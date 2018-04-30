DHA YURT BÜLTENİ-13

Adana'da '1 Mayıs' öncesi yapılan DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 13 oldu

Adana'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi, terör örgtü DEAŞ'a yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 13'e ulaştı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde terör örgütü DEAŞ'ın eylem hazırlığı içinde olduğunu belirledi. Polis, 29 Mart'ta belirlediği adreslere şafak operasyonu yaptı. Geniş güvenlik önlemi altında düzenlenen operasyonlarda 250 polis, eş zamanlı olarak 24 adrese baskın yaptı. Operasyonda 6'sı Suriye uyruklu, 4'ü Türk 10 şüpheli gözaltına alındı. Sorguya alınan şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda 3 kişi daha yakalandı. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Polis ekiplerinin eve girmesi

- Yatan şahısların kaldırılması

- Polislerin kimlik kontrolu yapması

-Genel ve detay

SÜRE: 02'30" BOYUT: 152 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA, ()

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Tekirdağ’da silahlı kavga: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Hükümet caddesi üzerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Orta Camii Mahallesi Hükümet caddesi üzerinde daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen E.A. ve A.T. karşılaştı. Tartışmaya başlayan ikiliden E.A. belindeki tabancayı çıkararak A.T.’ye 5 el ateş etti. Elinden ve karnında yaralanan A.T. ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Silahlı saldırgan E.A. ise olay yerine gelen asayiş ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi için Çarşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerindeki tabanca

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Etrafta toplanan kalabalık

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()

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Trafik tartışmasında, kadın sopayla saldırdı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kadın, yakınının ettiği kavgaya dahil olup karşıdaki otomobil sürücüsünün kafasına, eline geçirdiği ahşap sopayla vurdu. O anlar çevredeki vatandaşlarca cep telefonuyla kaldedildi.

Olay, dün gündüz saatlerinde Bozyaka semtindeki Çalıkuşu Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki iki otomobil sürücüsü arasında trafik yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İki kişinin birbirlerine yumruklarla saldırdığı sırada olayın yaşandığı sıcak bölgeye gelen bir kadın eline geçirdiği ahşap sopayla karşıdaki sürücünün kafasına vurdu. O anlar, vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılırken, kavga çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı. Yaralanıp hastaneye giden otomobil sürücüsü, tedavisinin ardından taburcu edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay anının cep telefonu görüntüsü

-Genel ve detay

Haber:İZMİR,()



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Motosiklet beton mikserinin altında kaldı; sürücü öldü

Osmaniye'de beton mikserinin çaptığı motosikletin sürücüsü Ömer Aslan (60), hayatını kaybetti.

Kaza, 15.30 sıralarında Musa Şahin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün adı açıklanmayan 34 TJ 7594 plakalı beton mikseri, Ali Aslan yönetimindeki 80 AAC 256 plakalı motosiklete çaptı. Araç altında kalan motosikletin sürücü Ömer Aslan, yaşamını yitirdi. Kazayı duyup gelen Aslan'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından, Ali Aslan'ın cesedi Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, beton mikserinin sürücüsünü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ambulansın olay yerinden çıkışı

- Ambulansın siren çalarak ayrılması

- Beton mikseri ve olay yerindeki kalabalık

- Farklı açıdan kaza yeri

- Motosikletin araç haltındaki görüntüleri detaylar

- Cenazenin görüntüsü üstü kapalı

- Cenazenin ayakkabısı

- Motosikletin araç altında plakasından detay

- Kazada ölenin yakınları araca saldırması,

- Polislerin müdahale etmesi

- Cenazenin sedye ile taşınması

- Ambulansa konulması

BOYUT: 63.3 MB SÜRE: 01'58"

Haber/Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()

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Komünist başkana çevre ödülü

İzmit'te, 4. Uluslararası Özkan Mert Onur Ödülleri'nde Tunceli Ovacık’ın komünist belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu çevre ödülüne layık görüldü.

İzmit'te şair Özkan Mert adına düzenlenen Özkan Mert Onur Ödülleri töreni kent merkezinde bulunan Tarihi Taş Bina'da yapıldı. Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu çevre ödülüne, Hanri Benazus onur ödülüne, Niculina Oprea şiir ödülüne, Julia Bartha kültür ödülüne, 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği bilim ödülüne layık görülürken, 118 E Lions Dernekleri Federasyonu adına Celil Vardar'a ve Kandıra bezi dokumacısı Fahriye Yaşar adına ailesine teşekkür belgeleri verildi. Maçoğlu yaptığı konuşmada, "İnsanı onurlandıran törenlerde olmak gerçekten çok güzel. Bugün bu vicdanı gören siz dostlarıma teşekkür ediyorum. Bu bir üretim. Doğumla başlayan ve hayat boyu süren bir üretim. Sanat ve edebiyat gibi onurlu bir işi sürdüren arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum" dedi.Ödül töreni sonrasında Nikomedya Hoşgörü Topluluğu Korosu mini bir konser verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ödüllerin verilmesi

-Fatih Mehmet Maçoğlu konuşması

-İzleyenler ve detaylar

HABER-Ergün AYAZ-KAMERA:Ugur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), ()

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Yük boşaltan kamyonun kupa kısmı adeta 'şaha' kalktı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kamyon sürücüsü, yüklediği toprağı bir bir alana boşaltmaya çalışınca kamyonun damberi yere saplanınca şoförun bulunduğu kamyon kupası adeta şaha kalktı.

Nusaybin Eskiyol köyü mevkiinde, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen toprak yüklü damperli kamyon, İpekyolu kenarına toprak boşalmak için geldi. Şoför yükünü boşalttığı sırada damber yere saplandı. Şoför kamyonun havaya adeta şaha kalkar gibi kalkan kamyon kupasında mahsur kalırken, yoldan geçen biri sürücünün seslenmesi üzerine marsur kalan şoför'ün kurtarılması için yardım istedi. Kamyonun kupasında mahsur kalan şoför kepçenin gelmesi ile yaklaşık 1 saat sonra oradan kurtarıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şaha kalkan kamyondan görüntüler

-Bir kişinin cep telefonu ile yardım istemesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN,()

