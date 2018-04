DHA YURT BÜLTENİ-13

Iğdır'da sanayi sitesinde patlama: 4 ölü, 14 yaralı (3)

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Iğdır Küçük Sanayi Sitesi'nde oksijen tüpü satan bir işyerinde meydana gelen patlamada, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 4'e çıktı. Ağır yaralı olarak Kars'a sevk edilirken yolda hayatını kaybeden Volkan Çetinyol'un cenazesi memleketi Iğdır'a geri getirildi. Enkaz altında kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin cesedi çıkarıldı. Hayatını kaybeden toplam 4 kişinin cesedi, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi morguna konuldu. 2'si ağır olan yaralılar bölgelerdeki hastanelere sevk edildi. Diğer 12 yaralının tedavisi ise Iğdır Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Haber: IĞDIR ()

Ali Koç: Her şey bizim elimizdeydi çok yazık oldu



Fenerbahçe'nin 2-3 Haziran tarihlerinde düzenlenecek kongresinde başkanlığa adaylığını açıklayan Ali Koç, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği söyleşiye katılmak için geldiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde olaylı derbiyle ilgili yorum yaptı. Söyleşi öncesi Herodot Kültür Merkezi'ndeki kokteylde Dernek Başkanı Mert Sayın ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Koç, dün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanıp 57'nci dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili, "Her şey bizim elimizdeydi, yazık oldu. Bunu hak etmedik. Bugün buradaki toplantıyı iptal etmek isterdim, konuşmak istemiyorum. Çok titiz ve yanlış hareket etmeden davranmak zorundayız" dedi.

"FAZLA BİRŞEY SÖYLEYECEK DURUMDA DEĞİLİM"

Ali Koç'un derbide yaşanan olumsuzluklar nedeniyle toplantıya katılmak istemediği, danışmanlarıyla yaptığı görüşme sonrası Marmaris, İstanbul, Çanakkale, İzmir, Ankara, Denizli ve Aydın'dan gelen üyeler olduğu için bu kararından vazgeçtiği öğrenildi. Yaklaşık 200 Fenerbahçeli üyenin ellerinde sarı-lacivertli bayraklar ve Fenerbahçe Marşı'yla karşıladığı Koç, herkesin elini sıkıp, hal hatır sordu. Kokteylde sanatçı Selçuk Alagöz'ün yazıp bestelediği söz ve müziğini yaptığı Fenerbahçe 100. yıl Marşının CD'si, Koç'a hediye edildi. Koç'un olaylı derbi nedeniyle çok gergin ve üzüntülü olduğu görüldü. Fenerbahçelilerin sorularını yanıtlayan, kendisine derbi gerginliği de sorulan Koç, "Fazla birşey söyleyecek durumda değilim" diye konuştu.

"DÜN AKŞAMKİ MAÇIN YANSIMALARI ÇOK FAZLA YERLERE ÇEKİLECEK"

Ali Koç, olaylarla ilgili, "Her şey bizim elimizdeydi. Yazık oldu, bunu hak etmedik. Bugün toplantıyı iptal etmek isterdim, konuşmak istemiyorum. Çok titiz ve yanlış hareket etmeden davranmak zorundayız. Çünkü dün akşamki maçın yansımaları çok fazla yerlere çekilecek. Buna prim vermemek gerekir. En çok soğukkanlı, mantıklı ve sakin olduğumuz bir dönem. Kim acele eder konuşursa, yanlış yapar. Bu nedenle bugünkü toplantıyı da iptal etmek istiyordum. Ama çok değerli üyelerimiz, çok uzun yollardan geldiler. Bu nedenle toplantıya katılıp, kısa bir konuşma yapıp dönmek istiyorum. Mümkünse de üyelerimizden bu konu üzerinde yanlış yorumlar yapılmamasını rica ediyorum" şeklinde konuştu.

Üyelerin yanlarında getirdiği atkı, forma ve bayraklaları imzalayan Koç, dernek üyeleriyle otelden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ali Koç'un insanlarla selamlaşması

- Forma imzalaması

- Ali Koç'un açıklamaları

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM, ()

NOT : GÖRÜNTÜ SPOR BÖLÜMÜNDE GEÇİLDİ

Nevit Kodallı Korolar Şenliği başladı

MERSİN Uluslararası Müzik Festivali kapsamında gerçekleştirilen 19'uncu Nevit Kodallı Korolar Şenliği başladı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen koroları sanatseverlerle buluşturan şenlik, Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserlerle start aldı. 3 gün sürecek şenliğin ilk bölümünde, çeşitli okulların çocuk koroları sahne aldı. Üç gün sürecek şenliğe, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 38 koro katıldı. Açılışta konuşan festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, "Müzik, nefes almak için bir neden olabilir. Bu sene şenliğe sizlerle başlamak ayrı bir mutluluk. Hepinizi çok seviyorum. Sevdiğiniz neyse, asla ve inatla vazgeçmeyin. Çünkü yaşamınız onunla bütünleşir, her şeyiniz onunla güzelleşir ve yıldızlara taşımayı başarırsınız. Bu şenlikte yer alıp şarkılar söyleyeceğiniz için hepinize çok teşekkür ederim" dedi.

Şenliğin ilk gününde ilkokul öğrencilerinin oluşturduğu korolar sahne aldı. Hareketli şarkıları ile salonu coşturan miniklere izleyiciler de eşlik etti. Atatürk fotoğraflarının basılı olduğu tişörtlerle sahne alan öğrenciler, performansları ile göz doldurdu. Ücretsiz olarak verilen konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, 3 gün boyunca verilecek konserleri izleyebilecek.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Katılımcılardan görüntüler

-Korodan görüntüler

-Koristlerden görüntüler

-Salondan görüntüler

-Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı'nın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()

Bodrum 2 depremle sallandı

MUĞLA'nın Gökova Körfezi açıklarında 2.9 ve 3.9 büyüklüğündeki 2 deprem meydana geldi. Deprem Bodrum'un mahallelerinde ve çevredeki yerleşim merkezlerinde hafif şekilde hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre ilk deprem, saat 15.14'te meydana geldi. Merkez üssü Gökova Körfezi açıkları olarak belirlenen 2.9 büyüklüğündeki deprem Bodrum, Konacık, Bitez, Ortakent ve Turgutreis'te de hissedildi. Hafif şiddetli depremin ardından, saat 15.20'de, 3.9 büyüklüğünde, yine aynı yerde ikinci bir sarsıntı daha oldu. Depremlere rağmen kentte herhangi bir tedirginlik yaşanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sokaktan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

Otomobilde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Atatürk Bulvarı üzerinde park halinde bulunan İsmail Dağlı'ya ait 45 N 5961 plakalı otomobilin motor kısmına bir kedinin sıkıştığını öğrenen itfaiye ekipleri, harekete geçti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi kurtardı. Özgürlüğüne kavuşan yavru kedi, yolun karşında ağaçların yanındaki ot yığına sığındı.

otomobil sahibi İsmail Dağlı, "Aracıma binmek istedim. Vatandaşların uyarısı üzerine itfaiyeye haber verdik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ:

- İtfaiye ekiplerin çalışması

- Meraklı vatandaşların

- Yavru kedinin parka kaçışı

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Muğla), ()

Gaziantep Valisi, koltuğunu öğrencilere devretti

GAZİANTEP'te ilkokul öğrencileri Ahmet Can Doğan ile Fatma Ceyda Yan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Ali Yerlikaya'nın makam koltuğuna oturdu.

Kurtuluş İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri Ahmet Can Doğan ile Fatma Ceyda Yan, beraberinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Kirazoğlu ve okul Müdürü Ferhat Davran ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. Öğrenciler, çiçek verdikleri Yerlikaya'nın makam koltuğuna oturdu. Vali Yerlikaya, makam koltuğunu bıraktığı öğrencilerle bir süre sohbet edip, gelecekte ne iş yapacaklarını sordu.

Fatma Ceyda Yan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Sayın valimize böyle güzel bir gün yaşattığı için ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizlere bu bayramı armağan eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyor ve mirasına sahip çıkacağımızı dile getiriyorum" dedi.

Ahmet Can Doğan ise Vali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Vali Ali Yerlikaya da öğrencilere tavsiyelerde bulunarak çok çalışmalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------

- Valilik makamı

- Öğrencilerin gelişi

- Valiye çiçek verilmesi

- Öğrencilerin koltuğa oturması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP-)

Hasta çocuklar 23 Nisan'ı hastanede kutladı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Devlet Hastanesi'ndeki çocuk hastalar ve hastane personelin çocukları için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama programı düzenlendi. Etkinlikte, çocuklar hastalıklarını unutup, palyaçolar eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Alaşehir Devlet Hastanesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için erken kutlama yapıldı. Hastanede ilk kez yapılan uygulamada, çocukların yüzleri palyaçolar tarafından boyanıp, oyunlar oynatıldı. Çeşitli oyuncaklar dağıtılan çocuk hastalar için pasta kesildi. Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici pastadan ilk dilimi çocuklara ikram etti. Hasta çocuklardan İkbal Nur Boztepe 'Egemenlik' isimli şiiri okudu. Gönüllerince eğlenen çocuklar, bir süreliğine de olsa hastalıklarını unutup, mutlu oldu.

Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekim Opr. Dr. Orhan Kırmalı, ilk kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hastanelerinde kutladıklarını belirterek, "Hastanemizde doktor sayımız arttı, buna paralel olarak tedavi gören hasta sayımızda da artış oldu. Hastalıklar sadece ilaçla tedavi edilmez. Hastalara moral ve psikolojik olarak destek vermek de bir tedavi şeklidir. Kutlamayla, çocukların doktor ve hastane korkusunu yenmesini de amaçladık. Çocuk doktorlarımız ve ilgili personellerimiz, proje kapsamında, mesai dışında poliklinikleri ve servisi süsledi. Hepsini bu özverilerinden dolayı kutluyorum" dedi.

Kutlamanın ardından konuşan Manisa İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici de "Ulu Önder Atatürk, dünyada eşi olmayan bir bayramı, çocuklara hediye etmiştir. Bunu gururla söylüyoruz. Bu yıl yine 23 Nisan'ı kutlayacağız. Bugün Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimliği, çocuk servisinde yatan hastalar ile personelin çocuklarına yönelik bir program düzenledi. Bizi de davet ettiler. Ben de bugün tüm programlarımı iptal ederek, çocuklarla beraber olabilmek için geldim. Mutlu oldum. Çocukların sevincine mutluluğunu görmek bize ayrı bir mutluluk verdi" dedi.

Yemenici, konuşmasının ardından çocuk hastaların aileleri ile bir süre sohbet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çocukların yüzlerinin boyanmasından görüntü

-Pasta kesiminden görüntü

-Çocuklara oyuncak dağıtılmasından görüntü

-Hasta çocuklardan İkbal Nur Boztepe'nin şiir okuması

-Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekim Opr. Dr. Orhan Kırmalı ile röp.

-Hasta çocuklar ve yakınları ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

Türkiye'de ilk defa barkod sistemiyle kimlik kontrolü yapıldı

GAZİANTEP'te, jandarma 19 ilde eş zamanlı yaptığı uygulamada, ilk kez barkod okuyucu cihaz kullanarak, yeni kimlik kartlarının çipinden kişi bilgilerine ulaştı.

Jandarma ekipleri, ülke genelinde emniyet, asayiş ve kolluk hizmetlerinin kalitesini artırmak için başlattığı uygulama ile yeni çipli kimlik kartlarını barkod cihazı ile okutarak kişi bilgilerine ve suç kayıtlarına ulaştı. Bilgilere daha hızlı, kesintisiz ve güvenilir ulaşmayı sağlayan barkod sistemli uygulama, 19 ilde eş zamanlı yapılan uygulamada kullanıldı. Bu kapsamda Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda uygulama noktası oluşturdu. Jandarmalar durdurdukları araçlarda arama ve evrak denetimi yaparken, içindekilerin ise kimlikleri kontrol edildi. Ekipler ilk kez kullanılan barkod okuma cihazları sayesinde vatandaşa ait bilgileri daha hızlı ve güvenilir bir şekilde kontrol ederek bekleme süresini en aza indirdi.

Uygulamada ayrıca, eğitimli köpeklerle uyuşturucu ve patlayıcı madde aramaları da yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Jandarmanın araçları durdurması

- Jandarmalyarın otobüslerdeki yolculardan kimliklerin alması

- Kimliklerin barkod cihazı ile taranması

- Köpeklerin bağajlarda arama yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-)