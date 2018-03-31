DHA YURT BÜLTENİ-13

Başbakan Binali Yıldırım Ak Parti Tire Kongresi'nde konuştu

TERÖRE KARŞI OPERASYON VURGUSU

Başbabakan Binali Yıldırım, öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen'in ailesini ziyaret ettikten sonra partisinin Tire Belediyesi Spor Kompleksi'ndeki Tire İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın konuşmalarından sonra Başbakan Binali Yıldırım, kürsüye geldi. Başbakan Binali Yıldırım, "Tire teşkilatında bayrak değişimi yaşanıyor. Mehmet Çeltikoğlu görevini devrediyor. AK Parti'de bayrak yarışı farklıdır. Başka partilere benzemez. Hani sporda bayrak yarışı var ya, bayrağı birisi getirir öbürüne teslim eder, bayrağı alan koşmaya devam eder. AK Parti'de bayrağı veren de alan da birlikte koşmaya devam ederler. AK Parti bir zümrenin, sınıfın partisi değil, AK Parti Türkiye'nin, milletin partisidir. Özgürlüklerin, demokrasinin, adaletin ve istikrarın adıdır. AK Parti millet iradesine saygısızlık edenleri, bu ülkenin insanlarına yasak üzerine yasak koyanları emekliye ayıran partinin adıdır. Türkiye'nin yarınıdır, geleceğidir" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTTÜK"

Konuşmasına "Türkiye'yi büyüttük" diyerek devam eden Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi:

"2017 yılında rekor büyümeye imza attık. Ekonomimiz yüzde 7.4 oranında büyüdü bu büyüme oranı AB'nin tam üç katı. Dünyanın en fazla büyüyen ülkelerinden daha fazla büyüyen ülkenin adı Türkiye'dir. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz. Özgürlüklerin önündeki engelleri bir bir kaldırdık. Ay yıldız altında yaşayan herkesi kardeş bildik. 81 vilayetimize adaletli bir şekilde hizmetleri götürdük. AK Parti adaletin adıdır, kalkınmanın adıdır."

Partilerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kumpaslar kurulduğunu anlatan Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'ye ihanet edenler şimdi artık sığınacak delik arıyorlar. Emperyalistlere köle olarak efendilerinin emri altına girmişler. Bu örgütleri, İslam ülkelerini dize getirmek için kullananlar, Allah'ın izniyle karanlık emellerine asla ulaşamayacaktır. Çünkü bu aziz milletin bağrından çıkardığı yiğit adam, milletini adamı ile dik duran hükümeti var. Bunlara geçmişte yenilmedik. Bu hainlere Türkiye'yi teslim etmedik, bundan sonra da asla teslim etmeyeceğiz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin her alandaki bu şahlanışı içeride ve dışarıda bazı çevreleri de doğal olarak rahatsız ediyor. Yalan dolanlarla Türkiye'nin önüne engel çıkarılmaya çalışılıyor. Ama Fırat Kalkanıyla başlattığımız barış operasyonu Zeytin Dalı Harekatı'yla başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu bölgelerin tamamını oradaki teröristlerden temizledik. Ve orada yaşayan, oraların insanlarına, Araplara, Türkmenlere, Ezidilere yerlerini teslim ettik. Bugün yüz binlerce insan evine yurduna döndü. Bölgemizi, sınırlarımız terörden temizledik. Her iki harekatta da hatırlayın Avrupa'nın bazı ülkelerinden çatlak sesler çıkmaya devam etti. Savaş mağduru mülteciler konusunda AB ile yapılan anlaşmalar unutuldu. Bütün sorumluluklarımızı yerine getirdik. AB'den ses seda var mı, yok. Suriyeliler için vadettikleri sorumluluğu yerine getirmekte maalesef geride kaldılar. 15 Temmuz darbe girişime yaşanırken AB'li dostlarımız dostlar alışverişte görsün mukabilinden cılız bir kınama sesi çıkardılar ama sınır boyunca yerleşmeye çalışan terörü temizleyen operasyona Avrupa'nın sesi gür çıkmaya başladı. Türkiye'yi suçlamaktan geri kalmadılar. Hiç kurusa bakmasınlar, sınır boylarında ülkemizde, ülkemiz sınırları dışında teröristlerin cirit atmasına asla izin vermeyiz. Türkiye'nin güvenliğine yönelik hiçbir şer yapılanmasına izin vermeyiz. Söz konusu Türkiye ise vatansa, milletse gerisi teferruattır. Türkiye Avrupa'nın bir parçasıdır. AB üyeliği hedefimiz devam etmektedir. Bunun için de gayret gösteriyoruz. Ancak aynı samimi yaklaşımı Avrupalı dostlarımızdan ne yazık ki göremiyoruz. Türkiye'ye savaş açmış terörist yapıların diliyle Türkiye'yi zan altında tutmaya gayret etmek, dostluğa hiç sığmıyor. Türkiye'nin terörle mücadelesini sulandırmaya çalışanlara buradan sesleniyorum. Ege'de, Kıbrıs için boş hayaller peşinde koşanlar, daha önce boş hayal kuranların akıbetini tarih kitapları yazıyor. Akdeniz, Ege suları üzerinde egemenlik hakkımızı ihlal eden çevrelere asla müsamaha göstermeyeceğiz. Ege sularında korsan hayaller kuranlar 9 Eylül 1922 tarihini akıllarından çıkarmasınlar" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasının ardınan salondan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kongreden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM - Davut CAN -Kamera: Mücahit BEKTAŞ / TİRE (İzmir), ()

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Çanakkale’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde hafriyat kamyonunun kasasına çarpan minibüsteki Zeynep Doğan (47) öldü, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinden, Çanakkale yönüne seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 HG 231 plakalı minibüs, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Mıhlı mevkiindeki kavşaktan Şelale yoluna dönerken, Erkan Özen yönetimindeki 10 LL 472 plakalı hafriyat kamyonunun kasasına çarptı. Kazada, aynı aileden 7 kişinin bulunduğu minibüsteki Zeynep Doğan olay yerinde yaşamını yitirirken, 1’i ağır, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, gelen ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mıhlı sakinleri ise aynı kavşakta sayısız kaza olduğunu belirtip, sinyalizasyon sistemi kurulmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kaza yerinden görüntü.

- Yaralıların ambulansa taşınmasından görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ / AYVALIK(Çanakkale), ()

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Antalya'da dereye yatağında çok sayıda tüfek namlusu bulundu

ANTALYA'da, kent merkezindeki Çırnık Deresi'nde çok sayıda havalı tüfek ve av tüfeği namlusu bulundu. Tüfek namluları deniz polisi tarafından dereden çıkarılırken, olayla ilgili biri silah bayii işleten 2 kişi ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1879 Sokak'ta meydana geldi. 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan kişi, Çırnık Deresi'ne 2 kişinin plastik bir kasa içerisinde çok sayıda uzun namlulu silah attığı yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Bölgede önlem alan ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, yaklaşık 4 metre derinliğindeki derede arama yapması için Deniz Şube Müdürlüğü'nden yardım istedi. Deniz polisi su altında yaptığı aramada çok sayıda havalı tüfek ve av tüfeği namlusu ile dipçik buldu. Çıkan tüfek parçaları incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.

Polis, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda tüfek parçalarının 07 GGP 42 plakalı otomobille gelen M.Y. ve E.S.'nin dereye attığını belirledi. Silah bayii işlettiği tespit edilen M.Y. ile arkadaşı E.S., polis ekiplerince ifadesi için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Görgü tanıkları namlular dereye atıldığı sırada cep telefonuyla çektikleri fotoğrafları da polise verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polisin şüphelilerle konuşması

-Deniz polisinin dereye inmesi

-Derede araştırma yapması

-Tüfek namlularının iple çekilmesi

-Deniz polisinin halatla tutulması

-Çıkan namluların fotoğrafının çekilmesi

-Namluların delil torbasına konulması

-Detaylar

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

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Sahte astsubay dolandırdı iddiası

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesi Paşaköy Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki Yaşar Algın, kendisini jandarma astsubay olarak tanıtan M.Y. tarafından dolandırıldığını iddia etti. Kendisinden yaklaşık 1 ton zeytinyağı ve 800 lira nakit para alan M.Y.'nin ortadan kaybolduğunu anlatan Algın, olayla ilgili jandarmaya şikayette bulundu.

Saruhanlı'nın Paşaköy Mahallesi'nde yaşayan Yaşar Algın, geçen 15 Mart'ta, hastanede tanıştığı ve kendisini astsubay olarak tanıtan M.Y. tarafından dolandırıldığını iddia etti. Algın, kendisinden zeytinyağı alıp satacağını söyleyen M.Y. ile bir hafta boyunca vakit geçirdi. Algın, bu süreçte verdiği zeytinyağlarının parasını almak için aradığı M.Y.'ye ulaşamamasının ardından dolandırıldığını anladı. Akrabalarından topladığı yağların parasını kendisinin ödeyeceğini söyleyen Algın, Manisa'da Karaköy Polis Karakolu'na ve Saruhanlı ilçe jandarmaya şikayette bulundu.

Yaşadıklarını anlatan Yaşar Algın, "Benden ilk olarak 5 kilo zeytinyağı istedi. Kendini jandarma astsubay olarak tanıttı. Jandarma elbiseli fotoğraflarını gösterdi. Yağ alıp satabileceğini söyledi. İlk olarak Paşaköy'de akrabalarımdan 197 kilo yağ verdim. Yağların parasını '500 kiloluk yağ alınca vereceğim' diyordu. Yaklaşık bir tonluk zeytinyağı aldı. Ayrıca 800 lira da lastik alacağım diyerek benden para aldı. Toplamda yaklaşık 20 bin lira zararım var. Telefonunu kapattı, bir daha da ulaşamadım. Bana aldığı zeytinyağlarıyla ilgili hiçbir belge de vermedi" dedi.

SOSYAL MEDYADA JANDARMA KIYAFETLERİYLE POZ

Kendisini jandarma astsubay olarak tanıtan M.Y.'nin geçen yıl mart ayında da bir akaryakıt istasyonundan yine kendini astsubay olarak tanıtıp ücretsiz akaryakıt aldığı ve jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. M.Y.'nin sosyal medya hesabında da dolandırdığı Yaşar Algın'la birlikte yemek yerken çekilmiş fotoğraflarını paylaşması dikkat çekti. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen M.Y.'nin, jandarma kıyafetleriyle verdiği pozların da sosyal medya hesabında yer aldığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Dolandırıldığını iddia eden Yaşar Algın'ın konuşması

- M.Y.'nin fotoğrafları

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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Bakan Zeybekci, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: "Türkiye'de siyaset adına utandım"

DENİZLİ'ye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Merkezefendi İlçesi Kadın Kolları kongresine katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grubunda yaptığı konuşmaya değinen Bakan Zeybekci, "Vallahi billahi Türkiye'de siyaset adına utandım. Bir siyasetçinin öyle bir şekilde hareket edebilmesi, tek ayaküstü 40 tane yalan söyleyebilmesi yazık, Türkiye siyaseti adına yazık" dedi.

Denizli'ye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Merkezefendi Kadın Kolları 2. Olağan Kongresi'ne katıldı. AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Sema Ramazanoğlu ve Cahit Özkan'ın da katıldığı kongrede konuşan Zeybekci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun, geçen salı günü TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmaya değinen Bakan Zeybekci, "Onlarda yalanda kilometre yok. Yalanda metre yok onlarda. Kılıçdaroğlu'nu meclis grup konuşmasında dinlediniz değil mi? Vallahi billahi Türkiye'de siyaset adına utandım. Bir siyasetçinin öyle bir şekilde hareket edebilmesi, tek ayak üstü 40 tane yalan söyleyebilmesi, bir söylediğini ertesi gün inkar edebilmesi, yazık. Türkiye siyaseti adına yazık. Ama bu bitecek" dedi.

Kongredeki konuşmasında kadınların iş gücüne katılımıyla ilgili de bilgiler veren Zeybekci, "AK Parti ile Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranları yüzde 17-18'lerden yüzde 34'lere gelerek 2 kat arttı. 2018 yılında da Türkiye tahminlerin çok üzerinde dengeli, güvenli, öngörülebilir, sürdürülebilir büyümesine devam edecektir. İstihdama, ihracata devam edecek, çünkü kadınlarımız geliyor artık iş gücüne. Çalışabilecek ve katılabilecek olan erkek nüfusumuzun elinden gelen bu, şimdi kadınlarımıza geldi sıra. Üniversitelerimizde, öğretim görevlilerimiz de hemen hemen yarı yarıya. Milli Eğitim'de hatta biraz yarıdan fazla kadın öğretmenlerimizin sayısı. Tıp dünyasında yüzde 50'ye yakın kadın doktor sayısı. İş dünyasında, iş gücüne katılımda düşük. Siyasette çok düşük" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bakan Zeybekci'den detay

- Bakan Zeybekci'nin konuşması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

