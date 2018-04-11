DHA YURT BÜLTENİ-13

1)POZANTI, ŞEHİDİNİ UĞURLADI

BİTLİS kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sefa İzbudak (26) memleketi Adana'nın Pozantı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenazesi ilk olarak helallik alınması için Yukarıbelemedik Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Yukarıbelemedik Mezarlığı'na götürüldü. Burada düzenlenen törene Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, şehidin babası Necati, annesi Teslime ile eşi Emine İzbudak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin babası Necati İzbudak'ı, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik teselli etti. Törene şehidin 6 aylık bebeği Talha, bir jandarma görevlisinin kucağında babasının cenazesine katıldı. Şehit, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze evinden genel görüntü

- Cenazeye kalabalıktan genel ve detay görüntü

- Polis araçları ve cenaze aracından görüntü

- Cenaze aracı ve kalabalıktan görüntü

- Kadın Askerin Şehit Sefa İzbudak'ın bebeğini kucağında taşıması

- Fenalaşan şehit yakınları

- Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın cenaze törenine gelmesi

- Ağlayan şehit yakınları

- Törendeki jandarmalardan görüntü

- AB Bakanı Ömer Çelik'in cenazeye gelmesi

- Bakan'nın şehidin yakınları ile görüntüsü

- Bakan'ın konuşması

- Dua edilmesi

- Töreni izleyen köylü kadınlardan detay

- Şehidin tabutunun jandarmanın omuzunda getirilmesi

- Cenazi namazından görüntüler

- Helallik alınması

SÜRE:05'03"BOYUT:307MB

Haber-Kamera:Onur BULAT/POZANTI (Adana), ()

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2)4 KİŞİNİN OLDUĞU OTOMOBİL BARAJA UÇTU İHBARI (1)

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde, 3'ü çocuk, 4 kişinin içinde bulunduğu otomobilin Gökkaya Baraj göletine uçtuğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Saimbeyli ilçesine bağlı Yardibi köyünde bir kişi, saat 12.30 sıralarında polisi arayıp, içinde 3'ü çocuk, 4 kişinin bulunduğu otomobilin Gökkaya Baraj göletine uçtuğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerin polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, baraj gölü kıyısında 01 Z 1238 plaka takılı olan otomobil tamponu bulundu. Bölgeye çağrılan dalgıçlar, gölette arama başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden genel görüntüler

- Yerdeki plaka

- Arama kurtarma çalışması yürütenler

- Baraj gölünden görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim ÖZTAŞ/SAİMBEYLİ (Adana), ()

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3)SANATÇI ESAT KABAKLI KOLUNDAN AMELİYAT OLDU

BURDUR'da dün otomobiliyle geçirdiği kazada yaralanan halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı, Isparta'da tedavisinin sürdüğü hastanede kolundaki parçalı kırık nedeniyle ameliyat edildi.

Burdur'un Karamanlı ilçesi yakınlarında dün otomobiliyle geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve Isparta Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı, bugün ameliyat oldu. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Feridun Ruşen Keskin ile Esat Kabaklı'nın eşi Necla Kabaklı, sanatçının durumuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

'GENEL DURUMU İYİ'

Esat Kabaklı'nın dün akşam hastaneye geldiğini hatırlatan Başhekim Uzm. Dr. Feridun Ruşen Keskin, sol ön kolda kırık olduğunu söyledi. Dün ödemden dolayı ameliyat olamadığı için bugün saat 13.00 sıralarında ödem çözülünce ameliyata alındığını aktaran Keskin, "Ön kol ikili kırık plak ve vidayla sabitleştirildi. Şu an itibariyle ameliyattan çıktı. Genel durumu iyi. Akciğerdeki lezyon bugün daha iyi. Birkaç gün daha misafir edeceğiz. Hayati tehlikesi yok" dedi.

SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

Necla Kabaklı da eşinin Isparta'ya getirilmesinin çok iyi olduğunu ve ameliyatının başarılı geçtiğini aktarırken, "Gereken bütün imkanlar sağlandı. Gereken bütün iletişim yapıldı. 7'den 70'ye herkes ilgilendi. Sonuçlar güzel oldu. Umarım bundan sonra da iyi olacak. Bizlere yardım eden Vali beyimize, savcılarımıza, hakimlerimize hastanenin bütün personeline, Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'İLK OTOBÜSLE BURAYA GELDİM'

Ameliyat öncesi eşiyle görüştüklerini kaydeden Necla Kabaklı, çıktıktan sonra görüşemediklerini, başhekimin iyi olduğunu söylediğini aktardı. Kaza haberini nasıl öğrendiğini de açıklayan Kabaklı, şöyle dedi:

"Fethiye'deydim. Esat Bey İstanbul'dan yanıma geliyordu. Gelme saatleri yaklaştığı halde, haber alamayınca merak ettim aradım. Elazığ derneği başkanıyla görüştüm. Telefon ondaydı. 'Noldu' diye sordum. Biraz tereddütte ve tedirginde kaldım. 'Üzülmeyin, kaza oldu' dedi. 'Esat Bey çok iyi merak etmeyin' dedi. Ondan sonra duramadım tabii ilk bulduğum otobüsle buraya geldim. Gelince rahatladım."

Görüntü Dökümü

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- Esat Kabaklı'nın eşi kaza haberini nasıl aldığını anlattı

- Başhekim Uzm. Dr. Feridun Ruşen Keskin ve eşi Necla Kabaklı'nın açıklamaları

150 MB /// 02. 28

Haber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, ()

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4)GENÇ İŞ İNSANI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ISPARTA İpliksan Fabrikası'nın kurucularından iş insanı merhum Mustafa Gürkan'ın torunu Mustafa Gürkan (38) kansere yenik düştü. Mustafa Gürkan, Isparta'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Isparta'nın tanınmış ailelerinden Gürkan ailesinin 4'üncü kuşak temsilcisi, Aysun ve Mehmet Gürkan'ın oğulları Mustafa Gürkan yaşamını yitirdi. İpliksan Fabrikası'nın kurucularından Mustafa Gürkan'ın torunu olan ve yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gördüğü belirtilen Mustafa Gürkan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede dün sabah yaşamını yitirdi.

Mustafa Gürkan'ın cenazesi bugün Isparta'ya getirildi. Öğle vakti Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Ak Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mustafa Gürkan'ın babası Mehmet Gürkan, amcası Melih Gürkan, işadamları, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mustafa Gürkan'ın cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Genç iş insanı son yolculuğuna uğurlandı

- Cenazeden görüntüler

122 MB /// 2.00

Haber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, ()

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5)RİZE ZİRAAT ODASI, YAŞ ÇAY FİYATININ 2 LİRA 60 KURUŞ OLMASINI İSTEDİ

RİZE Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, yaklaşan yaş çay sezonu öncesi açıklanacak olan çay fiyatı ile ilgili açıklama yaptı. Paliç, 2017 yılında 2 lira olan yaş çay fiyatının 2018 yılında destekleme ile beraber 2 lira 60 kuruş olmasını talep ettiklerini söyledi.

Rize Ziraat Odası Meclisi'nde çay fiyatı konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, “Talebimiz destekleme ile beraber 2 lira 60 kuruştur. Bakanımıza Rize’ye gelişinde bu talebimizi iletmiştim. Geçen sene ne yazık ki çay sezonu başlamasına rağmen çay fiyatı belli değildi. Bu sezon bunun olmaması için siyasilerimiz aracılığı ile bakanımızın çay sezonu başlamadan çay fiyatını açıklamasını talep ediyoruz. Geçen sezon çayını satan ve alan çay fiyatını bilmiyordu.“ dedi.

Rizeli vatandaşlar ise çay parası ile geçinemediklerini söyleyerek, çay fiyatının 3 lira olmasını istediler.

Görüntü Dökümü

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Başkan Paliç konuşma

Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER/

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6)KIRIKKALE'DE 'ENGELLİ VE YAŞLI REFAKAT BİRİMİ'NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KIRIKKALE Yüksek İhtisas Hastanesinde Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Ögütken'in katılımıyla, 'Engelli ve yaşlı Refakat Birimi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinin bir bölümünde hizmet verecek olan birimin açılışına, Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Ögütken, Vali Yardımcısı Sait Kılınç, AK Parti Kırıkkale Milletvekilleri Abdullah Öztürk, Mehmet Demir, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş,davetliler ve engelli vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Öğütken, "Bir çok hastanede uygulanıyor ama ilki burada uygulanan bir konu var. İnşallah ailelerde çocuklarını bırakacakları bir projeye imza atacaklar. Biz de hem Sağlık Bakanlığı hem de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak çalışmalara katkıda bulunacağız ve ailelerin hiç olmazsa günde bir gün çocuklarını rahatlıkla bırakabilecekleri bir ortamı gerçekleştirmiş olacağız. Özel çocukları olan ailelerimiz hastanelere geldikleri zaman numara almalarına, beklemelerine ihtiyaç kalmadan sıkıntısız bir şekilde onların engellerini de ortadan kaldırarak bu işlemi yapmış olacağız. Yani refakatçilerinin de rahatlıkla faydalanmasını sağlayacağız. Hedefimiz hastaneleri daha iyi, daha güzel hem fiziki ortamını hem de teknolojik ortamlarını daha iyi ortamlara getirmektir" dedi. Daha sonra birimin açılışı gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Açılıştan görüntü

-Bakan yardımcısının açıklaması

-Detay

KIRIKKALE/

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7)ÜNİVERSİTELİ KIZA CİNSEL SALDIRIDA BULUNAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

BOLU'da, üniversiteden otobüs parası olmadığı için kent merkezindeki evine otostopla gitmek isteyen genç kızı otomobiline alıp, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen S.S.(25) yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Önceki akşam meydana gelen olayda, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü civarında otomobiliyle seyir halinde olan S.S., ders çıkışı otostop çekerek kent merkezindeki evine gitmek isteyen üniversiteli genç kızı aracına aldı. Otomobil, şehir merkezi istikametinden saparak ıssız bir alana yöneldi. S.S., aracını boş bir alanda durdurduktan sonra burada genç kıza cinsel saldırıda bulundu. Genç kız saldırganın elini ısırarak kurtulup kaçmayı başardı. S.S. de paniğe kapılıp ıssız arazide lastiği patlayan otomobilini olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı. Büyük korku yaşayan genç kız, olayın ardından karakola giderek, S.S.'den şikayetçi oldu. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kimliğini tespit ettiği S.S.'nin evine düzenlediği baskında saldırganı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.S., adliyeye sevk edildi.

Genç kızın, otobüs parası olmadığı için otostopla kent merkezine inmeye çalıştığı öğrenildi. Şüpheli, adliyeye getirildiği sırada, adliye önünde bekleyen yakınları, çekim yapan basın mensuplarına engel oldu. Şüphelinin bir yakını da elinde bulunan hırkayla S.S.'nin yüzünü örttü.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Yakınlarının engel olmaya çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()



