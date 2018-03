DHA YURT BÜLTENİ-13

Kayseri Lokantacılar Odası “Tek tırnaklı etin" izini sürecek

KAYSERİ Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın açıkladığı ve aralarında Kayserili firmaların da yer aldığı hileli ürün satan firmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Bakanlık incelemesinde ürünlerde ‘tek tırnaklı etine’ rastlanması vahim bir durumdur. Bir daha sıkıntı yaşanmaması için odamızda bulunan merkezi bir tedarik zincirini faaliyete geçireceğiz" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ürünlerinde hile yapan firmaların isimlerini kamuoyu ile bir süre önce paylaştı. Bakanlığın açıkladığı listede, birçok firmanın dana eti ve kırmızı et diyerek vatandaşlara domuz eti ya da tek tırnaklı hayvan yani at ve eşek eti yedirdiği ortaya çıktı. Söz konusu listede bazı Kayserili firmalar da yer aldı. Bakanlığın 173 firmaya ait 282 parti ayıplı ürünü açıklamasının ardından basın toplantısı düzenleyen Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, yaşanan tabloyu vahim olarak değerlendirdi. Oda hizmet binasında açıklama yapan Aydemir, şöyle konuştu: “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını sağlık ve kaliteden ödün vermeden gidermek amacıyla hizmet veren esnaflarımız, yaptığı işe saygı duymalı ve mesleğinin bütün gereğini yerine getirmelidir. Özellikle, doğrudan insan sağlığını ilgilendiren ve içerisinde biz lokantacıların ve pastacıların da yer aldığı gıda sektöründe, hassasiyet ve dikkat çok daha da önemlidir. Bu çerçevede, gıda güvenirliği ve tüketici sağlığının korunması hususunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız, zaman zaman işletmelerden numuneler almakta ve laboratuar ortamında titiz incelemeler gerçekleştirerek sonuçları kamuoyuyla paylaşmaktadır. Son olarak 2016’nın Aralık ayında alınan numunelerin incelenmesi, bahsettiğim titiz incelemeler neticesinde tamamlanmış ve sonuçlar 23 Mart 2018 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tarafından yayımlanmıştır. Hileli ve taklit gıdaların deşifre edildiği 173 firma arasında ne yazık ki Kayseri’de faaliyet gösteren işletmeler de yer almaktadır. Oysa 5 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe giren mevzuatla et ürünlerinde kırmızı ve beyaz et karışımı yasaklanmıştır. Bakanlık incelemesinde tespit edilen bu tür karışımların yanında bazı işletmelerimizin ürünlerinde ‘tek tırnaklı etine’ rastlanması daha vahim bir durumdur."

“O İŞLETMELERE ÜRÜNÜ TEDARİK EDEN FİRMAYI DA GÜN YÜZÜNE ÇIKARACAĞIZ"

Konuyla ilgili Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası olarak gelişmelerin takipçisi olacaklarını kaydeden Aydemir, bundan sonra yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmek için de çalışma yapacaklarını söyledi. Aydemir, “Bu konuda üzerimize düşeni yapacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yayımlanan listede yer alan işletmelere ürün tedarik eden kişi ve firmaların da gün yüzüne çıkarılması adına çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bir daha böyle bir sonuçla karşılaşmamak içinse kontrolü tamamen Odamızda bulunan merkezi bir tedarik zincirini faaliyete geçirerek Türk Gıda Kodeksi’ne uygun, kesim raporlu ve faturalı etlerin kullanılmasını sağlayacağız. Vatandaşlarımıza da hem Oda Başkanı hem de bir sektör temsilcisi olarak bir çağrıda bulunmak istiyorum; önceliğimiz sağlık. Lütfen ucuz diye sağlıksız ürün tüketmeyin" dedi.

“O LOKANTALARA PARA CEZASI VERİLDİ"

“Tek tırnaklı eteö rastlanan lokantalara para cezası kesildiğini, kamu oyunda konuşulan kapatılma cezasının verilmediğini de dile getiren Aydemir, “Para kazanacağım diye bir başkasının hayatı ile oynamasına da izin vermeyeceğizö diye konuştu. Aydemir, “ İşletmeler zaten cezalarını aldılar. Tarım bakanlığı ve Tarım İl Müdürlüğü gerekli cezayı verdiler. Bizler oda olarak ceza verme yetkimiz yok. Kişileri bizler uyardık. Bundan sonra tedarikçilerini de daha dikkatli ve daha bilinen bir yerlerde yada bu işin doğrusunu yapan kişilerle çalışmalarını söyledik. Bu işyerlerine para ceza verildi ama maalesef kapatma cezası verilmedi. Ama bu sağlıkla oynayan ve bilerek bu işi devamlı yapıyorsa kesin kapatılması tarafındayız. Para kazanacağım diye bir başkasının hayatı ile oynamasına da izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir'in açıklamaları

Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ

Ayaklarıyla resim çizerek hayata tutundu, yaşadıklarını kitapta topladı

5 yaşında geçirdiği kaza sonucu iki kolunu kaybeden ve ayaklarıyla yaptığı resimlerle hayata tutunan Ayşe Işık (32), 'Ayaklarımla Tutundum Hayata' adlı kitabı için Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde imza günü düzenledi.

5 yaşındayken buğday helezonuna kollarını kaptırarak iki kolunu da kaybeden Ayşe Işık, 13 yıldır ayaklarıyla yaptığı resimlerle bugüne kadar 30'u aşkın sergi açtı. Ayşe Işık, kendi hayatını anlattığı 'Ayaklarımla Tutundum Hayata' adlı kitabı için Ereğli'de imza günü düzenledi. İmza gününe Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ereğli Kent Konseyi Başkanı Yusuf Karaoğlu da katıldı. Ayşe Işık, imza gününde ayaklarıyla tuvale resim çizdi.

Ayşe Işık, ayak parmaklarıyla yaptığı resimlerle hayata tutunduğunu söyledi. Sergi açmaya ve kitap yazmaya devam edeceğini ifade eden Işık, "Kitabımı tanıtmak için Ereğli'ye geldim. Kitabımı tanıtmak ve resim yapmak çok güzel bir şey. Çocukluktan beri yazmayı çizmeyi çok seviyorum. O yüzden engelli arkadaşlarımı üretken olup topluma karışmalarını, kendi becerilerini dışarıya göstermelerini istiyorum. Şimdi ikinci kitabıma hazırlanıyorum. Resim ile ilgili daha iyi noktalarda olmak istiyorum. En son Paris'te sergi açtım, şimdi İsviçre'de sergi açabilmek için çalışıyorum" dedi.

Ayşe Işık ile röp.

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak)

Vali Tutulmaz'dan öğrencilere tavsiye

AFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) yerleşkesi içerisindeki yeni eğitim ve uygulama binalarının açılışını gerçekleştiren Vali Mustafa Tutulmaz, kafeteryada oturan öğrencilere, "Kendinizi iyi geliştirmeniz gerekiyor. Buralarda fazla oturmayın ve çalışın" dedi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AKÜ Afyon Meslek Yüksekokulu (MYO) yeni eğitim binası ve laboratuvarlarıyla Turizm Fakültesi uygulama binasının açılışına katıldı. AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, eğitim ve uygulama binaları hakkında Vali Tutulmaz'a ve beraberindeki protokol üyelerine bilgiler verdi.

Daha sonra eğitim ve uygulama binalarını inceleyen Vali Tutulmaz, üniversite öğrencilerine kendilerini iyi yetiştirmeleri için kafeteryalarda fazla oturmamalarını önerdi. Vali Tutulmaz, "İş yapana para veriliyor. Özellikle özel sektör iş yapana para veriyor. Kamuya girersen mühendis, teknisyen maaşı alırsın. Ama özel sektör öyle değil. Adam ne üretiyorsun ona bakıyor. İşine ne kadar yarıyorsun ona bakıyor. Onun için kendinizi iyi geliştirmesiniz gerekiyor. Buralarda fazla oturmayın ve çalışın" dedi.

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR

İzmir'de ulaşıma fırtına engeli

İZMİR'de İZDENİZ Genel Müdürlüğü, körfezde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 15.00 itibariyle yolcu gemileri ve arabalı vapur seferlerinin geçici olarak iptal edildiğini duyurdu. Karşıyaka'da da dalgalar nedeniyle deniz seviyesinin yükseltmesiyle tramvay yolunu su bastı, seferlerde aksama yaşandı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Ege Denizi'nde halen kuvvetli esen rüzgar gece saatlerine kadar güneyden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde devam edecek. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve denizcilerin dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. İZDENİZ Genel Müdürlüğü, körfezde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 15.00 itibariyle yolcu gemileri ve arabalı vapur seferlerinin geçici olarak iptal edildiğini duyurdu. İzmir'de salı günü gök gürültülü sağanak bekleniyor. Çarşamba ve perşembe kapalı geçecek. Cuma günü ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak ancak sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak ve bahar yüzünü gösterecek.

TRAMVAY YOLUNU SU BASTI

Karşıyaka ilçesinde de dalgalar nedeniyle deniz seviyesinin yükseltmesiyle tramvay yolunu su bastı, seferlerde aksama yaşandı. Yunuslar durağı ile Nikah Salonu durağı arasındaki bölge su baskını yüzünden iki durak arasından tramvaylar geçiş yapamadı. Mavişehir yönünden gelen tramvay ile Karşıyaka İskelesi yönünden gelen tramvaylar bu iki durakta yolcularını indirmek zorunda kaldı. Tramvaydan inen yolcular otobüs duraklarına kadar yürüdü. Vatandaşlar, seferlerin aksamasına tepki gösterdi.

Mavişehir’e gideceğini söyleyen yolculardan Sezgin Aslan, "Tramvay yolunu su basmış. Geçemediği için önceki durakta indirdiler. Bizde yürümeye başladık" dedi. Bostanlı’ya gideceğini belirten 80 yaşındaki Sami Belinay ise "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Su basmış, tramvaydan indirdiler. Suyla ne alakası var anlamadım" diye konuştu.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tramvay yolundaki suyu tahliye etmeye başladı. Suyun tahliyesinin tamamlanmasının ardından seferlerin normale döneceği belirtildi.

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR

