Yunus Emre Mahallesi'nde patlama olduğu söylentisi üzerine polis bilgilendirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı özel ekiplerin de bulunduğu çok sayıda polis, mahalleye gelerek, araştırma yaptı. Ara sokaklara giren özel timler, gezdikleri sokaklarda olağan dışı bir durumun yaşanmadığını tespit etti, ancak araştırmayı sürdürdü. Sokaklardaki vatandaşlara da ses duyulup duyulmadığını soran polis, mahallede herhangi bir olayın yaşanmadığını belirleyince bölgeden ayrıldı.



Görüntü Dökümü:

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- Özel tim ekibin sokak aralarında gezmesi

- Polislerin harekete geçmesi

- Polislerin olay yerinden ayrılması

- Genel ve detay görüntü

Haber:Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()

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Sel nedeniyle yemek yedikleri lokantada mahsur kaldılar



Erzurum'da 10 dakikalık sağanak, sele neden oldu. Birçok işyerini su bastı. Yemek yiyen bir aile lokantada mahsur kaldı.

Bugün öğlen saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu kısa sürede cadde ve sokakları göle çevirdi. Merkez Palandöken ilçesinde birçok iş yerini su bastı. İş yeri sahipleri ve çalışalanları ellerine kova ve süpürge alarak suyu boşaltmaya çalıştı. Yağmur öncesi yemek için lokantaya gelen Çalmaşur ailesi, yağmur suları nedeniyle uzun süre dışarı çıkamadı. Çalışanlar temizlik yaparken Çalmaşur ailesi de çay içti. Daha sonra lokantadan ayaklarına poşet geçirek çıkıp araçlarına binen Taner Çalmaşur, "Biz lokantaya girerken aninden yağmur başladı. Tam yemeğimizi yiyeceğimiz sırada lokatayı sel bastı. Çok korttuk, daha sonra itfaiye ekipleri gelip suyu çektiler. İş yeri çalışanları da temizlik yaptı. Bizde lokantada mahsur kaldık" diye konuştu. Sel nedeniyle karayollarında hasar oluştu, bazı otomobiller arızalandı.Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü sabah yaptığı yazılı açıklamada bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak ve gök gürültülü yağışın etkili olacağını açıklamıştı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sel suları

-İlerleyen araçlar

-İtfaiyenin iş yerlerinden su boşaltması

-Lokantadaki suları temizleyen işçiler

-Mahsur kalan Çalmaşur ailesi

-Taner Çalmaşur'un olayı anlatması

-Gülşah Çalmaşur ile röp.

-Ayaklarındaki poşetle iş yerinden çıkan müşteriler

-İş yeri sahibi ile röp.

-Cep telefonu ile çekilen görüntüler

4 dk-443 mb

Haber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM, ()

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38 günlük bebeğin istismar edilip, öldürülmesi davasında anne ile 1 sanığa beraat

VAN'da, 2017 yılında, sevgilisinin 38 günlük erkek bebeğine cinsel istismarda bulunup, öldüren Ferdi Arat'ın ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15 yıl, bebeğin annesi Pınar Tatar'ın ağırlaştırılmış ömür boyu ile arkadaşları Yılmaz Güzel'in 15 yıl hapis cezasına çarptırılması kararı, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. İstinaf Mahkemesi'nce Tatar ve Güzel'in üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatine karar verilirken, 2 sanık da tahliye edildi.

Van'da, 2017 yılında, 38 günlük erkek bebeğe cinsel istismarda bulunulup, başına sert cisimle vurularak, öldürülmesiyle ilgili yargılama, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapıldı. Mahkeme heyeti, eylemleri gerçekleştiren Ferdi Arat'ı ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15 yıl, bebeğin annesi Pınar Tatar'ı ağırlaştırılmış ömür boyu ve arkadaşları Yılmaz Güzel'i 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Gerekçeli kararda, Tatar'ın bebeğin annesi olmasına rağmen olayın adli makamlara yansımasına ve delillerin ortaya çıkarılmasına engel olup, delilleri ortadan kaldırmaya ve çocuğunu öldüren sevgilisi Ferdi Arat'ı korumaya çalıştığı belirtildi. Davayı takip etmeyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Van İl Müdürlüğü görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına da karar verildi. Sanıkların olaydan sonra delilleri karartmaya yönelik önemli çabalar gösterdiğine dikkat çekilen kararda, Tatar'ın, henüz 40 gününü doldurmayan bebeğin annesi olmasına rağmen suçun adli makamlara yansıması ve delillerin ortaya çıkarılmasına eylemli olarak engel olduğu kaydedildi.

BERAAT VE TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından sanıkların avukatları, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusu yaptı. Başvuruyu değerlendiren 1'inci Ceza Dairesi'nce mahkemenin 'delilleri karartmak' ve 'suça yardım etmek'le suçladığı anne Pınar Tatar ve arkadaşı Yılmaz Güzel hakkındaki mahkumiyet hükümlerinin kaldırılmasına karar verildi. Sanıklar Tatar ve Güzel'in üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair mahkumiyetlerine yeterli ve her türlü şüpheden uzak delil elde edilemediği gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine karar verildi. İstinaf Mahkemesi'nce 2 sanığın da tahliye edilmesine hükmedildi. Mahkeme heyeti, hakkında beraat kararı verilen sanıklara tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak, hazine aleyhine tazminat davası açabileceklerinin hatırlatılmasına da karar verdi. Sanık Ferdi Arat hakkında verilen mahkumiyet kararına karşı yapılan itirazların reddine karar veren mahkeme heyeti, tüm kararların itiraz ve Yargıtay'da temyiz yolunun açık olduğunu belirtti. İstinaf Mahkemesi'nce Van 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin Ankara, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, Trabzon, Van ve İzmir barolarının davaya katılma talebini kabul etmesine ilişkin kararının da yok hükmünde olduğuna karar verildi.

'YARGITAY'A TEMYİZ BAŞVURUSU YAPACAĞIZ'

Davayı başından beri takip eden ve katılma talepleri yerel mahkemece kabul edilen Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nden avukat Mahmut Çiftçi, "Anne ve diğer sanığın olayda sorumlulukları olduğu konusunda ısrarcıyız. Çünkü anne, özellikle yargılama ve soruşturma sırasında delilleri gizleme çabasında oldu. Bu durum, mahkemenin gerekçeli kararında da ayrıntılı olarak belirtilmişti. Barolar ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın katılma talebi konusunda verilen karar da yanlıştır. Çünkü bakanlığın zaten katılması zorunludur. İstinaf Mahkemesi, baroların katılma talebini yok hükmünde kabul etmiş. Ceza yargılamasında 'yok hükmünde' diye bir kavram yoktur. Biz ilk defa böyle bir kavram ile karşılaştık. Bu kararın doğru bir karar olmadığını düşünüyoruz. Hem katılma kararı hem beraat kararına karşı Yargıtay'a temyiz başvurusu yapacağız" diye konuştu.

Haber:Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, ()

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Düzce'de otomobil takla attı: 6 yaralı

Düzce'de, TEM yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje girerek takla attı. Kazada, 2'si araçtan fırlayan, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, TEM yolu Küçük Melen mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ruhi K. yönetimindeki 35 AV 5340 plakalı otomobil, refüje girerek takla attı. Döndü K. ile Kerim E. (12) araçtan fırladı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri Döndü K., Kerim E, Ruhi K., Ayşe Ç., Hayrettin E. ve Fatma B.'ye ilk müdahalede bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Yaralılara müdahale edilmesi ve detaylar

Haber:Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Konya Büyükşehir Belediyesinde yeni başkan göreve başladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 14 yıldır sürdüren Ak Partili Tahir Akyürek, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. Akyürek'in yerine belediye meclisi üyeleri tarafından Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, başkanlığa seçildi. Altay, bugün Akyürek'den görevi devraldı.

2002 yılında Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını seçilen Tahir Akyürek, geçen 26 Nisan günü, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bugün yapılan seçimlerde, başkanlık görevine Selçuklu Belediye Başkanı Ak Partili Uğur İbrahim Altay getirildi. Seçimlerin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gelen halef ve selef başkanı, bina önünde mehter takımı karşıladı. Akyürek ve Altay daha sonra başkanlık makamına geçti. Akyürek, halefi Altay'a görevinde başarılar diledi. Uğur İbrahim Altay ise, bundan sonra daha çok çalışacaklarını söyledi. Altay, başkanlık koltuğuna oturarak yeni görevine başladı.

Uğur İbrahim Altay kimdir?

Evli ve 3 çocuk babası olan Uğur İbrahim Altay 1974 yılında Konya'da dünyaya geldi. İlköğretimini Selçuk İlkokulu ve Mevlana Ortaokulu’nda, liseyi Konya Gazi Lisesi’nde tamamladı. 1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Altay, bir yıl boyunca proje mühendisi olarak görev yaptı. 2004-2008 yılları arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Altay, 2008 yılındaki TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi seçimlerini kazandı.29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Ak Parti'den aday olan Altay, Selçuklu Belediye Başkanlığına seçildi. 30 Mart 2014 seçimlerinde ikinci kez Selçuklu Belediye Başkanlığına seçilen Altay, 9 yıldır bu görevi yürütmekteydi.

Görüntü Dökümü

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- Halef ve Selef başkanın bina önüne gelmesi

- Mehter takımıyla karşılanması

- Devir teslim töreni

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA,()



