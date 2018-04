DHA YURT BÜLTENİ-13

Tunca Nehri 'turuncu alarm' seviyesine düştü

Edirne'de aşırı yağışlar ve ardından Bulgaristan'da karların erimesiyle yatağından taşarak geçtiği alanları sular altında bırakan Tunca Nehri 2 hafta sonra 'turuncu alarm' seviyesine düştü.

Edirne'de son 2 haftadır, aşırı yağışlar ve Bulgaristan'daki barajların kapaklarını açmasıyla Tunca ve Meriç nehirleri taşmıştı. Yağışların etkisini yitirmesiyle birlikte Meriç ve Tunca nehirlerinde son 4 günde su seviyesi hızla düşüşe geçti. DSİ 11'inci Edirne Bölge Müdürlüğü'nün bugünkü son ölçümlerinde, Meriç Nehri 686 metreküp/saniye ile yatağında akmaya başlarken, 2 haftadır 'kırmızı alarm' seviyesinde yatağından taşarak akan Tunca Nehri, 179 metreküp/saniye 'turuncu alarm' seviyesine düştü. Taşkının en çok etkili olduğu Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Sarayiçi'ndeki Balkan Şehitliği'ne geçişleri sağlayan Fatih ve Kanuni köprüleri sularla kaplandığı içinde ulaşıma kapalı bulunuyor. Şehitliğin olduğu bölgedeki Edirne Sarayı kazı çalışmaları tarihi kalıntıların suyla dolması nedeniyle yapılamıyor. Edirne'de 10 bin kişinin yaşadığı, Yıldırım ve Yenimaret mahalleri ile Trakya Üniversitesi Sarayiçi Yerleşkesi'nde geçişleri sağlayan Yanlızgöz Köprüsü, yaya ve araç trafiğine açılırken Saraçhane Köprüsü'nün ayaklarının suyla dolu olması nedeniyle trafiğe kapalı tutuluyor.

Çavuşoğlu: Basının omzuna çıkarak tetikçilik yapanları ayırmanızın vakti geldi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Basın İlan Kurumu Yeni Nesil Gazetecilk Eğitim ve İstihdam Programı Sertifika törenine katıldı. Burada konuşan Çavuşoğlu, "Basının omzuna çıkarak tetikçilik yapanları aranızdan ayırmanızınn vakti geldi" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Merinos Kongre Kültür Merkezi'nde, Basin İlan Kurumu tarafından düzenlenen Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Prografı Sertifika törenine katıldı. Burada 1 aylık eğitimlerini tamamlayan 40 genç, sertifikalarını Çavuşoğlu'ndan aldı. Törende konuşan Çavuşoğlu, "15 Temmuz ülkemize dair yapılan çok büyük bir işgal girişimiydi. O gün işini layıkı ile yapan herkese teşekkür ediyorum. Demokrasinin, vatanın, Türkiye'nin yanında hiç şüphesiz saf tutarak bu noktada üzerine düşeni layıkı ile yerine getiren arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Biz amacımıza matuf, basın ahlak ve ilkeleri doğrultusunda görevini ifa eden arkadaşlarımızı yüceltmeye ve destek vermeye devam edeceğiz. Sizlerin de, basın adına ortaya çıkan ancak basının omzuna çıkarak tetikçilik yapanları aranızdan ayırmanızın vakti geldi. Şantaj, menfaat ile aracı olmak isteyenleri içinizde barındırmayın. Vatan, millet ve mukaddesat söz konusu olduğunda, bunları bir tarafa koyarak, adeta terörizmin yanında rol alan basın özgürlüğünün arkasına gizlenen kişileri biliyoruz. Ama ne olursa olsun bu kişileri ayıklamamız, temizlememiz ve yüz vermememiz gerekiyor" dedi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Yıldırım ilçesinde Mehmet Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılışını da gerçekleştirdi. Çavuşoğlu'na, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Milletvekilleri ve Belediye Başkanları eşlik etti.



Doğu Guta dramının sembolleri Türkiye'de

Suriye'deki Doğu Guta bölgesinde yaşanan şiddeti anlatarak dikkat çeken sosyal medya fenomenleri Alaa ve Noor kardeşler ile bombardıman sonucu annesini ve tek gözünü kaybeden Kerim bebek, Türk Kızılayı'nın girişimiyle Türkiye'ye getirildi.

AK Parti Hatay İl Teşkilatının 6'ıncı Olağan Kongresi'ne katılmak üzere dün Hatay'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la buluşan Alaa ve Noor kardeşler ile Kerim bebeğin hayatlarına Türkiye'de devam edecekleri öğrenildi. Kerim bebeğin babası Ebu Muhammed, saldırılarda eşi ve bir kızının hayatını, o zaman 6 aylık olan oğlu Kerim'in de tek gözünü kaybettiğini söyledi. Ebu Muhammed, kendilerini Türkiye'ye getiren ve sahip çıkan Türk Kızılayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk yetkililere teşekkür etti.

YAŞANANLARI DÜNYAYA DUYURMUŞLARDI

Doğu Guta'ya yapılan saldırıları sosyal medya platformu Twitter aracılığıyla dünyaya duyuran Alaa ve Noor adlı kız kardeşler ise anne ve babalarıyla birlikte Hatay'a getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüklerini anlatan Noor, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi çok iyi karşıladı, geçmiş olsun dileğinde bulundu, o günlerin artık geride kaldığını söyledi ve bize hediye verdi, hediye için çok teşekkür ederim" dedi.

Kocaeli'de 77 bin kadına eğitim verildi

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' kapsamında İzmit'e bağlı Sepetçi Mahallesi'nde düzenlenen eğitim toplantısına katıldı. Kadınlarda görülen kanser türlerine ve kadın hastalıklarına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında şuana kadar 77 bin kadına ulaşıldı. Projenin hedefi ise 671 bin kadına ulaşmak.

Kocaeli Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün bünyesinde başlatılan 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' İzmit'e bağlı Sepetçi Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Sepetçi Köyü Camii'nin salonunda gerçekleştirilen eğitim programına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ve mahalle sakini kadınlar katıldı. 1-7 Nisan Kanser Farkındalık Haftası içerisinde düzenlenen eğitim mahalleli kadınlar tarafından büyük ilgi gördü. Verilen eğitimde kanser türleri ve kadın hastalıklarına yönelik farkındalık yaratmak amaçlanıyor. Projede 671 bin kadına eğitim verilmesi planlanıyor. Hülya Aksoy kanser ve kadın hastalıklarında erken teşhisin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Biz daha önce görev yaptığımız illerde de bu projeyi gerçekleştirdik. Kocaeli'de de Ekim ayı itibariyle başlattığımız projede toplam 671 bin kadını hedefledik. Şu an itibariyle aldığımız rakamlara göre 77 bin kadına ulaşmış durumdayız. Projemizin kapsamı özellikle kadınları ilgilendiren kanser türleri arasında ilk sırada yer aldığı söylenen meme kanseri ve meme kanserinin kendi kendine her kadının evde yapacağı muayeneyle erken fark edilebilmesi. Bu konuyla ilgili bir videomuz var, bunu izlettiriyoruz kadınlarımıza. Onun haricinde rahim ağzı kanseri, belirtileri. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, menopoz, sigaranın zararları, uyuşturucunun zararları, kadına şiddet, beslenme, anne sütünün yararları gibi kadının ilgilendiren belirli konularda bilgilendirmeler yapıyoruz. Daha sonrasında da eğer uygun ortam oluşturabilirsek, arzu eden kadına meme muayenesi, yoksa KETEM'lere yönlendirerek mamografi çekimlerini gerçekleştiriyor arkadaşlarımız" dedi. Erken tanının çok önemli olduğunu belirten Hülya Aksoy, "Bizim projemizin ana teması, farkındalık yaratmak. Kadınlarımız kendi sağlıklarıyla ilgili belli konularda bilgilendirmek. Videomuzda yer olan muayeneyi her ay yapan kadınların, çok erken fark edeceğini söylüyor hekimlerimiz. Dolayısıyla bu da erken teşhis için çok önemli bir nokta" diye konuştu.

