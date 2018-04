DHA YURT BÜLTENİ-13

Çatak-Pervari yolunda kaza: 14'ü öğrenci, 18 yaralı

Van'ın Çatak ilçesi ile Siirt'in Pervari ilçesi arasındaki yolda seyir halindeyken kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan öğrenci servisinde 14'ü çocuk, 18 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza, öğle saatlerinde Çatak- Pervari yolu üzerinde bulunan Belenoluk köyü yakınlarında meydana geldi. Öğrencileri taşıyan 65 NU 385 plakalı minibüs, iddiaya göre, fren aksamında meydana gelen arıza ve sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, araç sürücüsü ile 3 kadın ve 14 öğrenci yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ve özel araçlarla Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından durumu ağır olan 2'si öğrenci 3 kişi, Van'a sevk edildi. Çatak Kaymakamı ve Belediye Başlan Vekili Hacı Asım Akgül de hastaneye gelerek doktorlardan yaralılar hakkında bilgi aldı.

Haber:Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), ()

=============================================

Yol göle dönünce üst geçitte mahsur kaldılar

Gaziantep'te sağanak ve dolu nedeniyle tıkanan rögardaki kanalizasyon suyu taşıp yolları göle çevirdi. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne geçiş için üst geçide çıkıp mahsur kalan, aralarında hastaların da bulunduğu çok sayıda vatandaş güçlükle kurtarıldı.

Kentte öğleden sonra etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintilerinin oluşmasıyla trafikteki araçların güçlükle ilerlediği yağış nedeniyle Üniversite Bulvarı'ndaki rögar tıkanınca, kanalizasyon suyu yola taştı. Yolu gölete dönüştüren kanalizasyon suyu, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne geçiş için kullanılan üst geçidin önünü de kapattı. Bu sırada üst geçitte bulunan aralarında öğrenci ve hastaların da bulunduğu çok sayıda kişi mahsur kaldı. Üst geçitte mahsur kalanlar, çevredeki esnafın yola koyduğu sebze ve meyve kasalarına basarak üst geçitten inmeye çalıştı. Yaşlı ve çocuklar ise çevredekiler tarafından sırtta ve kucakta taşındı. Üst geçittekiler, çevredekilerin seferber olmasıyla yaklaşık 1 saatte kurtarıldı. Bazı vatandaşlar kanalizasyon suyuna düşerken, bazıları da gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Yağıştan detay

- Yollardaki su birikintileri

- Güçlükle ilerleyen araçlar

- Tıkanan rögar

- Üstgeçitte mahsur kalanlar

- Vatandaşların kurtarılması

- Vatandaşlarla röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 437 MB

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP,()

============================================

Artuklu üniversitesi senatosu: üniversitede bir kıyafet dayatması söz konusu olmamıştır

Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosu, basında yer alan haberler üzerine açıklama yaparak, Rektör Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın üniversitede kimseye bir kıyafet dayatması yapmasının söz konusu olmadığını kaydetti.

Artuklu Üniversitesi Senatosu üyeleri dün toplanarak, son dönemlerde çeşitli medya organlarında Rektör Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile ilgili çıkan haberlere dair ortak bir açıklama yapma kararı aldı. Senato tarafından yapılan yazılı açıklamada, üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin hem akademik hem de idari pozisyonları bulunabildiği, akademisyenlerin, bilimsel çalışma sahasının genişliği göz önünde bulundurulduğunda birbirinden farklı düşüncelere ve yaklaşımlara sahip olabileceğini ve bunları bilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşabilecekleri belirtildi. Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarında özgür oldukları ve her türlü fikri tartışmaya açık olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:"Bununla birlikte akademisyenler, idari uygulamalarında hukuk devletinin belirlemiş olduğu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket ederler. Bazı basın organlarında çıkan haber ve yorumların bu temel prensibi göz ardı ettiği, akademik yorum ve değerlendirmeler ile idari uygulamaları bilinçli olarak birbirine karıştırarak etik ilkelerle bağdaşmayan bir tarzda manipülatif sonuçlar çıkardığı ve bu yolla Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile ilgili gerçekle uyuşmayan haberler yaptığı görülmektedir. Rektörümüz İslami İlimler ve Bilim Tarihi ile ilgili yaptığı araştırmaları elli yıldan beri sürdürmekte ve akademik özgürlük kapsamında fikir ve düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmaktadır. Rektörümüzün akademik çalışmalarının yanı sıra yürüttüğü idari görevlerinde kanun ve yönetmeliklerin belirlediği çerçeve dışına çıkmadığı aşikârdır."

'KİMSEYE KIYAFET DAYATMASI OLMAMIŞTIR'

Senato açıklamasında, insanları inanç ve kılık kıyafetleri üzerinden değerlendirmenin ve yargılamanın temel hak ve hürriyetlere aykırı olup, 28 Şubat gibi darbe süreçlerinin bir uygulaması olduğu kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İnsanların özel yaşam ve mülkiyetlerinde, ibadet alanlarında inandığı ve dilediği kıyafeti giymesi doğal bir haktır. Doğal olmayan şey, bu kıyafetleri başkalarına dayatmaktır. Bu açıdan bakıldığında Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın üniversitede hiç kimseye bir kıyafeti dayatması söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla sosyal medya platformlarında Üniversitemiz Rektörü ile ilgili olarak Rektörlük makamında böyle bir kıyafet giydiği ve bunu uygulamaya çalıştığına dair haber, yorum ve değerlendirmeler gerçekle bağdaşmadığı gibi inanç ve kıyafet üzerinden olumsuz bir algı oluşturmaya yöneliktir." Rektörün haksız yere itham edildiğini ifade eden Artuklu Üniversitesi Senatosu, açıklamanın sonunda şunları kaydetti: "Yakın dönemde ülkemizde yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi sonrası üniversitelerde belli idari pozisyonlarda görev yapanların görevleri Yüksek Öğretim Kurumu tarafından sona erdirilmiş olup bu görevler rektörlere devredilmiştir. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, üzerinde bulunan bu görevlerin bir kısmına üniversitemizde bulunan profesör unvanlı akademik personelden atamalar yapmış, süreç içerisinde bu görevlerden kendi istekleriyle ayrılanlar olmuştur. Bunun yanı sıra iddia edildiğinin aksine üniversitemizde idari organlar arasında herhangi bir uyumsuzluk söz konusu değildir. Bazı medya organları bu durumu göz ardı ederek hangi amaca hizmet ettiği belli olmayan bir tarzda spekülatif haberler yapmış ve Rektörümüzü haksız yere itham etmiştir."



Haber:MARDİN, ()

==================================================

Kendini vurduğunu söyleyen muhtar tedaviye alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, tabancasıyla kendisini vurduğunu söyleyen Şamlar Köyü muhtarı Ayhan Duman(50) tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Ören mevkiinde meydana geldi. Şamlar köyü muhtarı Ayhan Duman, yeğeni Ö.D. tarafından tabancayla vurulmuş halde özel hastaneye kaldırıldı. Karnından yaralanan Ayhan Duman yapılan ilk müdahalenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Ayhan Duman'ın polislere kendisini vurduğunu söylediği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri ise otomobilde yaptığı incelemede kurşun izlerini tespit etti. Muhtarın kendisini mi vurduğu yoksa başkası tarafından mı vurulduğu yapılacak soruşturmanın ardından ortaya çıkacağı bildirildi. Polis ekiplerinin araçta incelemesini sürdürdüğü sırada, Ö.D. gazetecilere saldırdı. Araya giren polis ekipleri Ö.D.'yi uzaklaştırdı. Ö.D. bir süre sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Polisin araçta inceleme yapması

-Muhtar Ayhan Duman’ın yeğeni Özgür Duman’ın saldırı anı

-Polislerin araya girip Özgür Duman’ı uzaklaştırması

-Hastane önünden detay görüntüler

-Ayhan Duman’ın akrabalarının göz yaşları

Süre: (3.33) Boyut: (212 MB )

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

================================================

Gaziantep'te otomobil devrildi, sürücü yaralandı

Gaziantep'te yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, refüjdeki ağacı devirdikten sonra karşı şeritte devrilen otomobilin sürücüsü Hakan Kıdak (46) yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Gazi Muhtar Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Hakan Kıdak yönetimindeki 27 BFF 24 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, önce refüjdeki ağaca çarptı, ardındın karşı şeride geçip devrildi. Kazada otomobilde yalnız bulunan sürücü Kıdak yaralandı. Yaralı sürücü, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle hurdaya dönen otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------

- Kaza yeri

- Devrilen otomobil

- Sağlık görevlileri

-Yaralanan sürücü

- Yerinden sökülen ağaç

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 39 MB

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP,()

================================================

Kameradaki markette bıçaklama sanığı baba-oğula hapis cezası



Kayseri'de bir markette sıra bekleme nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada Yusuf Tekeli'yi (37) bıçakla yaralamaktan yargılanan tutuklu sanık Şaban C. (53) 11 yıl 8 ay, oğlu M.C. (16) ise, 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Şaban C.'nin tutukluluk halinin devamına, oğlunun ise tahliyesine karar verdi. Markette yaşanan olayın ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kayseri'de geçen yıl 14 Mart'ta, merkez Melikgazi İlçesi Belsin Kocatepe Mahallesi'nde bir markette meydana gelen olayda, iddiaya göre; marketin kasasına gelen müşteriler Şaban C. ile oğlu M.C. ve Yusuf Tekeli arasında sıra bekleme yüzünden tartışma çıktı. Çıkan kavgada Şaban C. ve oğlu M.C., Yusuf Tekeli'yi bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Yusuf Tekeli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınırken, baba ve oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Şaban C. hazır bulundu. Oğlu, M.C ise, tutuklu bulunduğu Ankara Çocuk Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini istedi. Markete ürün değişimi için gittiğini söyleyen Şaban C. "Marketten aldığım ürünün değişimi için kasaya gittim. O sırada da Yusuf ile tartıştık. Aşağılayıcı, hakaret ve küfürler etti. Ayırmaya çalışırken de oğlum bıçakladı. Pişmanım" dedi. M.C. ise, pişman olduğunu belirterek, "Yapmamam gereken şeyi yaptım. Babamı o vaziyette görünce bir anda bıçakla vurdum. Öldürme kastım asla yoktu" dedi. Şaban C.', 'Fikir ve eylem birliği içinde öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çaptrılırken, oğlu M.C. ise, aynı suçtan 7 yıl 9 ay hapis cezası aldı, tahliye etti.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bıçaklı yaralama olayı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kamara kaydında ilk olarak mağdur Yusuf Tekeli ile Şaban C.'nin sözlü olarak tartıştığı, ardından da kavga ettikleri görüldü. Daha sonra Yusuf Tekeli aldığı ürünleri poşete koyduğu sırada Şaban C. ve elinde bıçak bulunan oğlu M.C., saldırıda bulundu. M.C.'nin Tekeli'yi bıçaklama anı market kamerası tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber:Samed Aydın SUN/KAYSERİ, ()

================================================

Kaçak göçmenler Ro- ro gemisindeki konteynerde yakalandı

TÜRKİYE ile İtalya arasında Ro-ro seferi düzenlenen gemideki konteynere saklandığı belirlenen 78 kaçak göçmen yakalandı. Kaptan, rotasını Aydın'ın Kuşadası ilçesine çevirip, kaçakları yetkililere teslim etti.

Türkiye'den İtalya'ya sefer düzenlenen Ro-ro gemisindeki konteynerden gelen seslerden şüphelenen kaptan, Girit Adası açıklarında kaçak göçmenleri fark etti. Rotayı Kuşadası'na çeviren kaptan, sahil güvenlik ekiplerine durumu bildirdi. Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gemiye gelerek, konteyneri kontrol etti. Konteynerde 6'sı çocuk 16'sı kadın 78 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, yapılan işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haber:Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), ()

==================================================

TIR'la kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde TIR'la kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kentte meydana gelen ikinci kazada ise Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173'üncü yıl dönümü kutlamasına giden motorize trafik polis memuru yaralandı.

Kaza, bu sabah, Aydın- Denizli Devlet Karayolu üzerinde Eski Karakol Kavşağı'nda meydana geldi. Denizli'den Aydın yönüne giden Aslan Asan yönetimindeki 07 FBB 49 plakalı TIR, Alparsan Türkeş Bulvarı'ndan çıkan Selahattin Tanrıverdi (26) yönetimindeki 09 CDL 05 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Selahattin Tanrıverdi (26) ile kamyonet içerisinde yolcu olarak bulunan Şükrü Tanrıverdi (55) ve İrfan Öztürk (56) çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi oldukları öğrenildi. Öte yandan Nazilli- Aydın Karayolu Eğrek Mahallesi Mevkisi'nde bugün saat 11.00'de meydana gelen kazada, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173'üncü yıl dönümü kutlamasına giden motorize trafik polisi Necmettin Ü. yönetimindeki motosikletle, kavşaktan dönen Mustafa E. yönetimindeki 35 G 8342 dorse plakalı TIR'a akadan çarptı. Kazada yaralanan polis memuru Necmettin Ü., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü Mustafa E. ise gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- 3 kişinin yaralandığı kaza yerinden görüntü

- Yaralı 3 kişinin ambulansla hastaneye kaldırılması

- İkinci kazada yaralanan trafik polisin fotosu

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

================================================

Polisler için Bitlis'te yaş pasta, Hakkari'de kurban kesildi

Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümü, Bitlis ve Hakkari'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, korumalarına yaş pastayla sürpriz yaparken, Hakkari'de ise kurban kesildi.

Bitlis Valisi Ustaoğlu, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, koruma polislerine sürpriz yaptı. Ustaoğlu, makamına davet ettiği polislere, kesilen yaş pastadan ikram etti. Vali Ustaoğlu, "Memleketimizin emniyet ve asayişinde, hepimizin huzur içinde geçirdiği bugünlerde, tüm sorumluluğu üzerine alan teşkilat mensuplarının bugününü kutluyorum. Memleketimizin huzurunda, güveninde, emniyetinde başrol oynayan teşkilatımızın bu güzel yılını kutluyoruz. Gece- gündüz demeden vazifesi başında memleketi, devleti, bayrağı için gözünü kırpmadan mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm arkadaşlarımıza nice güzel yıllar diliyorum" dedi.

HAKKARİ'DE KURBAN KESİLDİ

Hakkari'deki Polis Haftası kutlamalarına ise valilik binası önündeki Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlandı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve beraberindeki Polis Gücü Spor Kulübü sporcuları, Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret edip, çiçek verdi. Daha sonra polisevi önünde kurban kesildi. Kurban kesim törenine Vali Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Müftüsü Faruk Gürbüz ve polis memurları katıldı. İl Müftüsü Faruk Gürbüz, kurban kesimi öncesi dua okudu. Etlerin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

BİTLİS

-Vali İsmail Ustaoğlu, koruma polislerine yaş pasta ikramında bulunması

-Vali Ustaoğlu'nun açıklaması

HAKKARİ

-Valilik önündeki çelenklerin anıta sunulması

-Törene katılanlar

-Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve beraberindeki polis gücü sporcularının Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etmesi

-Polis evi önünde kurban kesimi

-Kurban kesim törenine katılan Vali ve diğer yetkililer

-Duaların okunması

Haber:Özcan ÇİRİŞ- Mehmet ÖZKAN/BİTLİS, HAKKARİ, ()

================================================

Polis Teşkilatı'nın kuruluşu törenlerle kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü, Antalya'da törenlerle kutlandı.

İlk tören sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından konuşan İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Ahmet Taşır, Türk polis teşkilatının mensubu olmaktan büyük gurur duyduğunu belirtti. Taşır, "Türk milleti polisine her zaman güvenmiş ve her türlü desteği vermiştir. Milletimizin bizlere duyduğu güveni zedelememek ve onlara en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek öncelikli düşüncelerimizdendir. Sevgi, adalet, eşitlik, sabır, hoşgörü ve nezaketin, halkla bütünleşmenin temel anahtarı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız" dedi. Konuşmaların ardından kadın polisler vatandaşlara karanfil verdi. İkinci tören Antalya Valiliği'nde yapıldı. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birim temsilcilerinin katıldığı törende polisleri, Vali Vekili Hamdi Bolat kapıda karşıladı. Polisler Vali Yardımcısı Bolat'a çiçek takdim etti. Kabulde konuşan Hamdi Bolat, polislerin yeri geldiğinde sınırları aşarak görevlerini yerine getirdiğini belirterek, "Polis teşkilatımız ülkemiz için vazgeçilmezdir. Gerek personel, gerekse teknik donanım olarak daha da geliştirilmesi lazım. Gelişeceğine de inanıyorum. Polis teşkilatımız son yıllarda çağdaş gelişime paralel olarak, sosyal sorumluluk projeleri içerisinde de yer alıyor. Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda sosyal sorumluluk projeleri ile her yaştan insanımıza ulaşan bir yapıya kavuşmuştur. Bu anlamda da toplumumuz için vazgeçilmezdir" diye konuştu. İl Emniyet Müdürü Ramazan Ahmet Taşır ise 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşadığı iki anısını anlattı. Hain darbe girişimi döneminde terörden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olduğunu hatırlatan Taşır, "Valiliğin önüne geldiğimizde Yunus arkadaşlarımızdan biri benden heyecanla izin istedi. 'Nereye gideceksin' dediğimde, bana hitaben 'Müdürüm üzerimde 1 şarjör var. Müsaade ederseniz eve gidip evdeki yedek mermilerimi de alacağım. Bir şarjör yetmeyebilir' demesi, bir bayan arkadaşımızın çocuklarını komşusuna bırakıp aceleyle göreve gelmesine şahit oldum. Emniyet teşkilatımızın bu inancı ve kudreti olduğu sürece ben Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir güç tarafından bölüneceğine ve bir karış toprağının alınacağına inanmıyorum" diye konuştu. Üçüncü tören, Uncalı Polis Şehitliği'nde yapıldı. Buradaki tören, şehitlerin adının okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından mezarlara karanfil bırakılması ile son buldu.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

Cumhuriyet meydanından polislerin görüntüsü

Çelenklerin sunma töreni

Ramazan Ahmet Taşır'ın konuşması

Kadın polislerin karanfil dağıtmaları

Valilik ziyareti

Ziyaretten görüntü

Şehitlik tören görüntüsü

198 MB ///- 01.49 (HD)

Haber: Süleyman EKİN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()