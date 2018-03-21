DHA YURT BÜLTENİ-13

Genelkurmay Başkanı Akar, Irak sınırında

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki birlikleri ziyaret etti.

Öğle saatlerinde beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Derecik beldesindeki 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nı ziyaret edip, öğle yemeğini buradaki askerlerle yiyen Orgeneral Akar, daha sonra sınırın sıfır noktasındaki askeri üs bölgelerinde incelemelerde bulundu. Akar, buradaki incelemelerinin ardından helikopterle bölgeden ayrıldı.

Haber: HAKKARİ, ()

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Tekirdağ'da nevruz kutlamalarında 6 gözaltı

TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde nevruz kutlamalarında aralarında HDP MYK üyesi Gülsüm Ağoğlu'nun bulunduğu 6 kişi, 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

HDP Tekirdağ İl Başkanlığı tarafından Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nde nevruz kutlaması düzenlendi. Kutlamalara Tekirdağ’ın yanı sıra Kırklareli, Edirne’den katılanlar olurken, HDP MYK üyesi Gülsüm Ağoğlu da yer aldı. Toplanan kalabalık önce müzik eşliğinde halay çekti. Nevruz ateşinin yakılmasının ardından katılanlara Gülsüm Ağoğlu konuşma yaptı. Ağoğlu alandan ayrıldığı sırada polis tarafından durdurularak hakkında gözaltı kararı olduğu söylendi. Kadın polis memuru Ağoğlu'nun koluna girerken, "Bırakın ben giderim" diyerek tepki gösterdi. Polis ekipleri kutlamalar sırasında attıkları sloganlarla 'terör propagandası' yaptığı belirtilen 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 6 kişi, ifadeler için Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Nevruz için toplanan kalabalık

-Gülsüm Ağoğlu'nun ateşi yakması

-Üzerinden atlayanlar

-Ağoğlu'nun gözaltına alınması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ),()-

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Ardahan’da renkli nevruz kutlaması

ARDAHAN Üniversitesi’nin düzenlediği nevruz etkinliğinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü Aşık Şenlik Meydanı’nda Nevruz Bayramı kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, üniversitenin akademik personeli ve öğrenciler katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Türkmenistan ve Azerbaycan uyruklu öğrenciler dans gösterisi sundu. Kutlamalarda çuvalla yürüme, halat çekme, sandalye kapma yarışmaları yapıldı. Öğrencilerin yoğurt içerisine gizlenen altını aradıkları, yoğurt yeme yarışması ise renkli görüntüler ortaya çıkardı. Etkinlik Türkmen pilavı ikramının ardından halaylarla devam etti.

Belediye Başkanı Faruk Köksoy, “Yeni günümüz hayırlı bereketli olsun, başarılar getirsin. Her ne kadar baharın başlangıcı olsada Ardahan’da serin bir hava var. Bu havayı oynayarak, eğlenerek ısıtacağız. Nevruz Bayramınız kutlu olsunö dedi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber de, Nevruz Bayramı'nın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bu mutlu günün hepimize hayırlar getirmesini, ülkemize bereket getirmesini diliyorumö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Etkinlikten genel detaylar

-Rektör Biber’in konuşması

-Belediye Başkanı Köksoy’un konuşması

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, ()

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Son fidanlar gönüllülerden

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Orman Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen, Türkiye'nin en büyük gelir getirici tür ağaçlandırma projesinde son fidanlar gönüllüler tarafından dikildi.

Datça'nın kırsal Reşadiye, Kızlan ve Karaköy mahallerinde, 7 bin dönümlük (700 hektar) alanda iki yıl önce başlayan ağaçlandırma çalışmaları, 21 Mart Dünya Ormancılık günü olan bugün sona erdi. Karaköy'deki 3 hektarlık alanda sembolik olarak düzenlenen fidan dikim törenine, Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Marmaris Orman İşletme Müdürü Şükrü Akın Ünler, Datça Orman İşletme Şefi Saner Demirtaş, protokol üyeleri, doğa gönüllüleri ve öğrenciler katıldı. Datça Orman İşletme Şefi Saner Demirtaş törende yaptığı konuşmada, proje kapsamında bugüne kadar keçiboynuzu ve kara servi olmak üzere toplam 232 bin adet fidanın toprakla buluştuğunu söyledi. Karaköy'deki 3 hektarlık alanda 1200 adet fidan dikimi ile projenin sona erdiğini belirten Demirtaş, "2 yıl önce başlayan proje kapsamında, keçiboynuzu fidanları arasına dikilen lavanta, lavantin ve biberiye gibi tıbbi ve ıtri bitkiler boy atıp çiçek açmaya başladı. Aynı anda iki amaca birden hizmet edecek projeyle, bölge ağaçlandırılırken arıcılık için ise çok önemli altyapı oluşturulmuş olacak" dedi. Ağaçlandırma çalışmaları sırasında, Datça'da ilk kez 'Buror' teras tekniğinin kullanıldığına dikkat çeken Demirtaş "Yılın büyük bir bölümünde yağışsız geçen bölgede, yoğun yağış dönemlerinde düşen yağmur sularının tutulması sağlanarak, fidanların susuz kalması önlenmiş olacak" dedi.

"KIYMETİNİ DAHA İYİ ANLADIK"

Datça Kaymakamı Vehbi Bakır ise konuşmasında, insanoğlunun birçok şeyi kaybettikten sonra değerini daha iyi anladığına dikkati çekip, "Datça'da, geçen yıllarda büyük çaplı olmasa bile orman yangınları yaşanınca, ormanlarımızın kıymetini daha iyi anladık. Bu alanların ağaçlandırılmasına emeği geçenlere

teşekkür ediyorum" dedi. Karaköy'deki fidan dikim törenine, 7'den 70'e her yaştan çok sayıda kişinin katılması dikkat çekti. Bu arada, Kubilay (32) ve Hacer Gezer (30) çiftinin kucaklarında 8 aylık bebekleri Doğa ile fidan dikimine katılması törene ayrı bir renk kattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Datça Kaymakamı Vehbi Bakır'ın konuşmasından görüntüx

-Ağaçlandırma sahasından görüntü

-Fidan dikimine katılanların görüntü

-Kubilay-Hacer Gezer çifti, kucaklarında 8 aylık bebekleri Doğa ile birlikte fidan dikmeleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()