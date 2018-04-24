DHA YURT BÜLTENİ - 13

Mehmet Şimşek: Türkiye 2002'den bu yana yüzde 230 büyüdü/EK

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNİ ZİYARET ETTİLER

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezi gezen bakanlar daha sonra kent sanayisinin geleceğine ilişkin basına kapalı olarak gerçekleştirilen 'Gaziantep Sanayi Dönüşümü Yol Haritası' toplantısına katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gaziantep Sanayi Mesleki Eğitim Merkezi

- Toplantıya katılanlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 30 MB

Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,()

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Dereye düşen arkadaşını kurtarmak isterken öldü, o anlar görüntülendi /EK

KIZI BOĞULAN ACILI BABA KONUŞTU: BİLSEYDİM KENDİ ELİMLE GÖNDERİR MİYDİM?

Artvin’in Yusufeli ilçesinde sosyal medya üzerinde ALS hastalığına karşı farkındalık oluşturmak için yapılan ‘meydan okuyorum’ çekimi yapıldığı sırada girdiği derede akıntıya kapılan arkadaşı Ayşe Balcı’yı kurtarmak isterken derede boğularak ölen Melisa Kazan’ın babası Şükrü Kazan 'ya konuştu. Acılı baba 2 yıl Yusufeli’nde yaşadıklarını ve Erzurum'a döndüklerini belirterek kızının arkadaşlarını görmek için ilçeye geldiğini söyledi. Kazan, "Takdiri ilahi. Kurban olduğum Allah’ım verdi, geri de aldı. Biz emanetçiydik, asıl sahibi Allah’tı. İnsanın evladını kaybetmesi kolay bir şey değil. Çok üzgünüm. Bilseydim böyle bir şey olacağını kendi elimle gönderir miydim? Biletini kendi elimle aldım, otobüse kendim bindirdim. Ben, 2 yıl Yusufeli’nde çalıştım. Kızımda burada okudu. Buraya arkadaşlarını görmeye gelmişti. Subaylık sınavına girmişti ve kazanmıştı. Bu yıl askeri okula başlayacaktı. Allah nasip etmedi” dedi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Artvin'in Yusufeli ilçesinde derede akıntıya kapılan arkadaşı Ayşe Balcı'yı kurtarmak isterken boğularak ölen Melisa Kazan'ın cenazesi, memleketi Erzurum'un Uzundere ilçesine getirildi. Arkadaşını kurtarmaya çalışırken boğularak yaşamını yitiren Kazan için ilçenin Çağlayan köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Melisa Kazan'ın ailesi, arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken baba Şükrü Kazan da kızının tabutu başında taziyeleri kabul etti. Kazandığı subaylık sınavlarının ardından askeri lisede eğitimine başlayacak olan talihsiz gencin ölüm haberiyle yıkılan arkadaşları ve sevenleri de cenazede gözyaşlarına hâkim olamadı. Kazan, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Baba Şükrü Kazan'ın açıklamaları

-Cenazeden görüntüler

Haber-Kamera: Nusret DURUR/ARTVİN,()

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Atatürk Lisesi'nin 'niteliksiz okul' sayılmasına tepki

Eskişehir Atatürk Lisesi'nin, Liselere Geçiş Sınavı şartları kapsamında 'niteliksiz okul' sayılmasına çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile okul mezunları tepki gösterdi.

Atatürk Lisesi önünde düzenlenen basın açıklamasına, aralarında Eğitim İş Sendikası, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği temsilcileri ile okul mezunlarının bulunduğu yaklaşık 40 kişi katıldı. ADD Şube Başkanı Azmi Kerman, Eskişehir Atatürk Lisesi'nin 1933 yılında Atatürk'ün emri ile yapıldığını söyledi. Okulun bugüne kadar 60 bine yakın mezun verdiğini belirten Kerman şöyle konuştu:"Eğitim adeta yaz-boz tahtasına çevrilmiş, uygulamalar sürekli değiştirilmiştir. Okulların yüzde 10'luk dilimi nitelikli okul ilan edilirken, geri kalanı ise niteliksiz olmuştur. Nitelikli okullara sınavla öğrenci alınacağı açıklanmış, 35 ilimizde hiçbir Anadolu Lisesi nitelikli okul sınıfına girememiştir. Eskişehir özelinde ise 15 lise nitelikli okul kapsamına alınmış, Atatürk Lisesi, Kılıçoğlu Anadolu Lisesi, Fatih Anadolu Lisesi gibi liseler niteliksiz lise olmuştur. Niteliksiz lise kapsamına alınan Atatürk Lisesi bizzat Atatürk'ün emri ile lise yapılmıştır. 1933 yılında verilen emirle lise yapılan bu kurum, köklü bir geçmişe sahiptir. Ülkemiz için birçok değerli insan yetiştirmiş, 60 bine yakın mezun vermiştir. Böylesine tarihi olan bu önemli yuvanın niteliksiz bir kurum olarak sayılması üzücü ve yanlıştır."

Görüntü dökümü:

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-Basın açıklamasına katılanların,

-ADD Şube Başkanı Azmi Kerman'ın basın açıklamasını okuması

Haber-Kamera:Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, ()

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Kazada yaşamını yitiren liseli genç toprağa verildi

İzmir'in Kınık ilçesinde, kasksız ve ehliyetsiz kullandığı motosikletle, kontrolsüz şekilde anayola çıktığı ileri sürülen ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisi 16 yaşındaki Özgür Gider, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi 10 Sınıf öğrencisi Özgür Gider, dün (pazartesi) saat 20.00 sıralarında, babasına ait 35 BR 760 plakalı motosikleti alıp, Poyracık Mahallesi'ndeki okul arkadaşının yanına gitmek üzere Yayakent Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı. Poyracık girişine geldiğinde Gider'in kullandığı motosiklet, tali yoldan kontrolsüz şekilde anayola çıktığı ileri sürülen Sabiha Özalp yönetimindeki 35 L 1555 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada asfalta fırlayan ve kaskı bulunmayan Gider, başını çarpıp, ağır yaralandı. Gider ambulansla kaldırıldığı Bergama Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalalesine rağmen bugün saat 04.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Gider'in ölümü ailesi, yakınları, okul arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğdu.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Gider için bugün öğlende Yayakent Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Kınık İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Bayındır, Kınık İlçe Müftüsü Muammmer Uslu, Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi Müdürü Savaş Kırca, öğretmenler ile Gider'in yakınları, öğrenci arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede, göyaşları sel oldu. Kılınan namazın ardından Gider, Yayakent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan, kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan 3 çocuk annesi ehliyetsiz otomobil sürücüsü Özalp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ölen lise öğrencisi Özgür Gider'in fotoğrafı

-Kaza yapan otomobil ve motosikletin görüntüsü

-Cenazeden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), ()

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Kırkpınar'a erken seçim ertelemesi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bu yıl 657'ncisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin, Temmuz ayının ilk haftasına erken seçim tarihine denk gelmesi nedeniyle, güreşleri 1 hafta ertelemeyi düşündüklerini söyledi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, erken seçim kararı nedeniyle bu yıl Temmuz ayının ilk haftasında gerçekleştirmeyi planladıkları Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihinde değişikliğe gittiklerini söyledi. Gürkan, "Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2016 yılında darbe girişimi tarihine , 2017'de de 15 Temmuz anma etkinliklerine denk geldi. Biz de geçen yıl ve bu yılın tarihlerinde karar alırken yine 15 Temmuz anma etkinliklerine denk gelmesin diye 1 hafta öne, 7-8 Temmuz tarihleri arasına çektik. Bu sefer de erken seçime denk geldi. Sabah Güreş Federasyonu Başkanı ile görüştüm, akşam üzeri bir daha görüşme yapacağız, 1 hafta ertelemeyi değerlendiriyoruz. Henüz kesin karar vermedik. Buna bu hafta içinde karar vermemiz gerekiyor. Bizler de gelecek misafirler, davetiler ve biletler için bir sürü angajmanlara giriyoruz. Dolayısıyla 1 hafta ertelersek 9-15 tarihleri arasına denk gelecek. Son gün 15 Temmuz'a denk gelecek ama, 2 hafta da ertelemek mümkün değil, bu yıl sıcaklar da erken bastırdı. En geç yarın kararını verip açıklayacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Recep Gürkan'ın açıklaması

-Kırkpınar Yağlı güreşlerinden, (Arşiv)

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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Özgür Bolat ailelerle buluştu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında gerçekleşen seminerlerin ilk gününde Hürriyet Gazetesi yazarı Dr. Özgür Bolat ailelerle buluştu.

Alanya Uluslararası Çocuk Festivali etkinlikleri kapsamında verilen seminerlerin ilkinde Hürriyet Gazetesi yazarlarından eğitim bilimci Dr. Özgür Bolat, ailelerle buluştu. Aile, çocuk gelişimi ve eğitimi konularında uzman ve bu konularda düzenlediği eğitim programları, yazıları ve seminerleriyle tanınan Özgür Bolat, Alanya Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 'Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?' isimli seminerde aileleri çocuk yetiştirmede doğru bilinen yanlışlar konusunda uyardı. Salonu dolduran yaklaşık 500 kişiye mutlu ve başarılı çocuk yetişmek konusunda bilgiler aktaran Bolat, ailelerin ceza, ödül, kıyaslama sistemiyle çocuk yetiştirmeye çalıştığını, mutlu bir birey yetiştirmek için çocuklara bu tür uygulamalarla yaklaşılmaması gerektiğini söyledi.

BAŞARI VE MUTLULUK

İşinden dolayı insanları incelediğini belirten Dr. Özgür Bolat, "Ben mutlu insanları inceledim, her zaman başarılı olmadıklarını gördüm. Sonra başarılı insanları inceledim, her zaman mutlu olmadıklarını gördüm. Sonra şu soruyu sordum kendime; 'Bir insanı hem mutlu, hem başarılı ne yapar?' Bir çocuğun bir alanda yeterli ve dolayısıyla başarılı olması, onun mutlu olacağı anlamına gelmez. Bir çocuğun mutlu olması için gerekli şey onun değerli hissetmesi. Onun için de ailenin onu koşulsuz şekilde kabul etmesi gerekir. Aileler öncelikle çocuklarının özdeğer duygusunu geliştirmeli. Başarıya bağlı bir mutluluk değil, mutluluğa bağlı bir başarı geliştirilmeli" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Seminerden ve izleyicilerden görüntüler

- Özgür Bolat konuşması



HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA, ()

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Lüks arabalar görücüye çıktı

TÜYAP Adana 6. Çukurova Otoshow Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı. Düzenlenen açılış törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Otomotiv Distribütörleri Deneği Genel Koordinatörü Hayri Erce, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nihat Sözütek, TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, oda başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Vali Mahmut Demirtaş, bundan sonraki fuarda yerli otomobilleri sergileme imkanını heyacanla beklediklerini söyledi. Demirtaş, “Özellikle şunu söyleyeyim, fuar hakikaten Adana'ya çok yakışıyor, Adana bir fuar kenti. Sağolsun belediye başkanımızın, bu sektördeki iş adamlarımızın bu fuarın gelişmesinde ve büyümesinde ciddi anlamda katkıları var. İnşallah bu sektörü her yıl geleneksel hale getiririz” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise fuara ev sahipliği yapmanın memnuniyetini yaşadığını söyledi.

FUARLAR BÜYÜYOR, ADANA GELİŞİYOR

Adana’nın Fuarlarla anılan bir kent haline geldiğini belirten TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz ise, “2014 yılında fuarlarımızı toplamda 455 bin 11 kişi ziyaret ederken 2017 yılında fuarlarımızı 710 bin 831 ilgili ziyaret etti. Ziyaretçi sayımızda yüzde 56’lık bir artış yaşadık. Katılımcı sayımız yüzde 10 artarken fuarlarımız ise yüzde 8’lik bir büyüme kazandı. Yurt dışı alım heyetlerimiz ise yüzde 64’lük bir artış göstererek hem şehre hem fuar katılımcılarına hem de esnafımıza önemli kazançlar sağladı” dedi. Lüks araçların görücüye çıktığı fuarda 43 bin Euro'luk fiyatıyla Harley Davidson motorsiklet büyük ilgi çekti. Ayrıca Çukurova ve Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakülteleri öğrencileri kendi yaptıkları elektrikli araçları sergiye açtı. Mersin Üniversitesi Encülüs, Myrtys ve Regma adlı araçlarını ile fuara katılırken Çukurova Üniversitesi 2 farklı takım olarak 2 ayrı elektrikli aracını tanıttı. 6. Çukurova Otoshow Fuarı kapsamında 29 Nisan'da saat 13.00 ile 17.00 arasında Otofest düzenlenecek. Otofest kapsamında drift şov ve chooper gösterisi de yapılacak.



Görüntü Dökümü

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- TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz konuşması

- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü kouşması

- Adana Valisi Mahmut Demirtaş konuşması

- Fuar genel ve detay görüntüler

SÜRE:03'04" BOYUT:187 MB

Haber-Kamera:Malik GÖDELİNER/ADANA,()



