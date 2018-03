DHA YURT BÜLTENİ-13

Hatay'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin Afrin bölgesinde teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Kadir Demiral'ın (23) acı haberi, askeri yetkililer tarafından merkez Antakya ilçesindeki Aksaray Mahallesi'nde oturan babası Mustafa Sami Demiral'a verildi.

Şehidin babası Mustafa Sami Demiral, "Ne mutlu bana ki şehit babası oldum. Alın yazısı buymuş. Vatan sağolsun, mevlam böyle uygun görmüş" dedi. Bekar olan şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı. Kardeşi Taner Demiral'ın da İstanbul'da vatani görevini yaptığı öğrenilen şehit Hasan Kadir Demiral'ın yarın Hatay'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

Antalya'ya şehit ateşi düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'de arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen sözleşmeli er Muhittin Talha Çalışkan'ın (22) Antalya'daki ailesine şehadet haberi verildi. Şehidin cenazesi, yarın Burdur'da toprağa verilecek.

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bugün el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 3 askerden sözleşmeli er Muhittin Talha Çalışkan'ın Antalya'nın Kepez ilçesinde oturan ailesine şehadet haberi, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Antalya Merkez Komutanı Albay Haklan Eroğlu, Kepez İlçe Emniyet Müdürü Murat Baz tarafından sağlık görevlileri eşliğinde verildi.

Çamlıbel Mahallesi'nde oturan şehidin annesi Melike, kardeşleri lise öğrencileri Rumeysa ve Baha gözyaşı döktü. Şehadet haberini alan ailenin yakınları ve komşuları da şehidin evine geldi. Belediye ekipleri tarafından şehidin evine ve oturduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ise şehidin evinin önüne taziye çadırı kurdu.

DUVARA TERTİBİNİ YAZDI

1.5 yıldır sözleşmeli er olan Muhittin Talha Çalışkan'ın, vatani görevini yapmadan önce evinin bahçe duvarına adının baş harfleriyle birlikte '96/2 MTÇ' yazdığı görüldü. Aslen Burdur Bucaklı olan ve Antalya'da oturan şehidin babası Arif Çalışkan'ın, 5 yıl önce rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

ŞEHİDİN PAYLAŞIMI

Şehit Çalışkan sosyal medyadaki hesabında yaptığı bir paylaşımda ise 'Futbolcu milli takımdan çıkar son dakika olur, asker vatan için ölür altyazı olur' ifadelerine yer verdi. Bu gece Antalya'ya getirilecek şehidin cenazesi, yarın memleketi Burdur'un Bucak ilçesindeki Hacısarılar Şehitliği'nde toprağa verilecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: Şeker vatandır,vatan satılamaz

Kastamonu Şeker Fabrikasının özelleştirilmemesi için ilde bulunan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi il başkanlarının başlatmış olduğu yürüyüşe Cumhuriyet Halk Partisinin 10 Milletvekili de Kastamonu'ya gelerek yürüyüşe destek verdiler.

Kastamonu Şeker Fabrikası için alınan özelleştirme kararını protesto etmek için dün tek başlarına yürüyüşe başlayan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi il başkanlarına destek vermek için Kastamonu'ya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve beraberindeki diğer CHP'li milletvekilleri Burcu Köksal, Melike Basmacı, Kadim Durmaz, Mustafa Tuncer, Kemal Zeybek, Okan Gaytancıoğlu, Nurettin Demir, Özkan Yalım ve Turabi Kayan kent merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Kastamonu Şeker Fabrikasına yürüyerek gittiler. Fabrikada çalışan işçiler ve köylüler tarafından yaklaşık 3 saat süren yürüyüş sonrası karşılanan CHP'li milletvekillerine bazı köylülerde traktörler ile oluşturdukları konvoy ile destek verdiler.

'ŞEKER VATANDIR, VATAN SATILAMAZ'

Fabrika önünde konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Kastamonu'da bulunan herkes bugün, burada olduğu gibi, namusu gibi, şerefi gibi fabrikalarına sahip çıkması gerekiyor. Bu fabrika dedelerimizden, babalarımızdan bize miras. Bu fabrika çocuklarımızın, torunlarınızın size emaneti. Doğmamış çocuklarınızın size emaneti. Bu emanete ihanet etmeyin. Bu satışı kim istiyorsa, kim destekliyorsa, bu kişi babamın oğlu da olsa ona yazıklar olsun. Kimin malını kime satıyorsun?ö dedi. Hükümete çağrıda bulunduğunu belirten Ağbaba konuşmasını şöyle sürdürdü: "Buradan bir çağrı yapıyorum. Bütün siyasi partiler burada. AKP'ye oy verenlerde var, CHP ve MHP'ye de, İYİ Parti'ye de, Saadet Partisi'ne de, ÖDP'ye de oy veren var burada. Ey hükümet! Gel bu yanlıştan dön. Bunu torunlarına bile izah edemezsin. Yarın 'şeker fabrikalarını kim sattı?' derlerse, o el kaldıran millet vekilleri yerin dibine girerler. Bakacak yüz bulamazlar. Gel bu ihanetten vazgeç, gel bu satıştan vazgeç. Şeker fabrikalarında üretim devam etsin. Eğer yerli ve milli olduğunu iddia ediyorsan, bu fabrikaların satışını savunamazsın. Bu satışı isteyenler gayr-i millidir. Diyor ya 'Osmanlı tokadı' diye, gösteremedi Osmanlı tokadının ne olduğunu Amerika'ya ama bize Amerikan tokadı atmaya çalışıyorlar. Tut o eli ve o tokadı yeme! Amerikalıya, yabancı sermayeye sen at o tokadı. Vatanı vatan yapan şey; sarımsaktır, tütündür, çaydır, şekerdir. Bunlar elimizden alınıyor arkadaşlar, vatan elimizden alınıyor. Niye sesimiz çıkmıyor, niye hep beraber vatanımıza göz dikenlerin gözünü oymuyoruz? Elini kırmıyoruz? Vatanı yapan şey bunlardır. O nedenle, 'Şeker vatandır, vatan satılmaz!' diyoruz." CHP'li milletvekilleri konuşmalarının sonrasında fabrika işçileri ile bir süre sohbet ettikten sonra Kastamonu'dan ayrıldı.



PKK'nın 'dağ kadrosu'nda yer alan kadın terörist yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 2015 yılında, terör örgütü PKK'nın 'dağ kadrosu'na katıldığı belirlenen S.A. (29) adlı kadın terörist yakalandı.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, istihbarat çalışması yaptı. Ekipler, çalışma sonucu, 2015 yılında terör örgütü PKK'nın 'kırsal alan kadrosu'na katıldığı belirlenen S.A. isimli kadın teröristi Tarsus'ta yakalayarak, gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen S.A.'nın, sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Haber:Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), ()

==========================================

Akçakale'de dev Türk bayrakları dalgalandırıldı

SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde belediye tarafından Aşağıbeydaş ve Koruklu mahallelerindeki höyüklere 2 adet 12 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı dalgalandırıldı.

Şanlıurfa- Akçakale karayoluna yakın dikilen ve ilçenin her noktasında görülün bayraklar vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Dev bayraklar göndere çekilirken 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez, bayrak inmez' sloganlarını atan mahalle sakinleri, Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'a teşekkür etti.

Milletin bağımsızlık ve özgürlüğünün sembolü olan Türk bayrağının ifade ettiği anlama dikkat çeken Ayhan ise "Afrin'i teröristlerden temizleyen Mehmetçiğimize operasyon süresince her türlü desteği verdik. Şimdi Suriye'nin sıfır noktasında yer alan Akçakale'nin her yerinde görülebilecek iki dev Türk bayrağı dikerek, vatan, millet ve bayrak sevgimizi bir kez daha perçinlemiş olduk. Bayrağımız dalgalandığını gördükçe bizler gururlanacağız" dedi.

Havalimanında yangın tatbikatı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki Gazipaşa- Alanya Havalimanı'nda olası uçak kazası ve yangına karşı tatbikat yapıldı.

Gazipaşa- Alanya Havalimanı'nda gerçekleştirilen tatbikatı TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı ve havalimanı personelinin yanı sıra Gazipaşa Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Tan Doğan, Gazipaşa Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Ertuğrul Yıldız ile Gazipaşa Orman İşletme Müdürü Soner Özcan da izledi.

Tatbikatta havalimanına bu yıl inecek en büyük uçak olan 757- 200 tipi uçak konu edildi. Senaryo gereği iniş sırasında kırımlı bir kaza geçiren ve alev alan 757- 200 tipi uçağa havalimanı itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Saat 14.30'da yapılan tatbikat TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı kontrolünde gerçekleşti. Başarılı şekilde gerçekleştirilen tatbikata Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gazipaşa Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler 2 arazöz ve kamyonetle destek verdi.

Çıkan yangında 757- 200 tipi uçağın piste inişi sırasında kaza geçirdiği ihbarını alan itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Söndürme çalışmaları devam ederken havalimanı polisi ve güvenlik görevlileri alanın çevresinde güvenlik şeridi oluşturdu. Yangının kontrol altına alınmasından sonra yaralanan yolcular uçaktan çıkarıldı. Senaryo gereği yaralı olan yolcular alanda bekleyen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yanan uçağın enkazı soğutma çalışmasının ardından kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı. Yangın tatbikatı başarılı şekilde tamamlanırken, tatbikat sırasında araçlarıyla yoldan geçen bazı vatandaşlar olayı gerçek sandı.

TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı, "Yıl içerisinde 1 kez ateşli ve 2 defa da ateşsiz yangın tatbikatları yapıyoruz. İtfaiye personelimiz 12 ay boyunca sürekli eğitimden geçiyor. Sezon başlamadan önce bir tatbikat yapıp, kendilerini bir daha motive etmek, biraz daha el becerilerini geliştirmek için böyle bir çalışma yaptık" dedi.

Olası kazalarda erken müdahalenin can kurtardığına dikkati çeken Aşıklı, "Bu tür olaylarda ekiplerin zamanla yarışması gerekiyor. Tatbikat verildiğinde kuledeydim. Tatbikat verildikten sonra olay yerine geldim. Bütün birimlerin uyum içerisinde çalıştıklarını ve havalimanında meydana gelecek kaza kırım anında olaya anında ve sağlıklı müdahale edileceğini gördüm. Tatbikatta görev alan tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

