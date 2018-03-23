DHA YURT BÜLTENİ-13

Bandırma’ya çamur yağdı

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde sabah araçlarının çamurlu halini gören sürüler şaşkına döndü . Bir kadın sürücü işe gitmek için evinin önündeki aracına geldiğinde çamurla kaplı olduğunu görünce şaşırdığını ve camını yıkadıktan sonra yola çıkabildiğini söyledi.

Dün gece saatlerinden itibaren araçların üzerine yağmurla birlikte çamur yağdı. Sabah araçlarının başına gelen sürücülerin ilk yaptıkları iş araçlarını yıkamak oldu. Bandırmalılar lodoslu havanın etkisiyle araçlarının yoğun tozla kaplandığını görünce kovalarla getirdikleri sularla araçlarını yıkadı. Bazı araç sürücüleri de oto yıkama istasyonlarına akın etti. İstasyon görevlileri yoğunluk nedeniyle araç sürücülerini sıraya sokmakta zorlandı. Oto yıkayıcıları çamur nedeniyle adeta talep patlaması olduğunu söyledi. Yetkililer lodos rüzgârının Kuzey Afrika’dan aldığı tozu Türkiye’nin özellikle batı kıyılarına taşıması nedeniyle İstanbul ve İzmir gibi illerde görülen çamur yağmurunun Bandırma’da da görüldüğünü söylediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

Taksi şoförleri araçlarını yıkıyor(RÖP)

Bir kadın sürücü (RÖP)

Çamur kaplı araçlar.

Vatandaşlar konuyla ilgili (Röp)

Bir benzin istasyonu yıkama istasyonunda sıraya giren araçlar

Görevlilerle röp.

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir),()

===============================

Gaziantep'te 'Zeytin Ormanı' kuruldu

GAZİANTEP'te 20 bin zeytin ağacının bulunduğu 'Fatma Avlar ve Aylan Bebek Barış Ormanı' isimli Zeytin Ormanı kuruldu.

'3 Milyon Fidan- 3 Milyon Suriyeli' projesi kapsamında düzenlenen programda projenin İstanbul ayağının ardından Gaziantep'teki çalışmalarda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Almanya hükümeti ortaklığıyla 20 bin zeytin ayacının bulunacağı, Zeytin Ormanı kuruldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından Güngüre Mahallesi'nde oluşturulan Fatma Avlar ve Aylan Bebek Barış Ormanı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann'ın katılımlarıyla fidan dikim töreni düzenlendi.

Düzenlenen programda Gaziantep'ten dünyaya büyük bir mesaj verdiklerini söyleyen Fatma Şahin, "Gaziantep'ten dünyaya büyük bir mesaj veriyoruz. Zeytin sevgidir, barış ve kardeşliktir. Zeytin dalı son dönemlerde bizim için çok önemli bir semboldür. Burada diktiğimiz ormanla sevgiyi kardeşliği hep birlikte yaşıyoruz. Çok önemli bir zaman diliminden geçiyoruz. Her zaman iyilerin ve kötülerin yaşatanların ve öldürenlerin mücadelesi yapılmıştır. Savaşların kazananı yoktur. Birinci ve İkinci dünya savaşlarının ardından en büyük müttefikimiz olan Almanya'yla birlikte bir daha savaş çıkmasın, insanlar ölmesin, Alan bebekler denizde boğulmasın, Fatma'lar evine bombalar düşerek ölesin diye bu gün burada zeytin dikiyoruz" dedi.

Almanların ağaçları çok sevdiğini ifade eden Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann ise "Biz ağaçları çok sevgimiz için bugün Gaziantep'teyiz. Biz Türkiye'yi sevdiğimiz için bu çalışmaları yapıyoruz. Türkiye ve Almanya çok sıkı ilişkileri olan dost iki ülke. Burada Suriyeli kardeşlerimize iyi bir şeyler yapabilmek adına çalışmalarda bulunuyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Alman Hükümeti’nin finansman desteğiyle hayata geçen projede katılımcılara Zeytin Ağacı plaketi verildi. Orman alanına geçilerek zeytin fidanları dikimi yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Programa katılanlar

- Fatma Şahin'in konuşması

- Martin Erdmann' konuşması

- Plaketin verilmesi

- Zeytin fidanı dikilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

===================================

Şimşek: Enflasyon karşı karşıya olduğumuz en büyük sorunlardan biri (7)

Hilal Sarı / Bursa, 23 Mart () - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu "en büyük sorunlardan birinin enflasyon" olduğunu söyledi.

Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, ""Enflasyon karşı karşıya olduğumuz en büyük sorunlardan biri. En büyük sebebi liradaki değer kaybı" dedi ve ekledi:

"Sorun reel sektörün döviz borçları. Ne yapacağız? Meşhur ABD Başkanı JF Kennedy'nin lafı var; 'çatıyı güneşliyken tamir etmek lazım.' Şu anda faizler nispeten düşük; ekonomiler büyüyor ama yağmur yağacak.

"Bunlar için tedbir alıyoruz.

"Döviz borçlanmaya sınır getireceğiz; KOBİ'lerde yaptık.

"Büyükler yönetebildiklerini söylüyor ama görüyoruz yönetemiyorlar; tedbiri alacağız.

"Malesef yatırımlarda inşaatın payı çok yüksek.

"Artık inşaata yatırım yapan yatırımcılardan, Ar-Ge'ye, teknolojiye yatırım yapmalarını istiyoruz; inşaattan kazandıklarını imalata yatırsınlar.

"Vergi tabanımız dar, genişletmemiz lazım. Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi kastediyorum.

"Sermaye piyasaları gelişmeden artık bu hızda devam edemeyiz; şu anda şartlar elverişli henüz yağmur yok.

"Şirketlerinizi halka açın. Biz ne gerekiyorsa her türlü desteği vereceğiz. Çünkü amacımız tabana yayılmış bir sermaye ile bu işi götürmek.

"Bankalara çağrım: Hepinizin bir aracı kuruluşu var.

"Ama neden yatırım bankası kurmuyorsunuz? Mevduata dayalı yatırım bankası kurun.

"Startuplara yatırım yapın.

"Geleneksel sektörlerde kar payları düştü.

"Gelecek vaadeden şirketlere daha çok kaynak verelim.

"Çalışanlarınıza tasarruf teşvikini anlatın. Tassarruflara şirketler olarak siz de bu şekilde destek olun.

"Türkiye Avrupa'da değil iddiasına yanıt Trakya nüfusudur; 11 milyon. Birçok AB ülkesinden daha büyük.

"Yani fiziki olarak tartışmasında bile net Avrupa'nın bir parçasıyız; Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var.

"Türkiye'nin de Avrupa'ya ihtiyacı var; demokratik kaliteyi artırmamız, hukuk sistemini iyileştirmemiz için.

"Doğuda güneyde örnek olacak birşey yok. Bu konularda Avrupa'dan ilham almaya devam edeceğiz.

"Her 100km'de bir havalimanı olacak.

"2040 yılında Türkye'nin içinde olduğu yedi gelişmekte olan ülke gelişmiş yedi (G7) ülkenin iki katına çıkacak."

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

-Ekonomi - Türkiye-Bursa / Merkez -

=================================

Karadağ: Türkiye sermaye piyasaları yabancı için hala cazip

Hilal Sarı / Bursa, 23 Mart () - Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin devam ettiğini, çünkü dolar bazında yüzde 20’lere varan getiri elde edilebildiğini, BIST şirketlerinin 2017’yi lira bazında yüzde 47’nin üzerinde getiriyle kapattığını söyledi. Karadağ özellikle halka arzlarda yatırımcının yüzde 80’inin hala yabancı olduğunu da vurguladı.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde Ekonomi’nin sorularını yanıtlayan Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, Türkiye sermaye piyasalarının durumu, derinleşmesi hedefi ve görünümü konusunda şu değerlendirmeleri yaptı:

"Başbakan yardımcımız Mehmet Şimşek koordinasyonunda Türkiye sermaye piyasalarının derinleşmesi için çalışıyoruz.

"2018 yılı bildiğiniz gibi pozitif ve büyük ve çok nitelikli halka arzlarla başladık.

"Daha ilk çeyrekte piyasa büyüklüğü 12 milyar lira olan şirketlerimizi borsamızda halka arzı gerçekleşti.

"Önümüzdeki dönemde birçok nitelikli yatırımcı dostu ölçeğini yakalamış şirketlerimiz borsamızda halka arz ediliyor olacak. Bunlardan biri de bu yıl içerisinde gerçekleşecek Borsa İstanbul’un halka arzı.

"Temel analiz noktalarındaki negatif göstergelere rağmen, biasla da hareket edilse, negatif göstergelere rağmen, Türkiye’ye rağmen, dolar bazında yüzde 20’lere varan getiri elde edebiliyorlar, Türkiye’ye yatırım yaptıklarında.

"Başka böyle yüksek getiri sağlayan gelişmekte olan bir ekonomi yok.

"Bakıyorlar, bizim şirketlerimizi bizden daha iyi analiz ediyorlar.

"Getiri olduğu için, dinamik nüfuslu bir ekonomi olduğu için yatırımlara devam ediyorlar.

"Her halka arzda neden yüzde 80’in üzerinde yabancı yatırımcı geliyor.

"Şirketlerde çok ciddi getiri var. Geçen sene lira bazında yüzde 47’nin üzerinde getiriyle kapattık BIST’te.

"Çok ciddi bir getiri var. Bir tarafta bu parametreler, diğer tarafta da parasal sıkılaştırma tabii ki süreci etkiler.

"Ancak şunu unutmamak lazım; artık, son on yılda equity gibi klasik ürünler kalmadı. Daha hibrit ve iç içe geçmiş ürünler sermaye piyasalarında gündemde.

"Önümüzdeki dönemde de ben sermaye piyasamızda hibrit ürünlerin daha önce çıkacağını düşünüyorum. Bu risk ve getiriyi, değişik ürünleri yatırımcı iştahına ve sektörlere göre harmanlayabiliyor yatırımcılar.

"Riskli ürünlerle sabit gelirli varlıkların karışımıyla yapılan bu hibrit ürünlere ilginin arttığı trendin daha artışta olacağını düşünüyorum."

Karadağ, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in şirketlere "Halka açılın" çağrısına ilişkin de şu değerlendirmeleri yaptı:

"Hedeflediğimiz hem bireysel hem kurumsal yatırımcı tabanını genişletip derinleştirmek; bu nitelikli ürünlerle mümkün.

"Bizde genelde Türk şirketleri halka arz ediliyor. Halka arzlara da yabancı ilgisi hayli yüksek.

"Biz yerli yatırımcı ilgisini de biraz daha yukarı yönlü hareket ettirmek istiyoruz. Bu amaçla hisse yatırımını özendirici tanıtım ve teşvik paketleri üzerinde çalışıyoruz.

Dünyada para politikalarının sıkılaşması sürecinin etkileri konusunda değerlendirmeler de yapan Karadağ şöyle konuştu:

"Uzun bir süredir ABD Merkez Bankası’nın Türkiye ekonomisinde belirleyici olduğunu ve yakından izlendiğini biliyoruz.

"Ama şunu gözden uzak tutmamak lazım: Para politikasının bir alanı var.

"O alanın ötesinde, reel ekonomiyi ciddi anlamda pozitif veya negatif etkilese de, sıkı para politikalarının sıkılaşması ise bize para akışlarının kısmen daha zorlaşacağı anlamına gelir ve bu konuda tedbirler almalıyız.

"Ama en temelde yatırımcılar son beş yıla baktığınızda para politikası parametresini takip ediyor yatırımcılar. Rating kuruluşlarını takip ediyorlar.

"Ama en önemlisi getirilerini çok iyi analiz edip takip ediyorlar.



Görüntü dökümü:

- Himmet Karadağ röportaj

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

-Ekonomi - Türkiye-İstanbul / Merkez - EKONOMİ SERVİSİ

============================================

Bilecik: Tek bir şey yapacaksak o da enflasyonu yüzde 5.0 hedefine ulaştırmak olmalı

Hilal Sarı / Bursa, 23 Mart () – Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik döviz kurlarındaki rekor düzeylere ilişkin, Bilecik “Herşeyi bırakıp tek bir şey yapacaksak, o da enflasyonu yüzde 5.0 hedefine ulaştırmak olmalı” dedi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde Ekonomi’nin sorularını yanıtlayan Bilecik, "İnanın, dünya genelinde de müzik değişince, dans da değişiyor. Bu cümleyi bazen kullanıyorum. İçinde bulunduğumuz son bir iki yıl ve 2018’de artık yeni bir müzik çalıyor ve artık yeni bir dans lazım. Yoksa iş dünyası olarak pistte kalmamız söz konusu olmayabilir" dedi ve şu değerlendirmeleri yaptı:

"İş dünyasının ortaya koyduğu bu muazzam başarıların altında müthiş bir inanç var, bu başarının ötesinde alkışlanacak bir durum.

"Düşünün yüzde 12 civarında bir enflasyonun olduğu ortamda, makro istikrarın sıkıntılı olduğu bir platformdayız.

"Ama bir yandan yüksek büyümemiz var. Ama bir yandan yüksek faizler var.

"En azından enflasyonun üç puan dört puan üzerinde bir düzey.

"İş dünyası gerçekten çok pozitif bir mucizeyi başarıyor en nihayetinde.

"Ve kurun her oynaması – inanın düşmesi de çıkması da – iş dünyası için bir hararet yaratan nokta. Isıyı yukarı çekiyor.

"Bunların sakin ortamlarda olabilmesi için bizim enflasyonu diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi yüzde 5 hedefimize ulaştırmamız veya oluşturmamız gerekir.

"Herşeyi bırakıp tek bir şey yapacaksak, buna odaklanmalıyız.

"Dünyanın toplamına bakıldığı zaman birkaç tane ‘'sıkıntı' diyebileceğimiz gelişme var.

"Faizler yükseliyor, paranın maliyeti yükseliyor.

"İkincisi bizi daha çok ilgilendiriyor; büyük projelerimiz var ama daha fazla paraya ihtiyacımız var.

"Zaten borç yükü yüksek olan özel sektörün projelerini de bu anlamda büyüttüğünde daha fazla borçlanmaya, daha yüksek maliyetle borçlanmaya ihtiyaç duyacak bir ikilem içerisinde kalabiliriz." (Fotoğraflı)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

-Ekonomi - Türkiye-İstanbul / Merkez - Ekonomi Servisi

=============================================

Şimşek ’nın yeni platformu Finans'ı inceledi

Hilal Sarı / Bursa, 23 Mart () – Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi sırasında lansmanı gerçekleşen, finansın haberle buluştuğu Finans platformunu inceledi.

Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi sırasında standını ziyaret ederek, hızlı, tarafsız, yenilikçi habercilik anlayışını benimseyen ve finans sektörünün en köklü firmalarından Foreks işbirliği ile ortaya çıkan Finans platformuna ilişkin Finans Piyasaları Müdürü Türker Akanlar’dan detaylı bilgi aldı.

Şimşek canlı yayın da verilen, finans dünyasındaki son gelişmelerin verildiği yeni terminal için ’yı kutladı ve başarılar diledi. (Fotoğraflı)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

-Ekonomi - Türkiye-İstanbul / Merkez - EKONOMİ SERVİSİ