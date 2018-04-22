DHA YURT BÜLTENİ-13

1)BAKAN ZEYBEKCİ ADINA YAPTIRDIĞI DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ VE CAMİNİN TEMELİNİ ATTI

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, memleketi Denizli'de, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile, adına yaptırdığı Dini Yüksek İhtisas Merkezi ve Nihat Zeybekci Uygulama Camisi'nin temel atma törenine katıldı. Bakan Zeybekci, buradaki konuşmasında 15 Temmuz darbe girişiminde camilerden selaların okunmasıyla milletin harekete geçtiğini belirtip, "O selalarla millet harekete geçti ve sokaklara çıktı. Onun için bu Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezimizin burada olmasını bir sevdayla istedik" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da gençlerin doğru dini bilgilerle tanıştırılması gerektiğine dikkati çekip, "Doğru dini bilgiyi onlara ulaştırmazsak, dini istismar eden bir takım yapılar ortaya çıkıyor. Hatta o yapılar gün geliyor terör örgütüne dönüşüyor" diye konuştu. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaptırılacak olan Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi ve Nihat Zeybekci Uygulama Camisi temel atma törenine katıldı. Törene Denizli Valisi Hasan Karahan ile AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan ve Sema Ramazanoğlu da katıldı. Temel atma töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye'de eğitim merkezlerinin sayılarını arttırmak için çalışmalar yaptıklarını, şehirlerin öneminin şehirlere hizmet eden eğitim yuvalarıyla ortaya çıktığını ve okulların medeniyetin bir hakikati olduğunu söyledi. Türkiye'de 30'a yakın dini ihtisas kurumu olduğunu belirten Erbaş, "Yurdumuzun her köşesinden, yurt dışından gelerek eğitim alan hocalarımız var. Onları eğitiyoruz ve ülkelerine gönderiyoruz. Eğer biz doğru dini bilgiyle gençlerimizi tanıştırmazsak, doğru dini bilgiyi onlara ulaştırmazsak, dini istismar eden bir takım yapılar ortaya çıkıyor. Hatta o yapılar gün geliyor terör örgütüne dönüşüyor. Görüyorsunuz. Dini istismar eden terör örgütlerinden neler çektiğimizi görüyoruz. FETÖ ve DEAŞ gibi. Bunların hepsi planlı, programlı, Müslümanlar'ı kötü göstermek, bir şekilde insanları İslam'dan uzaklaştırmak ve İslam korkusunun altını desteklemek, ona zemin hazırlamak için kurulmuş örgütlerdir, yapılardır. Artık bunu görelim. 15 Temmuz hain darbe girişiminde gördük. O gün uçaklardan kurşunlar atan insanlar, dini istismar ederek buraya gelmedi mi? Evet. DEAŞ diye bir örgüt çıkardılar. Ne kadar İslam düşmanı devlet varsa onlar silahlarını gönderiyorlar. Onlar da kendilerini İslam devleti olarak lanse ediyorlar. Halbuki İslam'dan insanları uzaklaştırmak ve korkutmak için, 'İslam buysa benden uzak olsun' diyen insanların sayısını arttırmak için kurulmuş örgütlerdir bunlar. Onun için artık milletimiz bu konuda uyanıyor. Biz de bütün ülkemizi, milletimizi ekipler kurarak dolaşıyoruz. Kitaplar dağıtıp, konferanslar vererek dini istismar eden bu yapıları insanımıza tanıtmaya çalışıyoruz. Ve insanımızı onlardan korumaya çalışıyoruz" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise, kendisinin yaptırdığı ve ismini taşıyacak olan caminin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminde camilerden selaların okunmasıyla milletin harekete geçtiğini belirterek, "O selalarla millet harekete geçti ve sokaklara çıktı. Onun için bu Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezimizin burada olmasını bir sevdayla istedik. Bu coğrafyada bizim böyle esere ihtiyacımız var. Buradan çıkan ışığın etrafımızdaki illerle beraber etkisi olacağına ve aydınlatacağına inanıyorum. Aşkınız ve sevdanız yoksa hayal kuramazsınız. Eğer varsa hayal kurarsınız. O kurduğunuz hayallerle hizmetler yaparsınız. Biz hep bunları hayal ettik" dedi.

Konuşmaların ardından Denizli'de Dini Yüksek İhtisas Merkezi ve Nihat Zeybekci Uygulama Camisi'nin temeline ilk harç Bakan Zeybekci ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından butona basılarak döküldü.

Yaklaşık 2.5 yılda bitirilmesi planlanan Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde eğitim binası ve kursiyer lojmanı, Nihat Zeybekci Uygulama Camisi'nde ise yurt binası ve kongre merkezi olacak.

Bakan Zeybekci daha sonra Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'ndaki AK Parti Gençlik Kolları Kongresi'ne geçti.

Görüntü Dökümü

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-Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın karşılanmaları

-Temel atma töreninden görüntü

-Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması

-Bakan Zeybekci'nin konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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2)BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU, NİKAH ŞAHİDİ OLDU

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa’nın dağ ilçelerinden Harmancık’ta katıldığı bir nikahta damadın şahidi oldu. Nikahtan sonra Aile Cüzdanı'nı geline veren Çavuşoğlu, damada çeyrek altın taktı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte bugün Harmancık ilçesine gitti. Harmancık Kaykamamı Enes Aslantatar, AK Parti Harmancık İlçe Başkanı Yılmaz Ataş ve Harmancık Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya’nın da katıldığı Harmancık gezisinde ilk olarak esnafı ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, esnafla selamlaşıp, hayırlı işler diledi, ardından yeni yapılan otogarı gezdi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ve beraberindekiler daha sonra AK Parti Harmancık İlçe teşkilatı binasında ilçe yönetimiyle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Çavuşoğlu’nun, ilçe yöneticilerine 24 Haziran seçimleriyle ilgili parti stratejilerini anlattığı öğrenildi.

NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Toplantıdan sonra Belediye Nikah Salonu'nu gezen Çavuşoğlu, İlknur Çırak- Turgut Durak çiftinin nikahına katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın kıydığı nikahta Çavuşoğlu damadın, AK Parti İl BaşkanSalman ise gelinin nikah şahidi oldu. Nikah kıyıldıktan sonra Aile Cüzdanını geline veren Çavuşoğlu, damada çeyrek altın takarken, Başkan Aktaş da geline çeyrek altın taktı. Çavuşoğlu daha sonra ilçeden ayrıldı

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

BURSA/

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3)FETÖ'DEN ARANAN ESKİ TRT ÇALIŞANI EŞİYLE BİRLİKTE TEKİRDAĞ'DA YAKALANDI

TEKİRDAĞ'da jandarma ekiplerince kurulan kontrol noktasındaki uygulamada haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arama kararı bulunan eski TRT çalışanı F.Y. ve eşi E.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara karayolu üzerinde kontrol noktası kurarak araçlar ve sürücüleri üzerinde uygulama yaptı. Jandarma ekiplerince şüpheli görülen bir ticari araç durduruldu. Araçta bulunan eski TRT çalışanı F.Y. ve eşi E.Y.'nin Ankara 25'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlendi. Gözaltına alınan F.Y. ve Kayseri'de kız öğrenci yurdunda öğretmenlik yaptığı öne sürülen eşi E.Y., Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi. FETÖ şüphelisi çiftin işlemlerinin ardından Ankara'ya teslim edileceği belirildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Adliye tabela

-Jandarma araçlarının gelmesi

-Şüphelilerin adliyeye girişleri

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-