DHA YURT BÜLTENİ-13

Binbir surat lakaplı cezaevi firarisi, Bodrum'da yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dolandırıcılıktan hükümlü bulunduğu cezaevinden kaçan 'binbir surat' lakaplı 53 yaşındaki Sabri Fidan, polis tarafından yakalandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, dolandırıcılık suçundan 2014 yılında konulduğu İzmir'deki açık ceza infaz kurumundan bir süre önce firar eden 'binbir surat' lakaplı Sabri Fidan'ın Bodrum'da olduğunu öğrendi. Cezaevi firarisi Fidan, bir kafede otururken polis tarafından yakalandı. Hakkında verilmiş 10.5 yıl hapis cezası bulunan ve 21 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu anlaşılan Fidan, sevk edildiği adliyede tutuklanıp, yeniden cezaevine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adliyeden görüntü

- Polis eşliğinde Sabri Fidan'ın getirilmesi

Haber- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM(Muğla),()

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Tokat'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı kasabasının yüksek kesimlerine kar yağdı. Kar yağışını gören bazı vatandaşlar ise yaylalara çıkarak kardan adam yaptılar.

Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı Kasabasının yaylalarında kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 2 saat boyunca etkili olan yağış sonrasında yaylalar beyaza büründü. Kasabada yaşayan bazı vatandaşlar ise 15 km uzaklıkta bulunan yaylalara çıkarak kardan adam yaptılar. Cep telefonu kamerası ile kar yağışını çeken vatandaşlar Nisan ayında ilk defa kar yağışına şahit olduklarını söylediler.

Görüntü Dökümü:

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-Kar yağışı görüntüsü

-Genel görüntü

-Kardan adam fotoğrafı

(63 MB)

Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,()

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Darıca'da tek katlı ev yandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, tek katlı ev yanarken, yanında bulunan apartmanda yaşayanlar büyük korku ile evlerini boşalttı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Öğle saatlerinde, Darıca Sırasöğütler Mahallesi Atatürk Caddesi Öksüz Sokak'ta bulunan tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap evi alevler sararken, yanında bulunan 3 katlı binada yaşayanlar korku içerisinde evlerini boşalttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, yanında bulunan binanın bazı dairelerin pencere doğramaları ve duvarlarında hasar oluştu. Uzun süredir kullanılmayan binada çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

-Yanan binanın yanındaki apartmanda alevlerin bıraktığı izler

-Elektrik direğinde kabloların kesilmesi

Haber:Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), ()

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Mersin'de insan kaçakçılığı şüphelisi 9 kişi adliyede

Mersin'de göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda yakalanan, aralarında insan kaçakçılığı suçundan 5 ayrı ülkece aranan organizatör T.K.’nin de bulunduğu 9 kişi, adliyeye sevk edildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ile Mersin Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T. K. isimli organizatörün irtibatlı olduğu şahıslar ile birlikte göçmenleri sahile yakın bölgelerdeki otellerde konaklatarak gruplar halinde tekneler ile Akdeniz rotasını kullanarak açıkta bekleyen büyük yük gemilerine taşıdıkları bilgisini aldı. Şüphelilerin, göçmenleri yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gönderdiği ve organize bir şekilde göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu tespit eden ekipler, şüphelileri teknik takibe aldı. 1 ay süren çalışmalar neticesinde harekete geçen ekipler, 8 şüphelinin 30 Mart günü Suriye uyruklu 113 göçmeni, ayarlamış oldukları araçlar ile Taşucu sahilinde bulunan koylara götürdükleri ve buradan ayarladıkları tekneye yükleyerek Kıbrıs Rum Kesimi'ne sevk edeceklerini belirledi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yapılan koordineli çalışma sonucunda göçmenlerin taşındığı tekneye Akdeniz açıklarında müdahale eden ekipler, 7'si kadın 9'u çocuk toplam 113 Suriye uyruklu göçmeni yakaladı. İnsan kaçakçılığı suçundan 5 ayrı ülke tarafından aranan T.K. ile beraberindeki 3'ü Suriye uyruklu 9 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Mersin Adliyesinden görüntü

- Zanlılar araçtan indirilirken

- Zanlıların adliyeye götürülmesi

- İçeriye alınması

SÜRE: 50" BOYUT:27 MB

Haber-Kamera:Mustafa ERCAN/MERSİN,()

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Kayıp kızlar gecekondu bir evde bulundu

Çorum’da, bir hafta önce evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Gülsen Akyol (15) ve Sultan Nur Dede (15), iki erkekle birlikte bir gecekonduda bulundu.

Çorum'da, bir önce sabah saatlerinde evden çıkan Sultan Nur Dede, bir daha geri dönmedi. Kızlarının hayatından endişe eden ailesi polis merkezine başvurdu. Baba Şükrü Dede (45) ve Anne Aynur Dede (40), kayıp kızının bulunmasını istedi. Arkadaşı Gülsen Akyol'un ailesi de polise kayıp başvurusunda bulundu. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube ekiplerinden oluşan özel ekip, Sultan Nur Dede ve Gülsen Akyol’un kaldığı evi tespit etti. Gülabibey Mahallesi'nde bir gecekondu eve operasyon düzenleyen ekipler, iki kızı burada buldu. Polis evde bulunan Mesut K.,(28) ve Orhan K.'yı da (19), gözaltına aldı. Öte yandan Mesut K’nın cinsel istismar suçundan kaydının bulunduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kızların bulunduğu ev

-Polisin evde ve ev dışında çalışma yapması

-Yakalanan kişilerin polis otosunda görüntüsü

-Kayıp kızlar fotoğrafları

- Detaylar

(SÜRE: 3 Dk) (BOYUT: 130 MB)

Haber:ÇORUM,()

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Portakaldan heykeller Antalya'yı süsleyecek

Antalya Kepez Belediyesi, 'Portakal Çiçeği Festivali' ile Antalyalılara 5 gün boyunca portakal şöleni yaşatacak. Kentin sembolü mimari eserlerin heykelleri ile Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin tarihini vurgulayan 1071 metrekare uzunluğunda portakal halısı, 50 ton portakal, 10 ton greyfurt ve limondan yapılacak.

Kepez Belediyesi, 5 bin metrekare portakal bahçesinin kurulduğu Dokuma Park'ta, 7-12 Nisan tarihleri arasında 'Portakal Çiçeği Festivali' düzenleyecek. 7 Nisan Cumartesi günü başlayacak festival, Dokuma Fabrikası'nın batısında oluşturulan portakal bahçesinin yanındaki 3 bin metrekarelik alanda yapılacak. Festival için alanda portakal, limon ve greyfurttan Antalya'nın sembol mimari eserleri Saat Kulesi, Yivli Minare, Üç Kapılar (Hadrianus Kapısı) ile ulaşım araçlarından oluşan 9 adet heykel ve portakal halısı için işçilerin hummalı çalışması devam ediyor. Geleneksel Türk halı motiflerinin kullanıldığı portakal halısı, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin tarihini vurgulamak amacıyla 1071 metrekare büyüklüğünde olacak.

GÖRSEL ŞÖLEN

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, portakalın 50 tonunun Dokuma Park'ı süsleyeceğini söyledi. 10 ton limon ve greyfurtla portakalı renklendireceklerini dile getiren Tütüncü, görsel bir şölene hazırlandıklarını aktardı. Antalya portakalının çok meşhur olduğunu belirten Tütüncü, “Simgemiz olan meyvemizi biraz daha tanıtmak istedik. Aldığımız narenciye ile de üreticimize destek olduk. Çocuklar için hoş sürprizlerimiz var. Bir hafta boyunca inanılmaz güzel fotoğraflar ortaya çıkacak" dedi.

ETKİNLİK FESTİVALE DÖNÜŞECEK

Antalya'yı bugünlerde portakal çiçeği kokusu sardığını aktaran Tütüncü, şöyle devam etti:“Meltem ile birlikte çiçekler çok güzel kokular yayıyor. İnsanlar bu kokuyu çektiklerinde mutlu oluyor. Önümüzdeki yıllarda bu etkinliği kapsamlı bir festival haline getireceğiz. Portakal ağacının ne kadar önemli olduğunu bu güzellikle anlatmış oluyoruz. Parkın içinde 200 yetişmiş ağaçtan bir portakal bahçesi oluşturduk. Bu bahçe ile Antalya'ya gelenler portakalı dalında görebilecek." Festivalin ardından 50 ton portakal meyve sularına dönüştürülecek ve vatandaşa ikram edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Portakalla süslenen alanın drone görüntüsü

-Drone görüntüler

-Başkan Hakan Tütüncü greyfurt dizerken görüntüsü

-Başkan Tütüncü çalışmaları incelerken görüntü

-RÖP: Hakan Tütüncü ( Kepez Belediye Başkanı )

-Süslemelerden görüntü

-Çalışan işçilerin görüntüsü

-Detaylar

475 MB /// 04.19 HD

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN-İbrahim LALELİ/ANTALYA,()