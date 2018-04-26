DHA YURT BÜLTENİ-13

1)BARAJA SERİLEN 600 METRELİK AĞ YAKILARAK İMHA EDİLDİ

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Çokal Barajı'na kaçak ağ atanlara yönelik yapılan kontrollerde ele geçirilen 600 metre ağ yakılarak imha edildi. Malkara Jandarma Komutanlığı, avlanmanın ve ağ atmanın yasak olduğu Çokal Barajı'nda ağ kurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri barajda incelemelerde bulunurken, Sağlamtaş Mahallesi girişi köprü altı mevkiinde çeşitli bölgelere atılmış 600 metre balık ağı tespit edildi. Ağların yanı sıra sazlıklar arasına saklanmış tekne ile çok sayıda kaçak balık yakalamakta kullanılan malzemeler bulundu. Ağlardaki sağ olan balıkları baraja bırakılırken, ele geçirilen 600 metre balık ağı ve malzemeleri yakılarak imha edildi. Kaçak ağ atanların yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Jandarma ve ilçe tarım personelinin baraja gelişi

-Bölgede inceleme yapması

-Kaçak ağları tespit edip barajdan çekmesi

-Ağlarla yakalanan balıkları tekrar baraja salması

-Ele geçirilen tekne ve malzemeler

-Ağların yakılması

-Ele geçirilen tekne ile ağların toplanması

-Çevreden detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-

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2)KAZADAN 8 GÜN SONRA ÖLDÜ, AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, otomobilin sıkıştırması sonucu TIR'ın çarptığı minibüsün sürücüsü Mücahit Tunçbilek (37), tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi. Ailesi, Mücahit Tunçbilek'in organlarını bağışladı. Kaza, 17 Nisan Salı günü, TEM yolu Dilovası mevkisinde meydana geldi. Otomobilin sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, minibüse çarptı. TIR ile minibüsün bariyerlere girmesi sonucu, TIR sürücüsü yaşamını yitirdi. Gebze'ye 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' için giden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, vali yardımcısı ve kaymakam eşleri ile korumaların bulunduğu minibüs ise refüjde yan yattı. Minibüste bulunan 11 kişi yaralandı. Kazaya neden olan 2 otomobilin sürücüsü tutuklandı. Kazada ağır yaralanan minibüs sürücüsü Mücahit Tunçbilek, Gebze'deki özel hastanede tedaviye alındı. Tunçbilek'in dün gece yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşti. Doktorlar, Tunçbilek'in ailesi ile organ bağışı için görüştü. Aile de organ bağışına onay verdi. Bunun üzerine gece operasyonla Tunçbilek'in 5 organı alındı.

'OĞLUM BENİ BIRAKIP GİTME'

Gölcük Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, babası Vahit Tunçbilek, annesi Öznur Tunçbilek ve yakınları katıldı. Cenaze namazı öncesinde oğlunun tabutuna sarılan Vahit Tunçbilek, "Oğlum beni bırakıp gitme. Oğlum beraber gidelim. Evladım ne olur gitme" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Mücahit Tunçbilek kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Babanın tabuta sarılarak ağlaması

-Babanın tazileri kabul etmesi

-Cenaze namazı

Haber:Ergün AYAZ-Kamera:Uğur AYDIN-GÖLCÜK-

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3)ÖĞRENCİLER, YAPTIKLARI MODEL UÇAKLARI UÇURDU

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Türk Hava Kurumu ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle Hüsniye Hanım Endüstri Meslek Lisesinde açılan ATA Model Uçak kursunu bitiren 21 öğrenci sertifikalarını aldıktan sonra yaptıkları uçakları uçurdu.

Hüsniye Hanım Endüstri Meslek Lisesi toplantı salonunda yapılan sertifika törenine Okul Müdürü İsmail Peksöz,THK Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Tetik, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. THK Malkara Şube Saymanı Üzeyir Kocakır, "THK olarak havacılığı gençlerimize sevdirmek ve havacılığın gelişmesi için faaliyetlerin devam edeceğiz" dedi. Sertifikaların dağıtımından sonra 12 saat süren ve kursu başarıyla bitiren öğrenciler topluca okulun yan tarafında bulunan futbol sahasında yaptıkları model uçaklarını uçurdu.

Görüntü Dökümü:

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Öğrencilerin sertifikalarını almaları

Kurs öğretmeninin öğrencileri bilgilendirmesi

Öğrencilerin topluca okuldan çıkıp futbol sahasına gitmeleri

Öğrencilerin yaptıkları uçakları uçurmaları

Kurs öğretmeni Üzeyir Kocakır'ın konuşması

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-

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4)AĞACA ÇIKIP KENDİNİ ASMAK İSTEDİ

BARTIN'da, bir kişi ağaca çıkarak, kendini asmaya çalıştı. Polisin ikna ettiği kişi aşağıya indirildi.

Öğle saatlerinde, Tuna Mahallesi Kanlıırmak Caddesi'nde ırmak kenarında bulunan ağaca çıkan bir kişi, ipi boynuna bağlamaya çalıştı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Polis, yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de ağaca merdiven uzattı. Polisin yaptığı görüşmelerin ardından ikna edilen kimliği açıklanmayan kişi merdivenle aşağıya indirildi. Gözaltına alınan kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Cep telefonu görüntüleri

Süre: 4.36 Boyut: 880 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

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5)PİKNİK TÜPÜYLE İNTİHAR ETTİ

ÇORUM'da bunalıma giren Yıldıray A. (27) isimli genç piknik tüpüyle intihar etti.

İddialara göre olay Melikgazi Hoyhoy Tepesi mevkiinde meydana geldi. Aracıyla açık araziye çıkan A., intihar etmeden önce direksiyonun hemen yanına bir not bıraktı. Ardından piknik tüpünün ucuna hortum bağlayıp başına poşet geçirdi. Daha sonra da hortumun ucunu ağzına alıp gazı açtı. Aracın kapı ve camlarını kapattı. Otomobil içerisinde gaz zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın öldüğünü belirlendi. Öte yandan itfaiye ekipleri ise yoğun gaz kokusu ve patlama ihtimalini göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri alarak yaptıkları çalışma ile piknik tüpü dışarıya alındı.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası gencin cansız bedeni otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Polis ve intihar olayının gerçekleştiği otomobil

-Olay yeri inceleme çalışma

-Yakınlarından görüntü

- Detaylar

(SÜRE: 1.30) - (BOYUT: 80 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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