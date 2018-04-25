DHA YURT BÜLTENİ - 13

Şehit astsubay Akın, Uşak'ta son yolculuğunu uğurlandı

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 29 yaşındaki Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın, memleketi Uşak'ın Banaz ilçesi Büyükoturak Köyü'nde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'taki 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Fesli' operasyonunda, Bestler Dereler bölgesi, Soru Tepe mevkisinde, dün (salı) sabah saatlerinde, önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen şehit düştü. Evli bir çocuk babası şehit astsubay Akın için memleketi Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Büyükoturak Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu ilk olarak baba evinin önüne getirilip, hellallik alındı. Cenaze, Türk bayrakları ile süslenmiş evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Şehit Astsubay Üstçavuş Akın için öğlen Büyükoturak Köyü merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Uşak Valisi Salim Demir, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve Alim Tunç, AK Partili Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Uşak İl Jandarma Komutanı Yalçın Baysal, Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve şehidin yakınlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehidin 5 aylık hamile olan eşi Şenay Akın ise cenaze törenine getirilmedi. Sağlık Bakanı Demircan, cenaze töreninde şehidin TCDD çalışanı babası Ramazan Akın ve şehit annesi Sultan Akın'a 'başsağlığı' dilediğinde bulundu. Cenaze töreninde şehit Akın'ın 2 yaşındaki kızı Göksu Akın'ın, oğullarının ardından gözyaşı döken babaannesi ve dedesine "Ağlamayın" demesi üzerine duygulu dolu anlar yaşandı. Sultan Akın, babasının şehit olduğundan habersiz olan torunun kucağına alıp, bağrına bastı. Şehidin ağabeyi Hasan Akın da annesinin elini bir an olsun bırakmayıp teselli etmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazın ardından, Şehit Astsubay Üstçavuş Akın askerlerin omzunda taşınan naaşı, Büyükoturak Köyü Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenaze töreninden görüntüler

-Sağlık Bakanının ÜAhmet Demircan'ın şehidin babası Ramazan Akın'a başsağlığıdilemesi

-Şehidin annesi Sultan Akır ve babası Ramazan Akın'ın görüntü

-Şehidin kızı Göksu Akın'ın görüntüsü

-Cenaze namazının kılınmasından görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / UŞAK,()

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Bakan Özlü: Türkiye’nin tek açığı teknoloji

Balıkesir Teknokent Temel Atma Törenine katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, teknokentlerin Türkiye’nin sanayi 4.0 yolundaki öncü kuvveti olduğunu söyledi. Türkiye’de 77 teknokent olduğunu belirten Bakan Özlü, "Türkiye'nin tek açığı vardır teknoloji açığı. Ne zaman ki Türkiye teknoloji açığını kapatır. Kapattığımızda Türkiye'nin ne dış ticaret açığı kalır, ne cari açığı kalır" dedi.

Balıkesir Teknokent Temel Atma Töreni, Balıkesir Üniversitesi Çağış kampüsünde gerçekleştirildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Rektör Prof. Dr. Kesim Özdemir, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı temel atma töreni Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Teknokent Genel Müdürü Mesut Eray, temeli atılan tesis hakkında bilgi verdi. 11 bin 800 metrekare alan kurulacak olan teknokent binası 9 bin 700 metrekarelik alana kurulacak. 77 ofisin bulunacağı teknokentte ayrıca kuluçka merkezi ve teknoloji transfer merkezi de yer alacak.

‘TEKNOKENTLER TÜRKİYE’NİN TEKNOLOJİ ORDULARININ ÜSSÜDÜR’

Balıkesir Üniversitesi hakkında bilgiler vererek konuşmasına başlayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, BAÜN’ün 10 Fakültesi, 4 Enstitüsü, 5 Yüksekokulu ve 13 Meslek Yüksek Okulu ve 19 Araştırma Uygulama Merkezi ile gençleri geleceğe hazırladığını belirtti. Balıkesir Üniversitesinde önemli bir temelin atıldığını söyleyen Bakan Özlü, “Bugün burada sıradan bir merkezin temelini atmıyoruz. Bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi Türkiye hedefine doğru giderken bu hedefin tek önemli kadrajlarından biri olan Teknokentlerimizden birini de Balıkesir'de kuruyoruz. Bugün sayıları 77'ye ulaşan Teknokentler Türkiye'yi geleceğin Dünyasında lider ülkelerden biri haline getirecek olan teknoloji ordularının ana üssüdür. Hali hazırda Teknokentlerimizdeki 47 bin çalışan Türkiye'nin sanayi 4.0 yolundaki öncü kuvvetleridirö dedi.

‘TEKNOLOJİ ÜSSÜ TÜRKİYE’NİN HEDEFİNİ BELİRLEDİK’

Dünya tarihinin dönüşümden geçtiğini söyleyen Bakan Özlü, 4. sanayi devrimi ile kuralların yeniden düzenlendiğini ifade etti. Fikirlerin bilgi çağında hiç olmadığı kadar önemli olduğunu belirten Özlü konuşmasını şöyle sürdürdü:"Artık sanayinin ihtiyaç duyduğu kanı bilim ve teknoloji pompalıyor. Teknoloji üretemeyen teknoloji kullanamayan işletmeler karşı konulamaz bir şekilde silinip gidiyor. İşte bu yeni durum hepimizin teknolojik dönüşüm için şapkamızı önümüze koyup düşünmemizi ve hemen harekete geçmemizi gerekli kılıyor. Bu anlamda hükümet olarak ve bakanlık olarak teknoloji üssü Türkiye hedefini belirledik ve o hedefe doğru var gücümüzle çalışıyoruz. Ancak bu koşuyu biz tek başımıza yapamayız. Üniversitelerimizin, özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının da aynı hedefe yönelmeleri gerekiyor. Teknoloji üretimi ve kullanımı konusunda özellikle üniversitelerimize büyük görev düşüyor. Çünkü diğer paydaşlarımızdan farklı olarak üniversitelerimiz gençlerimize gelecekte yer açmak için varlar. Çünkü üniversitelerimiz bilimin ana üssü konumundadırlar.ö

‘ÜLKERİN REKABET GÜCÜNÜ TEKNOLOJİK GELİŞMİŞLİK BELİRLİYOR’

Parlak fikirlerin kısa sürede dünyaca ünlü markalara dönüştüğümüm söyleyen Özlü, üniversite yöneticilerine seslenerek “Sizlerin yapması gereken bu parlak fikirlerin uygulamaya geçmesi, sanayiye, üretime, ekonomiye kazandırılmasıdırö diye konuştu.Teknokentlerinde bu amaç için kurulduğunu belirten Özlü, “Teknokentler pırıl pırıl gençlerimizin birbirinden parlak fikirlerinin hayat bulduğu yerlerdir. Bizim bütün çabamız üretilen fikirleri ve projeleri katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmektir. 4.cü sanayi devrimi dünyasında eğitim sadece kampuslara sıkışıp kalmamalı, sahaya uygulamaya geçmelidir. Bu çerçevede bilim sanayi iş birliği etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir. Bilimin kalbinin attığı üniversitelerimiz sanayinin kalbine kan pompalayan teknolojinin de üretim merkezi olacak. İnanıyorum ki 80'e yaklaşan ve sayısını daha da arttıracağımız Teknokentlerimiz ile bunu başaracağız. Bizim parolamız yüksek teknolojidir. Ülkelerin rekabet gücünü teknolojik gelişmişlik düzeyi belirlemektedir. Bu gerçekten hareketle yüksek teknoloji açığımızı hiç vakit kaybetmeden kapatacağızö şeklinde konuştu.

‘TÜRKİYE’NİN TEK AÇIĞI TEKNOLOJİ’

Türkiye’nin en önemli açığının teknoloji olduğunu vurgulayan Bakan Özlü sözlerine şöyle devam etti: “Ne zaman ki Türkiye teknoloji açığını kapatır. Kapattığımızda Türkiye'nin ne dış ticaret açığı kalır, ne cari açığı kalır. O açığı kapatarak değerli arkadaşlar çok ciddi bir sıçrama yapacağız. Yüksek teknoloji ürünlerin pazarı değil üretim üssü olacağız. Kendi özgün teknolojilerimizi yerli teknik kapasitemizi geliştireceğiz. Dolayısıyla başta üniversiteler olmak üzere tüm paydaşlarımızın araştırma, geliştirme ve inovasyonu temel alan bir yaklaşımla hareket etmelerini istiyoruz. Hükümetimiz ve bakanlığımız teknoloji geliştirme bölgelerine, araştırma geliştirme ve tasarı merkezlerine ve yüksek teknoloji üretmek isteyen bütün girişimcilere cömert teşvikler sumaya devam edecek. Bu vesileyle temelini atacağımız Balıkesir Üniversitesi Teknokenti'nin Türkiye'nin teknoloji üssü hedefine giden yolda önemli bir adım olacağına inanıyorum.öKonuşmaların ardından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Rektör Prof. Dr. Kesim Özdemir, oda başkanları duaların okunmasıyla temel atma butonuna bastı. İnşaat alanını gezen Bakan Özlü daha sonra Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen açılış ve temel atma törenlerine katıldı. SEM Mobilya fabrikası açılışını gerçekleştiren Bakan Özlü, Marangozlar Sitesi temel atma törenine katıldıktan sonra kitap fuarı açılışını gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Teknokent temel alanı ve projeden görüntüler.

- Bakan Özlü’nün alana gelişi.

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Bakan Özlü’nün konuşmaları ve katılımcılardan görüntüler.

- Duaların okunması ve temel atma

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR,()

Görüntü süresi 3 dakika 25 saniye. 634 MB.

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3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral Savaş Tunceli'de

3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, terör örgütlerine yönelik operasyon yürüten askeri birliklerde incemelerde bulunmak üzere Tunceli'ye geldi.

Terör örgütlerine yönelik operasyon düzenleyen birlikleri denetmek üzere Tunceli'ye gelen 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Jandarma Bölge Komutanlığı'nı ziyaret etti. Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak'tan bölgedeki operasyonlarla ilgili brifing alan Orgeneral Savaş, askeri birlikleri denetlemesinin ardından Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti. Tunceli Valiliği ziyaretine Orgeneral Savaş ile birlikte, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutan Tuğgeneral Vedat Çolak, 4'üncü Komando Tugay Komutan vekili Albay Ferudun Bircan ve İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur da katıldı.



Görüntü Dökümü:

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- Orgeneral Savaş'ın karşılanması

- Valilik şeref defterinin imzalaması

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kemara: Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()

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Otomobilde mahsur kalan 6 aylık bebeği itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş'ta, kapıları otomatik kilitlenen otomobilde yaklaşık yarım saat mahsur kalan 6 aylık bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin Yörük Selim Mahallesi'ndeki ek binasına gelen ismi açıklanmayan aile, acil servise giriş yaptı. Arka koltukta 6 aylık bebeklerini bırakan aile hastaneye girerken, anahtarı araçta unuttu ve kapılar bir süre sonra otomatik kilitlendi. Bir iki dakika sonra anne bebeği almak için geldiği otomobilin kapısını açamayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, vakit kaybetmeden kapıları açmak için çalışma başlattı. Ailenin endişeyle izlediği çalışmalar sonunda ekipler, sağ ön camı kırarak kapıyı açtı ve yaklaşık yarım saat araçta mahsur kalan bebeği kurtarıp annesine teslim etti. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- otomobilin camının kırılması

- Kapıların açılması

- Annenin bebeğini alması

- Annenin bebekle banka oturması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 154 MB

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ,()

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Eski Devlet Bakanı Koçak, son yolculuğuna uğurlandı

Adana'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Eski Devlet Bakanı Ersin Koçak'ın cenazesi toprağa verildi.

Mesut Yılmaz hükümeti döneminde Adana milletvekilliği ve Devlet Bakanlığı yapan Ersin Koçak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Koçak'ın acı haberi ailesi ve yakın dostlarına büyük üzüntü yarattı. Asri Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine ailesi, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, iş insanı ve eski milletvekili Mehmet Ali Bilici, MHP İl Başkanı Bünyamin Avcı ile çok sayıda seveni katıldı. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ersin Koçan, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Görüntü Dökümü

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- Tabutun yerine konulması

- Cenaze namazı için safa giren vatandaşlar

- Cenaze namazının kılınması

- Tabutun yerinden kaldırılarak götürülmesi

SÜRE: 01'34" BOYUT: 96 MB

Haber: Akif ÖZDEMİR - Kamera: Veysel DOGUÇ/ ADANA ,()

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Eurasia Airshow, Antalya'da başladı

Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow, Antalya'da başladı. Fuarın 10 milyar dolarlık iş hacmi oluşturması bekleniyor. Türkiye'nin Rusya'dan satın alma anlaşması yaptığı S-400 füzelerinin maketi fuarda ilgi gördü.

Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, çok sayıda yerli ve yabancı havacılık sektörü şirketinin katılımı ile Antalya Uluslararası Havalimanı'nda başladı. Havacılık sektörüne yön veren 400 şirket, 100'ün üzerinde ülkeden 150 sivil ve askeri delegasyon etkinliğe katıldı. Fuar kapsamında düzenlenen açılış töreninde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Oleg Bocharov, Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, etkinliğe yönelik konuşmalar yaptı.

TÜRKİYE'NİN UÇAK SAYISI 508

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, fuarı, havacılık ve uzay sektörü açısından önemli bulduğunu söyledi. Havacılık ve uzay sektörlerinin en son teknolojileri kullanan sektörler olduğuna dikkati çeken Coşkunyürek, "Dünya havacılığının aksı Avrupa'dan Asya'ya kaymaktadır. Türkiye bu aksın kesişme noktasındadır. Doğal bir hat üzerinde yer almaktayız. Türkiye'den kısa süreli uçuş süreleri ile dünyanın birçok ülkesine kolayca ulaşılmaktadır. Serbestleştirme politikaları sonucunda 2003 yılına göre yolcu sayımız 35 milyondan 200 milyona, 162 uçaktan 508'e, havalimanı sayımız 26'dan 55'e çıkmıştır. Türkiye havalimanı toplam yolcu sayısı bakımından dünyada 9'uncu sıraya yükselmiştir. Bu yıl 205 milyon yolcu trafiği oluşmasını bekliyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN HAVACILIK ALGISI DEĞİŞTİ'

Vali Münir Karaloğlu da Antalya'da düzenlenen dünya çapındaki fuarlara bir halka daha eklediklerini söyledi. Öncelikle profesyonellerin fuarda bir araya geleceğini belirten Karaloğlu, "Hava şovlarıyla halkımız da bu etkinliklere katılacak. Fuarın ülkeler arasında önemli ilişkilerin gelişmesine vesile olacağına inanıyorum" diye konuştu. Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir de Türkiye'nin havacılıkta geçmişte hızlı bir ivme yakaladığını hatırlatarak, duraklama dönemi geçiren havacılığın, son yıllarda tekrar çıkış sağladığını aktardı. Prof. Dr. Demir, "Dünya ülkelerindeki Türkiye'deki havacılık algısı son yıllarda olumlu yönde değişmiştir" dedi.

ANTALYA BÜYÜK ORGANİZASYONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Antalya'nın son yıllarda büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptığını söyledi. Antalya'nın bir marka şehir olduğunu vurgulayan Türel, "Antalya, alt ve üst yapısı ile bir dünya şehri olma yolunda önemli mesafeler katetti. G-20 zirvesini Antalya'da düzenlemenin gururunu yaşadık. Bu organizasyonlar dünyanın gözünün Antalya'ya dönmesini sağladı. Antalya bu organizasyondan alnının akıyla çıktı" diye konuştu.

S-400 FÜZELERİNİN MAKETİ İLGİ GÖRDÜ

Konuşmaların ardından katılımcılar, havacılık, savunma ve uzay sektörünün son modellerinin maketlerinin yanı sıra simülasyon gösterileri, mini uçak maketleri, silah ve füzelerin yer aldığı alanı inceledi. Türkiye'nin Rusya'dan satın alma anlaşması yaptığı S-400 füzelerinin maketleri de katılımcılardan ilgi gördü.

400 FİRMA FUARDA

Dünyanın önde gelen sivil ve askeri havacılık şirketleri global markalarıyla fuarda yer alıyor. Dubai, Singapur, Farnborough ve Paris Airshow gibi havacılık sektörünün büyük şirketlerinin yanı sıra, İngiltere, Rusya, İtalya, Fransa ve İran gibi pek çok ülkeden sivil ve askeri katılımlarla birlikte yerli ve yabancı yaklaşık 400 firma fuara katıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Protokolün görüntüsü

- Katılımcılardan görüntü

- Bakan yardımcısı Yüksel Coşkunyürek'in konuşması

- S-400 füzelerinin maket görüntüleri

- Stantlardan görüntü

- Apronda uçaklardan görüntü

- Helikopterlerin görüntüsü

- Detaylar

591 MB /// 05.24ö

HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()



