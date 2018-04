DHA YURT BÜLTENİ-13

Üniversitedeki dehşetin kurbanlarını uğurlama töreninde hüzün ve öfke/EK

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin Meşelik Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi'nde dün tabancayla Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak ile Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı öldüren ve olayın ardından polis tarafından 9 mm. çapındaki bulundurma ruhsatlı tabancasıyla yakalanan Araştırma Görevlisi Volkan Bayar ile 1 yıl önce boşandığı eşi Saadet Aylin Bayar'ın Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlandı. Gözaltındaki Volkan Bayar ile Saadet Aylin Bayar, polislerin geniş güvenlik önlemleri altında ilk olarak Eskişehir Devlet Hastanesi'ne götürülerek burada sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Haber:Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR

Bakan Tüfenkci: Ülkemiz belli bir huzura kavuştu/EK

'ÇİFTLİK BANK'TA VATANDAŞLARIMIZIN HASSAS OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde esnafı ziyaret etti. Çiftlik Bank olayıyla ilgili konuşan Bakan Tüfenkci, bu gibi yapıların insanları dolandırıp kandırdığını belirterek, şöyle dedi:"Bununla ilgili olarak birçok mağduriyetlere neden olmaları hesabıyla biz bir çok incelemelerimizi yapmıştık. Bir kısmı da halen devam ediyor. Tabii biz vatandaşlarımızı her fırsatta bu gibi yapılara karşı uyarıyoruz, uyarmaya da devam edeceğiz. Hükümet olarak sadece bizim Bakanlık değil, bizim Bakanlık daha çok inceliyor ama İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız bu tip yapılar üzerine ciddi anlamda gidiyor. Vatandaşlarımızın da bu anlamıyla uyanık olması gerektiğini, yüksek kâr vaatleri sunanların her zaman şüpheyle karşılanması gerektiğini ifade ediyoruz. O arada yapılan bir ankette, bir çalışmada özellikle Çiftlik Bank mağdurları arasında bu araştırma yapıldı. Orada yapılan sonuç ilginç. Yüzde 50'ye yakın insan 'Biz tekrardan böyle bir oluşumda paramızı yatırmayı düşünebiliriz' diye ifade ediyorlar. Bu da ayrıca incelenmesi gereken bir konu. Onun için biz sürekli vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Uyarmaya da devam edeceğiz. Çünkü bu tür vatandaşlarımızın duygularını kullanan sadece Çiftlik Bank yok. Daha önceden gelen yapıları ve dolandırıcılık faaliyetlerine baktığımızda, esasında birbirini tekrar eden yapılar olduğunu görüyoruz. Buna rağmen, kamuoyunda yeteri kadar yer almasına rağmen, vatandaşlarımızın hassas olmadığını görüyoruz. Bu hassasiyeti oluşturma adına da biz hem bilgilendirmeyi yapacağız hem de bunlarla ilgili mücadeleye devam edeceğiz."

- Esnaf ziyaretinden genel detay ve görüntüler

- Bakan Tüfenci'nin konuşması

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA

Aranan 2 FETÖ şüphelisi gaybubet evlerinde yakalandı

Kayseri'de, Kanun Hükmünde Kararname ile mesleklerinden ihraç edilen 4'üncü sınıf emniyet müdürü H.Y. ve kurmay yarbay M.E.C., FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ihraç 4. sınıf Emniyet Müdürü H.Y. ve kurmay yarbay M.E.C.'nin Kayseri'de olduğu belirlendi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şüphelilerin kaldığı, gaybubet evi olarak bilinen iki eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlılar Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

-Zanlıların Adli Tabiplik giriş ve çıkışları

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ

KKTC- Antalya arasında gemi seferleri başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 2 aya kadar KKTC- Antalya ve KKTC- Alanya arasında gemi seferlerinin başlayacağını açıkladı.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Konferans Salonu'nda gazetecilerle bir araya geldi. AGC Başkanı Mevlüt Yeni ve cemiyet yönetimi tarafından ağırlanan Bakan Ataoğlu, Antalya'ya geldikleri zaman evleri gibi gördükleri cemiyete mutlaka ziyarette bulunduklarını anlattı.

'İKİ AYA KADAR KKTC- ANTALYA ARASI GEMİ SEFERLERİ BAŞLIYOR'

Antalya-KKTC arasında ciddi temaslarda bulunduklarını belirten Ataoğlu, Girne'den Antalya'ya gemi seferleri için çalışma yürüttüklerini söyledi. Bakan Ataoğlu, Antalya ile KKTC arasında deniz yolunu kullanacak bir ulaşım sistemiyle ilgili görüşmelerde sonuca çok yaklaştıklarını kaydetti. Haftada 3 defa gidiş geliş olmak üzere gemi seferleri düzenleyeceklerini söyleyen Bakan Ataoğlu, “KKTC'den Antalya'ya 4.5 saatlik bir süre bekleniyor. Bu süre içerisinde haftada 3 kez düşünülüyor. Bu şekilde olursa acentelerin burayı pazarlamalarına ikinci bir alternatif çalışma olacak. Aynı şekilde uçak bilet fiyatlarının ciddi derecede yüksek olmasından dolayı buna da bir alternatif olacaktır" dedi. Önümüzdeki 2 ay içerisinde seferlerin başlayacağını aktaran Bakan Ataoğlu, “Yolcu sayısı ve gemi çalışmalarıyla ilgili görüşmeler sürüyor. Alanya'ya 2.5 saatlik bir yolculuk süresi var. Hatta Antalya'ya 4.5 saatlik yolculuğu 3.5 saate düşürecek 400 kişilik bir gemi var. Bununla ilgili de görüşüyoruz. Çok yakın bir tarih verebilirim. En geç bir- iki ay içerisinde bu hayata geçebilir" dedi. Türkiye'den KKTC'ye giden turistlerin sayısının azlığından yakınan Bakan Fikri Ataoğlu, Türkiye'nin her ilinde tanıtımla ilgili atağa kalktıklarını ifade etti. KKTC'den Antalya'ya sefer yapan tek bir özel uçak firması olduğunu da belirten Ataoğlu, farklı bir firmanın da rekabete dahil olacağını ve fiyatların da bu şekilde uygun hale geleceğini aktardı.

HEDEF 2 MİLYON TURİST

KKTC'nin 22 bin yatağa sahip bir turizm potansiyeli olduğunu ifade eden Bakan Ataoğlu, geçen yıl 1 milyon 700 bin turisti ağırladıklarını söyledi. Yatak sayılarını bu sezon 5 bin civarı artırmayı hedeflediklerini de belirten Ataoğlu, “Önümüzdeki birkaç ay içerisinde kendi bünyemize 5 bin civarı yatak ilave edeceğiz. Bu yıl 27 bin yatakla 1 milyon 700 bini geçip 2 milyona ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Ziyareti anısına Mevlüt Yeni, Bakan Ataoğlu'na AGC flaması takdim ederken, Bakan Ataoğlu da Yeni'ye bir pano hediye etti.

-Gazetecilerin görnütüsü

-KKTC bakanı Faik Ataoğlu'nun konuşması

-Cemiyet başkanı bakana hediye takdimi

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA

Baba- oğul cinayetinin nedeni köpek kavgası çıktı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, baba Bülent Aslan (47) ile oğlu Yusuf Can Aslan'ı (12) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Soner Somuncu (37), jandarmadaki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. Somuncu'nun birkaç gün önce köpek yüzünden çıkan kavgada Bülent Aslan tarafından darp edildiği, cinayeti de bu nedenle işlediği öne sürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Sarıoğlan ilçesi Alamettin Mahallesi'nde meydana geldi. Bülent Aslan ile oğlu Yusuf Can Aslan'ı, 38 YN 274 plakalı otomobilde kanlar içinde gören bir kişi, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, baba ve oğlunun yaşamını yitirdiğini saptadı. Av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilen Bülent Aslan ile oğlu Yusuf Can'ın cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sarıoğlan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Aslan ailesi ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen Soner Somuncu'yu gözaltına aldı. Çobanlık yapan Soner Somuncu ile Bülent Aslan'ın birkaç gün önce köpek yüzünden kavga ettiği belirtildi. Darp edilen Somuncu'nun hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Soner Somuncu'nun be nedenle cinayeti işlediği belirtildi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından Soner Somuncu, adliyeye sevk edildi.

-Zanlının adliyeye çıkarılışı

-Olay yeri

-Genel detay

Haber-Kamera: Özer KAYA KAYSERİ