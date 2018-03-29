DHA YURT BÜLTENİ - 13

Yunan askerlerinin tutukluluğuna itiraza ikinci ret

Edirne'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında Türk tarafına geçtikleri için tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in (29) için avukatlarının Sulh Ceza Hâkimliğine yaptığı itiraz, ikinci kez kabul edilmedi.

Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, geçen 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçti. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerlerince gözaltına alınan 2 Yunan askeri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Avukatları Selin Özel ve Hakan Yalçıntuğ, Yunan askerlerinin tutukluluğunun kaldırılması geçen 5 Mart tarihinde itirazda bulundu ancak kabul edilmedi. Edirne 2'nci Sulh Ceza Hâkimliği, en geç 30 günde bir yapılan 'tutukluk gözden geçirme' duruşmasında da Yunan askerlerin Türkiye'de ikametlerinin bulunmaması ve kaçma şüpheleri nedeniyle önceki gün tutululuk halinin devamına karar vermişti. Yunan askerlerin avukatları dün bu karara da itiraz ederek askerlerin tahliyesini talep etti. Sulh Ceza Hâkimliği avukatların ikinci itirazını da kabul etmeyerek Yunan askerlerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Haber:Engin ÖZMEN/EDİRNE, ()

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Edirne'de Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi düşüşe geçti/EK

EN BÜYÜK ZARAR ÇİFTÇİYE

Edirne'de Tunca ve Meriç nehirlerindeki artış ne çok çiftçileri vurdu. Nehir kıyısına yakın alanlardaki ekili arazilerin neredeyse tamamı sular altında kaldı. Çiftçiler, su altındaki mahsulün kısa sürece çürüyeceğini ve yeniden ekmek zorunda kalacaklarını söyledi. Taşkın sularının etkili olduğu Tunca nehri kıyısındaki Avarız ve Değirmenyeni köylerinde, çiftliler taşkından büyük zarar gördüklerini ifade etti. Köylülerden Mehmet Berber, ekili arazilerin tamamının sular altında kaldığını belirterek, "Ovalarda araziler su altında, yağışlar olduğunda her sene bunu çekiyoruz. Herkes tedirgin şuanda. Bütün gece insanlar uyumadan su bekliyordu. Şimdi tarım alanlarımızı düşünüyoruz" dedi.

Avarız Köyü muhtarı Mesut Çakır, son yılların en büyük yağışlarının bu yıl görüldüğünü ifade ederek şunları söyledi: "Artık bunlarla yaşamaya alıştık. Binlerce dönüm buğday ekili arazilerimiz var. Hayvan bitkileri vardı, hepsi sular altında kaldı. İşte çiftçi olmak böyle bir şey. iki yıldır bölgede kuraklık yaşandı. Hatta geçen yıl Tunca nehri kuruma noktasına geldi. Şuanda 310 metreküp/saniyeye kadar yükseldiği oldu. Doğanın dengesini bozduk herhalde. Köylere taşkın girmesin diye seddeler var ama araziler su altında, yapacak bir şeyimiz yok. Suyu tutmak mümkün değil, ovacılık köy bir şey, iki kere arazi ekmek gerekiyor. Sigortamız var, bir şekilde karşılamaya çalışacağız. Avarız köyünde 10 bin dönüm arazimiz var, bunların hepsi çeltik arazileri. Onlarda gecikme olacak anlaşılan. Zararımız büyük" Köylülerden Recebiye Sürü de neredeyse her yıl taşkın olduğu anlatarak, "Geçen sene olmadı ama bu yıl çok kötü oldu. Ekinler gitti, çiftçinin çok büyük zararı var. Komşuların tavukları öldü" dedi. DSİ ölçümlerine göre, Tunca ve Meriç nehrindeki debilerin seviyesi düşmeye devam ediyor. Değirmenyeni istasyonu verilerine göre Tunca nehri 256 metreküp/saniye olarak ölçülürken, Kirişhane istasyonu Meriç nehrini 1322 metreküp/saniye olarak ölçtü.



Görüntü Dökümü:

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-Trafiğe kapalı Tunca köprüsü

-Köprü gözleri

-Nehir ve dolan sular

-Sular altındaki araziler

-Köylülerle röp.

-Muhabir Ali Can Zeray anonsları

-Avarız köyünden görüntüler

-Genel görünüler

Haber-Kamera:Ali AKSOYER-Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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ÖZEL-Yıkımda çocuklar demir topladı

Şanlıurfa'da yol genişletme çalışması sırasında iş makinesiyle parçalanan beton duvarların içerisinde bulunan demirler, çocuklar tarafından toplandı.

Eyyübiye'de yürütülen yol genişletme çalışması sırasında bazı kurumlara ait istinat duvarları iş makineleriyle yıkıldı. Parçalanan duvarların içerisinde bulunan demirler, çoğunluğu Suriyeli çocuklar tarafından toplanıyor. Topladıkları demirleri, el arabası veya hurda aracına yükleyen çocuklar, daha sonra kilosunu 3- 5 liradan hurdacıya satmak için bölgeden ayrıldı. Demir toplama işinde zaman zaman Suriyeli ve Türk çocukları arasında kavgaların yaşanması dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yol genişletme çalışmasında bulunan iş makinası

- İş makinasının altında demir şiş toplamaya çalışan çocuklar

- Topladıkları demir şişleri istifleyen çocuklar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 402 MB

Haber-Kamera: Ali LEYLAK- ŞANLIURFA,()

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Antalya'da hortum sera ve tarım alanlarına zarar verdi

Antalya'da sabaha karşı etkili olan hortum nedeniyle Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde 20 dönüm kapalı sera ve 1000 dönümlük buğday tarlası zarar gördü. Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, tarım sigortası olmayan çiftçilerin mağdur olduğunu söyledi.

Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sabaha karşı etkisini artırdı. Şiddetli yağmurun ardından çıkan hortum, Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde tarımsal alan olarak kullanılan yerlerde maddi hasara neden oldu. Muratpaşa ilçesine bağlı Güzelbağ Mahallesi'nde 20 dönümlük serayı vuran hortum, içindeki ürünlerle birlikte serayı da kullanılamaz hale getirdi. Naylonları patlayan ve demir iskeleti parçalanan seranın sahibi Yadigar Dalkıran, eşi Ahmet Dalkıran bir suçtan dolayı 1.5 yıldır cezaevinde olduğu için seralarla kendisinin ilgilendiğini söyledi. Geçimlerini 20 dönümlük serada yetiştirdikleriyle karşıladıklarını anlatan 2 çocuk annesi Dalkıran, “Yeni ektiklerimin yanı sıra hasat yapacağım mahsuller de gitti. Sabah seraya geldiğimde bu durumu görünce şok oldum. Çöktüm. Hortum mahvetmiş durumda. İçindeki mahsulümle birlikte en az 400 bin TL zararım var" dedi. Eşi cezaevine girdiğinden bu yana maddi sıkıntılar nedeniyle tarım sigortası yaptıramadıklarını da ifade eden Dalkıran, kendisine uzanacak yardım eli bekliyor.

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp de zarar gören çiftçinin yanına gelerek hasar tespiti yaptı. Çiftçileri her zaman tarım sigortası yapmaya teşvik ettiklerini belirten Alp, “Çiftçiler olarak bu türden afetlere alışmamız lazım. Bunlar sürekli bizim yaşayacağımız şeyler. En basit seranın maliyeti metrekaresi 30 TL. Bu çiftçinin 20 dönüm arazisi var. En kötü ihtimalle 600 bin TL maddi hasarı var. Eşi de mahkum. Umarız devlet büyüklerimiz bir destek sunar" dedi.

1000 DÖNÜM ARAZİDE BUĞDAY YERLE BİR OLDU

Hortum felaketinden zarar gören bir başka ilçe de Aksu oldu. Aksu'nun Kemerağzı Mahallesi'nde tarlalara ekilen buğday, hortumdan zarar gördü. Başak veren ve yaklaşık 1 ay sonra hasat yapılacak 1000 dönümlük alanda buğdayların köklerinden çıkıp ezildiği gözlendi. Buğday eken çiftçilerin de sigortasının olmadığını belirten Nazif Alp, “Aksu'da 1000 dönümlük alanda ekili olan buğday hortumdan dolayı yattı. Üzülerek söylemek gerekirse buradaki buğday eken çiftçilerimizin de tarım sigortası yok. Çiftçiler devletimizin verdiği yüzde 50 desteğe rağmen girdilerin çok yüksek olduğunu belirterek para kazanamadıklarından dert yanıyor. Bu nedenle çiftçilerimiz tarım sigortası yaptıramıyor. Bir felaket olunca mağdur oluyorlar. Yüzde 50 desteğin yüzde 75'lere çıkarılması tarım sigortasının teşviki açısından iyi olacaktır. Çiftçilerimiz mağdur oldu, büyüklerimizden destek bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yıkılan seralar

- Sera demirlerinden görüntü

- Yeni filizlenmiş ürün görüntüsü

- Röp1:Yadigar Dalkıran,

- Röp2: ZO Başkanı Nazif Alp

- Tarım alanlarından görüntü

- Detay

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()