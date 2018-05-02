DHA YURT BÜLTENİ - 13

Kalp krizi geçiren sürücünün kullandığı araç bahçeye devrildi

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu yoldan çıkan ticari araç bir evin bahçesine devrildi. Sürücü tedavi altına alındı.

Kaza öğleden sonra Kaynaşlı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. 66 yaşındaki Orhan Aydın direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Orhan Aydın'ın, 81 BV 061 plakalı ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yolun altında bulunan evin bahçesine devrildi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Orhan Aydın'a ilk müdahalede bulundu. Kalp masajı yapılan Orhan Aydın özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Devrilen araçtan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin görüntüsü

-İtfaiye ekipleri çalışma yaparken görüntü ve detaylar var

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Oda seçiminde kavga: 3 yaralı

ADANA Elektrik Teknisyenleri Odası'nın genel kurulunda iki grup arasında çıkan kavgada, 3 kişi yaralandı.

Olay, Çukurova ilçesi'ndeki Ramazanoğlu Konferans Salonunda meydana geldi. Adana Elektrik Teknisyenleri Odası'nın olağanüstü yapılan kongresindeki iki grup arasında seçimle ilgili tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen polisler, öfkeli kalabalığı sakinleştirdi. Yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Seçimin yapıldığı binanın önünden genel görüntü

- Kalabalık gruptan görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA, ()

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4,5 milyon TL'lik oyuncak ele geçirildi

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir depoya yapılan baskında 4,5 milyon TL değerinde 229 bin 193 adet gümrük kaçağı oyuncak ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4,5 milyon TL olan 229 bin 193 adet gümrük kaçağı oyuncak ele geçirildi. Olayla ilgili olarak S.Ş. ve M.G. hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan yasal işlem başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Araçlarla gidişleri

Baskın anı

Kolilerin açılması

Oyuncaklardan görüntü

Oyuncakların araca yüklenmesi

BAŞİSKELE(Kocaeli), ()

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Karadeniz Tiyatro Festivali Başladı

Trabzon'da bu yıl 19’uncusu düzenlenen Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, Atatürk Alanı'nda düzenlenen açılışı töreni ile başladı. Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun ev sahipliği yaptığı festival 14 gün boyunca tiyatro severlerle buluşacak.

Trabzon Atatürk Alanı'nda açılışı gerçekleştirilen festival bando eşliğinde Trabzon Devlet Tiyatrosu'na kadar yapılan kortej yürüyüşle devam etti. Halkın yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen yürüyüşün sonunda katılımcılara yöresel yemekler ikram edildi. Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun organizasyonunda 2-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen festivalde Romanya, Gürcistan, Rusya, İngiltere, Brezilya'dan 5, Türkiye'den ise 3 grup, 2 farklı sahnede 16 oyun sahneleyecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt festivalin zengin içeriğinden bahsederek, "Bu festival de sadece Avrupa tiyatrolarını görmüyoruz. Avrasya'dan Afrika'dan tiyatroları da görüyoruz. Bu anlamda da zengin bir tiyatro repertuarına sahip bir festival" ifadelerine yer verdi.

Festivalde bu yıl Romanya’dan ‘Andrei Mureşanu Tiyatrosu’, ‘Gizli Pencere’yi, Başkortostan’dan ‘Salavat Devlet Başkurt Dram Tiyatrosu’, ‘Ziyaretçi’yi, Gürcistan’dan“Bağımsız Kuklacılar Birliği ‘Nike’”, ‘Yayınlanmamış Roman’ı’, İngiltere’den ‘Levantes Dans Tiyatrosu’, ‘The Band’ı ve Breazilya’dan ‘Academia de Palhaços’, ‘Elveda, Ölü Palyaçolar’ı sahneleyecek.

Türkiye’den ise Devlet Tiyatrolarının üç oyunla katılacağı festivalde, Ankara Devlet Tiyatrosu ‘Gün Batımı’nı, İstanbul Devlet Tiyatrosu “Fatima’nın Erkekleri”ni ve Bursa Devlet Tiyatrosu ‘Karıncalar’ı sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Görüntü Dökümü

- Kortej yürüyüşü başlangıcı

-Yürüyüşten detaylar

-Tiyatro Binası önünde halk oyunları gösterisi

- Yöresel yemek ikramı

-Detaylar

Haber-Kamera: Emre KOLTUK / TRABZON ()

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Kozan'da kaza; 2'si ağır 7 yaralı

ADANA'nın Kozan İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Adana-Kozan Karayolu İnceler Petrol İstasyonu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Fetdah Peksoy yönetimindeki 80 AL 085 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki manavın önünde duran Mehmet Usta'nın kullandığı 01 VBU 25 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, Mehmet Usta ve Fetdah Peksoy ile her iki araçta yolcu konumundaki Ahmet Usta, Cennet Demirkıran, Elif Peksoy, Baki Peksoy ve Durdane Ekici yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan araçlardan görüntüler

- Yaralanan kadından görüntü

- Ambulansta tedavi gören yaralıdan görüntü

- Olay yerindeki ambulanstan görüntü

- Olay yerinden genel ve detay görüntüler

- Yaralı adam sandalyede oturuken

Haber-Kamera:Yaşar KORKUSUZ/KOZAN(ADANA), ()

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Vali İpek, örnek okulu ziyaret etti

SİNOP Valisi Hasan İpek ve eşi Gülten İpek 'Eğitimde İyi Örnekler Projesi’ kapsamında okul bahçesinde yetiştirilen ağaçlardan elde ettikleri kerestelerle masa, sandalye ve spor materyelleri yapan Taşmanlı Dizdaroğlu Şehit Erol Keçeci İlkokulu’nu ziyaret etti.

Sinop Valisi Hasan İpek ve eşi Gülten İpek, okul bahçesinde yetiştirilen ağaçlardan elde ettikleri kerestelerle masa, sandalye ve spor matelyelleri yapılan Sinop Taşmanlı Dizdaroğlu Şehit Erol Keçeci İlkokulu'nu ziyaret ederek, Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Taşmanlı Dizdaroğlu Şehit Erol Keçeci İlkokulunun örnek bir çalışma yaptığını belirten Sinop Valisi Hasan İpek, "Bugün köy okullarımızı gezdik. Köy okullarımızdan Taşmanlı Dizdaroğlu İlkokulumuzda gerçekten örnek bir çalışma yapıldığını gördük. Yine okulda yetiştirilen ağaçlardan elde edilen kerestelerle güzel bir okuma evi, masalar sandalyeler, resim için uygun materyaller ve spor için uygun materyallerin yapıldığı çok güzel bir çalışma yapmışlar. Okul Müdürü arkadaşımızı bu anlamda ve bu konudaki çalışmalarından dolayı, burada çalışan tüm öğretmenleri tebrik ediyorum" dedi.

Sinop'un eğitim öğretimde çok ciddi mesafe aldığını ifade eden Vali İpek, "Geçen yıl Mart ayında Sinop’ta köyler, ilçeler dahil tüm okullarımızda tekli öğretime geçtik. Bizde ikili öğretim yapan okul bir yıldan beri yok, bu anlamda Sinop’taki eğitim-öğretim kalitesi ve eğitim öğretimle ilgili yapılan işlerden dolayı gurur duyuyoruz. Gerçekten örnek bir köy okulu olmuş. Hem yaptıkları çalışmalardan hem de öğrencilerin mutluluklarından çok güzel anlaşılıyor. Kendilerini tebrik ediyorum. Ayrıca Cumhurbaşkanımız ve Emine Erdoğan’ın teşvikleriyle başlatılan okuma yazma seferberliğinin yeniden hayata geçirilmesiyle ilgili konuda şu anda Sinop’ta 123 tane öğrenci devam ediyor, 90’lı yaşlarında bir hanımefendimiz okuma yazma gidiyor ve çok da mutlu bir görüntüsü var. Sinop, Türkiye’nin en mutlu ili, insanlarımızla öğrencilerimizle eğitim kadromuzla hep beraber mutluyuz. Bu mutlu ilde yaşamak herkese nasip olmaz, Sinop’ta yaşayanlar gerçekten şanslı insanlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü-HD

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-Vali ve eşinin okulda incelemelerde bulunması

-Vali ve eşi okuldaki materyalleri incelemesi

(SÜRE: 03.20 DK.)-(BOYUT: 369 MB)

Haber-Kamera: Esra AKSU-SİNOP-

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Kamyon altında kalan bisikletli yaşamını yitirdi

ADANA'da bisiklet sürücüsü Necdet Tekin, kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaza, D-400 Karayolu üzerindeki Şakirpaşa Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bisikletiyle yolda ilerleyen Necdet Tekin, dönüş yapan kamyonun kör noktasında kaldı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altında giren ve Cankur ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıyan Tekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Adı açıklanmayan kamyon sürücüsü gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kamyonun altında kalan adamın görüntüsü

- Çevredeki vatandaşların adamı kurtarmaya çalışması

- İtfaiye ekiplerinin ola yerine gelmesi

- İki teker arasında kalan adamın görüntüsü

SÜRE:01'27 BOYUT: 89 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

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Kahramanmaraş'ta otomobil hırsızlığına 4 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ'ta, 11 otomobilden hırsızlıkla ilgili 4 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri park halindeki otomobillerden yapılan hırsızlıkları aydınlatmak için çalışma başlattı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik ve bölgedeki Mobese kameralarını inceleyen ekipler, 5 kişinin kimliğini belirledi. Polisler kimliğini belirlediği şüpheliler Burak G., Serdar Ö., Fatih K., Emre D. ve İ.M.'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada da araçlardan çalınan malzemeler ile hırsızlıkta kullanılan anahtarlar ele geçirildi.

Sabıkalı olduğu belirlenen şüpheliler, sorgularında suçlarını itiraf ederek 11 araçtan hırsızlık yaptıklarını söyledi. Sorgularının ardından sağlık kontrolü için polis tarafından hastaneye getirilen şüphelilerden biri gazetecilere, "Yakışıklı mıyız?" diye sordu. Sağlık kontrolünün ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Burak G., Serdar Ö., Fatih K. ve Emre D. tutuklanırken, İ.M. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin polis otolarından indirilmesi

- Hastaneye götürülmeleri

- Doktor odasına götürülmeleri

- Şüphelilerden birinin gülmesi

- Hastaneden çıkarılmaları

- Polis otosuna bindirilmeleri

- Şüphelinin el sallaması

- Polis otolarının gidişi

- Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)