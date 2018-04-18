DHA YURT BÜLTENİ-13

Tatbikat sırasında tarlaya mühimmat düştü

Konya'nın Karapınar ilçesinde yapılan askeri tatbikat sırasında atılan mühimmat, Karaman sınırları içerisinde tarlaya düştü. Can ve mal kaybının olmadığı bölgeye helikopterle gelen askeri yetkililer, inceleme yaptı.

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı'nda yapılan tatbikat sırasında atılan bir mühimmat, 30 kilometre uzaklıktaki Karaman'ın Hamdiye köyü yakınlarındaki buğday tarlasına düşüp, infilak etti. Bu sırada çevre tarlalarda çalışan köyüleler, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Helikopterle bölgeye sevk edilen askerler, mühimmatın parçalarını topladı, bölgede incelemede bulundu. Gelen itfaiye ve sağlık ekipleri de geri gönderildi. Herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını belirten askeri yetkililer, tatbikat sırasında atılan bir mühimmatın planlanan yerin dışında bir noktaya düştüğünü belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-Helikopterden detay

-Askerin inceleme yapması

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN,()

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Fatma Şahin, 4 yıllık faaliyetlerini anlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, düzenlediği basın toplantısıyla başkan seçildiği tarihten bugüne yaptığı hizmetleri anlattı. Şahin, belediyenin bütçesi üzerinden spekülasyon yapıldığını aktararak, gelir ve gider dengesini koruduklarını söyledi.

Mutfak Sanatları Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Fatma Şahin, 4 yıllık başkanlığı dönemindeki faaliyetleri anlattı. Büyükşehir Belediyesi olarak kentin en ücra noktalarına kadar hizmet götürdüklerini aktaran Şahin, çok iyi bir ekiple halka hizmet ettiklerini ifade etti. Başkanlığı döneminde Suriye'de yaşanan iç savaşın kenti olumsuz etkilediğini dile getiren Başkan Şahin, şöyle dedi:"Hepimizin gördüğü gibi hemen dibimizde çok önemli bir kaosun, gözyaşının, savaşın devam ettiği noktada şehrin huzuru, refahı, mutluluğu, güvenliği ve şehirlerarası yarışta hak ettiğimiz yere gelmek için çok büyük çaba sarf ettik. Çok kolay mazeret üretebilirdik. Çok kolay, neden iş yapamadığımızı, neden iş yapmadığımızı topluma çok rahat anlatabilirdik. Ama biz arkadaşlarımıza şunu söyledik, 'en zor zamandadır kişilerin kabiliyeti ve kapasitesi ve takım içerisinde safları sıklaştırarak en az zararla buradan çıkıp en zor zamanda bunu yapabiliyorsak bu bizim başarımızdır' dedik. Ben huzurlarınızda bütün takım arkadaşlarıma, belediye de çalışan çaycısından, müdürlerine, daire başkanlarına ve bütün üst düzey yetkililerimize çok teşekkür ediyorum." Belediyenin halka hizmet etmesi için gelir- gider dengesini gözeterek öz kaynaklar oluşturulduğunu söyleyen Fatma Şahin, belediye giderlerini önemli oranda düşürdüklerini belirtti. Şahin, slayt gösterimi eşliğinde yaptığı konuşmasına şöyle devam etti: "Tablolara baktığımızda ön görülen gider ve gerçekleşen giderlerimiz var. Yani yılın başında bütçeye koyduğumuz rakamlarda çok ciddi mali disiplin uyguladık. Ön görülen gidere baktığımız zaman 1,5 milyon lira olan rakamı 1,319'a düşürdük. Giderleri azalttık. İkincisi gelirlere baktığımız zaman gelirlerimizdeki 1,2 milyon olan gelirimize gerçekleşen gelirimiz çok yaklaşmış durumda. Yani biz, gelir ve gider tablosunu yüzde 86 gerçekleştirmiş bir ekibiz. O yüzden birilerinin yalan, yanlış rakamların üzerinde oynayarak farklı bir şekilde algı oluşturmasına biz müsaade edemeyiz. Çünkü benim arkadaşlara söylediğim, biz hesabı halka ve hakka verme üzerine kurulan bir bakışla bakıyoruz ve her bir kuruşu bir yetim hakkı olarak görüyoruz. Burada toplan gelirdeki durum ne? diye bakacak olursak aslında buradaki başarıya dikkat çekmek istiyorum. Merkezi hükümetten gelen bize gelen para bizim toplam gelirimizin yarısı. Burada 500 bin mülteci var, onlara kendi vatandaşımıza gelen paradan da istifade edemiyoruz. 500 bin mültecinin temizliğinden, tüm yerel hizmetlerin hepsinin de 7 yıldan beri Büyükşehir Belediyesi olarak karşılamaya çalışıyoruz. Nedir bizim buradaki başarımız? Öz kaynak, bakın toplam bütçemize gelen bütçe kadar öz kaynak üretmişiz" Şahin, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantının yapıldığı yer

- Toplantıya katılanlar

- Fatma Şahin'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 254 MB

Haber -Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP,()

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Kıskandığı için öldürmüş

İzmit'te, 6 yıldır birlikte yaşadığı 43 yaşındaki Serpil Ertekin'i tabanca ile 5 el ateş ederek öldüren 48 yaşındaki Duran Günyeli, kıskançlık nedeniyle Ertekin'i öldürdüğünü söyledi. Evli ve 6 çocuk babası Duran Günyeli adliyeye sevk edildi.

Olay dün gece saatlerinde, İzmit Yeşilova Mahallesi Aykar Sokak üzerindeki bir apartmandaki dairede meydana geldi. Serpil Ertekin ile 6 yıldır birlikte yaşadığı Duran Günyeli arasında tartışma yaşandı. Emlakçılık yapan Duran Günyeli tabancası ile 5 el ateş ederek Serpil Ertekin'i vurdu. Silah seslerini duyan apartman sakinleri polisi ve 112 Acili aradı. Serpil Ertekin'i daha önceki evliliğinden olan 16 yaşındaki oğlunun önünde vuran Duran Günyeli kaçtı. Eve gelen 112 Acil ekibi, vücuduna 2 kurşun isabet eden Serpil Ertekin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Oğlu annesi Serpil Ertekin'in ölümünün şokunu yaşadı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından evden kaçan Duran Günyeli'nin aracını Mobese ve Plaka Takip Sistemini kullanarak takip ederek İzmit Yuvam Akarca mevkiinde yakalayarak gözaltına aldı. Geçen yıllarda MHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüten, bir süre önce ise İyi Parti'ye üye olduğu öğrenilen Serpil Ertekin, bugün İzmit Zeytinburnu Mahallesi'nde toprağa verildi. Gözaltında bulunan Duran Günyeli, ifadesinde kıskançlık nedeniyle Serpil Ertekin ile aralarında tartışma yaşandığı, bu nedenle kendini kaybederek Ertekin'i öldürdüğünü söyledi. Duran Günyeli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 6 çocuk babası Duran Günyeli'nin evli olduğu, 6 yıldır da Serpil Ertekin ile birlikte yaşadığı, emlak firmasında birlikte çalıştıkları öğrenildi. Duran Günyeli'nin olay sırasında alkollü olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zanlının adliyeye sevk edilmesi

Haber:Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli)

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Kadınları fuhşa zorlayan çeteye özel harekatlı operasyon (3)

FUHUŞ PAZARLIĞI KAMERADA

Kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınları tuzaklarına düşürüp zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 8 kişinin yakalanmasının ardından, operasyona ait görüntüler de ortaya çıktı.

Ekiplerin 3 ay boyunca otoyolda fuhuş yapan kadınları adım adım izlediği öğrenildi. Kaydedilen görüntülerde ise yol kenarına park eden TIR sürücülerinin, araçları park ederek sıraya girmesi dikkat çekti. Yoldan geçen araçlara el sallayarak durmalarını söyleyen kadınlar ise anlaştıkları kişilerle oradan ayrıldı. Gözaltına alınan 22 kadının ise sorguları sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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- Otoban kenarında bekleyen kadın

- Üst geçitteki adamlar

- Kadının adamların yanına gitmesi

- Adamın kadına sarılması

- Otoban kenarında bekleyen kadınlar

- TIR'ları durdurmaya çalışmaları

- Duran TIR'lar

- Kadının tır şoförü ile konuşması

SÜRE: 03'19" BOYUT:202 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

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Şanlıurfa'da yöresel yemek ziyafeti

Şanlıurfa'da, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında protokol ve vatandaşlara 13 ilçeye özgü yöresel yemek ikramı yapıldı. Birbirinden lezzetli yemeklerin sergilendiği stantlarda hamur şekeriyle yapılan Harran Kümbet evleri, Göbeklitepe ve Urfa Kalesi pastaları büyük ilgi gördü.

Turizm Haftası dolayısıyla Şanlıurfa Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı organizasyonuyla balıklıgöl civarında bulunan tarihi Sakıp'ın Köşkü'ndeki bahçesinde 'Yöresel Urfa yemekleri' standı açıldı. Açık havada sunulan yöresel yemekler için vatandaşlar saatler öncesinde etkinlik alanını doldurdu. 13 ilçeye özgü aşçılar tarafından hazırlanan çiğköfte, içliköfte, sıkma, Yahudi köftesi, kuzu iç pilav, zerde, mangal kebabı davetlilere Siverek sıra gecesi ekibinin seslendirdiği türküler eşliğinde ikram edildi. Bu yıl ilk defa şeker hamurundan Göbeklitepe, Urfa Kalesi, Harran Kümbet evleri ile Harran Üniversitesi kalıntılarının yer aldığı pastalar davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Stantların önünde oluşan uzun kuyruklarda vatandaşlar, çeşit çeşit yöresel yemeklerin tadına bakmanın lezzetini yaşadı. Yöresel kıyafetli kadınların yemek ikramında bulunduğu stantları gezen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yemeklerin tadına bakarak aşçılardan bilgi aldı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Geçen yıl turizm noktasında oldukça verimli bir yıl geçti. Bu yılda beklentimiz oldukça yüksek. Bölgede terör olaylarının bitmesiyle birlikte inanç turizmin merkezi olan Şanlıurfa'da turizm patlaması yaşanıyor. Birbirinden lezzetli yöresel yemeklerin bulunduğu Şanlıurfa'da UNESCO Gastronomi şehri olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz" dedi. Etkinlikte Şanlıurfa'yı mutfak cennetine dönüştürmek istediklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise "Ben bu etkinlikte görev alan 13 ilçe belediyelerimize teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'nın kendine has yemekleri bakımından Türkiye'nin önde gelen illerin başında yer almaktadır. Şanlıurfa tarım kenti ama turizm potansiyeli en yüksek illerden birisidir. Şanlıurfa'yı bir mutfak cennetine dönüştürmek için elbirliğiyle çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. Açık havada ücretsiz olarak ikram edilen birbirinden lezzetli yemekler kısa sürede davetliler tarafından tüketildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Etkinlikle katılanlar

- Şeker hamuruyla yapılan tarihi mekanların pastası

- Pastalar hakkında açıklamada bulunan aşçılar

- Stantlarda sergilenen yöresel yemekler

- İkramların yapılması

- Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 405 MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,()